¸ÀÁý±âÇà/ 35³âÀÇ ¼¼¿ù ´ãÀº µ·°¡½º ¸ÀÁý ¡®À¯»ýÃÌ¡¯ÀÇ ÀÎ±âºñ°á

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Á¤ ´ëÇ¥´Â ¡°¸ðµç ºÎºÐÀ» °í°´ÀÌ ÆíÇÏ°Ô ½Ä»çÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å¸¸ ÁÖ¹®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÃâÀåºßÆäÀÇ °¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã°¨µµ ¾ø°í ¿øÇÏ´Â À½½Ä´ë·Î ¼±ÅÃ °¡´ÉÇÏ´Ï ³²´Â À½½Äµµ Àû´Ù.
Áý¿¡¼ È¯°©ÀÌ³ª Ä¥¼ø, µ¹ÀÜÄ¡ µî ´Ù¾çÇÑ ÆÄÆ¼¹®È°¡ ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Â Áö±Ý, À¯»ýÃÌ ³²¾ÇÁ¡ÀÇ 30³â ÀÌ»ó µÈ ½¦ÇÁ 3¸íÀÇ À½½ÄÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â È¨ÆÄÆ¼¸¦ °èÈ¹ÇØº¸¸é ¾î¶³±î?
¡á¿¹¾à/¹®ÀÇ: 061-283-7227
¡áÁÖ¼Ò: ¹«¾È±º »ïÇâÀ¾ ³²¾Ç3·Î 50¹øÁö.
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2021³â 7¿ù 21ÀÏ Á¦1106È£ 10¸é