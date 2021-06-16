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±¤ÁÖ¡¤¿©¼ö¡¤³²¾Ç ÀÌ¾î Àü³² 3¹øÂ° ÅÃ½Ã Çùµ¿Á¶ÇÕ Ãâ¹ü ¿¹Á¤
¡°¼Ò¹ÚÇÑ ÅõÀÚ, »ç³³±Ý °ÆÁ¤ ¾ø´Â ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ Á¶ÇÕ¿ø!¡±
Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý ½ÃÀÛÇÑ ÅÃ½Ã Çùµ¿Á¶ÇÕ¡¦Áß³â ÅðÁ÷ÀÚ µî¿¡ °¢±¤
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º»º¸ 1100È£(2021³â 6¿ù 9ÀÏ)ÀÚ º¸µµ ÀÌÈÄ ÅÃ½Ã Çùµ¿Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ª¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÀç¸í °æ±âµµÁö»ç°¡ µµ Â÷¿ø¿¡¼ Àû±Ø Áö¿ø¿¡ ³ª¼¸ç Àü±¹ÀûÀÎ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ÅÃ½Ã Çùµ¿Á¶ÇÕÀÌ ¸ñÆ÷¿¡ Ãâ¹üÀ» ¿¹°íÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÅÃ½Ã Çùµ¿Á¶ÇÕÀÌ¶õ Çùµ¿Á¶ÇÕ¹ý¿¡ ÀÇÇØ ¸¸µé¾îÁø ÅÃ½ÃÈ¸»ç·Î 2015³âµµ¿¡ ¼¿ïÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÌ¹Ì Àü±¹¿¡ ¾à 30¿© °÷ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ¸ñÆ÷Áö¿ª°ú °¡±õ°Ô´Â ±¤ÁÖ, ¿©¼ö, ¹«¾È³²¾Ç¿¡ ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù.
ÈçÈ÷ ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ºÒ¹ýÀûÀÎ ÁöÀÔÇüÅÂ¿Í´Â È®¿¬È÷ ´Ù¸¥ ÇÕ¹ýÀûÀÎ ÅÃ½ÃÈ¸»ç´Ù.
¸ñÆ÷¿¡ Ãâ¹üÀ» ¿¹°íÇÑ ÅÃ½Ã Çùµ¿Á¶ÇÕÀº ¡®¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡¯À¸·Î 2020³â 2¿ù ¸ñÆ÷½Ã·ÎºÎÅÍ Çùµ¿Á¶ÇÕ ½Å°íÈ®ÀÎÁõÀ» ±³ºÎ¹Þ°í ¹ýÀÎµî±â¿Í »ç¾÷ÀÚµî·ÏÀ» ¸¶ÃÆÀ¸¸ç ¾à 60¸íÀÇ Á¶ÇÕ¿ø°ú ÇÔ²² ÇöÀç ´Ù¼öÀÇ ¸ñÆ÷¹ýÀÎÅÃ½Ã ¾÷Ã¼¿Í »ç¾÷½ÃÀÛÀ» À§ÇÑ ÇùÀÇÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù.
Á¶ÇÕ¿øµéÀº ÁÖ·Î ¿À·§µ¿¾È ½Å±Ô °³ÀÎÅÃ½Ã¸éÇã°¡ ¹ß±ÞµÇÁö ¾Ê´Â »óÅÂ¿¡¼ Çö¾÷¿¡ Á¾»çÇÏ´Â 50-60´ëÀÇ ÅÃ½Ã±â»çµéÀÌ ÁÖ·ù¸¦ ÀÌ·ç°í, °øÁ÷¿¡¼ ÅðÁ÷ ÈÄÀÇ ÀÏ°Å¸®·Î °³ÀÎÅÃ½Ã ¸ÅÀÔÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ±âµµ ÇÏ´Ù.
¿À¼ºÂù ¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÀº ¡°Á¶ÇÕ¿øÀÌ µÇ±â À§ÇØ¼´Â ÃâÀÚ±ÝÀÌ ÀÖ´Âµ¥ ¾ÆÁ÷ È®Á¤Àº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ÇöÀç ÁøÇà»óÈ²À» ºÁ¼ 4,500¸¸ ¿ø ÀÌÇÏ·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°»ç½Ç ÅÃ½Ã¸¦ ¿À·§µ¿¾È ÇØ¿Â »ç¶÷µéÀÌ °¡Á¤À» ÀÌ²ø¸ç ±× Á¤µµ ÀÚ±ÝÀ» °¡Áö°í °è½Å ºÐÀÌ ¸¹Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î »ý°¢µÅ ÀúÈñ Á¶ÇÕÀº 3,000¸¸¿øÀÌ¶ó´Â ´ëÃâÀ» ÅëÇØ ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇØº¸°íÀÚ ÁØºñ Áß¿¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°½Å¿ëºÒ·®ÀÚÀÇ ´ëÃâ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥µµ ¸¶·ÃÇÏ´Â Áß¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃâÀÚ±ÝÀÇ ¹ýÀûº¸È£ÀåÄ¡·Î ¹ýÀÎµî±âºÎµîº»¿¡ ±âÀçµÇ°í ¼¼¹«¼¿¡µµ ½Å°íµÅ º»ÀÎÀÇ ÁöºÐÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×´Â ±âÀÚ¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä ³»³» Á¶ÇÕÀÇ ¡®Åõ¸í¼º¡¯À» °Á¶ÇÏ¸ç ¡°¼ö½Ê¾ï ¿øÀÌ µÇ´Â Á¶ÇÕÃâÀÚ±ÝÀÌ ¾î¶»°Ô ¿î¿ëµÇ´À³Ä´Â ¿°·Á¸¦ ´©±¸º¸´Ù Àß ¾Ë±â¿¡ Åõ¸í¼ºÀ» º¸ÀåÇÏ±â À§ÇÑ ¿©·¯ ¹æ¾ÈÀ» ¿¬±¸ÇÏ°í ¼¼¿ö ³õ¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°¸Å¿ù Á¶ÇÕÀÇ ¼öÀÔ°ú ÁöÃâÀº Á¶ÇÕ °Ô½ÃÆÇ¿¡ °ø°í¸¦ ÇÏ°í, ¸ðµç ÀÇ»ç°áÁ¤Àº Á¶ÇÕ¿ø ÃÑÈ¸¸¦ ÅëÇÒ °ÍÀÌ°í ÇöÀç´Â Á¦°¡ ¹ß±âÀÎÀ¸·Î¼ Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖÀ¸³ª, Á¶ÇÕ¿ø ÃÑÈ¸¸¦ ÅëÇØ¼ Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÁ÷À» À§ÀÓÇÏ±â·Î ¸¶À½¸Ô¾úÀ¸¸ç ÀúÀÇ ½Ç¹«°æÇèÀ» ÅëÇØ¼ Á¶ÇÕ¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù¸é Àúµµ ÇÑ ¸íÀÇ ÃâÀÚÁ¶ÇÕ¿øÀ¸·Î¼ ÀÏÁ¶ÇÏ°Ú´Ù¡±´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇöÀç Á¶ÇÕ¿øÀÌ ¾à 60¿© ¸íÀÌ¶ó°í ÇÏ¼Ì´Âµ¥ ¸ñÆ÷ÀÎ±¸¿¡ ºñÇØ ¼º°øÀûÀÌ¶ó°í »ý°¢µÈ´Ù´Â Áú¹®¿¡ ¿À ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÀúÈñ°¡ ¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀ» ¼³¸³ÇÏ°í »ç¾÷ ÁØºñÇÒ ¶§ ¹«¾È¼ÒÀç ÅÃ½ÃÈ¸»ç(9´ë)¸¦ Çùµ¿Á¶ÇÕ Ã¼Á¦·Î ÀÎ¼öÇÏ°Ô µÆ°í Áö±Ý±îÁö 1³â µ¿¾È ¿µ¾÷Çß´Ù¡±¸ç ¡°¼±ÇàÇÐ½ÀÀ» ÇÏ°Ô µÈ ¼ÀÀ¸·Î °á°ú¿Í Æò°¡°¡ ÁÁ¾Æ ÀÔ¼Ò¹®À» Å¸°í ÆÛÁ®¼ ±×·± °á°ú°¡ ³ª¿Â °Í °°´Ù¡±°í Çß´Ù.
ÇöÀç ±×´Â Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý Áß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç °á¿ø ½Ã Áï°¢ ´ëÃ¼µÇ´Â ¿¹ºñÁ¶ÇÕ¿ø±îÁö »ý°¢ÇÏ°í ¸ðÁý Áß¿¡ ÀÖ´Ù°í Çß´Ù.
Á¶ÇÕ¿ø ¼ö°¡ ¸¹¾ÆÁö¸é »ç°í ³¯ È®·üµµ ³ô¾ÆÁ® °øÁ¦ºÎ´ãÀÌ ³ô¾ÆÁú °Å¶ó´Â ¿ì·Á¿¡µµ ±×´Â ¡°±×·± ¿ì·Á¸¦ µé¾úÁö¸¸ »ç°í´Â ºÒÈ®½Ç¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ »çÀü¿¡ ¿îÀü°æ·ÂÁõ¸í¼¸¦ Á¦Ãâ ¹Þ¾Æ¼ Á¶ÇÕ¿øÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¸ç Á¶ÇÕ¿ø¼ö°¡ Áõ´ëÇÒ¼ö·Ï ¿ì¸®°¡ ¿î¿ë °¡´ÉÇÑ º¸Çè·áµµ Áõ´ëÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿°·Á ´ë»óÀº ¾Æ´Ï´Ù¡±¸ç ¿©À¯·Î¿î ¸ð½ÀÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
ÃÖ±Ù °¢±¤¹Þ°í ÀÖ´Â ¡®Ä«Ä«¿À ºí·ç¡¯ ¼ºñ½º¿¡ ´ëÇØ¼´Â Â÷º°ÈµÈ µµÀÔ°èÈ¹À» ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
±×´Â ¡°ÀúÈñ Á¶ÇÕÀº Ä«Ä«¿Àºí·ç¸¦ ¿î¿ëÇÏ´Â Á¶ÇÕ¿øÀÌ Å¸ È¸»ç¿Í ´Ù¸¥ ¿î¿ëÃ¼°è·Î ÇÒ »ý°¢À¸·Î ÀÏÁ¤±Ý¾×ÀÌ»óÀ» ÃÊ°úÇÑ Ä«Ä«¿Àºí·ç Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô È¸»ç¿Í 6:4, ¶Ç´Â 7:3À¸·Î ³ª´©´Â ¼º°ú±ÞÀ» ¾ø¾Ö°í ¿ÂÀüÈ÷ Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¼öÀÔÀÌ µÇµµ·Ï ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó´Â °èÈ¹À» ÀüÇß´Ù.
ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÌ ÀÌ½´È µÇÀÚ ¡®»ç³»º¹ÁöÅÃ½Ã¡¯°¡ ¸î¸î ¹ýÀÎÅÃ½ÃÈ¸»ç¿¡¼ ÈµÎ°¡ µÆ´Ù.
¡®»ç³»º¹ÁöÅÃ½Ã¡¯¿¡ ´ëÇØ ¹¯ÀÚ ¿À ÀÌ»çÀåÀº ¡°Áö±Ý ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î Àü±¹ÀÇ ¹ýÀÎÅÃ½ÃÈ¸»ç°¡ °æ¿µ»óÀÇ ¾Ö·Î°¡ ¸¹Àºµ¥ °£´ÜÈ÷ ¼³¸íÇÏ¸é »ç³»¿¡¼ ¿îÀüÇÏ´Â ±â»çµé¿¡°Ô ÀÏÁ¤±Ý¾×ÀÇ ¿î¿µºñ¸¦ ¹Þ°í ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¿îÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ ´Þ¶ó´Â ÃëÁöÀÇ °ÇÀÇ »çÇ×ÀÌ³ª, ±¹ÅäºÎ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¿©·¯ ´ÜÃ¼¿¡¼ ¹Ý´ëÇÏ´Â ÀÔÀåÀÌ¶ó ½±°Ô ½ÇÇöµÇ±â´Â ¾î·Æ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¡®¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡¯Àº ¿À ÀÌ»çÀåÀÌ 3³â Àü ¿ì¿¬ÇÑ ±âÈ¸¿¡ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°Ô µÆ°í ¿©·¯ ¹æ¸éÀ¸·Î ÀÚ·á¸¦ ¼öÁýÇÏ°í ¿¬±¸ÇØº» °á°ú ¼º°ø¿¡ È®½ÅÀ» °¡Áö°Ô µÇ¾î Àü±¹À¸·Î ´Ù´Ï¸ç º¥Ä¡¸¶Å·ÇØ ½ÇÆÐÀÇ ¿øÀÎ°ú ¼º°øÀÇ ¿äÀÎ µîÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®ÇØ¼ Á¦ ³ª¸§´ë·ÎÀÇ ±×¸¸ÀÇ ±âÁØÀ» Á¤¸³ÇØ ±× ±âÁØµéÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹«¾È¿¡ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀ» ¼³¸³ÇÏ°í Á¢¸ñÇÏ¿© ¿À´Ã ¡®¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡¯¿¡ ÀÌ¸£°Ô µÆ´Ù.
¼³¸³ ¹è°æ¿¡ ´ëÇØ ±×´Â ¡°Ã³À½¿¡´Â ½±»ç¸® »ý°¢ÇÏ¿´À¸³ª ¸·»ó Çö½Ç¿¡ ºÎµúÈ÷´Ï ¸¹ÀÌ ºÎÁ·ÇÑ Á¡À» ´À²¸ ¸¹Àº ÀÚ·á¸¦ ºÐ¼®ÇÏ°í º¥Ä¡¸¶Å·À» À§ÇØ Àü±¹À» ´©º³´Ù¡±¸ç ¡°Áö±ÝÀº ³ó´ã »ï¾Æ ¡®Á¦°¡ ¸¸ÀÏ ¹Ú»çÇÐÀ§ ³í¹®À» ¾´´Ù¸é Æ²¸²¾øÀÌ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ °ú°Å¡¤ÇöÀç¡¤¹Ì·¡°¡ µÉ °Í¡¯ÀÌ¶ó°í ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù¡±°í ¿ôÀ½ Áö¾ú´Ù.
Áö±Ý ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¿Í ±â´ë°¡ °øÁ¸ÇÏ´Â »óÈ²ÀÎ °Í °°´Ù´Â ±âÀÚÀÇ ¸»¿¡µµ ¡°ÃæºÐÈ÷ ¿ì·ÁÇÏ´Â ºÎºÐÀ» °ø°¨ÇÏ°í ÀÖ¾î ¹«¾ùº¸´Ùµµ Åõ¸í¼ºÀ» È®½ÇÇÏ°Ô º¸¿©ÁØ´Ù¸é °¡´ÉÇÒ °Í °°¾Æ ´õ¿í ³ë·ÂÇØ¾ßÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ÀçÂ÷ Åõ¸í¼ºÀ» °Á¶Çß´Ù.
ÃâÀÚ±ÝÀº ÇâÈÄ ½ÃÀå È¯°æ¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ»Áö ¹¯ÀÚ ¡°°¡±î¿î °÷ÀÇ ¿¹¸¦ µé¸é 3³â Àü ½ÃÀÛÇÑ 6Ãµ¸¸ ¿øÀ¸·Î ÃâÀÚ Ãâ¹ßÇÑ ¿©¼ö´Â Çö ½ÃÀå°¡Ä¡°¡ 8Ãµ¸¸ ¿øÀ¸·Î »ó½ÂÇß°í, 5,300¸¸¿øÀ¸·Î Ãâ¹ßÇÑ ¹«¾ÈÀº Áö±Ý 7,300¸¸ ¿ø Á¤µµ¡±¶ó¸ç ¡°¹°·Ð Çùµ¿Á¶ÇÕ¹ý¿¡ µû¸¥ ÀÏÁ¤±â°£ÀÇ ÀÚ»êÀçÆò°¡¿¡ µû¶ó ³»·Á°¥ ¼öµµ ÀÖ¾î Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¼öÀÍÀÌ ÃÖ´ëÇÑ º¸ÀåµÇ¾î¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯¡±¶ó°í ´äÇß´Ù.
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Â÷·®±¤°í¼öÀÔ, ´Ù¸¥ Çùµ¿Á¶ÇÕÅÃ½Ã¿Í ¿¬´ë¸¦ ÅëÇÑ Áö¿ªÆ¯»ê¹° ÆÇ¸Å»ç¾÷, Å¸ÀÌ¾î µî °øµ¿±¸¸Å¸¦ ÅëÇÑ ¿ø°¡Àý°¨ µîÀÌ´Ù.
±âÁ¸¾÷Ã¼¿¡ ´ëÇÑ ºÎÃ¤ µî¿¡ ´ëÇÑ ¿°·Áµé¿¡µµ ¿À ÀÌ»çÀåÀº ¡°°è¾àÀº »ó´ë¹æÀÇ ÁÖ½ÄÀ» ¸ÅÀÔÇÏ´Â Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ ´Ü¼øÈ÷ ¿µ¾÷±Ç¸¸À» °¡Á®¿À±â ¶§¹®¿¡ ¾î¶°ÇÑ ºÎÃ¤³ª ÀÚ»êÀÇ ÀÌµ¿Àº ¾Æ´Ï¸ç °è¾à ÈÄ ¹ýÀûÀ¸·Î ¾Æ¹«·± Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê´Â °è¾àÀÎ ¼À¡±ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù.
¾î´À Á¤µµ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Á¤½ÄÃâ¹üÀÌ °¡½ÃÈµÇ¸ç °ü°è±â°ü¿¡ ¹Î¿øµµ ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°´ëÃ¼ÀûÀ¸·Î ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼´Â ¿ªÁö»çÁö·Î ±×ºÐµéÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ »ý°¢ÇØ º¸¸é ´äÀÌ ³ª¿À¸ç »ó´ë¹æ ÀÔÀåÀÌ ÃæºÐÈ÷ ÀÌÇØµÇÁö¸¸ ¾ø´Â ¸»À» Áö¾î³»Áö ¾Ê°í »ç½Ç´ë·Î ¾ê±âÇßÀ¸¸é ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¶Ç ±â»çÈÇÒ ¶§´Â »ó´ë¹æÀÇ ÀÔÀåµµ °°ÀÌ °çµé¿©¼ ±â»çÈ ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¿Ç´Ù°í »ý°¢ÇÏ°í ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÇÑÂÊÀÇ ÀÔÀå¸¸ ±â»çÈÇÏ¸é °á±¹ ¹æ¾î±ÇÀÌ º¸ÀåµÇÁö ¾Ê¾Æ »ç½ÇÈ µÅ¹ö¸®´Â ¾ÈÅ¸±î¿òÀº ¾ø¾îÁ®¾ß ÇÑ´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
¡®¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡¯ÀÇ Á¤½ÄÃâ¹üÀº °è¾à´ë»ó¾÷Ã¼ÀÇ °í¿ë½Â°è¹®Á¦, ¸ñÆ÷½ÃÀÇ Çã°¡±â°£ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é 7¿ù Áß¼øÀ¸·Î ÀáÁ¤ ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Ãâ¹üÀ» ´ë·« ÇÑ´Þ Á¤µµ ¾ÕµÐ ¿À ÀÌ»çÀåÀº ¸¶Áö¸·À¸·Î ¡°°¡Á·ÀÇ »ý°è¸¦ ¾î±ú¿¡ Áø °¡ÀåµéÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ±â À§ÇØ, ¿îÀü´ë¿¡ ¾É´Â ¼ø°£ºÎÅÍ »ç³³±Ý°ÆÁ¤ µîÀ¸·Î ÀÏÇÏ°í ÀÚ°í, ¶Ç ÀÏÇÏ°í ÀÚ°í¸¦ ¹Ýº¹ÇÏ´Â ¿ì¸®µéÀÇ »î¿¡ ¡®¿ö¶ó¹ë(Work-life balance)¡¯À» ½ÇÇöÇÏ°í ½Í´Ù¡±¸ç ¡°¼µÎ¿¡µµ ¸»¾¸µå·ÈÁö¸¸ ÀúÈñ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¿Í ¿ì·Á°¡ °øÁ¸ÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ ÁØºñÇÏ´Â 3³â µ¿¾È ÃæºÐÈ÷ ÇÐ½ÀÇÏ¿´°í, Åõ¸íÇÑ °æ¿µÀ» ÅëÇØ¼ Á¶ÇÕ¿øÀÇ ÀÌÀÍÀÌ ±Ø´ëÈ ½ÃÄÑ´Â Àü±¹ÃÖ°íÀÇ ¼öÀÍÀ» ¾ò´Â Á¶ÇÕÀÌ µÇ¸®¶ó È®½ÅÇÑ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
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2021³â 6¿ù 16ÀÏ Á¦1101È£ 7¸é