ÇÔÆò±º, 2022³â º»¿¹»ê 4,718¾ï¿ø Æí¼º¡¦±ºÀÇÈ¸ Á¦Ãâ

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Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ Ä§Ã¼µÈ Áö¿ª °æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ³»³âµµ ¿¹»ê¾ÈÀ» ¿ÃÇØº¸´Ù 8.78% Áõ¾×ÇÑ 4,718¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î Æí¼ºÇØ ±º ÀÇÈ¸¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 17ÀÏ ¡°ÄÚ·Î³ª19·Î Ä§Ã¼µÈ Áö¿ª°æÁ¦ È¸º¹, ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ, º¹ÁöÁ¤Ã¥ µî ±º¹Î°ú Á÷°áµÈ ÁÖ¿ä Á¤Ã¥ »ç¾÷¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ°í ³»³âµµ º»¿¹»êÀ» Æí¼ºÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
È¸°èº° ¿¹»ê±Ô¸ð´Â ÀÏ¹ÝÈ¸°è 4,590¾ï¿ø, Æ¯º°È¸°è 128¾ï¿øÀ¸·Î ¿ÃÇØ º»¿¹»ê 4,337¾ï¿øº¸´Ù 381¾ï¿ø(8.78%)°¡·® ´Ã¾î³µ´Ù.
ÇÔÆò±ºÀÇ ³»³âµµ ÀÏ¹ÝÈ¸°è ºÐ¾ßº° ¼¼Ãâ¿¹»ê Æí¼º ÇöÈ²Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
¸ÕÀú, ³ó¸²ÇØ¾ç¼ö»ê ºÐ¾ß°¡ 1,247¾ï¿ø(27.17%)À¸·Î °¡Àå Å« ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. ÁÖ¿ä»ç¾÷À¸·Î °íÇ°Áú Æ÷µµ »ý»ê±â¹Ý Á¶¼º»ç¾÷ 15¾ï¿ø, °øÀÍÁ÷ºÒ»ç¾÷ 212¾ï¿ø, ¿ùÃµÇ× ¾îÃÌ´ºµô300»ç¾÷ 32¾ï¿ø µîÀ» ¹Ý¿µ, Áö¿ª °æÁ¦ÀÇ ±Ù°£ÀÌ µÇ´Â ³ó¼ö»ê ºÐ¾ßÀÇ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÑ´Ù.
´ÙÀ½À¸·Î »çÈ¸º¹Áö ºÐ¾ß¿¡ 892¾ï¿ø(19.43%)À» ¹Ý¿µÇß´Ù. ±âÃÊ¿¬±Ý 350¾ï¿ø, ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°º¸Àå¼ö±ÞÀÚ »ý°è±Þ¿© 61¾ï¿ø, ¸ÂÃãµ¹º½ÀÎ·Â ÀÎ°Çºñ 21¾ï¿ø µîÀ» ÅõÀÔ, Ãë¾à°èÃþ º¹Áö ¾ÈÀü¸ÁÀ» °ÈÇÑ´Ù.
µÚÀÌ¾î È¯°æ ºÐ¾ß¿¡ 641¾ï¿ø(13.97%)À» Æí¼ºÇßÀ¸¸ç, ÁÖ¿ä»ç¾÷À¸·Î´Â ÇØº¸ ÇÏ¼ö°ü·Î Á¤ºñ»ç¾÷(3Â÷) 113¾ï¿ø, ÇÔÆò ³ëÈÄ»ó¼ö°ü¸Á Á¤ºñ»ç¾÷ 56¾ï¿ø, ÇÔÆò±º ½º¸¶Æ® °ü¸Á°ü¸® ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà»ç¾÷ 36¾ï¿øÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.
¹®È ¹× °ü±¤ ºÐ¾ß°¡ 274¾ï¿ø(5.96%)À¸·Î, ¿¡µàÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á¶¼º»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª 15¾ï¿ø, ÇÔÆòÀç³»ýÁ¸Å¸¿î °Ç¸³»ç¾÷ 29¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ¼¼¿ö ºÎÁ·ÇÑ ¹®È½Ã¼³ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ È®ÃæÇØ ÁÖ¹Î ¹®Èº¹Áö Çâ»óÀ» ²ÒÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÄÚ·Î³ª19·Î ¾î·Á¿î ÀçÁ¤¿©°Ç ¼Ó¿¡¼µµ ±º¹ÎÀÇ ÀÇ°ßÀ» ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù¡±¸ç ¡°Ä§Ã¼µÈ Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ½Å¼ÓÈ÷ ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇÏ°Ú´Ù¡°°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, 2022³â º»¿¹»ê¾ÈÀº ±ºÀÇÈ¸ ÀÇ°áÀ» °ÅÃÄ ³»´Þ 15ÀÏ ÃÖÁ¾ È®Á¤µÈ´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 11¿ù 17ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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