Àü°æ¼± µµÀÇ¿ø, ½ÃµµÀÇÈ¸ ¿î¿µÀ§¿øÀåúð È¸Àå ¼±Ãâ

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 07¿ù 13ÀÏ
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½ÃµµÀÇÈ¸ ÀÇÀåÇùÀÇÈ¸ ½Ç¹«±â±¸ÀÎ ¿î¿µÀ§¿øÀåÇùÀÇÈ¸´Â Áö³ 12ÀÏ ÃæºÏ Ã»ÁÖ¿¡¼ Á¦9Â÷ Á¤±âÈ¸¸¦ °³ÃÖ, Àü°æ¼± À§¿øÀåÀ» ÇùÀÇÈ¸ È¸ÀåÀ¸·Î ¼±ÃâÇß´Ù. Àü°æ¼± À§¿øÀåÀÇ ÀÓ±â´Â ³»³â 6¿ù 30ÀÏ±îÁö´Ù.
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¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ Àç¼± ÀÇ¿ø Ãâ½ÅÀÎ Àü À§¿øÀåÀº Áö³ 2018³â 6¿ù Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ Á¦11´ë µµÀÇ¿ø¿¡ ´ç¼±, Àü¹Ý±â º¸°Çº¹ÁöÈ¯°æÀ§¿øÀåÀ» °ÅÃÄ ÇöÀç ÈÄ¹Ý±â ¿î¿µÀ§¿øÀå¿¡ ¼±ÃâµÅ È°¹ßÇÑ ÀÇÁ¤È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
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ÀÔ·Â : 2021³â 07¿ù 13ÀÏ
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