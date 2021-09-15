ÇÔÆò±º, Àü ±º¹Î¿¡°Ô ±º¹ÎÁö¿ø±Ý Áö±ÞÇÑ´Ù

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 15ÀÏ
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ÇÔÆò±ºÀÌ ÄÚ·Î³ª19 4Â÷ ´ëÀ¯ÇàÀÇ Àå±âÈ·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ¸ðµç ±º¹Î¿¡°Ô ±º¹ÎÁö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 14ÀÏ ¡°±º¹ÎÁö¿ø±ÝÀÌ ´ÙÀ½ ´Þ 13ÀÏºÎÅÍ Àü ±º¹Î¿¡°Ô 1ÀÎ´ç 20¸¸¿ø¾¿ ÇÔÆò»ç¶û»óÇ°±ÇÀ¸·Î Áö±ÞµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±º¹ÎÁö¿ø±Ý Áö±Þ´ë»óÀº 9¿ù 13ÀÏ 0½Ã ±âÁØ ±º¿¡ ÁÖ¹Îµî·ÏÀ» µÎ°í ÀÖ´Â ±º¹Î°ú ±º¿¡ Ã¼·ùÁö(°Å¼Ò)¸¦ µÎ°í ÀÖ´Â °áÈ¥ÀÌ¹ÎÀÚ, ¿µÁÖ Ã¼·ùÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ ¿Ü±¹ÀÎ Æ÷ÇÔ ¾à 3¸¸1Ãµ650¸íÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ±ºÀº ±º¹ÎÁö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» À§ÇØ º¸Åë±³ºÎ¼¼ ¹× Ãß°¡ ¼¼ÀÔ Àç¿øÀ» È®º¸ÇÏ°í ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇØ ÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çà»çºñ µî ¼¼Ãâ¿¹»êÀ» Àý°¨ÇÏ¿© ¼Ò¿äÀç¿øÀ» È®º¸ÇÏ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ¸ðµç ±º¹Î¿¡°Ô ±º¹ÎÁö¿ø±ÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¡ºÇÔÆò±º ±ä±ÞÀç³Áö¿ø±Ý Áö¿ø Á¶·Ê¡»¸¦ Áö³ ´Þ 9ÀÏ Á¦Á¤, Áö±Þ ±Ù°Å¸¦ ¸¶·ÃÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ ±ºÀº 10¿ù 13ÀÏºÎÅÍ 11¿ù 30ÀÏ±îÁö 7ÁÖ°£ ±º¹ÎÁö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ°Ô µÈ´Ù.
±ºÀº ¸¶À»°æ·Î´çÀ» Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ´Â ¡®Ã£¾Æ°¡´Â Áö±Þ¼ºñ½º¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ ¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ ±º¹ÎÁö¿ø±ÝÀ» ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³» Áö±ÞÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÁÖ¹Îµî·ÏÇ¥»ó µ¿ÀÏ¼¼´ë °¡Á·Àº ¼¼´ëÁÖ°¡ ¼¼´ë¿øÀ» ´ëÇ¥ÇÏ¿© ÀÏ°ý ½ÅÃ»ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¿øÄ¢ÀÌ¸ç, µ¿°ÅÀÎÀº 1ÀÎ ¼¼´ëÀÇ ¼¼´ëÁÖ·Î °£ÁÖÇÑ´Ù. ´Ù¸¸, ¼¼´ëÁÖÀÇ ºÎµæÀÌÇÑ »çÁ¤À¸·Î ½ÅÃ»ÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì ´ë¸®ÀÎ ½ÅºÐÁõ°ú À§ÀÓÀåÀ» ÁöÂüÇÏ¸é Áö±Þ °¡´ÉÇÏ´Ù.
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Àç³Áö¿ø±Ý Áö±Þ ´ë»ó°ú ½ÅÃ» ¹æ¹ý µîÀº ÇÔÆò±º È¨ÆäÀÌÁö(www.hampyeong.go.kr), ÇÔÆò±ºÃ» ¾ÈÀü°Ç¼³°ú(061-320-1993), ÁÖ¼ÒÁö À¾¸é»ç¹«¼Ò¿¡ ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°Á¤ºÎ¿¡¼ Áö±ÞÇÏ´Â ±¹¹ÎÁö¿ø±Ý 25¸¸¿ø°ú ÇÔÆò¿¡¼ Áö±ÞÇÏ´Â ±º¹ÎÁö¿ø±Ý 20¸¸¿ø µîÀ» ÅëÇØ ±×µ¿¾È Èûµç ½Ã±â¸¦ °Þ¾ú´ø ¸ðµç ±º¹Î²² À§·Î°¡ µÉ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÔÆò»ç¶û»óÇ°±ÇÀ¸·Î Áö±ÞµÈ ±º¹ÎÁö¿ø±ÝÀ» ÅëÇØ Ä§Ã¼µÈ Áö¿ª°æÁ¦¸¦ È°¼ºÈÇÏ°í ¼Ò»ó°øÀÎ¿¡°Ô È°·ÂÀ» ºÒ¾î³Ö±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
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