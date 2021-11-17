ÇÔÆò±º, ¡®ÇÔÆò ±âºÎÃµ»ç¡¯ ±è¿°¼Ò ¿©»ç »çÁø‧ÀÚ·áÀü ¡®¼ºÈ²¡¯

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ÀÏÁ¦ °Á¡±â ±âºÎ¿Í ³ª´®À» ½ÇÃµÇÑ ¡®ÇÔÆòÀÇ ±âºÎÃµ»ç¡¯ ±è¿°¼Ò ¿©»çÀÇ »ý¾Ö¿Í Ãß¸ð»ç¾÷À» ÇÑ ´«¿¡ º¼ ¼ö ÀÖ´Â Àü½ÃÈ¸°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¿¸®°í ÀÖ¾î ÈÁ¦´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 17ÀÏ ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹Çâ´ëÀü °³ÃÖ±â°£¿¡ ¸ÂÃç 11¿ù5ÀÏºÎÅÍ ¿À´Â 21ÀÏ±îÁö ÇÔÆò±º¸³¹Ì¼ú°ü 2Ãþ Àü½Ã½Ç¿¡¼ ¡®±âºÎ¿Í ³ª´®ÀÇ »î, ±è¿°¼Ò ¿©»ç »çÁø¡¤ÀÚ·áÀü¡¯À» °³ÃÖÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±è¿°¼Ò ¿©»ç´Â 17¼¼ ³ªÀÌÀÎ 1885³â ¿µ±¤ ¿°»ê(¿°¼Ò)À¸·Î ½ÃÁýÀ» °¡ °áÈ¥ 3³â ¸¸¿¡ ³²ÆíÀ» ¿©ÀÇ°í Ä£Á¤ÀÎ ÇÔÆòÀ¾À¸·Î µ¹¾Æ¿Í È¥ÀÚ »ì¸é¼ ±âºÎ¿Í ³ª´®À» ½ÇÃµÇÑ ÀÎ¹°ÀÌ´Ù.
»ç)³»°íÇâÇÔÆòÃµÁöÈ¸´Â ±è¿°¼Ò ¿©»çÀÇ ¾÷ÀûÀ» ±â¸®±â À§ÇØ ¿©»çÀÇ ³ª´®ÀÇ »ç·Ê¸¦ º¸µµÇÑ µ¿¾ÆÀÏº¸ ±â»ç(1927³â 5¿ù29ÀÏ․5¿ù30ÀÏÀÚ, 1936³â 1¿ù25ÀÏÀÚ) ³»¿ë°ú ÇÔÆò°ø¿ø¿¡ ÀÖ´Â ±è¿°¼Ò¿©»ç½ÃÇýºÒ¸Áºñ, ÇÐ´Ù¸®°íµîÇÐ±³¿¡ ¼¼¿öÁø ½ÇÀûºñ »çÁø ¹× ºñ¹® ÇØ¼® µîÀ» ÆÐ³Î·Î Á¦ÀÛÇØ ¿À´Â 21ÀÏ±îÁö ÇÔÆò±º¸³¹Ì¼ú°ü¿¡¼ »çÁøÀüÀ» °®´Â´Ù.
Àü½Ã¿¡¼´Â ¿µ±¤±º ¿°»ê¸é Àü°æ°ú ¿©»ç°¡ ±âÁõÇÑ ¶¥¿¡ ¼¼¿öÁø ¼ÕºÒÃÊµîÇÐ±³¿Í ÇÐ´Ù¸®°íµîÇÐ±³ Àü°æ, ³»°íÇâÇÔÆòÃµÁöÈ¸ È¸¿øµéÀÌ ¹¦Áö¸¦ Âü¹èÇÏ°í ¹¦¿ªÀ» Á¤ÈÇÏ´Â ¸ð½À µîÀ» »çÁøÀÚ·á·Î »ìÆìº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÔÆò±º¿¡¼µµ ±è¿°¼Ò ¿©»ç¸¦ ±â¾ïÇÏ±â À§ÇØ Áö³ 3¿ù ÇÔÆò±º ¼ÕºÒ¸é Á×¾Ï¸® Àåµ¿¸¶À»¿¡ ÀÖ´Â ¿©»çÀÇ ¹¦Áö¿¡¼ Âü¹è½ÄÀ» °ÅÇàÇÏ´Â µî ¿©»çÀÇ ¼þ°íÇÑ Á¤½ÅÀ» ±â¸®´Â Ãß¸ð»ç¾÷À» º»°Ý ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù. ¼ÕºÒ¸é¿¡¼´Â Áö³ 10¿ù25ÀÏ ±è¿°¼Ò ¿©»çÀÇ ¹¦¿ª °¡´Â ±æÀ» »õ·Ó°Ô Á¶¼º, Âü¹è°´µéÀÌ ½±°Ô Ã£¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
»ç)³»°íÇâÇÔÆòÃµÁöÈ¸ ÃÖÃ¢È£ È¸ÀåÀº ¡°¹è·Á¿Í ³ª´®À» ½ÇÃµÇÑ ±è¿°¼Ò ¿©»çÀÇ ¼þ°íÇÑ Á¤½Å°ú µû¶æÇÑ ¸¶À½Àº Áö±Ýµµ »ì¾Æ ¼û ½¬°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÔÆòÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¶Ç ÇÑ ¸íÀÇ ÀÇÀÎÀ¸·Î ±â¾ïµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ãß¸ð»ç¾÷À» Àû±Ø ÆîÄ¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÀÌ¹ø ÀÚ·áÀüÀ» ÅëÇØ ÇÔÆò±º¹Î°ú ±¹¹ÎµéÀÌ ±è¿°¼Ò ¿©»ç¿¡ ´ëÇØ º¸´Ù Àß ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°±º¹ÎµéÀÇ ÀÚ±à½ÉÀ» °íÃë ½ÃÅ°´Â Ãß¸ð»ç¾÷¿¡ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ±â¿ïÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 11¿ù 17ÀÏ
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