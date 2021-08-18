Åõµ¥ÀÌ ¸ñÆ÷¿©Çà/ µ¿³×»ç¶÷µé Èû ÇÕÇØ »õ °¡°Ô ¸ðµ¨ ¡®¸ñÆ÷»óÈ¸¡¯

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-08-18 ¿ÀÈÄ 04:08:42 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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ÀÌ °÷Àº Áö¿ª ÀÛ°¡ ¹× ¸ÞÀÌÄ¿µéÀÇ ÆÇ·Î ±¸ÃàÀ» ÅëÇÑ Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­ ¹× ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ°ú ¸ñÆ÷´Ù¿òÀ» ¾Ë¸®°í ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °ü±¤»óÇ° ±âÈ¹ ¹× ÆÇ·Î Çü¼ºÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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¶ÇÇÑ ¸¶À»°ü¸®Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍ¸ðµ¨ ±¸ÃàÀ¸·Î Áö¼Ó°¡´É¼º È®º¸ ¹× ÀÌÀÍÀÇ ¼±¼øÈ¯À» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

´Ù¾çÇÑ º¼°Å¸®°¡ ÇÑ °÷¿¡ ¸ð¿© ÀÖ´Â ¸ñÆ÷»óÈ¸¿¡ µé¾î¼­¸é ÀÔ±¸ºÎÅÍ ¹Ù´Ù³»À½ÀÌ °¡µæÇÏ´Ù.

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³»ºÎ¿¡´Â ¿ìµåÆÄ·¹Æ®¸¦ ½×¾Æ ¸¸µç Å×ÀÌºí·Î ¾ÈÁ¤°¨ ÀÖ´Â ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇßÀ¸¸ç ´Ù¾çÇÑ °¡°Ý´ë¿Í ÄÁ¼ÁÀ¸·Î Àü¿¬·ÉÃþÀÇ ´«À» Áñ°Ì°Ô ÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛÀÌ ¾Æ±âÀÚ±âÇÏ°Ô Áø¿­µÇ¾î ÀÖ¾î °ü±¤°´µéÀÇ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ±â ÃæºÐÇÏ´Ù.

Æ¯È÷ ¸ñÆ÷ÀÇ °ü±¤¸í¼Ò°¡ ÀÏ·¯½ºÆ®·Î ±×·ÁÁø ¾È°æ´ÛÀÌ °°Àº »óÇ°Àº ¸ñÆ÷¸¸ÀÇ ´À³¦À» ´ã°í ÀÖ¾î °ü±¤°´µéÀÌ ¸ñÆ÷¿¡ ´ëÇÑ Ãß¾ïÀ» °£Á÷ÇÏ±â¿¡ ÀûÇÕÇÏ¸ç ¸ñÆ÷»óÈ¸ µÚÂÊ °ø°£À¸·Î´Â Ã¼Çè°ø°£µµ ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÖ¾î Èï¹Ì¸¦ ´õÇÑ´Ù.

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ºóÁýÀ» È°¿ëÇÑ ¡®°ø°¡°ø°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯ ¿ª½Ã Áö¿ª ¿¹¼úÀÎµé¿¡°Ô Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

2019³â 9¿ùºÎÅÍ ÃßÁøµÈ ÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¿øµµ½ÉÀÇ ºóÁý ¸î °÷À» È°¿ëÇØ Áö¿ªÀÛ°¡µé¿¡°Ô Àü½Ã°ø°£À¸·Î ³»¾îÁÖ°í ÀÖ´Ù.

±Ù´ë¹®È­¿ª»ç°Å¸®¸¦ µµº¸·Î ±¸°æÇÏ´Â ½Ã¹Îµé°ú °ü±¤°´µé¿¡°Ô º¼°Å¸®¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç Áö¿ª ÀÛ°¡µé¿¡°Ô´Â ÀÛÇ°À» Àü½ÃÇÒ °ø°£À» ¸¶·ÃÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù.

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Èï¹Ì·Î¿î ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Â 1897 °³Ç×¹®È­°Å¸® ¸¶À»°ü¸® »çÈ¸ÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ.

Á¤¼ö°ü Á¶ÇÕÀå¿¡°Ô Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îºÃ´Ù. 

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¸ÕÀú ¾î¶² Á¶ÇÕÀÎÁö ¹¯ÀÚ ¡°»çÈ¸ÀûÇùµ¿Á¶ÇÕÀº 2020³â 1¿ù 3ÀÏ ±¹Åä±³ÅëºÎ ÀÎ°¡¸¦ ¹Þ¾Æ µµ½ÃÀç»ý ´ºµô»ç¾÷°ú Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÏ¸ç µµ½ÃÀç»ýÀÇ Áö¼Ó¼ºÀ» À§ÇØ ¸ñÆ÷ µµ½ÃÀç»ý¼¾ÅÍ¿Í ¿¬°è, Áö¿ø ÇùÁ¶¸¦ ÅëÇØ Áö¿ªÁÖ¹Î 98¸íÀÌ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ¸¸µç ºÀ»ç´ÜÃ¼·Î µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷À» ÅëÇÏ¿© °ø±ÞµÈ ±âÃÊ»ýÈ°ÀÎÇÁ¶ó¸¦ À¯Áö¡¤°ü¸®ÇÏ°í ÁÖ¹ÎµéÀÌ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ÀçÈ­ ¹× ¼­ºñ½º¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ÁÖ¹ÎÁß½ÉÀÇ ¸¶À»°ü¸® »çÈ¸ÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ¡±ÀÌ¶ó¸ç

¡°2020³â¿¡ ¼³¸³ÀÎ°¡°¡ ³ª¸ç ±×ÇØ 9¿ù ¿¹ºñ»çÈ¸Àû±â¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÆ°í ¿ÃÇØ 4¿ù ±¹Åä±³ÅëºÎ ¼±µµÁ¶ÇÕÀ¸·Î ¼±Á¤µÆÀ¸¸ç 5¿ù ¡®¸ñÆ÷»óÈ¸¡¯¸¦ °³Á¡Çß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ Á¶ÇÕÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â '°ø°¡°ø°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®'¸¦ ÅëÇØ Áö¿ªÀÛ°¡°¡ °ø°¡¸¦ È°¿ëÇØ ÀÛÇ°À» Àü½Ã ÁßÀÌ´Ù.


ÁÖ¿ä»ç¾÷¿¡´Â ¾î¶² °ÍµéÀÌ ÀÖ³Ä´Â Áú¹®¿¡´Â ¡°¸¶À» ºÎµ¿»ê ±âÈ¹ ¹× °³¹ß¡¤°ü¸® ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ºóÁý, ºó»ó°¡, °øÆó°¡ °ü¸® ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ »ç¾÷À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¼Ò±Ô¸ðÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷°ú ·ÎÄÃ¸¶ÄÏ ¹× ¸¶À»Çà»ç ÁøÇà, ±¹°¡ ¹× Áö¿ªÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ Áö¿ø ¹× À§Å¹»ç¾÷ µîÀ» ¸Ã¾Æ ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ / Á¶ÇÕÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â '°ø°¡°ø°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®'¸¦ ÅëÇØ Áö¿ªÀÛ°¡°¡ °ø°¡¸¦ È°¿ëÇØ ÀÛÇ°À» Àü½Ã ÁßÀÌ´Ù.


Á¤ Á¶ÇÕÀåÀº ¡°¿øµµ½É È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÏ¿© µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÌ Àß ¸¶¹«¸®µÇ°í ÀÌÈÄ ¿ì¸®¸¶À» »ç.ÇùÀÌ ÀÌ»ç¾÷À» ÀÌ¾î¹Þ¾Æ ¿øµµ½ÉÀ» »ì¸®°í °ñ¸ñ»ó±Ç »ì¸®´Âµ¥ Áö¿ªÁÖ¹Îµé°ú Á¶ÇÕ¿øÀÌ ÇÑ¸¶À½ µÇ¾î ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç 

¡°¾ÕÀ¸·Î´Â È°µ¿ÇÏ´Âµ¥ Áö¿ªÁÖ¹Î°ú ½Ã¹Î¸ðµÎ°¡ ¿øµµ½É »ì¸®´Â ÀÏ¿¡ ÁÁÀº ¸¶À½À¸·Î ºÁÁÖ½Ã°í ¶æÀ» ÇÔ²²ÇÏ±æ ¹Ù¶ó¸ç °ü°úÀ¯°ü±â°ü°úÀÇ ¿¬°è, Áö¿ø, Çù¾÷ÀÌ ÇöÀç±îÁö´Â Àß ÁøÇàµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù¸¸ Á¶±ÝÀº ¾Æ½¬¿î Á¡ÀÌ ÀÖ´Â °Í °°¾Æ ´õ¿í ³ë·ÂÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ / Á¶ÇÕÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â '°ø°¡°ø°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®'¸¦ ÅëÇØ Áö¿ªÀÛ°¡°¡ °ø°¡¸¦ È°¿ëÇØ ÀÛÇ°À» Àü½Ã ÁßÀÌ´Ù.


ÀÌ¾î ¡°¸¶À»°ü¸® »ç.ÇùÀÌ ºñ¿µ¸® ºÀ»ç´ÜÃ¼ÀÎ¸¸Å­ Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ¸¦ À§ÇÑ ºÀ»çÁ¤½ÅÀ» ÀØÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°ÚÀ¸¸ç »ç.ÇùÀÌ ÀÚ»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼öÀÍ»ç¾÷ ¶ÇÇÑ Áß¿äÇÑ ¸ñÇ¥·Î »ï°í ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù.

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/ÀÌÁøÇÏ±âÀÚ

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¾à·Â°ú ÁÖ¿ä»ç¾÷À¸·Î º¸´Â
1897 °³Ç×¹®È­°Å¸® ¸¶À»°ü¸® »çÈ¸ÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ

1897 °³Ç× ¹®È­°Å¸® ¸¶À»°ü¸® »çÈ¸ÀûÁ¶ÇÕ(Á¶ÇÕÀå Á¤¼ö°ü)ÀÌ ÃÖ±Ù ¸ñÆ÷´Ù¿òÀ» ¾Ë¸®´Â ÇÚµå¸ÞÀÌµå ·ÎÄÃÆíÁý¼ó ¡®¸ñÆ÷»óÈ¸¡¯¸¦ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ °ü½É¾î¸° ½Ã¼±ÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾à·Â°ú ÁÖ¿ä»ç¾÷À» »ìÆìº¸¸ç ÀÌ Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸ÀÚ.

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-2019³â 6¿ù~7¿ù µµ½ÃÀç»ý´ëÇÐ ÃßÁø
-2019³â 8¿ù~9¿ù ¼³¸³ ¹ß±âÀÎ ¸ðÀÓ
-2019³â 9¿ù 27ÀÏ Ã¢¸³ÃÑÈ¸ °³ÃÖ
-2020³â 1¿ù 30ÀÏ ¹ýÀÎ¼³¸³
-2020³â 9¿ù 28ÀÏ ±¹Åä±³ÅëÇü(µµ½ÃÀç»ý ºÐ¾ß) ¿¹ºñ»çÈ¸Àû±â¾÷ ÁöÁ¤(ºóÁýÀç»ý, ·ÎÄÃ¸¶ÄÏ ¿î¿µ)

¡ãÁÖ¿ä»ç¾÷

-¸¶À» ºÎµ¿»ê ±âÈ¹, °³¹ß, °ü¸® ¼­ºñ½º »ç¾÷
-ºóÁý, ºó»ó°¡ µî °øÆó°¡ °ü¸® ¹× È°¼ºÈ­ »ç¾÷
-¸¶À» »óÁ¡ µî À¯Åë, ÆÇ¸Å »ç¾÷°ú °æ¿µÁö¿ø »ç¾÷
-±¹°¡ ¹× Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ Áö¿ø»ç¾÷ ¹× À§Å¹»ç¾÷
-Á¶ÇÕ¿ø »ó´ã, ±³À°, Á¤º¸Á¦°ø »ç¾÷
-¸¶À»Á¶ÇÕ ¹× Çùµ¿Á¶ÇÕ °£ Çù·ÂÀ» À§ÇÑ »ç¾÷.
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2021³â 8¿ù 18ÀÏ Á¦1109È£ 7¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 08¿ù 18ÀÏ
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[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
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³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
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¡°½Å¾È »çÈ¸Àû±â¾÷ »ç¾÷´Ü Àç¼ö»ç ÀÇÁö ºÎÁ·¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
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