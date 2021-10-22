ÇÔÆò±º, ±º¼ö-³ó‧ÃàÇùÀå °£´ãÈ¸ ¼º°ú ¡®ÅåÅå¡¯

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 22ÀÏ
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Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ Áö¿ª ³ó‧Ãà»ê ºÐ¾ßÀÇ °æÁ¦Àû ¼ºÀåÀ» µµ¸ðÇÏ°í, ¡®ºÎÀÚµÇ´Â ÇÔÆò¡¯À» ¸¸µé±â À§ÇØ ¸Å¿ù °³ÃÖÇÏ´Â ¡®ÇÔÆò±º¼ö-³óÃàÇùÀå °£´ãÈ¸¡¯°¡ ´Ù¾çÇÑ ¼º°ú¸¦ ³»°í ÀÖ¾î ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
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ÀÌ´Þ¿¡´Â 20ÀÏ ¿ÀÀü °ü°èÀÚµéÀÌ ÇÔÆòÃµÁö±æ ÇöÀå¿¡ ¸ð¿© ÇÔÆò±ºÀÇ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ °ü±¤ÀÚ¿ø °³¹ßÀ» À§ÇØ ¸Ó¸®¸¦ ¸Â´ë¸ç °í¹ÎÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
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¶ÇÇÑ, Áö³ 4¿ù Áß °£´ãÈ¸¿¡¼ °ÇÀÇµÈ ¡®2021³â ÀÏ¹Ýº ÃâÇÏ Àå·Á±Ý Áö¿ø »ç¾÷¡¯ÀÌ °áÁ¤ µÆ´Ù. ÀÌ¿¡ °ü³» ³óÁö¿¡¼ »ý»êµÈ ÀÏ¹Ýº ÃâÇÏ ¹°·®¿¡ ´ëÇØ ÇÔÆò±º ³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ, °ü³» ³óÇù ¹× Á¤¹Ì¼Ò¿¡¼ ¸ÅÀÔÇÒ °æ¿ì ¡®»õÃ»¹«¡¯¿Í ¡®È£Æò¡¯Àº Æ÷´ë´ç 1,000¿ø, ¡®½Åµ¿Áø¡¯Àº Æ÷´ë´ç 1,500¿øÀ» ³ó°¡¿¡ Áö¿øÅ°·Î ÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°Áö¿ª ³ó‧Ãà»ê ºÐ¾ß °æÀï·Â È®º¸¸¦ À§ÇØ ¹Î‧°üÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼ÒÅë‧Çù·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±¸ç ¡°Áö¿ª°æÁ¦ÀÇ ±Ù°£ÀÎ 1Â÷ »ê¾÷ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇØ ¡®ºÎÀÚµÇ´Â ÇÔÆò¡¯À» ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÇÔÆò±ºÀº ÃÖ±Ù ¡®4․4․8 ÇÔÆò °ü±¤ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯(½£¿¡¼ 4½Ã°£, ¹Ù´Ù¿¡¼ 4½Ã°£, ÇÔÆò¼÷¼Ò¿¡¼ 8½Ã°£ ¸Ó¹«¸£´Â °ü±¤ ÇÁ·ÎÁ§Æ®) ÀÏÈ¯À¸·Î ±âÁ¸ °ü±¤ ÀÚ¿øÀÎ È¾ç±Ù¸°°ø¿ø, »ýÅÂ½ÀÁö, ¿¢½ºÆ÷°ø¿ø µîÀ» º¸¿Ï¡¤Á¤ºñÇØ 6§°(½£±æ 2.5§°, »ýÅÂ±æ 2.0§°, °ø¿ø±æ 1.5§°)¸¦ ÀÕ´Â ¡®ÇÔÆòÃµÁö±æ¡¯À» Á¶¼ºÇß´Ù.
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ÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 22ÀÏ
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