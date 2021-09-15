ÇÔÆò±º, Àü ±º¹Î¿¡°Ô ±º¹ÎÁö¿ø±Ý Áö±ÞÇÑ´Ù

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-09-16 ¿ÀÀü 09:42:41 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±Þ ´ë»ó°ú ½ÅÃ» ¹æ¹ý µîÀº ÇÔÆò±º È¨ÆäÀÌÁö(www.hampyeong.go.kr), ÇÔÆò±ºÃ» ¾ÈÀü°Ç¼³°ú(061-320-1993), ÁÖ¼ÒÁö À¾¸é»ç¹«¼Ò¿¡ ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.

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