ÇÔÆò±º, Á¦25È¸ ³ëÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 22ÀÏ
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Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ ³ëÀÎÀÇ ³¯(10.2.)À» ¸ÂÀÌÇØ Áö³ 15ÀÏ ´ëÇÑ³ëÀÎÈ¸ ÇÔÆò±ºÁöÈ¸¿¡¼ Á¦25È¸ ³ëÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±â³ä½ÄÀº ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö, ±è°æÀÚ µµÀÇ¿ø, ÇÔÆò±ºÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø, ¼ö»óÀÚ µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÄÚ·Î³ª19 ¹æ¿ª¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇÏ¸ç ÁøÇàµÆ´Ù.
ÇÔÆò±ºÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (»ç)´ëÇÑ³ëÀÎÈ¸ ÇÔÆò±ºÁöÈ¸(ÁöÈ¸Àå Á¶¿ë¹«)°¡ ÁÖ°üÇÑ ÀÌ³¯ Çà»ç´Â Áö¿ª ¹ßÀüÀÇ ÁßÃßÀû ¿ªÇÒÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ¾î¸£½ÅµéÀÇ ³ë°í¸¦ ±â¸®±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
±â³ä½ÄÀº ¸Å³â ÃàÇÏ°ø¿¬°ú ÇÔ²² °³ÃÖµÇ¾úÀ¸³ª, ¿ÃÇØ´Â ÄÚ·Î³ª19 È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇØ °ø¿¬ ¹× ºÎ´ëÇà»ç¸¦ »ý·«ÇÏ°í Ç¥Ã¢ ¼ö¿©½Ä¸¸ °£¼ÒÇÏ°Ô ÁøÇàµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Ç¥Ã¢Àº ¼ö¼º³ëÀÎ»ó 1¸í, ¸ð¹ü³ëÀÎ 13¸í, ³ëÀÎº¹Áö±â¿©ÀÚ 3¸í µî³ëÀÎº¹Áö ÁõÁø ±â¿© °ø·ÎÀÚ ÃÑ 17¸í¿¡°Ô ¼ö¿©µÆ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°¾î¸£½Åµé²²¼ Áö±Ý²¯ ½×¾Æ ¿À½Å ÁöÇý¿Í °æ·ûÀ¸·Î Áö¿ª »çÈ¸¸¦ ÀÌ²ø¾î ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾Æ¿ï·¯ ¡®»õ·Î¿î µµ¾à Èñ¸ÁÂù ÇÔÆò¡¯ °Ç¼³À» À§ÇÑ °í°ßµµ ±âÅº¾øÀÌ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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