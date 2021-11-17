ÇÔÆò±º, 2022³â º»¿¹»ê 4,718¾ï¿ø Æí¼º¡¦±ºÀÇÈ¸ Á¦Ãâ

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-11-17 ¿ÀÈÄ 03:09:48 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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µÚÀÌ¾î È¯°æ ºÐ¾ß¿¡ 641¾ï¿ø(13.97%)À» Æí¼ºÇßÀ¸¸ç, ÁÖ¿ä»ç¾÷À¸·Î´Â ÇØº¸ ÇÏ¼ö°ü·Î Á¤ºñ»ç¾÷(3Â÷) 113¾ï¿ø, ÇÔÆò ³ëÈÄ»ó¼ö°ü¸Á Á¤ºñ»ç¾÷ 56¾ï¿ø, ÇÔÆò±º ½º¸¶Æ® °ü¸Á°ü¸® ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà»ç¾÷ 36¾ï¿øÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.

¹®È­ ¹× °ü±¤ ºÐ¾ß°¡ 274¾ï¿ø(5.96%)À¸·Î, ¿¡µàÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á¶¼º»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª 15¾ï¿ø, ÇÔÆòÀç³­»ýÁ¸Å¸¿î °Ç¸³»ç¾÷ 29¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ¼¼¿ö ºÎÁ·ÇÑ ¹®È­½Ã¼³ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ È®ÃæÇØ ÁÖ¹Î ¹®È­º¹Áö Çâ»óÀ» ²ÒÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÄÚ·Î³ª19·Î ¾î·Á¿î ÀçÁ¤¿©°Ç ¼Ó¿¡¼­µµ ±º¹ÎÀÇ ÀÇ°ßÀ» ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù¡±¸ç ¡°Ä§Ã¼µÈ Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ½Å¼ÓÈ÷ ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇÏ°Ú´Ù¡°°í ¸»Çß´Ù.

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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
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