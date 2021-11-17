ÇÔÆò±º, ¡®ÇÔÆò ±âºÎÃµ»ç¡¯ ±è¿°¼Ò ¿©»ç »çÁø‧ÀÚ·áÀü ¡®¼ºÈ²¡¯

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-11-17 ¿ÀÈÄ 03:09:48 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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ÇÔÆò±ºÀº 17ÀÏ ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹Çâ´ëÀü °³ÃÖ±â°£¿¡ ¸ÂÃç 11¿ù5ÀÏºÎÅÍ ¿À´Â 21ÀÏ±îÁö ÇÔÆò±º¸³¹Ì¼ú°ü 2Ãþ Àü½Ã½Ç¿¡¼­ ¡®±âºÎ¿Í ³ª´®ÀÇ »î, ±è¿°¼Ò ¿©»ç »çÁø¡¤ÀÚ·áÀü¡¯À» °³ÃÖÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

±è¿°¼Ò ¿©»ç´Â 17¼¼ ³ªÀÌÀÎ 1885³â ¿µ±¤ ¿°»ê(¿°¼Ò)À¸·Î ½ÃÁýÀ» °¡ °áÈ¥ 3³â ¸¸¿¡ ³²ÆíÀ» ¿©ÀÇ°í Ä£Á¤ÀÎ ÇÔÆòÀ¾À¸·Î µ¹¾Æ¿Í È¥ÀÚ »ì¸é¼­ ±âºÎ¿Í ³ª´®À» ½ÇÃµÇÑ ÀÎ¹°ÀÌ´Ù.

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Àü½Ã¿¡¼­´Â ¿µ±¤±º ¿°»ê¸é Àü°æ°ú ¿©»ç°¡ ±âÁõÇÑ ¶¥¿¡ ¼¼¿öÁø ¼ÕºÒÃÊµîÇÐ±³¿Í ÇÐ´Ù¸®°íµîÇÐ±³ Àü°æ, ³»°íÇâÇÔÆòÃµÁöÈ¸ È¸¿øµéÀÌ ¹¦Áö¸¦ Âü¹èÇÏ°í ¹¦¿ªÀ» Á¤È­ÇÏ´Â ¸ð½À µîÀ» »çÁøÀÚ·á·Î »ìÆìº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇÔÆò±º¿¡¼­µµ ±è¿°¼Ò ¿©»ç¸¦ ±â¾ïÇÏ±â À§ÇØ Áö³­ 3¿ù ÇÔÆò±º ¼ÕºÒ¸é Á×¾Ï¸® Àåµ¿¸¶À»¿¡ ÀÖ´Â ¿©»çÀÇ ¹¦Áö¿¡¼­ Âü¹è½ÄÀ» °ÅÇàÇÏ´Â µî ¿©»çÀÇ ¼þ°íÇÑ Á¤½ÅÀ» ±â¸®´Â Ãß¸ð»ç¾÷À» º»°Ý ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù. ¼ÕºÒ¸é¿¡¼­´Â Áö³­ 10¿ù25ÀÏ ±è¿°¼Ò ¿©»çÀÇ ¹¦¿ª °¡´Â ±æÀ» »õ·Ó°Ô Á¶¼º, Âü¹è°´µéÀÌ ½±°Ô Ã£¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.

»ç)³»°íÇâÇÔÆòÃµÁöÈ¸ ÃÖÃ¢È£ È¸ÀåÀº ¡°¹è·Á¿Í ³ª´®À» ½ÇÃµÇÑ ±è¿°¼Ò ¿©»çÀÇ ¼þ°íÇÑ Á¤½Å°ú µû¶æÇÑ ¸¶À½Àº Áö±Ýµµ »ì¾Æ ¼û ½¬°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÔÆòÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¶Ç ÇÑ ¸íÀÇ ÀÇÀÎÀ¸·Î ±â¾ïµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ãß¸ð»ç¾÷À» Àû±Ø ÆîÄ¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÀÌ¹ø ÀÚ·áÀüÀ» ÅëÇØ ÇÔÆò±º¹Î°ú ±¹¹ÎµéÀÌ ±è¿°¼Ò ¿©»ç¿¡ ´ëÇØ º¸´Ù Àß ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°±º¹ÎµéÀÇ ÀÚ±à½ÉÀ» °íÃë ½ÃÅ°´Â Ãß¸ð»ç¾÷¿¡ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ±â¿ïÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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