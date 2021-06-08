¸ñÆ÷´ÜÅå¹æ »ç»ýÈ° ÇãÀ§°øÀÛ ³ìÃë Çù¹Ú °øÆ÷°¨

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-06-08 ¿ÀÈÄ 02:03:27 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ´Â A¾¾¿¡°Ô Çê¼Ò¹® µîÀ¸·Î 7³â µ¿¾È ½Ã´Þ¸° Á÷ÀåÀÎ ±è ¸ð ¿©ÀÎÀÌ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ¿¡°Ô ÇÏ¼Ò¿¬ÇÏ´Â ±Û. 2015³â 12¿ù °æ. ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ °³ÀÔµÇ¾î ÀÖÀ½À» ¾Ë°Ô ÇØÁØ´Ù. ½ºÅäÄ¿¿¡°Ô ¡°³»°¡ ¹» Àß¸øÇÑ°Ô ÀÖ´Ù°í ±×·¸°Ô ¶°¹ú¸®°í ´Ù´Ï´ÂÁö, ÇÒ ¸»ÀÌ ÀÖÀ¸¸é Á÷Á¢¿Í¼­ ÇÏµç°¡ ÂîÁúÇÏ°Ô¡±¶ó°í ÇÏ¼Ò¿¬ÇÏ°í ÀÖ´Ù.


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¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¹Ì¼º³âÀÚ °­°£¼³ÀÇ ±Ù°Å·Î ³»¼¼¿î »ýÀÏÆÄÆ¼ »çÁø. ¾ð·Ð»ç ´ëÇ¥´Â ¡°¸ð¸£°Ú´Ù. ¾ÆÁÖ ¿À·¡Àü ¾îµð¿¡ Àá±ñ µé¸¥ °Í °°°í Æ÷µ¿Æ÷µ¿ÇÑ ³» ¼ÕÀÎ °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸, ÅÂ¾î³ª¼­ ¾ÆÁ÷±îÁö ÀÚ³àµé±îÁö Æ÷ÇÔ, ¹Û¿¡¼­ ¹Ì¼º³âÀÚ »ýÀÏ ÆÄÆ¼¸¦ ÇØº» ÀûÀÌ ¾ø´Ù¡±°í Çß´Ù.


¿©·¯ ¸í ÀÔ°Ç ¼ö»ç Áß

Áö¿ª Á¤°¡°¡ »ç»ýÈ° ÇãÀ§°øÀÛ Çù¹ÚÀ¸·Î ¼Ò¸§À» Ä¡°í ÀÖ´Ù.
±×°Íµµ ¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ°ú, ¸ð Æ÷·³¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ´Â ÀÖ´Â ¼±°Å ¾ÇÆÐ(¼±°Å ¾Ç¶öÆÐ°Å¸®)µé ¼Ò¼ö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¹°ºÒÀ» ¾È °¡¸®°í, ³ìÀ½ ³ìÃë Çù¹Ú, °øÀÛ°ú ÇãÀ§·ç¸Ó È®»êÀ» À§ÇÑ ´ñ±Û À¯µµ µî ÇãÀ§ °øÀÛ °ø¸ð°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹Ì È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ¹æ Áß 1¸í ½ÃÀÇ¿øÀÌ °ø¹«¿øÀ» ½ÃÄÑ Çù¹ÚÇÏ¸ç, ÀÚ½ÅÀÇ ºÒ·û¼³ ±Ù¿øÁö¸¦ Å¸ ½ÃÀÇ¿øÀ» °­Á¦·Î Áý¾î³Ö¾î »ç½Ç È®ÀÎ¼­¸¦ ¾²°Ô Çß´Ù´Â °í¹éÁø¼ú¼­°¡ ³ª¿Âµ¥ ÀÌ¾î, ¶Ç ´Ù¸¥ ÇãÀ§°øÀÛ¿¡ ³ª¼± ¼­³Ê¸íÀÌ ÀÔ°ÇµÇ¾î °æÂûÀÌ ¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Ù. 
 
¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ´Â ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ B¾¾´Â ¡°Áö¿ª ¸ð¾ð·Ð»ç ´ëÇ¥ ¹Ì¼º³âÀÚ °­°£ »ç½ÇÀÎ°¡?¡±¶ó´Â ÇãÀ§ ±ÛÀ» ¿Ã¸®¸ç Á¦º¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. 

±×´Â ½Ã¹ÎµéÀÌ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾ÆÁÖ±â¸¦ ±â´Ù¸®¸ç ¡°¸ÅÀÏ ÇÑ °Ç¾¿ ±î°Ú´Ù¡±°í Ãµ¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½ÇÁ¦·Î °°Àº ¼ÒÅë¹æÀÌ³ª ¼±°ÅÁ¶Á÷ÀÎ Æ÷·³ È°µ¿ÇÏ´Â ±è¸ð ¾¾, ¾ç¸ð ¾¾ µîÀÌ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¸é¼­ ¸ð¶ô¸ð¶ô ¡°¾î¼­ ¿Í¼­ ½Ã¹Îµé ´ñ±Û ´Þ¾Æ ´Þ¶ó¡±´Â µí ÇãÀ§°øÀÛÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ¾î °æÂûÀÌ ¼ö»ç ÁßÀÌ´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ð ¾ð·Ð»ç ´ëÇ¥ ¹Ì¼º³âÀÚ °­°£¼³À» À¯Æ÷ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ B¾¾¿Í ¸ð¸¥Ã´ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¸é¼­ ¸ð¶ô¸ð·« ºÎÃ¤ÁúÇÏ´Â »ç¶÷µé. ±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿øÀÇ ¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç ´ÜÅå¹æÀÇ ¸â¹ö°¡ ´«¿¡ ¶è´Ù.


¾ð·Ð»çµé ¹ß²ö

º»»ç ÃëÀç°á°ú, ¸ñÆ÷MBC, ¸ñÆ÷KBS ´ëÇ¥µµ °ü·Ã¼ºÀÌ ¾øÀ¸¸ç, ´ë´Ù¼öÀÇ Å¸ ¾ð·Ð»ç ´ëÇ¥µµ ¡°»ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù¡±¸ç ¡°Áõ°Å¸¦ ¹àÈ÷¶ó¡±°í È­¸¦ ¹ß²ö ³Â´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ ¾ð·Ð»çµéÀº ¡°¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ °ü°èÀÚµéÀÌ ÇãÀ§ °øÀÛ ·ç¸ÓÀÇ ±Ù°ÅÁö³Ä, Áö¿ª ¾ð·Ð±îÁö ÇãÀ§ °øÀÛ·ç¸ÓÇÏ¸ç °ø°ÝÇÏ´Â »ê½ÇÀÌ³Ä¡±¸ç ºÒÄèÇØ Çß´Ù.

ÇÑ ¾ð·Ð»ç ´ëÇ¥´Â ¡°±âÀÚ¸é ÃëÀçÇØ¼­ ¹àÈ÷¸é µÉ °ÍÀÌÁö, ½Ã¹ÎµéÀÌ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾ÆÁÖ±â¸¦ ±â´Ù¸®¸ç Á¦º¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÇÏ¸é¼­ ÀÔÀ¸·Î Æ¯Á¤ÀÎÀ» ¾ð±ÞÇÏ´Â °øÀÛÈçÀûÀÌ ³Ê¹« ¶Ñ·ÇÇÏ´Ù. ´©°¡ ´ñ±Û·Î ¿åÀ» ÇÏ¸é ±× »ç¶÷ÀÌ ±Ù¿øÁö¶ó°í ÇÏ°í ÀÏ½Ã¿¡ ºüÁ®³ª°¡´Â ÀüÇüÀûÀÎ °øÀÛ¹ýÀÌ´Ù¡±°í ½Ã¹ÎµéÀÇ ÁÖÀÇ¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.

ÃëÀç¸¦ ½ÇÁ¦ ÇØºÃ´õ´Ï ¡°Áõ°Å¶ó´Â°Ô ¾îµð ´Ù¼ö°¡ ÀÖ´Â ½Ä´ç »çÁø ÇÑ ÀåÀÌ°í, ±× ¿©¼º Á÷ÀåÀÎµµ ¼ºÀÎÀÌ°í ±âº»ÀûÀÎ ÆÑÆ®ºÎÅÍ Æ²·È´Ù¡±°í Çß´Ù. 

±×¸®°í ¶Ç ÃëÀç°á°ú ÀÌ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ BÀÇ ´Ù¸¥ 3°ÇÀÇ Æø·Î(¹Ì¼º³âÀÚ »ýÀÏÆÄÆ¼ ¿­¾îÁá´Ù´Â µî)µµ ÀÌ¹Ì ÇãÀ§ »ç½Ç·Î ¹àÇôÁ®, ¾ð·Ð»ç »ó´ë·Î ÀÌ·¸°Ô ¿©·¯ ¹ø »ç±âÁú ÇÏ´Â °ÍÀÌ³Ä°í ¾îÀÌ¾ø¾î Çß´Ù. 
 
ÇöÀç B¾¾ÀÇ ±ÛÀº ´ëºÎºÐÀÇ ½Ã¹ÎµéÀÌ ¿Ü¸éÇÏ°í ÁÖ·Î ¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ´Â ¼­³Ê ¸í¸¸ ´ñ±ÛÀ» ´Þ°í, °£È¤ ÁøÂ¥ È£±â½ÉÀ» ´À³¤ »ç¶÷µéÀÌ °£È¤ ¡°¹¹·¡¡± Á¤µµ ´Þ°í ÀÖÁö¸¸, ÀÌµé ½Ã¹ÎÀÌ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¸é, ÀÌµéÀº ¼Ò¹®ÀÇ ±Ù¿øÁö°¡ ±× ½Ã¹ÎÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇÒ °¡´É¼ºµµ ³ô´Ù.

¶Ç °°Àº ¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ´Â ¾ÇÇÃ·¯·Î ¾Ç¸í ³ôÀº A¾¾(52)´Â ¼ö³âµ¿¾È ÇÑ Á÷Àå¿©¼ºÀ» ½ºÅäÄ¿ ÇÏ´Ù°¡ ¶æÀ» ÀÌ·çÁö ¸øÇÏÀÚ, ±× ¿©¼º ±è¾¾(27)¿Í ¾È¸é ÀÖ´Â È«00, Àå00, ±è00, ±è0Çö, ÀÌ00µî ¸ðµç ³²ÀÚµé°ú »ç±Ï´Ù°í ¹Ï°í, ÀÌµé ³²¼ºµéÀ» »ó´ë·Î Â÷¸¶ ´ã±âµµ Èûµç ¸»·Î ¾Ç¼Ò¹®À» ÆîÄ¡°Å³ª ¿©¼ºÀ» ±«·ÓÈ÷°í ´Ù³à °÷°÷¿¡¼­ ½Î¿òÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Â °Í.

»ç°Ç °ü°èÀÚµé¿¡ µû¸£¸é ¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç ¼ÒÅë¹æ¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â A¾¾(52)´Â 20»ì ³Ñ°Ô Â÷ÀÌ³­ Á÷ÀåÀÎ ±è¾¾(27)¸¦ Èì¸ðÇÏ¿© ½ºÅäÅ·ÇÏ¸ç ÁÖº¯ÁöÀÎ¿¡ °áÈ¥ÇÏ°í ½Í´Ù´Â µî ¿¬¸ðÀÇ Á¤À» ÀüÇßÁö¸¸ ³ªÀÌ°¡ ³Ê¹« ¸¹°í, Á÷¾÷µµ º¯º¯Ä¡ ¸øÇØ ¿©¼ºÀ» »ç·ÎÀâÁö ¸øÇÏ°í ¶æÀ» ÀÌ·çÁö ¸øÇÏÀÚ ¾Ó½ÉÀ» Ç°°í, ¿©¼ºÀÇ ÇÐ±³ ±³»ç µî ÁÖº¯ ÁöÀÎµé¿¡ ´ëÇØ ¸î ³âµ¿¾È ¾ÇÀÇÀûÀÎ ¼Ò¹®À» ³Â´Ù.

±è ¾¾ÀÇ ½º½Â, ÀÎÅÍ³Ý±âÀÚ, »ç¾÷°¡ µî¿¡ ´ëÇØ ÀÔÀ¸·Î ´ã±â Èûµç ¡°¹Ì¼º³âÀÚ¸¦ OOO¾ú´Ù¡±°í ÇãÀ§¼Ò¹®À» ÆÛ¶ß¸®´Â µî °è¼Ó ¿©·¯ »ç¶÷µéÀ» ±«·ÓÈ÷¸ç ÁÖº¯ »ç¶÷µé°ú ´ÙÅý ¿Ô´Ù. º»Áö È®ÀÎ°á°ú ÀÌ ¿©¼ºÀº Á÷Àå»ýÈ°À» ÇÏ´Â ¼ºÀÎÀÌ´Ù.

³²ÀÇ ºÎÀÎ ²¸¾È¾Æ

¸ð ÀÎÅÍ³Ý±âÀÚ´Â ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ º¸´Â ¾Õ¿¡¼­ A¾¾°¡ ¡°³²ÀÇ ºÎÀÎÀ» ²ø¾î¾È°Å³ª Æ÷¿ËÀ» ½ÃµµÇØ ¸»´ÙÅùÀÌ ÀÏ¾î³µ±âµµ Çß´Ù¡±°í ´ç½Ã »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù. 
 
A¾¾ÀÇ ÁöÀÎÀº A¾¾°¡ SNS¿¡ ¡°´ÄÀº ³ð(¸ð ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ)ÀÌ 00À» µû000¡±´Â ±ÛÀ» sns¿¡ ¿Ã·È´Ù°¡ ÀÌ¸¦ º» ÇãÀ§ ·ç¸Ó ÇÇÇØÀÚÀÎ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ°¡ µÎ ¹øÀÌ³ª ÂÑ¾Æ°¡ÀÚ ÇÇÇØ ´Ù´Ï´Â µî ´ÙÅùÀÌ °è¼Ó µÇ¾ú´Ù.

2015³â ÀÌ »ç°ÇÀ» ÃëÀçÇÑ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ C¾¾´Â º»ÁöÀÇ È®ÀÎ¿äÃ»¿¡ ½ºÅäÄ¿¿¡°Ô ÇÇÇØ¸¦ º» ±è¸ð ¾¾¿Í Ä«ÅåÀ» ÁÖ°í¹ÞÀº 7³â Àü »çÁøÀÌ ¾ÆÁ÷ ÀÖ´Ù¸ç 2015³â 12¿ù ±× È­¸éÀ» º¸³»Áá´Ù.

ÀÌ ÀÎÅÍ³Ý Ã¤ÆÃ¿¡¼­ ±è¸ð ¾¾´Â ¡°´õ ½ºÆ®·¹½º ¹Þ°í Èûµé°í, ¾Æ¹«¸® ³»°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹ß¹öµÕÃÄµµ ¾È ¹ÏÀ» »ç¶÷µéÀÌ°í ±×·± »ç¶÷µé¿¡°Ô ¹Ï¾îÁÖ¶ó°í ÇÏ°í ½ÍÁö´Â ¾Ê¾Æ¿ä.¡±¶ó°í ÇÏ¼Ò¿¬Çß´Ù. 
 
¶Ç ±è ¾¾´Â ¡°³»°¡ ¹» Àß¸øÇÑ°Ô ÀÖ´Ù°í ±×·¸°Ô ¶°¹ú¸®°í ´Ù´Ï´ÂÁö, ÇÒ ¸»ÀÌ ÀÖÀ¸¸é Á÷Á¢ ¿Í¼­ ÇÏµçÁö ÂîÁúÇÏ°Ô¡±¶ó°í ´äº¯ÇÏ°í ÀÖ¾î ´Ù¼öÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ÀÌ »ç°Ç¿¡ °³ÀÔµÇ¾î ÀÖÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ°í ±è ¾¾°¡ ½ºÅäÄ¿µéÀÇ Çù¹Ú°ú °­¿ä¿¡ Èûµç »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù´Â ´À³¦À» ÁØ´Ù. 
 
ºñ°¡ ¿À°Å³ª ³¯¾¾°¡ Èå·Á ¿ÜºÎ È°µ¿ÀÌ ÁÙ¾îµå¸é, ÆäÀÌ½ººÏ µî sns È°µ¿¿¡ ÁýÁßÇß´ø A¾¾´Â ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À¸·Î ¸ñÆ÷¹ÎÁÖ´ç SNS¼ÒÅë¹æ¿¡¼­ ¿©·¯ ¹ÎÁÖ´ç Á¤Ä¡ÀÎ¿¡°Ô ÁöÁö¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç, Áö¿ª ³» Å¸ ´ÜÃ¼µé¿¡ ´ëÇÑ ÆíÁý±¤ÀûÀÎ ÇãÀ§ »ç½Ç °ø°ÝÀ¸·Î ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Æ¿À¸ç, µµ¸®¾î ¸î »ç¶÷µé¿¡°Ô´Â µ¶·Á±îÁö ¹Þ¾Ò´Ù.

±èÈÞÈ¯ ÀÇ¿ø ÇãÀ§ »ç»ýÈ° ÆÛ¶ß·Á

±×´Â ½Ã¹ÎµéÀÌ ±×¸¸ÇØ¶ó È£¼ÒÇØµµ ÁýÂøÀûÀÎ °ø°Ý¼ºÀ¸·Î ½Ã¹ÎµéÀÌ µÞ¸Ó¸®¸¦ ºÎ¿©Àâ°í ºÐ³ëÇÏ´Â Àå¸éµéÀÌ ¼ÓÃâÇß°í, ¹ÎÁÖ´ç ¼±°Å ¿îµ¿ °ü°èÀÚµéÀº µµ¸®¾î ´ñ±ÛµéÀ» ÁÖ°í¹ÞÀ¸¸ç ÀÌ¸¦ ¹æÄ¡ÇÏ¸é¼­ »ç½Ç»ó ¹ÎÁÖ´ç¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý°¨À» ºÎÃ¤ÁúÇß´Ù.

A¾¾ÀÇ ³ìÀ½ ³ìÃë´Â ¿À·§µ¿¾È ¿©¾ß¸¦ °¡¸®Áö ¾Ê°í Àü¹æÀ§ÀûÀÌ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÇ¾ú´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý¸ÅÃ¼ ¸ð ±âÀÚ´Â ¡°A¾¾°¡ Áö¿ªÁ¤°¡¿¡ ¸ñÆ÷½Ã ±èÈÞÈ¯ ÀÇ¿ø¿¡ ¾ôÈù ÇãÀ§·ç¸Ó »ç»ýÈ°À» ÆÛ¶ß¸®°í ´Ù³à Çù¹ÚÀ» ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ±è ÀÇÀåÀÌ °í¹Î¿¡ Âù »ó´ãÀ» ³ª¿¡°Ô ÇØ¿À±âµµ Çß´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.

A¾¾´Â ¹ÎÁÖ´ç ³» È®½ÇÇÑ Á÷Ã¥Àº ¾øÁö¸¸, ½º½º·Î ¿øÆÀÀÌ¶ó ÁÖÀåÇß°í, ¸î¸í Á¤Ä¡ÀÎµéÀº A¾¾ÀÇ ¸»À» È£ÀÀÇÏ´Â ´ñ±ÛÀ» ´Þ°í, A¾¾¸¦ ºÎÃ¤ÁúÇÑ ±ÛµéÀÌ Áõ°Å·Î ³²¾Æ ÁÙÁÙÀÌ Ã³¹ú ¹Þ°í, ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼Û¿¡ ½Ã´Þ¸± À§±â¿¡ Ã³Çß´Ù.
/Æ¯º°ÃëÀç´Ü

2021³â 6¿ù 9ÀÏ Á¦1100È£ 3¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 06¿ù 08ÀÏ
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Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
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¡°È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ 4¸í ÁøÂ¥ ÁÖ»ç ¸Â¾Ò´Ù¡±
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¹ÎÁÖ ±è¼ö¹Ì, CCTV°ø¹«¿ø¿¡ ±âÀÚ ³ìÃë Áö½Ã °æ¾Ç
¡°³­ Á» °ÌÀÌ ³µ´Ù¡±¿°Ã³¸® ½Ã½ÅÃ³¸® Çù¹Úµµ/ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ÀÎÅÍºä
È²Á¦µ¶°¨ Áø½Ç°ÔÀÓ(1)±è¼ö¹Ì ±èÈÆ»ç°Ç Â÷ ºô·ÁÁÖ°í, ÆÈÂ¯ Æ÷¿ËÇÏ´Ù°¡ ¼º ÃßÇà, Æø·Â ÇøÀÇ·Î ±èÈÆ ½ÃÀÇ¿ø ..
ÀÎÅÍºä / ¹ÎÁÖ´ç½ÃÀÇ¿øµé. ÇãÀ§·Î Á¶ÀÛ °øÀÛ ¼öÃµ¸¸¿ø µ· ¿ä±¸ ¸Â¼­ ½Â¼ÒÀÌ²ö ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥
¾Ë¸²-¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚÈ¸°ß È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 10¾ï¼Ò¼Û ±Þ¿©°¡¾Ð·ù ¼ö»çÀÇ·Ú
ÇÔÆò±º, ½º¸¶Æ® ÆÊ È®´ë Áö¿ø µî º¸±Þ ¹ÚÂ÷
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
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[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
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¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
¸ñÆ÷½ÃÃ» Àü¹øÈ£¾¾ ¸ð¹ü°ø¹«¿ø ±¹¹«ÃÑ¸®»ó
¼­ºÎ±Ç ¶óÀÌ¿Â½º È¾·É»ç°Ç Çö ÃÑÀç ±â¼Ò
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
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