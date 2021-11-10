|
ÇÔÆò±º, ¡®Á¾ÀÌ¾ø´Â ½º¸¶Æ® È¸ÀÇ µµÀÔ¡¯ Á¶Á÷¹®È Çõ½Å ½ÇÃµ
|¡è¡è Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ È¯°æº¸È£¿Í Åº¼ÒÁß¸³¿¡ µ¿ÂüÇÏ±â À§ÇÑ ¡®Á¾ÀÌ¹®¼ ¾ø´Â ½º¸¶Æ®È¸ÀÇ¡¯¸¦ µµÀÔÇß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ È¯°æº¸È£¿Í Åº¼ÒÁß¸³¿¡ µ¿ÂüÇÏ±â À§ÇÑ ¡®Á¾ÀÌ¹®¼ ¾ø´Â ½º¸¶Æ®È¸ÀÇ¡¯¸¦ µµÀÔÇß´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 8ÀÏ ¡°°£ºÎ°ø¹«¿ø¿¡°Ô ÅÂºí¸´ PC¸¦ Áö±ÞÇÏ°í ÀÌ³¯ ÁÖ°£¾÷¹«º¸°í È¸ÀÇºÎÅÍ Á¾ÀÌ ¾ø´Â ½º¸¶Æ®È¸ÀÇ¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±ºÀº ÅÂºí¸´PC¿Í ÀüÀÚ¹®¼¸¦ È°¿ëÇØ µðÁöÅÐ Çõ½Å¿¡ ±â¹ÝÇÑ ½º¸¶Æ®ÇàÁ¤À» ±¸ÇöÇÏ°í, »ç¹«½Ç ³» ºÒÇÊ¿äÇÑ Ãâ·Â¿ëÁö »ç¿ëÀ» ÁÙ¿© Ä£È¯°æ ½ÇÇö¿¡ ¾ÕÀå¼±´Ù´Â º¹¾ÈÀÌ´Ù.
È¸ÀÇ¿¡ ¾Õ¼ ÁÖ°üºÎ¼°¡ ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ÀüÀÚ¹®¼¸¦ ¹èÆ÷ÇÏ°í, Âü¼®ÀÚ´Â »çÀü¿¡ ÀüÀÚÆÄÀÏÀ» °ËÅäÇÑ ÈÄ È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¸ÅÁÖ °³ÃÖÇÏ´Â ÁÖ°£¾÷¹«º¸°í È¸ÀÇ, ÄÚ·Î³ª19 ¿µ»óÈ¸ÀÇ µîÀ» À§ÇØ Ãâ·ÂÇÑ ÈÄ ´ëºÎºÐ Æó±âµÇ´Â Á¾ÀÌ¹®¼¸¦ ´ëÆø ÁÙÀÌ°í, Á¾ÀÌÀÎ¼â¹° Ãâ·ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ ½Ã°£°ú ÀÚ¿øÀ» Àý°¨, Á¶Á÷¹®È Çõ½ÅÀ» ÀÌ·ê °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°¡®Á¾ÀÌ ¾ø´Â ½º¸¶Æ®È¸ÀÇ¡¯´Â ¿¹»ê Àý°¨Àº ¹°·Ð ÇàÁ¤ÀÇ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀÌ°í Åº¼ÒÁß¸³ µî È¯°æº¸È£¸¦ À§ÇØ µµÀÔÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°°£ºÎ°ø¹«¿øºÎÅÍ ¼Ö¼±ÇÏ¿© Âü¿©ÇÏ°í Á¡Â÷ ¿ÜºÎ À§¿øÀÌ Âü¼®ÇÏ´Â È¸ÀÇ¿¡µµ Á¾ÀÌ ¾ø´Â ½º¸¶Æ®È¸ÀÇ¸¦ È®´ëÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.