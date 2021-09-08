¸ñÆ÷Áö¿ª ½ÅÇù ÀÚ»ê 1Á¶¿ø µ¹ÆÄ¡¦7¸¸6Ãµ¸í °Å·¡ Áß

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-09-10 ¿ÀÈÄ 03:35:56 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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2019³â 9Ãµ¾ï ³Ñ¾î¼± ÀÌÈÄ 1³â 6°³¿ù¸¸¿¡ 1Á¶¿ø ´Þ¼º
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 08ÀÏ
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2019³â 9Ãµ¾ï ³Ñ¾î¼± ÀÌÈÄ 1³â 6°³¿ù¸¸¿¡ 1Á¶¿ø ´Þ¼º

¸ñÆ÷Áö¿ª ³» ½ÅÇùÀÌ ÀÚ»ê 1Á¶¿ø ½Ã´ë¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù. Áö³­ 7¿ù¸» ±âÁØ 1Á¶1¹é¾ï ¿øÀ¸·Î 1Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¸ñÆ÷¿¡´Â ¸ñÆ÷½ÅÇù¡¤²Ü¹ú½ÅÇù¡¤´ë¼º½ÅÇù¡¤ºÏ±³½ÅÇù¡¤¿ëÇØ½ÅÇù¡¤¸ñÆ÷¿ì¸®½ÅÇù µî 6°÷ÀÇ ½ÅÇùÀÌ ÀÖ´Ù. 

¸ñÆ÷Áö¿ª ³» ½ÅÇùÀº ´çÃÊ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ¾È¿¡ ÀÚ»ê 1Á¶¿øÀ» ¾î·ÆÁö ¾Ê°Ô ³Ñ±æ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇßÀ¸³ª Áö³­ ÇØ ¹ß»ýÇÑ ÄÚ·Î³ª19 ¿©ÆÄ°¡ ÀúÃà »óÈ²¿¡µµ Å¸°ÝÀ» ÁÖ¸é¼­ ÀÚ»ê ¼ºÀå¼¼°¡ ´Ù¼Ò ´Ê¾îÁ³´Ù.
 
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÀÚ»ê 1Á¶¿ø ½Ã´ë¸¦ ¸ÂÀÌÇÑ ¸ñÆ÷Áö¿ª 6°÷ ½ÅÇùÀÇ ¿ª»ç¿Í ±ÝÀ¶ ¼º°ú, »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿ µî¿¡ ´ëÇØ Â÷·Ê·Î °ÔÀçÇÑ´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>

-----

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²Ü¹ú½ÅÇù, 44³â »õ·Î¿î µµ¾à ¼­³²±Ç ´ëÇ¥ ½ÅÇù ¿ì¶Ò
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÀÚ»ê ¼ºÀå ÅëÇØ ÇöÀç 2,900¾ï¿ø ÀÚ»ê Á¶¼º
´Ù¾çÇÑ Áö¿ª»çÈ¸ °øÇå È°µ¿ ÅëÇØ Áö¿ª¹Î°ú ÇÔ²² ¼ºÀå

<2>²Ü¹ú½ÅÇù


Ã¢¸³ 44³âÀ» ¸Â¾Æ »õ·Î¿î µµ¾àÀÇ ±âÆ²À» ¸¶·ÃÇÑ ²Ü¹ú½ÅÇù(ÀÌ»çÀå ±èÇÐ»ê)ÀÌ ¿ÃÇØµµ º¯ÇÔ¾ø´Â ¼­³²±Ç ´ëÇ¥ ¼­¹Î±ÝÀ¶À¸·Î ÅºÅºÇÑ ÀÔÁö¸¦ ±»Çô ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.

ÄÚ·Î³ª19 °¨¿°¿¡ µû¸¥ °æ±â ºÒÈ² ¼Ó¿¡¼­µµ Á¶ÇÕ ¹ßÀü¿¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» °ÅµìÇÏ°í ÀÖ´Â ²Ü¹ú½ÅÇù.

¼±¹è Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¼þ°íÇÑ Çå½Å°ú ºÀ»ç·Î 44³â Àü ´ç½Ã 34¸íÀ¸·Î ½ÃÀÛµÆ´ø Á¶ÇÕ¿øÀÌ ÇöÀç 18,500¸í, ÃÖÃÊ ÃâÀÚ±ÝÀÌ 82,000¿ø¿¡¼­ ÇöÀç´Â 120¾ï¿øÀÌ¸ç, 2020³âµµ ÀÚ»êÀº 2,740¾ï¿øÀ¸·Î 2019³â ºñ·Ê 5.1% ¼ºÀåÇÑ 133¾ï8Ãµ1¹é¸¸¿ø ¼ºÀå°ú ´ç±â ¼øÀÌÀÍ ¶ÇÇÑ 10¾ï 7Ãµ¸¸¿ø ´Þ¼ºÀ¸·Î Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô ÄÚ·Î³ª »óÈ²¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿ÃÇØ ÃÊ 2.3%¸¦ ¹è´çÇÏ±âµµ Çß´Ù.
 
²Ü¹ú½ÅÇùÀÌ ¿À´Ã¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö´Â 1978³â ½ÅÇù Ã¹ ÀÔ»ç ÈÄ Àü¹«¸¦ °ÅÃÄ ÀÌ»çÀå¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö 43³â ¿© µ¿¾È ÇÑ ±æ¸¸ °É¾î¿Â ±èÇÐ»ê ÀÌ»çÀåÀÇ °øÀÌ Å©´Ù.

Àü¹® °æ¿µÀÎÀ¸·Î, ½Ç¹« Ã¥ÀÓÀÚ·Î ²Ü¹ú½ÅÇùÀ» ÀÌ²ø¾î ¿Â ±è ÀÌ»çÀåÀº 2012³â 2¿ù ²Ü¹ú½ÅÇù Á¦13´ë ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓµÅ Á¦2ÀÇ ½ÅÇù ÀÎ»ýÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.

±è ÀÌ»çÀåÀº 1978³â ²Ü¹ú½ÅÇù Ã¢¸³ ´ç½Ã Á¶ÇÕ¿ø 34¸í, ÃâÀÚ±Ý 82,000¿øÀ¸·Î ½ÃÀÛÇØ Á¶ÇÕÀ» ¼ºÀå½ÃÅ² ÁÖ¿ªÀ¸·Î¼­ 1992³â ½ÅÇùÁß¾ÓÈ¸Àå Ç¥Ã¢, 2010³â ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀå Ç¥Ã¢, 2016³â ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ À§¿øÀå Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ´Â ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù. ±× ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ Á¦14´ë ÀÌ»çÀåÀ¸·Î Àç½ÅÀÓÀ» ¾ò±âµµ Çß´Ù.

Æ¯È÷ ±×´Â 2¾ï¿øÀÇ ÀÚ»ê ±Ô¸ð·Î ½ÃÀÛÇÑ ½ÅÇù¿¡ ÀÔ»çÇØ 2,900¾ï¿øÀÇ ÀÚ»êÀ¸·Î »ì¸²»ìÀÌ°¡ Å°¿öÁö´Â °úÁ¤¿¡¼­ ÁÖ¿ä ÇÙ½É ½Ç¹«¸¦ ´ã´çÇØ ¿Â Áö¿ª±ÝÀ¶ °æÁ¦ À¸¶äÀÎ ÀÎ¹°·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

»ý¸íÀÌ Âª´Ù´Â ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼­ °­»êÀÌ 4¹ø ¹Ù²î´Â ÀÎ°íÀÇ ¼¼¿ù µ¿¾È ¼ö¸¹Àº ½ÅÇùÀÌ °æÁ¦À§±â¿¡ ÅëÆóÇÕ°ú ±¸Á¶Á¶Á¤À» ÇÏ´Â °úÁ¤À» ÁöÄÑº¸¸é¼­ °æ¿µÀÎÀÇ ¸¶ÀÎµå¸¦ ½º½º·Î ÅÍµæÇÏ±âµµ Çß´Ù.
 
±×·¡¼­ ±×´Â Æò¼Ò ³»ºÎ°æ¿µ °ÇÀü¼ºÀ» ÅëÇÑ Á¶ÇÕ¿ø°ú °í°´ÀÇ ½Å·ÚÈ¸º¹°ú ³ª´®ÀÇ °æ¿µÀ» °­Á¶ÇØ ¿Ô´Ù.
²Ü¹ú½ÅÇù ¸¸ÀÇ Â÷º°È­µÈ °æÀïÀû ¸¶ÄÉÆÃÀº Áö¿ª ´ëÇ¥ ¼­¹Î±ÝÀ¶ÀÇ ÀÚ¸®¸¦ °ß°íÈ÷ Çß´Ù.

1980³â´ë Áß¹Ý±îÁö Á÷¿øµéÀÌ ÀÚÀü°Å¸¦ Å¸°í ´Ù´Ï¸ç ¼ö±Ý°ú 1´ë1 ±³À° µî È«º¸È°µ¿À» Æñ´Ù. ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀÚ»êµ¹ÆÄ ±â³äÇà»ç µî °¢Á¾ Çà»ç¸¦ ÅëÇØ Á¶ÇÕ ¾Ë¸®±â¿¡ ¾ÕÀå¼¹´Ù.

Áö³­ 2009³â ¾à»ç½ÅÇùÀ» Èí¼ö ÇÕº´ÇØ ÀÇ¾àÇ° µµ¸Å»ç¾÷À¸·Î¸¸ ¿¬ ¸ÅÃâ 200¾ï¿ø ÀÌ»óÀ» ¿Ã¸®´Â µî ÀÎ±Ù ½ÅÇùÀ» Èí¼ö¡¤ÇÕº´ÇÏ¸é¼­ ¼ºÀå½ÃÄÑ ¿Ô´Ù.

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Áö¿ª»çÈ¸ °øÇåÈ°µ¿ °­Á¶

²Ü¹ú½ÅÇùÀº ÀÌ·¯ÇÑ ¼º°ú·Î ¿ÃÇØ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎÀå°ü»óÀ» Ç¥Ã¢À» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
±èÇÐ»ê ÀÌ»çÀå ¸¶ÀÎµå·Î ½ÅÇùÀÇ ÀÌ·ÐÀº Á¶ÇÕ¿øµé°úÀÇ °Å·¡·Î ÀÌÀÍÀº Á¶ÇÕ¿ø°ú Áö¿ª»çÈ¸ °³¹ß»ç¾÷ÀÎ »çÈ¸°øÇå È°µ¿ »ç¾÷À¸·Î ¸¹Àº È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¸Å³â 12¿ùÀÌ¸é ºÒ¿ìÇÑ ÀÌ¿ô°ú µ¶°Å³ëÀÎµéÀ» À§ÇÏ¿© »ç¶ûÀÇ ±èÀå±èÄ¡ ´ã±×±â Çà»ç¸¦ ÅëÇØ ±èÀåÀ» ³ª´©¾î µå¸®°í »ç¶ûÀÇ ¿¬Åº ¹è´ÞºÀ»ç·Î ´Ù¾çÇÑ ³ª´® È°µ¿À» ÅëÇØ °ü³» ¼Ò¿Ü°èÃþ¿¡°Ô ³ª´® ½ÇÃµÀ¸·Î Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ±Í°¨ÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù.

²Ü¹ú½ÅÇùÀº Áö¿ª»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ ºÀ»ç·Î ²Ü¹ú½ÅÇù º»Á¡ ±ÙÃ³ À£ºù°ø¿ø Ã»¼Ò¸¦ ½Ç½ÃÇßÀ¸¸ç °¡¿ÂÁö¿ª ¾Æµ¿¼¾ÅÍ¿Í Çù¾àÃ¼°á ÈÄ Á¤±âÀûÀÎ ÈÄ¿ø ¹× ¾îºÎ¹Ù ¸àÅä¸µ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.

ÇöÀç±îÁö 1¾ï5Ãµ¿© ¸¸¿øÀÇ ÀåÇÐ»ç¾÷À» ÅëÇØÁö¿ª ÀÎÀçÀ°¼º¿¡µµ ¾ÕÀå¼­°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¸ñÆ÷½Ã³» ¹× ¹«¾È ³²¾ÇÁö¿ª 21°³ ÃÊµîÇÐ±³ ³» ¾î¸°ÀÌÀºÇàÀ» ¿î¿µÇÏ¿© ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ÀúÃàÇÏ´Â ½À°üÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ¾Ë·ÁÁÖ°í ÀÖ´Ù.

²Ü¹ú½ÅÇù ÀÌ»çÀå¹è ¹èµå¹ÎÅÏ ´ëÈ¸¸¦ ÅëÇØ Á¶ÇÕÈ«º¸¿Í ²Ü¹ú½ÅÇùÀÇ À§»óÀ» ³ôÀÌ´Â °è±â¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ ´ëÈ¸¸¦ ÅëÇØ ºñÁ¶ÇÕ¿øÀ» Á¶ÇÕ¿øÀ¸·Î 1Ãµ¸í ÀÌ»ó °¡ÀÔ½ÃÅ°´Â ¼º°ú¸¦ ¾ò±âµµ Çß´Ù. 

ÇöÀç ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ÄÚ·Î³ª Àü±îÁö ¸Å³â 2Ãµ¿© ¸íÀÇ µ¿È£ÀÎÀ» ºñ·ÔÇØ °¡Á·µé±îÁö 4Ãµ¿© ¸íÀÌ Áý°áÇØ Á¶ÇÕ È«º¸ È¿°ú¸¦ ÅåÅåÈ÷ º¸±âµµ Çß´Ù.
 
¶Ç ¸ñÆ÷½ÃÃ»°ú Çù·ÂÇÏ¿© ÄÚ·Î³ª19 °¨¿° ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ¸¶½ºÅ© 2¸¸ÀåÀ» ±âÅ¹ÇÏ°í ¶ÇÇÑ À§Ä¡¾Ë¸² ¾È½É¸ñ°ÉÀÌ¸¦ 1,000¿©°³ Á¦ÀÛÇØ ±âÅ¹, ³ªÀÌ µå½Å ¾î¸£½Å°ú ¾î¸° À¯Ä¡¿ø»ý¿¡°Ô º¸È£ÀÚ°¡ ¾È½É ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï À§Ä¡ ¾Ë¸² ¾È½É ¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ³ª´©±âµµ Çß´Ù.

±× ¿Ü¿¡µµ ÀüÅë½ÃÀå È­Àç º¹±¸ ¼º±Ý ±âºÎ¿Í ÀüÅë½ÃÀåÀ» »ì¸®±â À§ÇØ ²Ü¹ú½ÅÇù ÀÚÃ¼ Á¦ÀÛÇÑ ¾îºÎ¹Ù »óÇ°±Ç Áö±Þ, ÄÚ·Î³ª19 °¨¿°À¸·Î ¼Ò»ó°øÀÎÀ» À§ÇÑ ¼Ò»ó°øÀÎ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ ¾îºÎ¹Ù »óÇ°±ÇÀ» Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô Áö±ÞÇØ ¾î·Á¿î ¼Ò»ó°øÀÎ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ¿¡°Ô Å« ÈûÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. /°­ÇÏÇö±âÀÚ

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ÀÎÅÍºä/ ±èÇÐ»ê ²Ü¹ú½ÅÇù ÀÌ»çÀå
½ÅÇù ÀÎ»ý 44³â »êÁõÀÎ, ¾÷°è ÀÔÁöÀüÀû ÀÎ¹°
¡°³ª´®°æ¿µ ÅëÇØ ÀÌ¿ô ¼¶±â°í, ¾ÈÁ¤Àû Àç¹«±¸Á¶ ±¸Ãà¡±


²Ü¹ú½ÅÇùÀÌ ¼­³²±Ç ´ëÇ¥ ½ÅÇùÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇÏ±â±îÁö´Â ±× Áß½É¿¡ 44³â ½ÅÇù°ú ÇÔ²² »ý»ç°í¶ôÀ» ÇØ ¿Â ²Ü¹ú½ÅÇùÀÇ »êÁõÀÎ ±èÇÐ»ê ÀÌ»çÀåÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.

±è ÀÌ»çÀåÀº ¡°1978³â ¿ëÇØ½ÅÇù¿¡ Ã¹ ÀÔ»çÇÏ¸ç ½ÅÇù°ú ÀÎ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù¡±¸ç ¡°1984³â ²Ü¹ú½ÅÇùÀ¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å°Ü Áö±Ý±îÁö 44³âÀ» ½ÅÇù°ú ÇÔ²² ÇØ ¿Ô´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

±è ÀÌ»çÀåÀº Å¹¿ùÇÑ ¾÷¹«´É·Â°ú Áöµµ·Â, ÅõÃ¶ÇÑ ½ÅÇùÁ¤½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 1999³â Àü¹«·Î ½ÂÁø, ¼­¹ÎÀÇ °æÁ¦Àû ÀÚ¸³±â¹ÝÀ» Á¦°øÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ ±ÝÀ¶»óÇ° °³¹ß µîÀ¸·Î ²Ü¹ú½ÅÇùÀÌ µçµçÇÑ ¼­¹Î±ÝÀ¶À¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ´Âµ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇØ ¿Ô´Ù.

±è ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÄÚ·Î³ª19 °¨¿° È®»êÀ¸·Î ¾î·Á¿î È¯°æ ¼Ó¿¡¼­µµ ÀúÈñ ²Ü¹ú½ÅÇùÀ» ¾Ö¿ëÇØ ÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°¡®ÀÏÀÎÀº ¸¸ÀÎÀ» ¸¸ÀÎÀº ÀÏÀÎÀ» À§ÇÏ¿©¡¯¶ó´Â ½ÅÇùÀÇ ±¸È£Ã³·³ ³ª´®ÀÇ °æ¿µÀ» ÅëÇØ ¾î·Æ°í Èûµç ÀÌ¿ôÀ» ¼¶±â¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àç¹«±¸Á¶¸¦ ±¸ÃàÇØ ´õ ¸¹Àº »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿À¸·Î Áö¿ª »çÈ¸ ¹ßÀü°ú ½ÅÇù ¹ßÀü¿¡ ¾ÕÀå¼­°Ú´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

±è ÀÌ»çÀåÀº ¡°½ÅÇù¿îµ¿ 44³âÀº ³» ÀÎ»ýÀÇ ÀüºÎ¿´´Ù. 20´ë ÃÊ¹Ý ½ÅÇù¿îµ¿¿¡ Âü¿©ÇØ 60´ë°¡ ³Ñµµ·Ï ½ÅÇù°ú ÇÔ²² Çß´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ½ÅÇù¿îµ¿À» À§ÇØ È¥½ÅÀÇ ÈûÀ» ´ÙÇØ ½ÅÇù ¹ßÀüÀ» ÀÌ²ø°Ú´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
/°­ÇÏÇö±âÀÚ

2021³â 9¿ù 8ÀÏ Á¦1112È£ 7¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 09¿ù 08ÀÏ
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¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
ÀÌÇõÁ¦ Àü³²µµÀÇ¿ø µ¹¿¬ ¹ÎÁÖ´ç Å»´ç ¹è°æÀº?
Àü°æ¼± µµÀÇ¿ø, ½ÃµµÀÇÈ¸ ¿î¿µÀ§¿øÀåúð È¸Àå ¼±Ãâ
[±¤°í] »ïÇÐµµ¸¦ ´õ ÀÌ»ó ¸ÁÄ¡Áö ¸¶¶ó!
[±¤°í]2021 ¿ÂÅÃÆ® ÇØ¾È¼±·¹Àú Æä½ºÆ¼¹ú 8.11-29
ÇÔÆò±º, ¡°Ã£¾Ò¶ó! ¼û¾î ÀÖ´Â µþ±â ²É´«¡±
ÇÔÆò±º, ÁßÀå±â ¹ßÀü°èÈ¹ ¼ö¸³¡¦¡®2030 Ã»»çÁø¡¯ Á¦½Ã
Àå»çÀÇ ½Å, ¸ñÆ÷³óÇù Áö¿ª¼Ò»ó°øÀÎ »ó»ý À§ÇÑ MOU
ÇÔÆò±º µå¸²½ºÅ¸Æ®, ¾Æµ¿ ¾È°æÁö¿ø »ç¾÷ ³ª¼­
¸ñÆ÷¹è´Þ¾Û¡¤²Ü¹ú½ÅÇù »óÈ£Çù·Â Çù¾à½Ä
[±¤°í]2021 ¼¼¹øÂ° Àåº¸¿µ °í¹ý ¹ßÇ¥È¸
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÇÑ°Ü·¹ Á¤³²±¸ ³í¼³À§¿øÀÇ <À±¼®¿­¡¤ÃÖÀçÇüÀÇ È²´çÇÑ Å» ¿øÀü ¶§¸®±â> ±Û ºñÆÇÀÔ´Ï´Ù.
µ¶ÀÚ±â°í / Á¤ÀºÃ¤ ¸ñÆ÷°úÇÐ´ëÇÐ±³ ±³¼ö
<µ¶ÀÚ±â°í> Çà¿î°ú Àçº¹À» »óÂ¡ÇÏ´Â È²±Ý µÅÁöÇØ
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
<±âÀÚ¼öÃ¸>¸ñÆ÷¹®È­¿ø ¹èÁ¦µÈ ¸ñÆ÷¹®È­Àç ¾ßÇà
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
¸ñÆ÷½ÃÃ» Àü¹øÈ£¾¾ ¸ð¹ü°ø¹«¿ø ±¹¹«ÃÑ¸®»ó
¼­ºÎ±Ç ¶óÀÌ¿Â½º È¾·É»ç°Ç Çö ÃÑÀç ±â¼Ò
¡°½Å¾È »çÈ¸Àû±â¾÷ »ç¾÷´Ü Àç¼ö»ç ÀÇÁö ºÎÁ·¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
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