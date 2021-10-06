|
¹Ú¿ì¿µ ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀå, ¹ÎÁÖÆòÅë ¸ñÆ÷ÇùÀÇÈ¸Àå ÀçÀÓ¸í
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
UN¼¼°èÆòÈ±¹Á¦Àç´Ü ¼ö¿© ¡®UN¼¼°è ÆòÈ»ó¡¯ ¼ö»ó ¿µ¿¹
¹Ú¿ì¿µ ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀåÀÌ ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ(ÀÌÇÏ ¹ÎÁÖÆòÅë) ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸ È¸Àå¿¡ ÀçÀÓ¸íµÆ´Ù.
¹Ú ÀÌ»çÀåÀº Áö³ 9¿ù 29ÀÏ ±¤ÁÖ ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° Á¦20±â ±¹³» ºÎÀÇÀå¡¤ÇùÀÇÈ¸Àå ÇÕµ¿È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ ÀÌ³¯ ÀÓ¸íÀåÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
19±â¿¡ ÀÌ¾î 20±â ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸¸¦ ÀÌ²ø°Ô µÈ ¹Ú È¸ÀåÀº 2020³âµµ ¸ñÆ÷Áö¿ª À¯°øÀÚ¹®À§¿ø Ç¥Ã¢ Àü¼ö½Ä¿¡¼ ¹ÎÁÖÆòÅë ÀÇÀå(´ëÅë·É) Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸ÀåÀ» ¸Ã¾Æ ÅõÃ¶ÇÑ ±¹°¡°ü°ú È®°íÇÑ »ç¸í°¨À» °®°í ÅëÀÏ±â¹ÝÁ¶¼º°ú ÁÖ¹Î ÅëÀÏ°ø°¨´ë Çü¼º¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÑ °øÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.
¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ºÀ»çÈ°µ¿À» ºñ·ÔÇÑ Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÄ ÇùÀÇÈ¸ ¿î¿µ È°¼ºÈ¿¡ Àû±Ø ¾ÕÀå¼ ¿À¸é¼ Áö³ 19±â¿¡ ÀÌ¾î 20±â ÇùÀÇÈ¸¸¦ ÀÌ²ø°Ô µÆ´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ú ÀÌ»çÀåÀº Áö³´Þ ¡®UN¼¼°èÆòÈ ±¹Á¦Àç´Ü¡¯°ú ¡®UN´º½º USA¡¯°¡ °øµ¿À¸·Î ÁÖ°üÇÑ ¡®UN¼¼°è ÆòÈ»ó¡¯ ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È±âµµ Çß´Ù.
UN ¼¼°è ÆòÈ»óÀº Á¾±³Àû ÀÌ³äÀ» ÃÊ¿ùÇÏ¿© ÆòÈ¿Í ±¹°¡ ÈÇØ ¹× »çÈ¸ÀÇ ÅëÇÕ ¹ßÀü°ú ÀÎ·ùÀÇ ¿µÀû ¹®È ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í, ¼¼°è ÆòÈÀÇ ÃÊ¼®ÀÌ µÈ ÀÎ¹°À» ¼±Á¤ÇÏ¿© ¼ö¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â ¹Ú ÀÌ»çÀåÀº Áö³ ÇÑÇØ ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇÑ ¾î·Á¿ò ¼Ó¿¡¼µµ Àü±¹ °æ¿µÆò°¡¿¡¼ ±ÝÀ¶±â°ü ÃÖ°íÀÇ ¿µ¿¹ÀÎ °æ¿µÆò°¡ 1µî±ÞÀ» ´Þ¼ºÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.
Æ¯È÷ IMF º¸´Ù ¾î·Æ°í Èûµç »óÈ²¿¡¼µµ ÀÚ»ê 3,100¾ï ¿ø°ú ´ç±â ¼øÀÌÀÍ 15¾ï ¿© ¿øÀ» ´Þ¼º, ÃâÀÚ ¹è´çÀº ¿¹±Ý±Ý¸®º¸´Ù 2¹è ³ôÀº 3.0% ¹è´çÇØ ¹«¾ùº¸´Ù Èûµç ½Ã±â¿¡ Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô ±â»ÝÀ» ÁÖ´Â µî Å¹¿ùÇÑ °æ¿µ ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ±âµµ Çß´Ù.
¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ÄÚ·Î³ª½Ã´ë ½Å¾È±ºº¹ÁöÀç´Ü¿¡ ¸¶½ºÅ© 1¸¸ÀåÀ» ±âºÎÇÏ°í ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµéÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ ³ª´® Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÄ¡´Â°¡ ÇÏ¸é »çÈ¸´ÜÃ¼¿Í Áö¿ª°øµ¿Ã¼ »ó»ý Çù¾à µîÀ» ÅëÇØ Áö¿ª»çÈ¸¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â ¼¹Î±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ ¿Ô´Ù.
¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÄÚ·Î³ª·Î ½Ã¹Î ¸ðµÎ°¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ²² Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ ÈûÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ã¥ÀÓ°¨À» °®°í È°µ¿ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°±¹°¡¿Í Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇÏ¶ó´Â ¶æÀ¸·Î ¾Ë°í ¾ÕÀ¸·Îµµ ÅëÀÏÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿°ú ÀÇ°ß¼ö·Å, ±×¸®°í °ø°¨´ë Çü¼ºÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí ¹ÎÁÖÆòÅë ¸ñÆ÷½ÃÇùÀÇÈ¸´Â 6ÀÏ Á¦20±â Ãâ¹ü½ÄÀ» °®°í È°µ¿¿¡ µé¾î°¬´Ù.
ÀÌ¹ø 20±â ½Å±Ô ¹× ¿¬ÀÓÀ§¿øÀº ÃÑ 98¸íÀÌ À§ÃËµÅ 2023³â 8¿ù±îÁö 2³â µ¿¾È È°µ¿ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¹ÎÁÖÆòÅë ÀÚ¹®È¸ÀÇ´Â ¡®Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ½ÇÇö¡¯À» ¸ñÇ¥·Î ÆòÈÅëÀÏ Åä·ÐÈ¸, Áö¿ªÅëÀÏ±â¹Ý Á¶¼º»ç¾÷ µî ÅëÀÏ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¹®¿ªÇÒÀ» ÇÏ¿© ±¹Á¤ Àü¹Ý¿¡ ¹Ý¿µÇÏ´Â ±¹¹ÎÂü¿©Çü ÅëÀÏ±â±¸·Î¼ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù.
/°ÇÏÇö±âÀÚ
2021³â 10¿ù 6ÀÏ Á¦1115È£ 9¸é