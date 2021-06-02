¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü¿¬¼ö. ¾îÂ¼´Ù ÀÌ·±»çÁø Âï°íÂï¾î µ¶±â¾î¸° °í¼Ò ¼Ò¼ÛÀü

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|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü ¿¬¼ö»çÁøµé. ÀÌ »çÁø ÀÏºÎ°¡ À¯ÃâµÅ ¹ýÀû ³íÀïÀÌ µÇ¾î ¹ý¿ø¿¡¼ °è¼Ó ½É¸® ÁßÀÌ´Ù. ÇãÀ§ °øÀÛÀÇ Áõ¾ðµéÀÌ ÇÏ³ª µÑ ±× ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î´Â ±è¼ö¹Ì ±è±ÙÀç ÀÇ¿øÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø°ú Æ÷Áî»çÁøÀÌ ¸¹´Ù.
±èÈÆ ÀÇ¿øÀº ¹ý¿ø ÆÇ°á·Î ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ¹þ¾î³µ´Ù.
¾îÂ¼´Ù ÀÌ·±»çÁø Âï°íÂï¾î µ¶±â¾î¸° °í¼Ò ¼Ò¼ÛÀü
±è¼ö¹Ì, °ø¹«¿ø °í¼ÒÇÑ ÈÄ 5Ãµ¸¸¿ø »ç°ú¹® °øÁõ¿ä±¸
³ÀåÆÇ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ¿øÀÎµÈ ÇØ¿Ü¿¬¼ö »çÁø °ËÁõÇØº¸´Ï
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
À¯µ¶ ±è±ÙÀç ±è¼ö¹Ì ÆÈÂ¯»çÁø ¸¹¾Æ
¼±¹è ÀÇ¿øµéÀº µÎ »ç¶÷ ¹¬ÀÎ ¹æÄ¡
Èñ´ëÀÇ 1¹é³â »ç°Ç/ È²Á¦µ¶°¨(2)
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü ¿¬¼ö»çÁøµé. ÀÌ »çÁø ÀÏºÎ°¡ À¯ÃâµÅ ¹ýÀû ³íÀïÀÌ µÇ¾î ¹ý¿ø¿¡¼ °è¼Ó ½É¸® ÁßÀÌ´Ù. ÇãÀ§ °øÀÛÀÇ Áõ¾ðµéÀÌ ÇÏ³ª µÑ ±× ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î´Â ±è¼ö¹Ì ±è±ÙÀç ÀÇ¿øÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø°ú Æ÷Áî»çÁøÀÌ ¸¹´Ù.
±èÈÆ ÀÇ¿øÀº ¹ý¿ø ÆÇ°á·Î ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ¹þ¾î³µ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø µîÀÌ µ¿·á ½ÃÀÇ¿øµéÀ» ÇâÇØ °í¼ÒÇß´Ù°¡ ÆÐ¼Ò, °°Àº ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó µ¿·á ÀÇ¿øÀ» Á¦¸íÇß´Ù°¡ ÆÐ¼Ò, ½Ã¹Î¼¼±ÝÀ¸·Î ÀçÆÇºñ Ãæ´ç, ½Ã¹ÎÀ» °í¼ÒÇÏ´Â µî ÀâÀ½ÀÌ ÀÕµû¸£¸é¼ ±× Ãâ¹ßÁ¡ Áß ÇÏ³ª°¡ µÈ ÀÌµéÀÇ 2018³â ÇØ¿Ü¿¬¼ö »çÁø¿¡ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ µî ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ °³ÀÔµÈ »ç°Ç¸¸ ¿©·¯ °³´Ù.
1. »çÁø°ø°³, ºÒ·û¼³ °ËÁõÇØ º¸ÀÚ´Â CCTV °ø¹«¿ø °í¼ÒÇß´Ù°¡ 5Ãµ¸¸¿ø ¿ä±¸ °øÁõ ¾²°í ÇÕÀÇ
2. ±èÈÆ ÀÇ¿ø ¼ºÃßÇà ÆøÇà °í¼ÒÇß´Ù°¡ ¼ºÃßÇàÀº ÆÐ¼Ò, ¸Ó¸® µÎ ´ë ¶§·È´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¿© ÆøÇàÀº ½Â¼Ò(±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ Áõ¾ð) 2½É Áß
3. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ »ó´ë·Î È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ°ú ¾ð·ÐÁßÀç 3°Ç, ¹Î»ç 1°Ç 7Ãµ¸¸¿ø°ú ÀçÆÇºñ ¿ä±¸, ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼ÕÇØ¹è»ó ¿ä±¸Çß´Ù°¡ 1½É ÆÐ¼Ò, º°µµ °í¼Ò ÁøÇà.
4. CCTV »ç°ú¹® Á÷Á¢ ¼öÁ¤ Áö½Ã, °ø¹«¿øÀÌ ¼º¸í¼ ¹èÆ÷Çß´Ù°¡ ¾ð±ÞµÈ ½ÃÀÇ¿ø ÃøÀÌ ¿ª °í¼Ò, Áö³ 5¿ù 28ÀÏ °ËÂû ¼ö»ç Àç°ËÅä Áö½Ã
5. ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ + ÀÏºÎ ½ÃÀÇ¿ø ÇÕ·ù, ±èÈÆ ÀÇ¿ø Á¦¸íÇß´Ù°¡ ÆÐ¼Ò, ¼¼±ÝÀ¸·Î ÀçÆÇ Áß
6. È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ + ÀÏºÎ ½ÃÀÇ¿ø ÇÕ·ùÇÏ¿© ±è¾ç±Ô ÀÇ¿ø 2¹ø ¹ÎÁÖ´ç ´ç¿øÀÚ°Ý Á¤Áö ÃßÁøÇß´Ù°¡, ±è¾ç±Ô ÀÇ¿ø 2¹ø ´Ù º¹±Í
7. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 1½É ÀçÆÇ ¹Þ¾Æº¸°í ¿ªÀ¸·Î ±è¼ö¹Ì µî ÇãÀ§°øÀÛ È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ ¹× ¹èÈÄ »ó´ë ¼ö»çÀÇ·Ú, 10¾ï ¼Ò¼Û ÃßÁø
¿©·¯ »ç°Ç¿¡ µîÀåÇÑ ÀÌ »çÁø Áß ÀÏºÎ´Â ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ µ¿·á ±èÈÆÀÇ¿øÀÌ ÀÚ½ÅÀ» ¼ºÃßÇàÇß´Ù°í °í¼ÒÇÏ°í, ÀÏºÎ º¸Á¶±Ý ´ÜÃ¼µéÀ» µ¿¿øÇØ ¿©·ÐÀüÀ» ÆîÄ¡¸ç, ±èÈÆ ÀÇ¿øÀÇ ¹ÎÁÖ´ç ´ç¿ø ÀÚ°ÝÀ» ¹ÚÅ»½ÃÅ°°Å³ª ÀÏºÎ ÀÇ¿øµéÀÌ ÇÕ·ùÇÏ¿© ±èÈÆ ÀÇ¿øÀ» ¾Æ¿¹ ÀÇ¿øÁ÷À» Á¦¸í½ÃÅ² »ç°Ç¿¡ ¹Ý¹ÚÇÏ´Â Áõ°Å¹°·Î Á¦ÃâµÇ¾î ¹ýÁ¤¿¡¼ °ËÅäµÇ¾ú´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü ¿¬¼ö»çÁøµé. ÀÌ »çÁø ÀÏºÎ°¡ À¯ÃâµÅ ¹ýÀû ³íÀïÀÌ µÇ¾î ¹ý¿ø¿¡¼ °è¼Ó ½É¸® ÁßÀÌ´Ù. ÇãÀ§ °øÀÛÀÇ Áõ¾ðµéÀÌ ÇÏ³ª µÑ ±× ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î´Â ±è¼ö¹Ì ±è±ÙÀç ÀÇ¿øÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø°ú Æ÷Áî»çÁøÀÌ ¸¹´Ù.
±èÈÆ ÀÇ¿øÀº ¹ý¿ø ÆÇ°á·Î ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ¹þ¾î³µ´Ù.
Æ¯È÷ ±èÈÆ ÀÇ¿ø°ú ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÇ Æ÷¿Ë»çÁøÀº ±èÈÆ Ãø º¯È£ÀÎµéÀÌ ¡°±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ´ÙÀ½³¯ »çÁøÀÎµ¥, ¼ºÃßÇàÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ´ÙÀ½³¯ ¾î¶»°Ô ÀÌ·± Æ÷Áî »çÁøÀÌ µÎ »ç¶÷ »çÀÌ¿¡ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ´À³Ä¡±°í ÁÖÀåÇß°í, ±èÈÆ ÀÇ¿øÀº ¡°È¥ÀÚ ÇÁ·ÎÇÊ »çÁø Æ÷Áî¸¦ Àâ°í ÀÖ´Âµ¥(»çÁø 1), ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ °©ÀÚ±â ¶Ù¾îµé¾ú´Ù(´ç½Ã ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀº ¡°³²ÀÚ³¿»õ°¡ ³´Ù°í Çß´Ù¡±)¡±°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ¹ý¿ø¿¡ ´ç½Ã »óÈ²À» ¼³¸íÇÏ¿© Á¦ÃâÇß´Ù.
ÀÌ »çÁøµéÀº ±èÈÆ ½ÃÀÇ¿øÀÌ ¼ºÃßÇà »ç°Ç ÇøÀÇ¸¦ ¹þ°í, ÀÇ¿ø ÀÚ°ÝÀ» È¸º¹ÇÏ´Âµ¥ Áõ°Å·Î Á¦ÃâµÈ °ÍÀÌ´Ù.
´ç½Ã ¿©·¯ »ç°ÇµéÀÇ ¼Ò¼Û ±â·ÏÀ» »ìÆìº¸¸é, ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀº ÀÌ »çÁøÀ» À¯Æ÷ÇÑ ÀÏ¸í cctv°ø¹«¿ø A¾¾¿Í ±èÈÆ ÀÇ¿øÀ» ÀÚ½Å°ú µ¿·á ´Ù¸¥ ½ÃÀÇ¿øÀÎ ±è±ÙÀç ÀÇ¿ø°úÀÇ ºÒ·û¼³À» À¯Æ÷ÇÑ ´ç»çÀÚ·Î ÁÖ¸ñÇÏ¸ç, ¿©·¯ º¸Á¶±Ý ´ÜÃ¼, ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ°ï Çß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ±èÈÆ ÀÇ¿øÀÌ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥, ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ ¶Ù¾î¿Í ¾È°å´Ù°í ÁÖÀåÇÑ 2°³ÀÇ »çÁø. ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ ±èÈÆ ÀÇ¿ø¿¡°Ô ¼ºÃßÇà ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÑ ´ÙÀ½³¯ÀÌ´Ù. °ËÁõ°á°ú ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ´©±º°¡ ¿·¿¡¼ ÂïÀº ¿øº»»çÁøÀÌ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øµéÀÌ ÇØ¿Ü¿¬¼ö Áß ¾îµð¿¡¼ ÀÌ »çÁøÀ» Âï¾ú´ÂÁö º»Áö°¡ ºÐ¼®ÇØ ºÃ´Ù. Ã¼ÄÚ ÇÁ¶óÇÏ ÀÎ±Ù.
Æ¯È÷ CCTV °ø¹«¿ø A¾¾¸¦ °í¼ÒÇÏ°í ÇÕÀÇ±Ý 1¾ï ¿øÀ» ¿ä±¸Çß´Ù°¡, 5Ãµ¸¸ ¿øÀÇ °øÁõ¼¸¦ ¾²°í »ç°ú¹®À» ¾²´Âµ¥ ÇÕÀÇÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ »ç°ú¹®ÀÌ Çù¹Ú¿¡ ÀÌ¾î, ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÌ Á÷Á¢ ¼öÁ¤ÇÑ Áö½Ã µîÀÌ ³ª¿Ô°í, ±è¼ö¹Ì°¡ Áö½ÃÇÑ »ç°ú¹®µµ ¹ÎÁÖ´çÀÌ Áö½ÃÇß´Ù´Â ³ìÃë¹®ÀÌ ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» Áá´Ù. <º»º¸ 2020.7.29ÀÏÀÚ º¸µµ>
ÇöÀç »çÁø À¯Æ÷ÀÚ·Î ¾ð±ÞµÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ½Ã¹Î B¾¾°¡ ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀ» °í¼ÒÇÏ¿©, Áö³ 5¿ù 28ÀÏ Àç¼ö»ç ¸í·ÉÀÌ ¶³¾îÁ® °ËÂûÀÌ ´Ù½Ã ½Éµµ±í°Ô ¼ö»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü ¿¬¼ö»çÁøµé. ÀÌ »çÁø ÀÏºÎ°¡ À¯ÃâµÅ ¹ýÀû ³íÀïÀÌ µÇ¾î ¹ý¿ø¿¡¼ °è¼Ó ½É¸® ÁßÀÌ´Ù. ÇãÀ§ °øÀÛÀÇ Áõ¾ðµéÀÌ ÇÏ³ª µÑ ±× ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î´Â ±è¼ö¹Ì ±è±ÙÀç ÀÇ¿øÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø°ú Æ÷Áî»çÁøÀÌ ¸¹´Ù.
±èÈÆ ÀÇ¿øÀº ¹ý¿ø ÆÇ°á·Î ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ¹þ¾î³µ´Ù.
°ø¹«¿ø A¾¾ÀÇ À§Áõ°ú ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀÇ ±³»çÇøÀÇ µîÀ» µéÃç º¼ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÀÌµé »çÁøµé¿¡ ´ëÇØ ¡°ÇÕ¼ºÀÌ´Ù¡±, ¡°Á¶ÀÛÀÌ´Ù¡±°í ÀÏºÎ ÁÖÀåÇÏ¿© º»Áö°¡ Á÷Á¢ »çÁøÀ» °ËÁõÇß´Ù.
»çÁø °ËÁõÀÚ´Â Á¤ÅÂ¿µ º»»ç ´ëÇ¥. Á¤ ´ëÇ¥´Â Àü³²´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú, µ¿°´ë ±¤°íÈ«º¸ÇÐ°ú¿¡¼ ¿À·§µ¿¾È Á¦ÀÚµéÀ» ¾ç¼ºÇßÀ¸¸ç, ¹Ì±¹»çÁøÇùÈ¸ ±¹Á¦´ëÈ¸ ±Ý¸Þ´Þ(µµ³×°¥ 2020, ÀÎ¹°ÃÊ»óºÐ¾ß), ÇÑ±¹»çÁøÇùÈ¸ ÀÌ»çÀå»ó ±Ý»ó(2018 ÃÔ¿µ´ëÈ¸) µîÀ» ¼ö»ó, ¹Ì±¹»çÁøÇùÈ¸ ±¹Á¦´ëÈ¸ ±Ý¸Þ´ÞÀº ÇÑ±¹ ¾ð·Ð°è 140³â ¿ª»ç»ó Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥°¡ Ã³À½ÀÌ°í, ÀÌ ±â·ÏÀº ¾ÆÁ÷ ¾È±úÁ³´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÇØ¿Ü ¿¬¼ö»çÁøµé. ÀÌ »çÁø ÀÏºÎ°¡ À¯ÃâµÅ ¹ýÀû ³íÀïÀÌ µÇ¾î ¹ý¿ø¿¡¼ °è¼Ó ½É¸® ÁßÀÌ´Ù. ÇãÀ§ °øÀÛÀÇ Áõ¾ðµéÀÌ ÇÏ³ª µÑ ±× ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î´Â ±è¼ö¹Ì ±è±ÙÀç ÀÇ¿øÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø°ú Æ÷Áî»çÁøÀÌ ¸¹´Ù.
±èÈÆ ÀÇ¿øÀº ¹ý¿ø ÆÇ°á·Î ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ¹þ¾î³µ´Ù.
Á¤ ´ëÇ¥´Â ¸ñÆ÷°ü±¤ »çÁøºñ¸® »ç°ÇÀ» ÁøµÎÁöÈÖÇÏ¿©, ÇÑ±¹ ÃÖÃÊ·Î ¸ÞÅ¸ Á¤º¸ºÐ¼®¹ý È°¿ëÀ¸·Î ¸î ³â µ¿¾È 4°³ °èÆÄ°¡ ´ë¸®ÃâÇ°À¸·Î ºÎÀÎ, ¸ç´À¸®, µþ ÀÌ¸§ µîÀ¸·Î »ó±ÝÀ» ½Ï¾µÀÌÇß´Ù´Â °ÍÀ» ¹àÇô³½ ÀÌ ºÐ¾ß ±¹³» ÃÖ°í Àü¹®°¡ Áß ÇÑ ¸íÀÌ´Ù.
»çÁøÀÇ Á¶ÀÛ, ÇÕ¼º¿©ºÎ¸¦ °ËÁõÇÑ Á¤ ´ëÇ¥´Â ¡°»çÁøµé Áß ¸î°³´Â ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î Âï¾îÁø °ÍÀÌ¸ç, ÃÔ¿µÁö´Â Ã¼ÄÚ ÇÁ¶óÇÏ. ÇÕ¼º º¯Á¶°¡ ¾ø´Â ¿øº» »çÁøÀÌ´Ù¡±°í È®¾ðÇß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ È²Á¦ µ¶°¨ 4ÀÎ. ÁÂºÎÅÍ ±è±ÙÀç, ±è¼ö¹Ì, ÀÌ±ÝÀÌ, ±è¿À¼ö.
»çÁøÀº ¡®¼ºÃßÇà¼³¡¯ ¼Ò¹®ÀÌ ¹ú¾îÁø ±èÈÆ ±è¼ö¹Ì º¸´Ù, ±è±ÙÀç ±è¼ö¹ÌÀÇ ÆÈÂ¯»çÁø°ú Èº¸ÃÔ¿µÀÌ ¸¹¾Ò°í, ÀÌ¸¦ ¿·¿¡¼ ¼±¹è ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øµéÀº ¹Ì¼Ò·Î È´äÇÏ´Â °Íµµ ÀÖ´Ù.
È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁøµµ ÀÖ´Ù. ¼·Î ³²³à ÆÈÂ¯À» ³¢°í ÀÖ´Ù. ½Ã¹Î ¼¼±ÝÀ¸·Î ÇØ¿Ü·Î ¶°³ ½ÃÀÇÈ¸ °ø½Ä Çà»ç, Ã¼ÄÚ¿¡¼ ¹ú¾îÁø ÀÏÀÌ´Ù. ÀÌÈÄ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸´Â »ó´ëÀÇ¿øÀ» °ø°ÝÇÏ´Â ³ÀåÆÇÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.
<Æ¯º°ÃëÀç´Ü>
2021³â 6¿ù 2ÀÏ Á¦1099È£ 1¸é
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