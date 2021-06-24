Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-06-24 ¿ÀÈÄ 03:04:12 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > ÇàÁ¤

ÇÔÆò µ¹¸Ó¸® ÇØ¼öÂò Ä¡À¯¼¾ÅÍ ¿î¿µ°³½Ã ¡®ÀÓ¹Ú¡¯¡¦Ä¡À¯‧Èú¸µ ¸í¼Ò·Î ¡®±â´ë¡¯

ÇÔÆò±º, ³»´Þ 5ÀÏ±îÁö Ä¡À¯¼¾ÅÍ ¿î¿µ»ç¾÷ÀÚ ÀÔÂû ¹Þ¾Æ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 06¿ù 24ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=263&idx=105055

URLURL º¹»ç
ÇÔÆò µ¹¸Ó¸® ÇØ¼öÂò Ä¡À¯¼¾ÅÍ ¿î¿µ°³½Ã ¡®ÀÓ¹Ú¡¯¡¦Ä¡À¯‧Èú¸µ ¸í¼Ò·Î ¡®±â´ë¡¯
ÇÔÆò±º, ³»´Þ 5ÀÏ±îÁö Ä¡À¯¼¾ÅÍ ¿î¿µ»ç¾÷ÀÚ ÀÔÂû ¹Þ¾Æ 

Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ ÇØ¼ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Ä¡À¯
¿Í ÈÞ¾çÀÇ °ø°£À¸·Î Á¶¼ºÇÑ ¡®µ¹¸Ó¸® ÇØ¼öÂò Ä¡À¯¼¾ÅÍ¡¯ÀÇ ¿î¿µ°³½Ã¸¦ À§ÇØ ¿î¿µÀÚ ¸ðÁý¿¡ ³ª¼¹´Ù.

ÇÔÆò±ºÀº 24ÀÏ µ¹¸Ó¸® ÇØ¼öÂò Ä¡À¯¼¾ÅÍ ¿î¿µ»ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í¿¡ µû¶ó ¿À´Â 7¿ù 5ÀÏ±îÁö ÀÔÂû¼­¸¦ Á¦Ãâ¹Þ°í ¿î¿µ»ç¾÷ÀÚ¸¦ ¼±Á¤ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. °³ÂûÀÏÀº 7¿ù 6ÀÏÀÌ´Ù.

´çÃÊ ±ºÀº Áö³­ 2019³â 12¿ù ¿Ï·áµÈ °ÇÃà¹° »ç¿ë½ÂÀÎ°ú ÇÔ²² °ð¹Ù·Î Ä¡À¯¼¾ÅÍ ¿î¿µ¿¡ µé¾î°¥ °èÈ¹ÀÌ¾úÀ¸³ª ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇÑ ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ÀÇ ÈÞ°ü ¹× ÀÓ½Ã Æó¼âÁ¶Ä¡ µîÀ¸·Î ¿î¿µÀ» º¸·ùÇØ¿Ô´Ù.

±×·¯³ª ÃÖ±Ù Àü³²Áö¿ª »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â ´Ü°è°¡ ¿ÏÈ­µÇ°í ÄÚ·Î³ª19 ¹é½Å Á¢Á¾ ¶ÇÇÑ ¼øÁ¶·Ó°Ô ÁøÇàµÊ¿¡ µû¶ó ¿î¿µ»ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ µî °ü·Ã ÇàÁ¤ÀýÂ÷ ÃßÁøÀ» Àç°³Çß´Ù.

±ºÀº °³Àå¿¡ ¾Õ¼­ ½ÃÇè °¡µ¿À» ÅëÇØ °¢Á¾ ½Ã¼³¹° µîÀ» Á¡°ËÇÏ´Â ÇÑÆí ¿î¿µÀÚ°¡ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÇ¸é ½Ã¼³¹° ÀÎ°è¡¤ÀÎ¼ö ¹× ¿µ¾÷ ÁØºñ µîÀÇ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ º»°ÝÀûÀÎ ¿î¿µ¿¡ µé¾î°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

2017³â 5¿ù Âø°øÇÑ ÇÔÆò µ¹¸Ó¸® ÇØ¼öÂò Ä¡À¯¼¾ÅÍ´Â ÃÑ»ç¾÷ºñ 54¾ï ¿øÀ» ÅõÀÔÇØ Áö»ó 2Ãþ, ¿¬¸éÀû 1,116§³±Ô¸ð·Î °Ç¸³µÆ´Ù.

ÁÖ¿ä ½Ã¼³·Î 1Ãþ ¾ß¿Ü¼ö¿µÀå°ú Ä«Æä ¹× ÆíÀÇÁ¡, 2Ãþ ÇØ¼öÅÁ(8½Ç) µîÀ» °®Ãß°í ÀÖÀ¸¸ç, ´Ü¼øÇÑ ¼¼½Å ¸ñ¿å ¹®È­¸¦ Å»ÇÇÇØ Èú¸µ°ú ÈÞ¾çÀÇ °ø°£À¸·Î Â÷º°È­ ÇØ ÄÚ·Î³ª19·Î ÁöÄ£ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÇ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°ÄÚ·Î³ª19 Àå±âÈ­·Î ¿Â ±¹¹ÎµéÀÇ Á¤½ÅÀû‧À°Ã¼Àû ÇÇ·Îµµ°¡ ´©ÀûµÇ´Â °¡¿îµ¥, µ¹¸Ó¸® ÇØ¼öÂò Ä¡À¯¼¾ÅÍ°¡ ½É½Å ¾ÈÁ¤°ú °Ç°­ È¸º¹¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¹Ù´Ù¿Í °¹¹úÀ» È°¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷À» ¹ß±¼ÇÏ°í È®´ëÇØ ÇØ¾çÀÚ¿øÀÇ °øÀÍÀû ±â´ÉÀ» ³ôÀÌ¸é¼­ Áö¿ª°æÁ¦¿¡ È°·ÂÀ» ºÒ¾î³ÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â »ó»ý ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇØ³ª°¥ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 06¿ù 24ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¹ÎÁÖ ±è¼ö¹Ì, CCTV°ø¹«¿ø¿¡ ±âÀÚ ³ìÃë Áö½Ã °æ¾Ç
¡°È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ 4¸í ÁøÂ¥ ÁÖ»ç ¸Â¾Ò´Ù¡±
10¾ï ¼Ò¼Û, ÀÇ¿ø±Þ¿© °¡¾Ð·ù ÃßÁø/ Æ¯Áý Èñ´ëÀÇ 1¹é³â»ç°Ç(1) È²Á¦µ¶°¨
¡°³­ Á» °ÌÀÌ ³µ´Ù¡±¿°Ã³¸® ½Ã½ÅÃ³¸® Çù¹Úµµ/ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ÀÎÅÍºä
ÇãÀ§ºñ¹æ ½ÇÅÂ/ÀÚÄª ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø ¿øÆÀ ¾ÇÆÐµé °÷°÷ SNS ¾ÇÃë & º»Áö ÇãÀ§ºñ¹æ ½Ç»óÀº
¸ñÆ÷´ÜÅå¹æ »ç»ýÈ° ÇãÀ§°øÀÛ ³ìÃë Çù¹Ú °øÆ÷°¨
È²Á¦µ¶°¨ Áø½Ç°ÔÀÓ(1)±è¼ö¹Ì ±èÈÆ»ç°Ç Â÷ ºô·ÁÁÖ°í, ÆÈÂ¯ Æ÷¿ËÇÏ´Ù°¡ ¼º ÃßÇà, Æø·Â ÇøÀÇ·Î ±èÈÆ ½ÃÀÇ¿ø ..
ÀÎÅÍºä / ¹ÎÁÖ´ç½ÃÀÇ¿øµé. ÇãÀ§·Î Á¶ÀÛ °øÀÛ ¼öÃµ¸¸¿ø µ· ¿ä±¸ ¸Â¼­ ½Â¼ÒÀÌ²ö ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥
±¤ÁÖ¡¤¿©¼ö¡¤³²¾Ç ÀÌ¾î Àü³² 3¹øÂ° Çùµ¿Á¶ÇÕ ÅÃ½Ã Ãâ¹ü ¿¹Á¤
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü¿¬¼ö. ¾îÂ¼´Ù ÀÌ·±»çÁø Âï°íÂï¾î µ¶±â¾î¸° °í¼Ò ¼Ò¼ÛÀü
Æ÷Åä´º½º
±â°í
<µ¶ÀÚ±â°í> Çà¿î°ú Àçº¹À» »óÂ¡ÇÏ´Â È²±Ý µÅÁöÇØ
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
¸ñÆ÷½ÃÃ» Àü¹øÈ£¾¾ ¸ð¹ü°ø¹«¿ø ±¹¹«ÃÑ¸®»ó
¼­ºÎ±Ç ¶óÀÌ¿Â½º È¾·É»ç°Ç Çö ÃÑÀç ±â¼Ò
¡°½Å¾È »çÈ¸Àû±â¾÷ »ç¾÷´Ü Àç¼ö»ç ÀÇÁö ºÎÁ·¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 13,977
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 657
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 30,284,982