Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-10-06 ¿ÀÈÄ 07:33:46 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > ±â°ü¾÷Ã¼¼Ò½Ä

¹Ú¿ì¿µ ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀå, ¹ÎÁÖÆòÅë ¸ñÆ÷ÇùÀÇÈ¸Àå ÀçÀÓ¸í

UN¼¼°èÆòÈ­±¹Á¦Àç´Ü ¼ö¿© ¡®UN¼¼°è ÆòÈ­»ó¡¯ ¼ö»ó ¿µ¿¹
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 06ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=289&idx=105681

URLURL º¹»ç
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¹Ú¿ì¿µ ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀå, ¹ÎÁÖÆòÅë ¸ñÆ÷ÇùÀÇÈ¸Àå ÀçÀÓ¸í
UN¼¼°èÆòÈ­±¹Á¦Àç´Ü ¼ö¿© ¡®UN¼¼°è ÆòÈ­»ó¡¯ ¼ö»ó ¿µ¿¹

¹Ú¿ì¿µ ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀåÀÌ ¹ÎÁÖÆòÈ­ÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ(ÀÌÇÏ ¹ÎÁÖÆòÅë)
¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸ È¸Àå¿¡ ÀçÀÓ¸íµÆ´Ù.

¹Ú ÀÌ»çÀåÀº Áö³­ 9¿ù 29ÀÏ ±¤ÁÖ ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿­¸° Á¦20±â ±¹³» ºÎÀÇÀå¡¤ÇùÀÇÈ¸Àå ÇÕµ¿È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ ÀÌ³¯ ÀÓ¸íÀåÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

19±â¿¡ ÀÌ¾î 20±â ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸¸¦ ÀÌ²ø°Ô µÈ ¹Ú È¸ÀåÀº 2020³âµµ ¸ñÆ÷Áö¿ª À¯°øÀÚ¹®À§¿ø Ç¥Ã¢ Àü¼ö½Ä¿¡¼­ ¹ÎÁÖÆòÅë ÀÇÀå(´ëÅë·É) Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸ÀåÀ» ¸Ã¾Æ ÅõÃ¶ÇÑ ±¹°¡°ü°ú È®°íÇÑ »ç¸í°¨À» °®°í ÅëÀÏ±â¹ÝÁ¶¼º°ú ÁÖ¹Î ÅëÀÏ°ø°¨´ë Çü¼º¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÑ °øÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.

¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ºÀ»çÈ°µ¿À» ºñ·ÔÇÑ Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÄ ÇùÀÇÈ¸ ¿î¿µ È°¼ºÈ­¿¡ Àû±Ø ¾ÕÀå¼­ ¿À¸é¼­ Áö³­ 19±â¿¡ ÀÌ¾î 20±â ÇùÀÇÈ¸¸¦ ÀÌ²ø°Ô µÆ´Ù.

Æ¯È÷ ¹Ú ÀÌ»çÀåÀº Áö³­´Þ ¡®UN¼¼°èÆòÈ­ ±¹Á¦Àç´Ü¡¯°ú ¡®UN´º½º USA¡¯°¡ °øµ¿À¸·Î ÁÖ°üÇÑ ¡®UN¼¼°è ÆòÈ­»ó¡¯ ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È±âµµ Çß´Ù.

UN ¼¼°è ÆòÈ­»óÀº Á¾±³Àû ÀÌ³äÀ» ÃÊ¿ùÇÏ¿© ÆòÈ­¿Í ±¹°¡ È­ÇØ ¹× »çÈ¸ÀÇ ÅëÇÕ ¹ßÀü°ú ÀÎ·ùÀÇ ¿µÀû ¹®È­ ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í, ¼¼°è ÆòÈ­ÀÇ ÃÊ¼®ÀÌ µÈ ÀÎ¹°À» ¼±Á¤ÇÏ¿© ¼ö¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¸ñÆ÷½ÅÇùÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â ¹Ú ÀÌ»çÀåÀº Áö³­ ÇÑÇØ ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇÑ ¾î·Á¿ò ¼Ó¿¡¼­µµ Àü±¹ °æ¿µÆò°¡¿¡¼­ ±ÝÀ¶±â°ü ÃÖ°íÀÇ ¿µ¿¹ÀÎ °æ¿µÆò°¡ 1µî±ÞÀ» ´Þ¼ºÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.

Æ¯È÷ IMF º¸´Ù ¾î·Æ°í Èûµç »óÈ²¿¡¼­µµ ÀÚ»ê 3,100¾ï ¿ø°ú ´ç±â ¼øÀÌÀÍ 15¾ï ¿© ¿øÀ» ´Þ¼º, ÃâÀÚ ¹è´çÀº ¿¹±Ý±Ý¸®º¸´Ù 2¹è ³ôÀº 3.0% ¹è´çÇØ ¹«¾ùº¸´Ù Èûµç ½Ã±â¿¡ Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô ±â»ÝÀ» ÁÖ´Â µî Å¹¿ùÇÑ °æ¿µ ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ±âµµ Çß´Ù.

¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ÄÚ·Î³ª½Ã´ë ½Å¾È±ºº¹ÁöÀç´Ü¿¡ ¸¶½ºÅ© 1¸¸ÀåÀ» ±âºÎÇÏ°í ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµéÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ ³ª´® Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÄ¡´Â°¡ ÇÏ¸é »çÈ¸´ÜÃ¼¿Í Áö¿ª°øµ¿Ã¼ »ó»ý Çù¾à µîÀ» ÅëÇØ Áö¿ª»çÈ¸¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â ¼­¹Î±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ ¿Ô´Ù.
 
¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÄÚ·Î³ª·Î ½Ã¹Î ¸ðµÎ°¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼­ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ²² Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ ÈûÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ã¥ÀÓ°¨À» °®°í È°µ¿ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°±¹°¡¿Í Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇÏ¶ó´Â ¶æÀ¸·Î ¾Ë°í ¾ÕÀ¸·Îµµ ÅëÀÏÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿°ú ÀÇ°ß¼ö·Å, ±×¸®°í °ø°¨´ë Çü¼ºÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
 
ÇÑÆí ¹ÎÁÖÆòÅë ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸´Â 6ÀÏ Á¦20±â Ãâ¹ü½ÄÀ» °®°í È°µ¿¿¡ µé¾î°¬´Ù.
ÀÌ¹ø 20±â ½Å±Ô ¹× ¿¬ÀÓÀ§¿øÀº ÃÑ 98¸íÀÌ À§ÃËµÅ 2023³â 8¿ù±îÁö 2³â µ¿¾È È°µ¿ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¹ÎÁÖÆòÅë ÀÚ¹®È¸ÀÇ´Â ¡®Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­½ÇÇö¡¯À» ¸ñÇ¥·Î ÆòÈ­ÅëÀÏ Åä·ÐÈ¸, Áö¿ªÅëÀÏ±â¹Ý Á¶¼º»ç¾÷ µî ÅëÀÏ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¹®¿ªÇÒÀ» ÇÏ¿© ±¹Á¤ Àü¹Ý¿¡ ¹Ý¿µÇÏ´Â ±¹¹ÎÂü¿©Çü ÅëÀÏ±â±¸·Î¼­ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù.
/°­ÇÏÇö±âÀÚ

2021³â 10¿ù 6ÀÏ Á¦1115È£ 9¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 10¿ù 06ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¶¥Åõ±â ÇøÀÇ ¼ö»ç ¹Þ´ø ¸ñÆ÷ ½ÃÀÇ¿ø ±Ø´ÜÀû ¼±ÅÃ
¸ñÆ÷½Ã³»¹ö½º ³ëµ¿Á¶ÇÕ ¡®Àü¸é ÆÄ¾÷¡¯ °áÁ¤
[±¤°í]2021 ¿ÂÅÃÆ® ÇØ¾È¼±·¹Àú Æä½ºÆ¼¹ú 8.11-29
[±¤°í] »ïÇÐµµ¸¦ ´õ ÀÌ»ó ¸ÁÄ¡Áö ¸¶¶ó!
ÇÔÆò±º, ÁßÀå±â ¹ßÀü°èÈ¹ ¼ö¸³¡¦¡®2030 Ã»»çÁø¡¯ Á¦½Ã
ÇÔÆò±º, ¡°Ã£¾Ò¶ó! ¼û¾î ÀÖ´Â µþ±â ²É´«¡±
Á¶¼º¿À ½ÃÀÇ¿ø, ¡°ÁÖ¹Îµé °Ý·Á °¨»ç, ´õ ¿­½ÉÈ÷ ¶Ù°Ú´Ù¡±
ÇÔÆò±º µå¸²½ºÅ¸Æ®, ¾Æµ¿ ¾È°æÁö¿ø »ç¾÷ ³ª¼­
[±¤°í]2021 ¼¼¹øÂ° Àåº¸¿µ °í¹ý ¹ßÇ¥È¸
ÇÔÆò±º, ³óÆ¯»ê¹° ¼îÇÎ¸ô ¡®ÇÔÆòÃµÁö¸ô¡¯ 26ÀÏ ¿ÀÇÂ
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÇÑ°Ü·¹ Á¤³²±¸ ³í¼³À§¿øÀÇ <À±¼®¿­¡¤ÃÖÀçÇüÀÇ È²´çÇÑ Å» ¿øÀü ¶§¸®±â> ±Û ºñÆÇÀÔ´Ï´Ù.
µ¶ÀÚ±â°í / Á¤ÀºÃ¤ ¸ñÆ÷°úÇÐ´ëÇÐ±³ ±³¼ö
<µ¶ÀÚ±â°í> Çà¿î°ú Àçº¹À» »óÂ¡ÇÏ´Â È²±Ý µÅÁöÇØ
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
<±âÀÚ¼öÃ¸>¸ñÆ÷¹®È­¿ø ¹èÁ¦µÈ ¸ñÆ÷¹®È­Àç ¾ßÇà
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
¸ñÆ÷½ÃÃ» Àü¹øÈ£¾¾ ¸ð¹ü°ø¹«¿ø ±¹¹«ÃÑ¸®»ó
¼­ºÎ±Ç ¶óÀÌ¿Â½º È¾·É»ç°Ç Çö ÃÑÀç ±â¼Ò
¡°½Å¾È »çÈ¸Àû±â¾÷ »ç¾÷´Ü Àç¼ö»ç ÀÇÁö ºÎÁ·¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,564
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,360
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 30,995,140