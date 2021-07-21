¸ÀÁý±âÇà/ 35³âÀÇ ¼¼¿ù ´ãÀº µ·°¡½º ¸ÀÁý ¡®À¯»ýÃÌ¡¯ÀÇ ÀÎ±âºñ°á

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-07-21 ¿ÀÀü 10:39:16 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¡°ÁÖ¹æ¿¡¼­ ÀÏÇØÁÖ½Ã´Â Á÷¿øºÐµéÀÌ ÀÌÁ¦´Â À§»ý¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢ÀÌ ½À°üÀÌ µÇ¾î ³ÃÀå°í Á¤¸®ºÎÅÍ Á¶¸®µµ±¸ °ü¸®±îÁö ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

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Ã³À½ Á÷¿øÀÌ µé¾î¿À¸é ¡®¿ù±ÞÀ» ÁÖ´Â »ç¶÷Àº °í°´¡¯ÀÌ¶ó´Â ¸»À» ÇÑ´Ù´Â Á¤ ´ëÇ¥. °¡Àå Áß¿äÇÑ °ÍÀº °í°´ÀÌ¶ó´Â ¸¶ÀÎµå¸¦ ½É¾îÁÖ´Â ±×ÀÇ ¿î¿µ¹æ½ÄÀÌ´Ù. 

Á¤ ´ëÇ¥´Â ¡°¸ðµç ºÎºÐÀ» °í°´ÀÌ ÆíÇÏ°Ô ½Ä»çÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù. 

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ÄÚ·Î³ª19·Î ¹è´Þ½ÃÄÑ Áý¿¡¼­ ±× ¸ÀÀ» Áñ±â´Â »ç¶÷µéÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù. À¯»ýÃÌ ³²¾ÇÁ¡µµ µ·°¡½º µµ½Ã¶ô ¹è´ÞÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÁÖ¸ñÇÒ ¸¸ÇÑ Á¡Àº ¡®È¨ÆÄÆ¼¡¯ À½½Ä±îÁö ÀÌ °÷¿¡¼­ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù. 

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ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å­¸¸ ÁÖ¹®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÃâÀåºßÆäÀÇ °¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã°¨µµ ¾ø°í ¿øÇÏ´Â À½½Ä´ë·Î ¼±ÅÃ °¡´ÉÇÏ´Ï ³²´Â À½½Äµµ Àû´Ù. 

Áý¿¡¼­ È¯°©ÀÌ³ª Ä¥¼ø, µ¹ÀÜÄ¡ µî ´Ù¾çÇÑ ÆÄÆ¼¹®È­°¡ ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Â Áö±Ý, À¯»ýÃÌ ³²¾ÇÁ¡ÀÇ 30³â ÀÌ»ó µÈ ½¦ÇÁ 3¸íÀÇ À½½ÄÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â È¨ÆÄÆ¼¸¦ °èÈ¹ÇØº¸¸é ¾î¶³±î?

¡á¿¹¾à/¹®ÀÇ: 061-283-7227
¡áÁÖ¼Ò: ¹«¾È±º »ïÇâÀ¾ ³²¾Ç3·Î 50¹øÁö.
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2021³â 7¿ù 21ÀÏ Á¦1106È£ 10¸é
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
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