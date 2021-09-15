|
ÇÔÆò±º, Ãß¼®¸íÀý ¸Â¾Æ ±âºÎÇà·Ä ÀÌ¾îÁ®¡¦¡®ÈÆÈÆ¡¯
7°³ ´ÜÃ¼‧±â°ü¿¡¼ 7Ãµ¿© ¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹°Ç° ±âÅ¹
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 15ÀÏ
|
ÇÔÆò±º, Ãß¼®¸íÀý ¸Â¾Æ ±âºÎÇà·Ä ÀÌ¾îÁ®¡¦¡®ÈÆÈÆ¡¯
7°³ ´ÜÃ¼‧±â°ü¿¡¼ 7Ãµ¿© ¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹°Ç° ±âÅ¹
Ãß¼®¸íÀýÀ» ¾ÕµÎ°í Áö¿ª ³» ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôÀ» À§ÇÑ °¢°è°¢ÃþÀÇ µû¶æÇÑ ³ª´®ÀÇ ¼Õ±æÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 15ÀÏ ¡°°ü³» 7°³ ´ÜÃ¼ ¹× ±â°ü¿¡¼ Áö³ 13ÀÏ±îÁö ÃÑ 7000¿©¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹°Ç°À» ±âÅ¹Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±º¿¡ µû¸£¸é ÇÔÆò·ÎÅ¸¸®Å¬·´¿¡¼ 600¸¸¿ø »ó´çÀÇ ³¹æº¸ÀÏ·¯ 10´ë¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¡ãÇÔÆò°ø¸³¿ä¾çº´¿ø¿¡¼ KF94¸¶½ºÅ©(300¸¸¿ø »ó´ç) ¡ã´ëµ¿¸é ÃµÁö»ç¿¡¼ ÇÝ½Ò(10kg) 500Æ÷(2,000¸¸¿ø »ó´ç) ¡ã(»ç)´ëÇÑÇÑµ·ÇùÈ¸ ÇÔÆò±ºÁöºÎ¿¡¼ µÅÁö°í±â(2kg) 260°³(500¸¸¿ø »ó´ç) ¡ã³ó¾÷È¸»ç¹ýÀÎ(ÁÖ)±ÝÈ£¿¡¼ »§ 200°³(200¸¸¿ø »ó´ç) ¡ã¢ßÇàº¹À» ÆÄ´Â »ç¶÷µé-·¡¿ÀÀÌ°æÁ¦¿¡¼ Àå¾îÁø¾× 400¼¼Æ®‧È«»ïÁø¾× 160¼¼Æ®(3,300¸¸¿ø »ó´ç)¸¦ ±âÅ¹ÇÏ¿´´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¹°Ç°Àº Ãß¼®¸íÀý Àü ±º¿¡¼ ¸¶·ÃÇÑ ±è, ¶ó¸é, »ýÇÊÇ°¼¼Æ® µî°ú ÇÔ²² °ü³» Àú¼Òµæ Ãë¾à°èÃþ ¹× »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³¿¡ Àü´ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÄÚ·Î³ª19·Î Èûµç ½Ã±â¿¡µµ °ü³» Ãë¾à°èÃþÀ» À§ÇØ µû¶æÇÑ ¼Õ±æÀ» ³»¹Ð¾î ÁÖ½Å ºÐµé²² °¨»çµå¸°´Ù¡±¸ç ¡°¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµéÀÌ µû¶æÇÑ Ãß¼® ¸íÀýÀ» ¸ÂÀÌÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âºÎÇØ ÁÖ½Å ¹°Ç°µéÀ» Àß Àü´ÞÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 15ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
ÇÑ°Ü·¹ Á¤³²±¸ ³í¼³À§¿øÀÇ <À±¼®¿¡¤ÃÖÀçÇüÀÇ È²´çÇÑ Å» ¿øÀü ¶§¸®±â> ±Û ºñÆÇÀÔ´Ï´Ù.
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé)
ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..