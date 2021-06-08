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|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¿À¼ºÂù ¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀå
ÀÎÅÍºä/ ¿À ¼º Âù ÀÌ»çÀå
<¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ>
±¤ÁÖ¡¤¿©¼ö¡¤³²¾Ç ÀÌ¾î Àü³² 3¹øÂ° Çùµ¿Á¶ÇÕ ÅÃ½Ã Ãâ¹ü ¿¹Á¤
ÀÌÀç¸í °æ±âµµÁö»ç°¡ µµ Â÷¿ø¿¡¼ Àû±Ø Áö¿ø¿¡ ³ª¼¸ç Àü±¹ÀûÀÎ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Çùµ¿Á¶ÇÕ ÅÃ½Ã°¡ ¸ñÆ÷¿¡ Ãâ¹üÀ» ¿¹°íÇÏ¸ç Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ª¹Î ÀÎ½Ä Á¦°í¿Í Á¤È®ÇÑ ÃëÁö Àü´ÞÀ» À§ÇØ ¿À¼ºÂù ¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀå(»çÁø)À» ¸¸³ª ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îºÃ´Ù. ¿À ÀÌ»çÀåÀº ÀÎÅÍºä ³»³» Á¶ÇÕÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» °Á¶ÇÏ¸ç ÀÎÅÍºä¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
¡ã¡°ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡±ÀÌ¶ó´Â ¿ë¾î°¡ ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÌ µè±â¿¡´Â »ý¼ÒÇÕ´Ï´Ù. ¾î¶² °÷ ÀÔ´Ï±î?
=¡°ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡±Àº Çùµ¿Á¶ÇÕ¹ý¿¡ ÀÇÇØ ¸¸µé¾îÁø ÅÃ½ÃÈ¸»çÀÌ¸ç, 2015³âµµ¿¡ ¼¿ïÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÌ¹Ì Àü±¹¿¡ ¾à 30¿© °÷ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀúÈñ ¸ñÆ÷Áö¿ª°ú °¡±õ°Ô´Â ±¤ÁÖ, ¿©¼ö, ¹«¾È³²¾Ç¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÈçÈ÷ ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ºÒ¹ýÀûÀÎ ÁöÀÔÇüÅÂ¿Í´Â È®¿¬È÷ ´Ù¸¥ ÇÕ¹ýÀûÀÎ ÅÃ½ÃÈ¸»çÀÔ´Ï´Ù.
¡ã¡¯¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¡¯Àº ¾ðÁ¦ ¼³¸³µÇ¾ú³ª¿ä?
=2020³â 2¿ù¿¡ ¸ñÆ÷½Ã·ÎºÎÅÍ Çùµ¿Á¶ÇÕ ½Å°íÈ®ÀÎÁõÀ» ±³ºÎ¹Þ°í, ¹ýÀÎµî±â¿Í »ç¾÷ÀÚµî·ÏÀ» ¸¶Ä£ ÈÄ, ¾à 60¸íÀÇ Á¶ÇÕ¿ø°ú ÇÔ²² ÇöÀç ´Ù¼öÀÇ ¸ñÆ÷¹ýÀÎÅÃ½Ã ¾÷Ã¼¿Í »ç¾÷½ÃÀÛÀ» À§ÇÑ ÇùÀÇ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÔ´Ï´Ù.
¡ãÁ¶ÇÕ±¸¼º¿øÀº ÁÖ·Î ¾î¶² ºÐ ÀÔ´Ï±î?
=¿À·§µ¿¾È ½Å±Ô °³ÀÎÅÃ½Ã¸éÇã°¡ ¹ß±ÞµÇÁö ¾Ê´Â »óÅÂ¿¡¼ Çö¾÷¿¡ Á¾»çÇÏ´Â 50-60´ëÀÇ ÅÃ½Ã±â»çºÐµéÀÌ ÁÖ·ù¸¦ ÀÌ·ç°í, °øÁ÷¿¡¼ ÅðÁ÷ ÈÄÀÇ ÀÏ°Å¸®·Î °³ÀÎÅÃ½Ã ¸ÅÀÔÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â ºÐµµ °è½Ê´Ï´Ù.
¡ãÇùµ¿Á¶ÇÕ Á¶ÇÕ¿øÀÌ µÇ±â À§ÇØ¼´Â ÃâÀÚ±ÝÀÌ ÀÖÀ»ÅÙµ¥, ¾î´À Á¤µµ ÃâÀÚÇÏ³ª¿ä?
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
=È®Á¤Àº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ÇöÀç ÁøÇà»óÈ²À» ºÁ¼ 4,500¸¸ ÀÌÇÏ Á¤µµ·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ãÅÃ½Ã¸¦ ¿À·§µ¿¾È ÇØ¿Â »ç¶÷µéÀÌ °¡Á¤À» ÀÌ²ø¸ç ±× Á¤µµ ÀÚ±ÝÀ» °¡Áö°í °è½ÅºÐÀÌ ¾ó¸¶³ª µÉ±î¿ä?
=Á¦ »ý°¢¿¡µµ ¸¹Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î »ý°¢µË´Ï´Ù. ±×·¡¼ ÀúÈñ Á¶ÇÕÀº 3,000¸¸¿øÀÌ¶ó´Â ´ëÃâÀ» ÅëÇØ ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇØº¸°íÀÚ ÁØºñ Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ã½Å¿ëºÒ·®ÀÚµµ ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï±î?
=½Å¿ëºÒ·®ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥µµ ¸¶·ÃÇÏ´Â ÁßÀÔ´Ï´Ù. ¹®ÀÇ ÁÖ½Ã¸é ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸íµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¡ãÁ¶ÇÕ¿øµéÀÌ ÃâÀÚÇÑ ÃâÀÚ±ÝÀÇ ¹ýÀûº¸È£ÀåÄ¡´Â ÀÖ½À´Ï±î?
=¹ýÀÎµî±âºÎµîº»¿¡ ±âÀçµÇ°í, ¼¼¹«¼¿¡µµ ½Å°íµÇ¾î º»ÀÎÀÇ ÁöºÐÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ãÀûÁö ¾ÊÀº ÀÚ±ÝÀ» ÅõÀÚÇÏ´Â Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ Á¶ÇÕ¿¡ °¡Àå ¹Ù¶ó´Â Á¡Àº ¾î¶² Á¡µéÀÌ ÀÖ½À´Ï±î?
=Á¶ÇÕÀÇ ¡®Åõ¸í¼º¡¯ÀÔ´Ï´Ù. °ú¿¬ ¼ö½Ê¾ï ¿øÀÌ µÇ´Â Á¶ÇÕÃâÀÚ±ÝÀÌ ¾î¶»°Ô ¿î¿ëµÇ´À³Ä ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±×·± ¿°·Á¸¦ ´©±¸º¸´Ù Àß ¾Ë±â¿¡ Åõ¸í¼ºÀ» º¸ÀåÇÏ±â À§ÇØ ¿©·¯ ¹æ¾ÈÀ» ¿¬±¸ÇÏ°í ¼¼¿ö ³õ¾Ò½À´Ï´Ù.
¸Å¿ù Á¶ÇÕÀÇ ¼öÀÔ°ú ÁöÃâÀº Á¶ÇÕ °Ô½ÃÆÇ¿¡ °ø°í¸¦ ÇÏ°í, ¸ðµç ÀÇ»ç°áÁ¤Àº Á¶ÇÕ¿ø ÃÑÈ¸¸¦ ÅëÇÕ´Ï´Ù.
ÇöÀç´Â Á¦°¡ ¹ß±âÀÎÀ¸·Î¼ Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖÀ¸³ª, Á¶ÇÕ¿ø ÃÑÈ¸¸¦ ÅëÇØ¼ Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÁ÷À» À§ÀÓÇÏ±â·Î ¸¶À½¸Ô¾ú½À´Ï´Ù. Àú´Â ÀÌÁ¦±îÁöÀÇ ½Ç¹«°æÇèÀ» ÅëÇØ¼ Á¶ÇÕ¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù¸é Àúµµ ÇÑ ¸íÀÇ ÃâÀÚÁ¶ÇÕ¿øÀ¸·Î¼ ÀÏÁ¶ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¡ã½Ç¹«°æÇèÀÌ¿ä?
=KÀÚµ¿Â÷ °ü¸®Á÷ 8³â ±Ù¹«, ¸ñÆ÷½Ã ¼ÒÀç ¹ýÀÎÅÃ½Ã °ü¸®ºÎÀå 1³â 6°³¿ù, ±×¸®°í ¹«¾ùº¸´Ùµµ 18³âÀÌ¶ó´Â ÅÃ½Ã¿îÀü°æ·ÂÀ» ÅëÇØ¼ ¸¹Àº °ÍÀ» ¹è¿ü½À´Ï´Ù. ±×¶§ ´À³¢°í °æÇèÇß´ø °ÍÀ» Á¶ÇÕ¿¡ Á¢¸ñ ½ÃÅ°°í ½Í½À´Ï´Ù.
¡ãÇöÀç Á¶ÇÕ¿øÀÌ ¾à60¿© ¸íÀÌ¶ó°í ÇÏ¼Ì´Âµ¥ ¸ñÆ÷ÀÎ±¸¿¡ ºñÇØ ¼º°øÀûÀÌ¶ó°í »ý°¢µË´Ï´Ù. ³ª¸§ ´Ù¸¥ ¿äÀÎÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
=ÀúÈñ°¡ ¿ì¸®¸ñÆ÷ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀ» ¼³¸³ÇÏ°í »ç¾÷ ÁØºñ¸¦ ÇÏ´ø Áß, ¹«¾È¼ÒÀç ÅÃ½ÃÈ¸»ç(9´ë)¸¦ Çùµ¿Á¶ÇÕ Ã¼Á¦·Î ÀÎ¼öÇÏ°Ô µÇ¾ú°í, Áö±Ý±îÁö 1³â µ¿¾È ¿µ¾÷Çß½À´Ï´Ù. ¼±ÇàÇÐ½ÀÀ» ÇÏ°Ô µÈ ¼ÀÀÌÁö¿ä. ¼±ÇàÇÐ½À °á°ú¿Í Æò°¡°¡ ÁÁ°Ô ³ª¿Í¼ ÀÔ¼Ò¹®À» Å¸°í ÆÛÁ®¼ ±×·± °á°ú°¡ ³ª¿Â °Í °°½À´Ï´Ù.
¡ãÁ¶ÇÕ¿øÀº ¸î ¸í Á¤µµ±îÁö ¸ðÁý ¿¹»óÇÏ³ª¿ä?
=Áö±Ý °æÁ¦´Â ±Ô¸ðÀÇ °æÁ¦ÀÔ´Ï´Ù.
Áï, »ý»ê±Ô¸ð°¡ È®´ëµÊ¿¡ µû¶ó »ý»êºñÀý¾à ¶Ç´Â ¼öÀÍÇâ»óÀÌ µÇ´Â °æÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Æ¯È÷ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀº ÁÖ¿äÁöÃâ Ç×¸ñÀÌ °íÁ¤ºñ°¡ ÁÖ·ù¸¦ ÀÌ·ç±â ¶§¹®¿¡ ¼öÀÍÁõ´ë¿¡ ´õ¿í È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù. °á¿ø ½Ã Áï°¢ ´ëÃ¼µÇ´Â ¿¹ºñÁ¶ÇÕ¿ø±îÁö »ý°¢ÇÏ°í ¸ðÁý ÁßÀÔ´Ï´Ù.
¡ãÁ¶ÇÕ¿ø ¼ö°¡ ¸¹¾ÆÁö¸é »ç°í ³¯ È®·üµµ ³ô°í, ±×·¡¼ °øÁ¦ºÎ´ãÀÌ ³ô¾ÆÁú °Å¶ó´Â ¿ì·Áµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
=±×·± ¿ì·Á¸¦ µé¾ú½À´Ï´Ù. »ç°í´Â ºÒÈ®½Ç¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ »çÀü¿¡ ¿îÀü°æ·ÂÁõ¸í¼¸¦ Á¦Ãâ ¹Þ¾Æ¼ Á¶ÇÕ¿øÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ±¸¿ä.
Á¶ÇÕ¿ø¼ö°¡ Áõ´ë ÇÒ¼ö·Ï ¿ì¸®°¡ ¿î¿ë °¡´ÉÇÑ º¸Çè·áµµ Áõ´ëÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿°·Á ´ë»óÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
¡ãÄ«Ä«¿Àºí·ç µµÀÔµµ ÇÏ½Ç »ý°¢ÀÌ½Ê´Ï±î? µµÀÔÇÑ´Ù¸é Å¸ È¸»ç¿Í ±¸º°µÈ Á¡Àº ÀÖ³ª¿ä?
=µµÀÔ°èÈ¹ÀÔ´Ï´Ù. ÀúÈñ Á¶ÇÕÀº Ä«Ä«¿Àºí·ç¸¦ ¿î¿ëÇÏ´Â Á¶ÇÕ¿øÀÌ Å¸ È¸»ç¿Í ´Ù¸¥ ¿î¿ëÃ¼°è·Î ÇÒ »ý°¢ÀÔ´Ï´Ù. ÀÏÁ¤±Ý¾×ÀÌ»óÀ» ÃÊ°úÇÑ Ä«Ä«¿Àºí·ç Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô È¸»ç¿Í 6:4, ¶Ç´Â 7:3À¸·Î ³ª´©´Â ¼º°ú±ÞÀ» ¾ø¾Ö°í ¿ÂÀüÈ÷ Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¼öÀÔÀÌ µÇµµ·Ï ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¡ãÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÌ ÀÌ½´È µÇÀÚ ¡°»ç³»º¹ÁöÅÃ½Ã¡±°¡ ¸î¸î ¹ýÀÎÅÃ½ÃÈ¸»ç¿¡¼ ÈµÎ°¡ µË´Ï´Ù. ¡°»ç³»º¹ÁöÅÃ½Ã¡±´Â ¾î¶² °Í ÀÔ´Ï±î?
=Áö±Ý ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î Àü±¹ÀÇ ¹ýÀÎÅÃ½ÃÈ¸»ç°¡ °æ¿µ»óÀÇ ¾Ö·Î°¡ ¸¹½À´Ï´Ù. ±×·¡¼ °£´ÜÈ÷ ¸»ÇÏ¸é »ç³»¿¡¼ ¿îÀüÇÏ´Â ±â»çµé¿¡°Ô ÀÏÁ¤±Ý¾×ÀÇ ¿î¿µºñ¸¦ ¹Þ°í ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¿îÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ ´Þ¶ó´Â ÃëÁöÀÇ °ÇÀÇ »çÇ×ÀÌ³ª, ±¹ÅäºÎ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¿©·¯ ´ÜÃ¼¿¡¼ ¹Ý´ëÇÏ´Â ÀÔÀåÀÌ¶ó ½±°Ô ½ÇÇöµÇ±â´Â ¾î·Æ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.
¡ãÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ¿î¿µÀÌ ÇöÇà¹ý¿¡ ÀúÃËµÇÁö ¾Ê±â À§ÇØ¼´Â ¸¹Àº °æÇè°ú ¿¬±¸°¡ ÇÊ¿äÇÒ µí ÇÕ´Ï´Ù.
=±×·¸½À´Ï´Ù. Àúµµ Ã³À½¿¡´Â ½±»ç¸® »ý°¢ÇÏ¿´À¸³ª, ¸·»ó Çö½Ç¿¡ ºÎµúÈ÷´Ï ¸¹ÀÌ ºÎÁ·ÇÑ Á¡À» ´À²¼½À´Ï´Ù.
±×·¡¼ ÀÚ·áµµ µÚÁ®º¸°í º¥Ä¡¸¶Å·À» ÇÏ±â À§ÇØ Àü±¹À¸·Î ´Ù³à º¸±âµµ Çß½À´Ï´Ù. Áö±ÝÀº ³ó´ã »ï¾Æ ¡°Á¦°¡ ¸¸ÀÏ ¹Ú»çÇÐÀ§ ³í¹®À» ¾´´Ù¸é Æ²¸²¾øÀÌ ¡®ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ °ú°Å ÇöÀç ¹Ì·¡¡¯°¡ µÉ °Í ÀÌ¶ó°í...¡± (¿ôÀ½)
¡ãÁö±Ý ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¿Í ±â´ë°¡ °øÁ¸ÇÏ´Â »óÈ²ÀÎ °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇÏ½Ç ¸»¾¸ ÀÖ³ª¿ä?
=Àú´Â ÃæºÐÈ÷ ¿ì·ÁÇÏ´Â ºÎºÐÀ» °ø°¨ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«¾ùº¸´Ùµµ Åõ¸í¼ºÀ» ´õ¿í È®½ÇÈ÷ º¸¿©ÁØ´Ù¸é °¡´ÉÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù. ´õ¿í ³ë·ÂÇØ¾ßÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
¡ãº¸Åë ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕ¿¡¼ ¡®±âÁØ±Ý¡¯ÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â °ÍÀº ¹«¾ùÀÎ°¡¿ä?
=±âÁØ±ÝÀÌ¶õ Á¶ÇÕÀÌ ¿î¿µµÇ±â À§ÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ °æºñ¸¦ ¾ê±âÇÕ´Ï´Ù.
¿¹¸¦ µé¸é Â÷·®ÇÒºÎ±Ý, ¼ö¸®ºñ, °øÁ¦, Á÷¿øÀÎ°Çºñ, ÀÓ´ë·á µî ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀ» À¯ÁöÇÏ±â À§ÇÑ ±âº»ÀûÀÎ ºñ¿ëÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀº Á¶ÇÕ ³»¿¡¼´Â 1°³ÀÇ ÀÇ°á±ÇÀ» °¡Áø ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ¿øÀÌÁö¸¸, ¹ýÀû À§Ä¡´Â ±Ù·ÎÀÚÀÔ´Ï´Ù.
¡ãÈ®Á¤µÇÁö´Â ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ´Ù¼Ò Àû´Ù°í ´À²¸Áö´Â Á¤µµÀÇ ±âÁØ±ÝÀ¸·Î Á¶ÇÕ ¿î¿µÀÌ °¡´ÉÇÑÁö¿ä?
=ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀÇ À§Ä¡´Â Á¶ÇÕ ³»¿¡¼´Â 1°³ÀÇ ÀÇ°á±ÇÀ» °¡Áø ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ¿øÀÌÁö¸¸, ¹ýÀû À§Ä¡´Â ±Ù·ÎÀÚÀÎ ¾ç¸é¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±Ù·ÎÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±¹°¡¿¡¼ Áö¿øÇÏ´Â °í¿ëÀ¯ÁöÁö¿ø±Ý, °í¿ëÀå·Á±Ý µî Áö¿ø¾×ÀÌ »ó´çÇÕ´Ï´Ù. ±âÁ¸ »çÁÖÀÇ ÀÌÀÍ±ÝÀº °í½º¶õÈ÷ Á¶ÇÕ¿øÇÑÅ× µ¹¾Æ°¡°í, ¶Ç Á÷¿øÀº ÃÖ¼ÒÈÇØ¼ ÀÎ°Çºñ¸¦ ÁÙÀÌ¸é ÃæºÐÈ÷ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡ãÃâÀÚ±ÝÀº ÇâÈÄ ½ÃÀå È¯°æ¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
=°¡±î¿î °÷ÀÇ ¿¹¸¦ µé¸é 3³â Àü ½ÃÀÛÇÑ 6Ãµ¸¸ ¿øÀ¸·Î ÃâÀÚ Ãâ¹ßÇÑ ¿©¼ö´Â Çö ½ÃÀå°¡Ä¡°¡ 8Ãµ¸¸ ¿øÀ¸·Î »ó½ÂÇÏ¿´°í, 5,300¸¸¿øÀ¸·Î Ãâ¹ßÇÑ ¹«¾ÈÀº Áö±Ý 7,300¸¸ ¿ø Á¤µµÀÔ´Ï´Ù.
¹°·Ð Çùµ¿Á¶ÇÕ¹ý¿¡ µû¸¥ ÀÏÁ¤±â°£ÀÇ ÀÚ»êÀçÆò°¡¿¡ µû¶ó ³»·Á°¥ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¡¼ Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¼öÀÍÀÌ ÃÖ´ëÇÑ º¸ÀåµÇ¾î¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯ÀÔ´Ï´Ù.
¡ã±× ¿Ü ´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀÇ ¼öÀÍÃ¢ÃâÀ» ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
=Â÷·®±¤°í¼öÀÔ, ´Ù¸¥ Çùµ¿Á¶ÇÕÅÃ½Ã¿Í ¿¬´ë¸¦ ÅëÇÑ Áö¿ªÆ¯»ê¹° ÆÇ¸Å»ç¾÷, Å¸ÀÌ¾î µî °øµ¿±¸¸Å¸¦ ÅëÇÑ ¿ø°¡Àý°¨ µîÀ» »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ãÁ¶ÇÕ¿øÀ» ¸ðÁýÇÔ¿¡ ÀÖ¾î °¡Àå °Á¶ÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
=¡®¼Ò¹ÚÇÑ ÅõÀÚ·Î »ç³³±Ý °ÆÁ¤ ¾ø´Â ³ëÈÄÀÇ µçµçÇÑ ¹öÆÀ¸ñ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀÌ µÇ¾îº¸¼¼¿ä!¡¯ ÀÔ´Ï´Ù.
¡ã±âÁ¸¾÷Ã¼¿¡ ´ëÇÑ ºÎÃ¤ µî¿¡ ´ëÇÑ ¿°·Á´Â ¾ø½À´Ï±î?
=°è¾àÀº »ó´ë¹æÀÇ ÁÖ½ÄÀ» ¸ÅÀÔÇÏ´Â Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ ´Ü¼øÈ÷ ¿µ¾÷±Ç¸¸À» °¡Á®¿À±â ¶§¹®¿¡, ¾î¶°ÇÑ ºÎÃ¤³ª ÀÚ»êÀÇ ÀÌµ¿Àº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. °è¾à ÈÄ ¹ýÀûÀ¸·Î ¾Æ¹«·± Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê´Â °è¾àÀÎ ¼ÀÀÔ´Ï´Ù.
¡ã¾î´À Á¤µµ ÅÃ½ÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Á¤½ÄÃâ¹üÀÌ °¡½ÃÈµÇ¸é¼, °ü°è±â°ü¿¡ ¹Î¿øÀÌ ÀÖ´Â ÁÙ ¾Ð´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀÌ ÀÖ½À´Ï±î?
=Àú´Â ´ëÃ¼ÀûÀ¸·Î ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼´Â ¿ªÁö»çÁö·Î ±×ºÐµéÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ »ý°¢ÇØº¸¸é ´äÀÌ ³ª¿Ô½À´Ï´Ù.
»ó´ë¹æÀÇ ÃæºÐÈ÷ ÀÌÇØµÇÁö¸¸ ¾ø´Â ¸»À» Áö¾î³»Áö ¾Ê°í »ç½Ç´ë·Î ¾ê±âÇßÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù. ¶Ç ±â»çÈÇÒ ¶§´Â »ó´ë¹æÀÇ ÀÔÀåµµ °°ÀÌ °çµé¿©¼ ±â»çÈÇÏ´Â °ÍÀÌ ¿Ç´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÇÑÂÊÀÇ ÀÔÀå¸¸ ±â»çÈÇÏ¸é °á±¹¿¡´Â ¹æ¾î±ÇÀÌ º¸ÀåµÇÁö ¾Ê¾Æ »ç½ÇÈ µÅ¹ö¸®´Â ¾ÈÅ¸±î¿òÀº ¾ø¾îÁ®¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
¡ãÁ¤½ÄÃâ¹üÀº ¾ðÁ¦Âë ¿¹»óÇÏ½Ê´Ï±î?
=°è¾à´ë»ó¾÷Ã¼ÀÇ °í¿ë½Â°è¹®Á¦, ¸ñÆ÷½ÃÀÇ Çã°¡±â°£ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é 7¿ù Áß¼øÀ¸·Î ÀáÁ¤ ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ã¸¶Áö¸·À¸·Î ÇÏ°í ½ÍÀº ¸»ÀÌ ÀÖ½À´Ï±î?
=°¡Á·ÀÇ »ý°è¸¦ ¾î±ú¿¡ Áø °¡ÀåµéÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ±â À§ÇØ, ¿îÀü´ë¿¡ ¾É´Â ¼ø°£ºÎÅÍ »ç³³±Ý°ÆÁ¤ µîÀ¸·Î, ÀÏÇÏ°í ÀÚ°í, ¶Ç ÀÏÇÏ°í ÀÚ°í¸¦ ¹Ýº¹ÇÏ´Â ¿ì¸®µéÀÇ »î¿¡ ¡°¿ö¶ó¹ë¡±À» ½ÇÇöÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.
ÁØºñÇÏ´Â 3³â µ¿¾È ÃæºÐÈ÷ ÇÐ½ÀÇÏ¿´°í, Åõ¸íÇÑ °æ¿µÀ» ÅëÇØ¼ Á¶ÇÕ¿øÀÇ ÀÌÀÍÀÌ ±Ø´ëÈ ½ÃÄÑ Àü±¹ÃÖ°íÀÇ ¼öÀÍÀ» ¾ò´Â Á¶ÇÕÀÌ µÇ¸®¶ó È®½ÅÇÕ´Ï´Ù.
<Á¤¸®=ÀÌÁøÇÏ±âÀÚ>
2021³â 6¿ù 9ÀÏ Á¦1100È£ 15¸é