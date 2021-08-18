Åõµ¥ÀÌ ¸ñÆ÷¿©Çà/ µ¿³×»ç¶÷µé Èû ÇÕÇØ »õ °¡°Ô ¸ðµ¨ ¡®¸ñÆ÷»óÈ¸¡¯

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¡°2020³â¿¡ ¼³¸³ÀÎ°¡°¡ ³ª¸ç ±×ÇØ 9¿ù ¿¹ºñ»çÈ¸Àû±â¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÆ°í ¿ÃÇØ 4¿ù ±¹Åä±³ÅëºÎ ¼±µµÁ¶ÇÕÀ¸·Î ¼±Á¤µÆÀ¸¸ç 5¿ù ¡®¸ñÆ÷»óÈ¸¡¯¸¦ °³Á¡Çß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
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-2019³â 6¿ù~7¿ù µµ½ÃÀç»ý´ëÇÐ ÃßÁø
-2019³â 8¿ù~9¿ù ¼³¸³ ¹ß±âÀÎ ¸ðÀÓ
-2019³â 9¿ù 27ÀÏ Ã¢¸³ÃÑÈ¸ °³ÃÖ
-2020³â 1¿ù 30ÀÏ ¹ýÀÎ¼³¸³
-2020³â 9¿ù 28ÀÏ ±¹Åä±³ÅëÇü(µµ½ÃÀç»ý ºÐ¾ß) ¿¹ºñ»çÈ¸Àû±â¾÷ ÁöÁ¤(ºóÁýÀç»ý, ·ÎÄÃ¸¶ÄÏ ¿î¿µ)
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2021³â 8¿ù 18ÀÏ Á¦1109È£ 7¸é