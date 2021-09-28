ÀÚ¿¬°ú »ç¶÷À» ÀÕ´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÔÆòÃµÁö±æ °É¾îº¸¼¼¿ä

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 28ÀÏ
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Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ ´ÙÀ½´Þ 1ÀÏºÎÅÍ 17ÀÏ±îÁö ¡®ÄÚ·Î³ª19 ±Øº¹! ÀÚ¿¬°ú »ç¶÷À» ÀÕ´Â ÇÔÆòÃµÁö±æ ¿Â¶óÀÎ °È±â´ëÈ¸¡¯¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â 2021 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹Çâ´ëÀüÀÇ ¼º°ø °³ÃÖ¸¦ ±â¿øÇÏ¸ç, ÄÚ·Î³ª19·Î ÁöÄ£ ¸ö°ú ¸¶À½À» À§·ÎÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ´Ù.
½º¸¶Æ®Æù ¼ÒÁöÀÚ´Â ´©±¸³ª Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç, ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ¡®¿öÅ©¿Â¡¯(walk on)À» ´Ù¿î ¹Þ¾Æ ÇÔÆò±º Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ¡®¸ÅÀÏ¸ÅÀÏ °È´Âµ¥ÀÌ¡¯¿¡ °¡ÀÔ ÈÄ ¡®ÇÔÆòÃµÁö±æ ¿Â¶óÀÎ °È±â´ëÈ¸ Ã§¸°Áö¡¯¿¡ Âü¿©ÇÏ¸é µÈ´Ù.
Âü¿©ÀÚµéÀº »ç»öÁ¤¿ø, »ç¶ûÁ¤¿ø µî 8°³ÀÇ ÇÔÆòÃµÁö±æ ÄÚ½º Áß 6°³ ÀÌ»ó ÁöÁ¡À» ¹æ¹®ÇØ ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ½ºÅÆÇÁ¸¦ ¹Þ¾Æ ÀÎÁõÇÏ¸é µÈ´Ù. ÀÌÁß ¼±Âø¼ø 200¸í¿¡°Ô´Â ÇÔÆò»ç¶û»óÇ°±Ç µî ¼±¹°ÀÌ Á¦°øµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ´ëÈ¸ Âü¿© ÀÎÁõ»çÁø°ú ÇÔ²² ÇÔÆòÃµÁö±æ °È±â ÈÄ±âÀÛ¼º, ÄÚ·Î³ª19 ±Øº¹ ÀÀ¿ø ¶Ç´Â 2021 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹Çâ´ëÀü ¼º°ø±â¿ø ¸Þ½ÃÁö µîÀ» µî·ÏÇÑ 30¸í¿¡°Ô´Â ÇÔÆòÃµÁö½ÒÀ» Áö±ÞÇÏ´Â ÀÌº¥Æ®µµ ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÄÚ·Î³ª19·Î ¸ðµÎ°¡ Èûµç ½Ã±â¿¡ ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ È°·ÂÀ» µÇÃ£¾Æ µå¸®°í, ÀÏ»ó»ýÈ° ¼Ó °È±â°¡ È°¼ºÈ µÇ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ °Ç°ÁõÁøÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷À» ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 28ÀÏ
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