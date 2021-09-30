¿¬»êµ¿, ³ÃÀå°í ±âºÎ·Î »ç¶ûÀÇ ¿Âµµ À¯Áö

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¿¬»êµ¿ Áö¿ª»çÈ¸º¸ÀåÇùÀÇÃ¼(À§¿øÀå ³ë¿¬ÅÃ)´Â Áö³ 27ÀÏ °ü³» È¥ÀÚ »ì°í °è½Ã´Â ¾î¸£½ÅÀ» Ã£¾Æ 65¸¸¿ø »ó´çÀÇ ³ÃÀå°í¸¦ Àü´ÞÇß´Ù.
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