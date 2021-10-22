ÇÔÆò±º, ±¹Çâ´ëÀü ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ Ä£Àý±³À° ½Ç½Ã¡¦¡®Ä£Àýµµ UP¡¯

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 22ÀÏ
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ÇÔÆò¿¢½ºÆ÷°ø¿ø ÁÖÁ¦¿µ»ó°ü¿¡¼ ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø ±³À°Àº ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼öÀÇ °Ý·Á»ç¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Ä£Àý±³À°, ÃàÁ¦ ¿î¿µÇöÈ² ¹× ÇÁ·Î±×·¥ ¼³¸í, È°µ¿¿ä·É ¾È³» ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú´Ù.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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