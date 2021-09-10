|
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö, Ãß¼®¸íÀý ÄÚ·Î³ª19 ¹æ¿ª¼öÄ¢ ÁØ¼ö Ä·ÆäÀÎ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 10ÀÏ
|
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö, Ãß¼®¸íÀý ÄÚ·Î³ª19 ¹æ¿ª¼öÄ¢ ÁØ¼ö Ä·ÆäÀÎ
ÇÔÆò±º º¸°Ç¼Ò´Â ¿À´Â Ãß¼® ¿¬ÈÞ°¡ ÄÚ·Î³ª19 °¨¿° È®»êÀÇ ºÐ¼ö·ÉÀÌ µÇÁö ¾Êµµ·Ï ¸íÀý ´ëºñ Æ¯º°¹æ¿ª¼öÄ¢ ÁØ¼ö Ä·ÆäÀÎÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù.
º¸°Ç¼Ò´Â Ãß¼®¿¬ÈÞ ÄÚ·Î³ª19 Áö¿ª»çÈ¸ À¯ÀÔ Â÷´ÜÀ» À§ÇØ ¡ã¿Â¶óÀÎ Â÷·Ê Áö³»±â ¡ã¹úÃÊ´ëÇà ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ¡ã±Í¼º°´ ¹× ¿ª±Í¼º°´ ´ë»ó Áø´ã°Ë»ç(PCR) ½Ç½Ã ¡ãÅ¸Áö¿ª ¹æ¹®ÀÚÁ¦ µîÀ» ±ÇÀåÇß´Ù.
Ãß¼®À» ¾ÕµÎ°í ÀÌ¿ë°´ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â ÀüÅë½ÃÀå¿¡ ¹æ¿ª¼Òµ¶À» ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Áö³ 7ÀÏ¿¡´Â Ãß¼®À» ¸ÂÀÌÇØ ½ÃÀåÀ» Ã£Àº ÁÖ¹ÎµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÄÚ·Î³ª19 ¹æ¿ª¼öÄ¢ È«º¸È°µ¿À» ÃßÁøÇß´Ù.
¶ÇÇÑ Å¸Áö¿ª ¹æ¹®ÀÚ°¡ ¸¹Àº °ü³» ¼÷¹Ú½Ã¼³°ú °ü±¤Áö¿¡ ¡®Æ¯º°ÀÌµ¿°ËÃ¼ÆÀ¡¯À» ±¸¼ºÇØ ¹æ¹®°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¹«·á ÄÚ·Î³ª °Ë»ç¸¦ ½Ç½Ã, ¼±Á¦ÀûÀÎ ¹æ¿ªÁ¶Ä¡¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â "ÄÚ·Î³ª19 ÃÖ°íÀÇ ¹æ¿ªÀº Ãß¼® ¿¬ÈÞ °íÇâ ¹æ¹®À» ÀÚÁ¦ÇØ ÁÖ½Ã´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç ¡°±×¸®¿î °¡Á·À» ¸¸³ªÁö ¸øÇØ ¾Æ½¬¿ì½Ã°ÚÁö¸¸ ¸ðµÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¹æ¿ª¼öÄ¢ ÁØ¼ö¿¡ µ¿ÂüÇØ ÁÖ½Ç °ÍÀ» ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, º¸°Ç¼Ò¿¡ µû¸£¸é ÇÔÆò±ºÀº ÄÚ·Î³ª19 ¹é½Å Á¢Á¾·üÀÌ 1Â÷ 78.3%, 2Â÷ 54.9%·Î Àü±¹ ÃÖ»óÀ§ Á¢Á¾·üÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Àü³² 22°³ ½Ã?±º Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ÃÖ±Ù 3°³¿ù ÀÌ³» °ü³» ÁÖ¹Î È®ÁøÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 10ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
ÇÑ°Ü·¹ Á¤³²±¸ ³í¼³À§¿øÀÇ <À±¼®¿¡¤ÃÖÀçÇüÀÇ È²´çÇÑ Å» ¿øÀü ¶§¸®±â> ±Û ºñÆÇÀÔ´Ï´Ù.
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé)
ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..