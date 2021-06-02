±è¼ö¹Ì»çÅÂ,º¸¶ó ¡°½ÃÀÇ¿øÀÇ »·»·ÇÔ°ú ±× ¼öÄ¡·¯¿òÀ»¡±

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º¸¶ó ¡°½ÃÀÇ¿øÀÇ »·»·ÇÔ°ú ±× ¼öÄ¡·¯¿òÀ»¡±
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÇãÀ§ º¸µµÇß´Ù°í? ¿¡¶óÀÌ~
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±è¼ö¹Ì°¡ °ø¹«¿ø »ç°ú¹® ¼öÁ¤¡¤Çù¹ÚÇÑ ÅÚ·¹±×·¥, ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö ÁøÁï È®º¸
°ø°³ ¾È ÇÑ °ÍÀº ¡°ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÎ°£Àû ¾ç½É ±â´ë, Á¦º¸ÀÚ º¸È£ÇÏ±â À§ÇÑ °Í¡±
±è¼ö¹Ì µî È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ °è¼ÓÇØ¼ ÇãÀ§·Î »ç½ÇÀ» Á¶ÀÛÇÏ°í, ÀÏºÎ »ç¶÷µé°ú´Â °ø¸ðÇÏ¿© ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ» 3È¸(5Ãµ¸¸¿ø ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸), ¹Î»ç¼Ò¼Û 1È¸(2Ãµ¸¸¿ø ¹è»óÃ»±¸, °í¼Ò 1È¸ µî ÀçÆÇºÎ¸¦ ÇãÀ§°ø¸ð·Î ±â¸¸ÇÏ¿´°í, ÀÌ¹Ì 1½É ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸¿¡¼ ÆÐ¼ÒÇß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ º¸µµÇÑ ¡®È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æ ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» ½ÇÆÐ¡¯ ±â»ç´Â ÀÌ¹Ì ¿©·¯ °ÇÀÇ Áõ°Å¸¦ È®º¸ÇßÀ¸³ª, ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡ Á¦º¸ÀÚ º¸È£ Â÷¿ø¿¡¼ ÀüºÎ¸¦ Á¦Ãâ ¾È ÇÑ °Í »ÓÀÌ¾ú´Ù.
±è¼ö¹Ì´Â Á¤Á¤º¸µµ¹®°ú ¼ÕÇØ¹è»ó ¿äÃ»¹®¿¡¼ ¡°³ª´Â ¹ÎÁÖ´ç A½ÃÀÇ¿ø¿¡°Ô Çù¹Ú´çÇß´Ù. ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ºÒ·û¼³, ½ÃÃ»Á÷À» À¯ÁöÇÏ±â À§ÇØ A½ÃÀÇ¿ø°ú °è¼Ó Çù»óÇØ ¿Ô´Ù. ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø¿¡°Ô Çù¹Ú ´çÇÏ°í, °ø°³»ç°ú¹® ³»¿ë µî A½ÃÀÇ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÌ¾ú´Ù°í Æø·Î¡±¶ó´Â ³»¿ëÀÇ º»Áö ±â»ç°¡ ÇãÀ§¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×¸®°í CCTV °ø¹«¿ø¿¡°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦º¸ÀÚ °ü·Ã ¾û¶×ÇÑ »ç¶÷ÀÎ ¡Û¡Û¡Û,¡Û¡Û¡Û¶ó°í ¾²¶ó°í ÇãÀ§Áø¼úÀ» ÇÏ¶ó°í ½ÃÄ×´Ù.
¶Ç ±è¼ö¹Ì°¡ °ø¹«¿ø¿¡°Ô º¸³½ ¹®ÀÚ´Â ±è¼ö¹Ì°¡ ¡°ÀÍ¸í Ä«Åå¹æ¿¡¼ Á¶ÀÛµÈ »çÁøÀ¸·Î ÀÌ·± ³»¿ëÀ» Çß¾ú´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ¾ø¾î ±× ºÎºÐ¸¸ ÇØÁÖ½Ã¸é µÉ °Å °°½À´Ï´Ù.¡±¶ó°í ÇÏ°í °ø¹«¿øÀÌ È¤½Ã ÀÇ¿ø´Ô²²¼ ¼öÁ¤ÇØ ÁÖ½Ã¸é ¾ÈµÉ±î¿ä? ÇÏ´Ï±î Áö±Ý »ó´ã¼¾ÅÍ °¬´Ù¿Í¼ ¼öÁ¤ÇØµå¸±²²¿ä. ¶ó°í ´äÇÑ´Ù.
±×¸®°í ±è¼ö¹Ì°¡ ¹®±¸³ª »ç¶÷À» ÃßÁ¤ÇÏ¿© °ø¹«¿øÀÇ »çÀÎ¼·Î º¯°æ½ÃÄ×´Ù.
±è¼ö¹Ì°¡ °ø¹«¿ø¿¡°Ô ÅÚ·¹±×·¥À¸·Î º¸³½ Áö·Éµµ ÀÖ´Ù. ÀÌ µ¶ÀÏÁ¦ ÇÁ·Î±×·¥Àº ¹®ÀÚ°¡ ÀÚµ¿ÆøÆÄµÇ¾î ¾ø¾îÁö´Â ºñ¹Ð¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÈ´Ù.
¹ÎÁÖ´çÀº CCTV °ø¹«¿øÀ» ±è¿øÀÌ ÃÑ¼± Æ¯º°À§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀ¸·Î ÀÓ¸í½ÃÄÑ ¼±°Å¿îµ¿¿¡ È°¿ëÇßÀ¸¸ç, ±è¼ö¹Ì¿Í °ø¹«¿øÀÇ ÁÖ°í¹ÞÀº ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¸é, °ø¹«¿øÀº °è¼Ó ¾ÈÇÏ°Ú´Ù°í ¹öÆ¼´Âµ¥µµ, ±è¼ö¹Ì°¡ Çù¹ÚÀ» °è¼ÓÇÑ °Íµµ ÀÖ´Ù.
±è¼ö¹Ì´Â ¿Ö ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ±îÁö ÇãÀ§ °øÀÛÀ» ÇÏ°í °è¼Ó ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ°í µ·À» ¿ä±¸ÇßÀ»±î? ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Ù°¡ ¹þ¾î³ ±èÈÆ ½ÃÀÇ¿ø¿¡°Ô´Â 3Ãµ¸¸¿ø ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼ÛÀ» ÇÏ°í ÀÖ°í, cctv °ø¹«¿ø¿¡°Ô´Â 5Ãµ¸¸¿ø °øÁõÀ» ÀÌ¹Ì ¹Þ¾Æ³Â¾ú´Ù.
<Æ¯º°ÃëÀç´Ü>
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±è¼ö¹Ì ºÒ·û¼³ »ç°ú¹® ¹ÎÁÖ´ç Á÷Á¢ Áö½Ã
¸ñÆ÷½ÃÃ»Á÷¿ø ±è¾¾¿¡ ³»¿ë ¼öÁ¤ ¿ä±¸
Æ¯Á¤½Å¹® ÁöÀû °ÔÀçºñ µî ³íÀÇ ´ëÈµµ
ÃÑ¼± Á÷ÈÄ ÀÏºÎ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ °ÔÀçµÈ ±è¼ö¹Ì ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø°ú °ü·ÃµÈ ºÒ·û¼³ À¯Æ÷ ¹× °ü·Ã »çÁø À¯Æ÷¿¡ µû¸¥ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ »ç°ú¹®À» ¹ÎÁÖ´çÀÌ Á÷Á¢ °ü¸®ÇÏ°í ÁøµÎÁöÈÖÇÑ Áõ°Å¸¦ º»Áö°¡ È®º¸Çß´Ù.
º»Áö°¡ È®º¸ÇÑ º°µµÀÇ ´Ù¸¥ À½¼º³»¿ë¿¡ µû¸£¸é ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ºñ¿ë ºÐ´ã°ú °¡´ãÇÑ ¾ð·Ð»ç±îÁö ÁöÁ¤ÇÏ´Â ³íÀÇ³»¿ëÀÌ ³ª¿Í ÆÄ¹®ÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
º»Áö°¡ È®º¸ÇÑ ÀÌµéÀÇ ÅëÈ³»¿ë¿¡ µû¸£¸é ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀº ÀÚ½Å°ú ±è¸ð ³²¼º ÀÇ¿øÀÌ ÇÔ²² ÂïÈù »çÁøÀ» À¯Æ÷ÇÑ ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿øÀÇ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼Ò¼Û ÃëÇÏ Á¶°ÇÀ¸·Î Æ¯Á¤ ½Å¹®¿¡ ¡®ºÒ·û¼³ À¯Æ÷¿¡ µû¸¥ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ »ç°ú¹®¡¯À» °ÔÀçÇÏ´Â È®¾à¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÈ´Ù.
Æ¯È÷ ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀº ¸í¿¹ÈÑ¼Õ °ü·Ã »ç°ú¹®À» °ÔÀçÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ½Å¹®»ç¸¦ Á÷Á¢ ÁöÁ¤ÇÏ°í °ÔÀçµÉ »ç°ú¹®±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ°í ¼öÁ¤ÇÏ´Â µî ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÆ´Ù. ¶Ç ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¹ÎÁÖ´ç ¸ð¾¾°¡ ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿ø¿¡°Ô ¼öÁ¤ÇÒ ºÎºÐÀ» ÁöÀûÇÏ´Â µîÀÇ ³»¿ëÀ» ½ÃÃ» Á÷¿ø ±è¾¾¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁÖ±âµµ Çß´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ½Å¹®¿¡ ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø°£ ºÒ·û¼³¿¡ ´ëÇÑ »ç°ú¹®¡¯ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ±¤°í°¡ °ÔÀçµÇÀÚ ½ÃÃ» Á÷¿ø ±è ¾¾¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¡°±¤°í(¹®±¸)°¡ Àß ¸ø ³ª°¡¼ ´ç¿¡¼ Àú¸¦ Ã£¾Æ¿À°í ¿å¸Ô°í Á¦ ÀÔÀåÀÌ ´õ ³Ã³ÇØÁ³´Ù¡±¸ç ´çÀ» °Å·ÐÇß´Ù.
¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ °í¼Ò¸¦ ÃëÇÏÇÏ´Â Á¶°ÇÀ¸·Î ½ÃÃ» Á÷¿ø ±è ¾¾°¡ °ÔÀçÇÏ±â·Î ÇÑ »ç°ú¹®Àº ÀÏºÎ ÀÎÅÍ³Ý ¾ð·Ð¸ÅÃ¼¿¡ °ÔÀçµÇ¾ú´Ù. ÀÌ¸¦ °ÔÀçÇÑ ¾ð·Ð»ç´Â ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ºÒ·û¼³ ÆÛÆ®¸° ±è ¸ð¾¾ µÎ ÀÇ¿ø²² Å« Àß¸ø ÀúÁú·¶½À´Ï´Ù¡¯¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ±â»ç°¡ °ÔÀçµÇ¾ú°í ÀÏºÎ ¾ð·Ð»ç´Â ±¤°í¹® ÇüÅÂ·Î °ü·Ã »ç°ú¹®ÀÌ °ÔÀçµÇ¾ú´Ù.
±è ÀÇ¿øÀÌ °è¼ÓÇØ¼ ¹ÎÁÖ´çÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ½ÃÃ» Á÷¿ø ±è¾¾¸¦ ¾Ð¹ÚÇÏÀÚ ±è¾¾´Â ¡°¼¾à¼¿¡ ½áÁø ºÎºÐ¸¸ ³ÖÀ¸¸é µÇ´Âµ¥ Ãß°¡·Î ÀÇ¿ø´ÔÀÌ À§ ¾Æ·¡ ÀÌ·¸°Ô »ç°ú¹®À» ´õ Àü´ÞÇÏÀÚ ÇØ¼ ÀÌ·¸°Ô µÈ°Å´Ù¡±¶ó°í Ç×ÀÇÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
¹ÎÁÖ´ç °ü°èÀÚµéÀº ¡°»ç°ú¹® °ÔÀç´Â Ã³À½ µè´Â ³»¿ëÀ¸·Î ¹«½¼¸»ÀÎÁö ¸ð¸£°Ú´Ù¡±°í ´äÇß´Ù.
½ÃÃ» Á÷¿ø ±è ¾¾°¡ Ç×ÀÇÇÏÀÚ ±è ÀÇ¿øÀº ¡°Á¦°¡ ÀÌ·¸°Ô ³ª¿ÃÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù. (±×ÀüÀÇ ³»¿ëÀº) ³Ê¹« ¸¾¿¡ ¾Èµå´Ï±î »ìÂ¦ ¼öÁ¤À» Çß´Âµ¥ ¶Ç ±×·¸°Ô ¸»¾¸À» ÇØ¹ö¸®´Ï¡±¶ó°í ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÑ ÈÄ ¡°Á¦¸ñÀ» ¿Ö ºÒ·û¼³ÀÌ¶ó°í ÇØ¼ ´õ ºÒÀ» ÁöÆñ´Ù.
ÀÌ°É·Î (¹ÎÁÖ)´ç¿¡¼ ÀúÇÑÅ× ¿Ô¾î¿ä. ÀÏ´ÜÀº ³»¿ëÀº µÎ °³´Â ´Ù½Ã ½ºÅéÇÏ°í¿ä ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ¸·Î »ý°¢À» ÇØºÁ¾ßÇÒ°Å °°½À´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇÏ·Á¸é ÇÏÁö ¸»¶ó°í ÇÏ½Ã´Ï±î¿ä. Àúµµ Èûµì´Ï´Ù. Àú´Â ¿ë¼ÇØÁÖ°í ÇÏ³ªµµ ÀÌµæµµ ¸øº¸°í ´ç¿¡¼ ¿å¸Ô°í¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ±¤°í°¡ °ÔÀçµÉ ½ÃÁ¡Àº ÃÑ¼±ÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄ·Î ´ç½Ã ¹ÎÁÖ´ç ¸ñÆ÷Áö¿ªÀ§¿øÈ¸ÀÇ Á¶Á÷Àº ÇöÃ¼Á¦ÀÇ Áø¿À» °®Ãá »óÅÂ´Â ¾Æ´Ï¾úÁö¸¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø¿¡ ´ç¼±µÈ ±è ÀÇ¿øÀÌ »ç½Ç»ó ´ç À§¿øÀåÀ» ´ëÇàÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
½ÉÁö¾î ÀÌ¹Ì ÀÏºÎ ¾ð·Ð»ç°¡ ÀÎ¼â¸¦ ÇØ¹ö·È´Ù°í ±è¾¾°¡ ÇÏ¼Ò¿¬ÇÏÀÚ ±è ÀÇ¿øÀº ¡°Á¦°¡ »ç°úÀÇ ±ÛÀ» ÇÏ·¨Áö ºÒ·û¼³·Î ³»¶ó°í´Â ¾ÈÇßÀÝ¾Æ¿ä. ±×°ÍÀº 00¾¾°¡ ¾Ë¾Æ¼ ÇÏ½Ã°í, ±×·Á¸é ´Ù½Ã ¼Ò¼ÛÇÒ°Ì´Ï´Ù. °ÇÏ°Ô ºÒ·û¼³Àº ¾Æ´Ï´Ù°í ÀÌ¾ß±â ÇÏ¼¼¿ä¡±¶ó°í ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿ø ±è¾¾¸¦ ¾Ð¹ÚÇß´Ù.
/¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÆ¯º°ÃëÀç´Ü
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±è¼ö¹Ì ÀÇ¿ø, ¸ñÆ÷½Ã Á÷¿ø¿¡ ±¸Ã¼Àû Áö½Ã
µ¶ÀÏÁ¦ ÈÞ´ëÆù ÇÁ·Î±×·¥ ÅÚ·¹±×·¥À¸·Î
¡°´©±¸´©±¸¿¡°Ô ¸ÞÀÏ º¸³»°í »èÁ¦¡± µî ´ã°Ü ÀÖ¾î
±è¼ö¹Ì ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øÀÇ ºÒ·û¼³°ú °ü·ÃµÈ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼ö»ç¿¡ ¹ÎÁÖ´çÀÌ Á÷Á¢ °³ÀÔÇØ ÁøµÎÁöÈÖ Çß´Ù´Â ÈÞ´ëÆù ¸Þ½ÅÀú¸¦ º»Áö°¡ È®º¸Çß´Ù.
ÀÌ ¸Þ½ÅÀú´Â ¹ÎÁÖ´ç °ü°èÀÚµéÀÌ ¸¸¾àÀÇ °æ¿ì °æÂû ¼ö»ç¸¦ ÇÇÇÏ±â À§ÇØ »ç¿ëÇÑ´Ù´Â ÅÚ·¹±×·¥ÀÌ¶ó´Â ÈÞ´ëÆù ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
º»Áö°¡ È®º¸ÇÑ ÀÌ Áõ°Å¹°Àº °ËÂûÀÌ³ª °æÂûÀÌ È®º¸ÇÏÁö ¸øÇÑ °ÍÀ¸·Î, ±è ÀÇ¿øÀÌ ÅÚ·¹±×·¥ °èÁ¤À» ÅëÇØ ¸ñÆ÷½ÃCCTV ¼¾ÅÍ¿¡ ±Ù¹«Çß´ø ±è ¸ð¾¾¿¡°Ô ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î Á÷Á¢ Áö½Ã¸¦ ³»¸®´Â Àå¸éÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù.
ÀÌ Àå¸éÀº ±è¼ö¹Ì ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øÀÌ ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿ø ±è¸ð ¾¾¸¦ Çù¹ÚÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸ç ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡ º»Áö¸¦ Á¦¼ÒÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ. ¡°º»Áö°¡ ÃßÈÄ ÀçÆÇ¿¡ Á¦ÃâÇÏ°Å³ª, ±è¼ö¹Ì ÀÇ¿øÀ» »ó´ë·Î °í¼ÒÇÒ ¶§ Á¦ÃâÇÒ ÀÚ·á¡± Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù.
º»Áö°¡ ´Üµ¶ ÀÔ¼öÇÑ ÀÌ ³»¿ëÀº ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â Ä«Åå°ú ÈÞ´ëÆù ¹®ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó µ¶ÀÏ¿¡¼ ¸¸µç Æ¯¼ö ÈÞ´ëÆù ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ëÇß´Ù,
ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ·¯½Ã¾Æ ±â¼úÀÚµéÀÌ ¸Á¸íÇÏ¿© µ¶ÀÏ¿¡¼ ¸¸µç °ÍÀ¸·Î ¾ÆÁ÷ ±¹³»¿¡¼´Â ¼·Î ¿À°í°£ ¸Þ½ÅÀú ³»¿ëÀ» º¹±¸ÇÏÁö ¸øÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¹üÁËÀÚµéÀÌ ¾Ö¿ëÇÏ¿© ¾²´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ ³»¿ëÀº ±è ÀÇ¿øÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ºÒ·û¼³°ú °ü·Ã, ½ÃÃ» Á÷¿ø ±è ¸ð¾¾¿¡°Ô ¡®ºÒ·û¼³ À¯Æ÷¿¡ µû¸¥ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ »ç°ú¹®¡¯ °ÔÀç¿Í °ü·Ã, ¸ñÆ÷½ÃÃ» ±âÀÚ´Ü ¸í´ÜÀ» ½Ã CCTV ¼¾ÅÍ¿¡ ±Ù¹«Çß´ø ±è ¸ð¾¾¿¡°Ô ³Ñ°ÜÁÖ°í, ±âÀÚµé¿¡°Ô ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¶ó°í Áö½ÃÇÑ ³»¿ëÀÌ´Ù.
ÀÇÈ¸ º¸µµÀÚ·á ±âÀÚ´Ü°ú ¸ñÆ÷½ÃÃ» °øº¸°ú ±âÀÚ´Ü(2019³â 1¿ù 7ÀÏÀÚ °øº¸°ú ±âÀÚ´Ü º¯µ¿»çÇ× Ãß°¡ÈÄ ¼öÁ¤)ÀÇ ÀÌ¸§°ú ÀÌ¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò µîÀÌ ´ã±ä ¿¢¼¿ ÆÄÀÏÀ» ¸ñÆ÷½Ã CCTV ¼¾ÅÍ¿¡ ±Ù¹«Çß´ø ±è ¸ð¾¾¿¡°Ô º¸³Â´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ¡°¸¸³ª´Â °Íº¸´Ù ÀÌ°É·Î º¸³»°í Áö¿ì´Â°Ô ³´°Ú³×¿ä, (¸ñÆ÷)½Ã¹Î½Å¹®¿¡´Â ¸ÕÀú º¸³»µå¸®°í ÈÄ¿¡ ÀüÈµå¸®¶ó°í ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù¡±¸ç »ó¼¼ÇÏ°Ô ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿ø ±è ¾¾¿¡°Ô Áö½Ã¸¦ ÇÏ´Â ³»¿ë µîÀÌ ³ª¿Â´Ù.
º»Áö°¡ È®º¸ÇÑ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é Áö½ÃÀÚ ±è¼ö¹Ì ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø°ú ¼öÇàÀÚ ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿ø ±è ¸ð¾¾´Â ÀÌ ¸í´Ü°ú ÅÚ·¹±×·¥ ´ëÈ¸¦ ³õ°í º°µµ·Î ÈÞ´ëÆù ÀüÈ·Î µÎ »ç¶÷Àº 38ÃÊ, 6ºÐ, 2ºÐ µî ÃÑ 3Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÀüÈÅëÈ¸¦ Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ±è ÀÇ¿øÀº K »ç°úÀÇ ±Û-2¶ó´Â ÇÑ±Û ÆÄÀÏÀ» º¸³Â´Ù.
/¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÆ¯º°ÃëÀç´Ü
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¡ß³ìÃë·Ï Àü¹®
¡ã±è¼ö¹Ì=¿¹, 00¾¾
¡ã±è¾¾=ÀÇ¿ø´Ô ÀÏ´Ü Á¦°¡ Á¤Á¤º¸µµ ¼öÁ¤ÇØ ´Þ¶ó°í
¡ã±è¼ö¹Ì=µÎ ±ºµ¥ ´õ ³ª¿Â°¡¿ä?
¡ã±è¾¾= ¾ÆÁ÷¿ä. ¾ÆÁ÷¿ä
¡ã±è¼ö¹Ì=º¸·ùÇØ ³õÀ¸¼¼¿ä
¡ã±è¾¾= ÀÇ¿ø´Ô ±×·±µ¥¿ä ÀÇ¿ø´ÔÀÌ Á¦ ÀÌ¸§ÀÌ (½Å¹®¿¡) ¾È³ª¿Â °ÍÀº µ¿ÀÇÇß´Âµ¥ ÀÇ¿ø´ÔÀÌ...
¡ã±è¼ö¹Ì= ±×·±µ¥¿ä. °á±¹Àº ÁÖÃ¼°¡ ¾ø°í, Á¦°¡ ÀÌ ³»¿ëµµ ±¤°í½ÄÀ¸·Î ÀÌ¾ß±â Çß´Âµ¥ ±â»ç·Î ³»·Á¸é ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ¸·Î °¡¾ßÇÏ´Âµ¥, Á¦°¡ Áö±Ý ÀÌ°É·Î(°ÔÀçµÈ ¾ð·Ð»ç ±¤°í) ´ç¿¡¼µµ ¿å¸Ô°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·²°Å¸é ¹¹ÇÏ·¯ ³Â³Ä. ¸íÈ®ÇÏ°Ô Çß¾ú¾î¾ßÁö. ´ç¿¡¼µµ ÀúÇÑÅ× Ã£¾Æ¿À¼Ì¾î¿ä.
¡ã±è¾¾= (±×·±µ¥ ÀÌ ±¤°í¹®±¸)ÀÌ°Å´Â ÀÇ¿ø´ÔÀÌ ÀúÇÑÅ× ÁÖ½Å °ÅÀÝ¾Æ¿ä.
¡ã±è¼ö¹Ì=±× Àü¿¡´Â ´õ »ç°úÇÑ ³»¿ëÀÌ Çü½ÄÀû¿©¼ Á¦°¡ Á» °íÃÄÁØ°Å ÀÝ¾Æ¿ä.
¡ã±è¾¾= ¼ÖÁ÷È÷ ¼¾à¼¿¡ ½áÁø ºÎºÐ¸¸ ³ÖÀ¸¸é µÇ´Âµ¥ ÀÌ°ÍÀº Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ÀÇ¿ø´ÔÀÌ À§¾Æ·¡ ÀÌ·¸°Ô »ç°úÀÇ ¶æÀ» ´õ Àü´ÞÇÏÀÚ ±×·¡¼ ÀÌ·¸°Ô ³½ °ÅÀÝ¾Æ¿ä
¡ã±è¼ö¹Ì=±×´Ï±î °á·ÐÀº »ç¶÷µéÀÌ ÀÌ°Å´Â Àú´Â µµ¿òµµ ¾ÈµÇ°í ºÒ·û¼³ ´õ ºÒ ÁöÆñ´Ù. Á¦¸ñÀ» ¿Ö ºÒ·û¼³ÀÌ¶ó°í ÇØ¼ ´õ ºÒÀ» ÁöÆñ´Ù. ÀÌ°É·Î ´ç¿¡¼ ÀúÇÑÅ× ¿Ô¾î¿ä. ÀÏ´ÜÀº ³»¿ëÀº µÎ °³´Â ´Ù½Ã ½ºÅéÇÏ°í¿ä. ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ¸·Î »ý°¢À» ÇØºÁ¾ß ÇÒ °Å °°½À´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇÏ·Á¸é ÇÏÁö ¸»¶ó°í ÇÏ½Ã´Ï±î¿ä. Àúµµ Èûµì´Ï´Ù. Àú´Â ¿ë¼ÇØÁÖ°í ÇÏ³ªµµ ÀÌµæµµ ¸øº¸°í ´ç¿¡¼ ¿å¸Ô°í
¡ã±è¾¾=¾Æ½Ã´Ù½ÃÇÇ Àú¾ß Á¶ÀÛ¼³ »çÁøºÎºÐ ÀÌ°Íµµ Á» ±×·¸´Ù°í ¼ºÀÇ¸¦ ´ÙÇßÀÝ¾Æ¿ä. ±×¸®°í ¹®±¸ °ËÅä´Â ÀÇ¿ø´ÔÀÌ ÇØÁÖ¼ÌÀÝ¾Æ¿ä.
¡ã±è¼ö¹Ì=Á¦°¡ ±×·¸°Ô ³ª¿ÃÁÙ ¾Ë¾Ò¾î¿ä. ³Ê¹« ¸¾¿¡ ¾Èµé¾î¼ »ìÂ¦ ¼öÁ¤À» Çß´Âµ¥ ¶Ç ±×·¸°Ô ¸»¾¸À» ÇØ¹ö¸®´Ï±î. ³»°¡ ±×·¸°Ô ¸» ³ª¿Â´Ù°í ¸»¾¸µå·ÈÀÝ¾Æ¿ä.
¡ã±è¾¾=ÀÇ¿ø´Ô Àú ¹ÌÃÄ ¹ö¸®°Ú¾î¿ä. ÀÌ°Íµµ ÅÍÁö°í Àú°Íµµ ÅÍÁö´Âµ¥
¡ã±è¼ö¹Ì= Àúµµ ¶È°°¾Æ¿ä. Àúµµ ÀÌ°Å ¿ë¼ÇØÁÖ°í ÇÏ¿©Æ° ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀ¸·Î ¹Ù²ã ÁÖ½Ã±¸¿ä. µÎ °³´Â ÀÏ´Ü ½ºÅéÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¾Æ¹«Æ°.
¡ã±è¾¾=¾È¹Ù²ã Áý´Ï´Ù, ÀÌ¹Ì Âï¾î ¹ö·È´Ù´Âµ¥, ÀÏ´Ü ¾Ë°Ú½À´Ï´Ù. Á¦°¡ °è¼Ó ÀüÈÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï±î.
¡ã±è¼ö¹Ì= Á¦°¡ »ç°úÀÇ ±Û·Î ÇÏ·¨Áö ºÒ·û¼³¿¡ ´ëÇÑ °É·Î ³»¶ó°í´Â ¾ÈÇßÀÝ¾Æ¿ä. ±×°Ç 00¾¾°¡ ¾Ë¾Æ¼ ÇÏ¼¼¿ä. Àú ±×·¸°Ô ³ª¿À¸é ´Ù½Ã ¼Ò¼ÛÇØ ¹ö¸±²¨¿¹¿ä.
ºÒ·û¼³ ÀÌ¶ó°íÇÏ¸é ¾ÈµÇÁÒ. °ÇÏ°Ô ÀÌ¾ß±â ÇÏ½Ê½Ã¿À, ºÒ·û¼³Àº ¾Æ´Ï¶ó°í, ±×°Ô Á¦¸ñÀ¸·Î µé¾î°¡¸é ´©±¸³ª ºÒ·û¼³·Î ÂïÁÒ. ±×°Å »¡¸®ÇÏ½Ê¼î.
2021³â 6¿ù 2ÀÏ Á¦1099È£ 3¸é
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