ÇÔÆò±º, Á¦40±â ³ëÀÎ´ëÇÐ ÀÔÇÐ½Ä ¼º·á

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ÇÔÆò³ëÀÎ´ëÇÐ ÀÔÇÐ½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù.
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Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ³ëÀÎ´ëÇÐÀº ÀÔÇÐ»ý 56¸í ¸ðµÎ ÄÚ·Î³ª19 ¹é½Å Á¢Á¾ ¿Ï·áÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¸ðÁýÇß´Ù.
Á¦40±â ÇÔÆò±º ³ëÀÎ´ëÇÐÀº ¿À´Â 11¿ù±îÁö ÃÑ20¿© È¸¿¡ °ÉÃÄ ¾à5°³¿ù°£ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ÀÔÇÐ»ýµéÀº ÀÌ°÷¿¡¼ ±³¾ç, °Ç°, ½Ã»çÁ¤º¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ±³À°°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ±º¼ö´Â ¡°ÇÔÆò±º ³ëÀÎ´ëÇÐÀº ¾î¸£½ÅµéÀÌ ¸¸ÇÐÀÇ ²ÞÀ» ÆîÄ¡°í Çàº¹ÇÑ ³ëÈÄ¸¦ º¸³¾ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â °÷¡±ÀÌ¶ó¸ç, ¡°ÀÌ¹ø ±³À°°úÁ¤ÀÌ ÄÚ·Î³ª19·Î ÁöÄ£ ¾î¸£½Åµé¿¡°Ô Áñ°Ì°í À¯ÄèÇÑ ½Ã°£ÀÌ µÇ±æ Áø½ÉÀ¸·Î ¹Ù¶õ´Ù¡°°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÇÔÆò±º ³ëÀÎ´ëÇÐÀº ±º¹ÎÀÇ Æò»ý±³À°À» ¸ñÇ¥·Î Áö³ 1982³â °³±³ÇßÀ¸¸ç, Áö³ÇØ±îÁö ÃÑ 1,904¸íÀÇ Á¹¾÷»ýÀ» ¹èÃâÇß´Ù.