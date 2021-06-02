ÇãÀ§ºñ¹æ ½ÇÅÂ/ÀÚÄª ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø ¿øÆÀ ¾ÇÆÐµé °÷°÷ SNS ¾ÇÃë & º»Áö ÇãÀ§ºñ¹æ ½Ç»óÀº

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ÀÚÄª ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø ¿øÆÀ ¾ÇÆÐµé °÷°÷ SNS ¾ÇÃë
ÇãÀ§ºñ¹æ Á¶ÀÛ±Û ¿Ã¸®¸ç ¿ì¸£¸£ ¸ô·Á´Ù´Ï¸ç ÆøÅºÁú
60¿©°Ç ÆøÅº±Û ¿Ã¸®±âµµ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ÀÚÄª ±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±èÁ¾½Ä ½ÃÀå°ú ¿øÆÀÀ» ÁÖÀåÇÏ´Â ¾ÇÇÃ·¯µéÀÇ ¸ñÆ÷±Ç °¢Á¾ SNS Ä§°ø¿¡ ½Ã¹ÎµéÀÌ ºÐ³ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹«·Á ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ÇãÀ§ ºñ³ÇÏ´Â ±ÛÀ» 80¿©°Ç ÆøÅºÀ¸·Î ´øÁ® ½Ã¹ÎµéÀÌ Á¡ÀÝ°Ô Å¸ÀÌ¸£´Ù°¡ µÚ¸Ó¸®¸¦ ºÎ¿©Àâ°í ºÐ³ëÇÏ´Â Àå¸éµéÀÌ ¼ÓÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀº ÈçÈ÷ ¹®ºü(¼ø¼öÁöÁöÃþ), µµÇÇ¾Æ(¼±°Åµµ¿ì¹Ì·Î ½ÃÀÛ, ¼øÁ¤ÆÄ), ¾ÇÆÐ(¾Ç¶ö ¼±°Åºê·ÎÄ¿)ÀÇ 3 µî±Þ Áß °¡Àå Çø¿À°¨À» ÀÏÀ¸Å°´Â ¾Ç¶ö¼±°Å ÆÐ°Å¸® µî.
½º½º·Î ¿øÆÀÀ¸·Î ÄªÇÏ¸ç, ¼·Î Ãæµ¿±ÛÀ» ºÎÃ¤ÁúÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀüÇüÀûÀÎ ·ç¸Ó¸¦ ÆÛ¶ß¸®°í, ´©±¸ ÇÏ³ª µé¾î¿À¸é, ±× »ç¶÷ÀÌ ¸»Çß´Ù°í ÇÏ°í ºüÁö´Â °øÀÛÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÇ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿øÀÇ ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø À¯Ä¡ °ø¾àÀÌ ½ÇÁ¦·Î´Â ÃÑ¼±°ø¾à¿¡¼ ºüÁ³´Ù°í ÇÏÀÚ, ÀÌµéÀº ¿À¸ð¾¾, ±è¸ð¾¾, Á¶¸ð¾¾ µîÀÌ ½Ã¹ÎµéÀ» ¼±µ¿ÇÏ¿© ¹ú¶¼Ã³·³ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ÇãÀ§ ºñ¹æÇÏ´Â ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù.
ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿øÀº ½ÇÁ¦·Î´Â ±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ ¿¹ºñÈÄº¸ ½ÃÀý¿¡ °ø¾àÀ¸·Î »ï¾Ò´Ù°¡ Æó±âÃ³ºÐÇÑ °ø¾àÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ°ÍÀÌ »ç½ÇÀÌ´Ù.
ÀÌ°ÍÀº ¸ñÆ÷½Ã¹ÎµéÀÌ ÃÑ¼±°ø¾à µîÀ» ºñ±³ÇÏ¸ç Ã£¾Æ³½ °ÍÀÌ´Ù.
¿À¸ð¾¾´Â "¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ±â·¹±â ÀÔ´Ï´Ù, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ¿Ö °ú°Å ¾È±âºÎ½ÄÀ¸·Î Á¶ÀÛÁúÀ» ÇÒ±î¿ä?
¹ÌÄ¡°Ú³×¿ä, °¡Â¥´º½º¸¦ »ý»êÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÀÇ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» À¯Æ÷ÇÏ°í ÀÖ´Â ºÐÀÔ´Ï´Ù. °ú°Å ¾È±âºÎ½Ä Á¶ÀÛÁú ±×³É ³Ñ¾î°¡¼´Â ¾ÈµÇ´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù." µî ºñ³ ±ÛÀ» µ¡ºÙÀÎ »çÁøÃ³·³ ÆøÅºÃ³·³ °è¼Ó ¿Ã·È´Ù.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ÀÎÅÍºä/
¾ÇÆÐµéÀÇ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 3Â÷ Ä§°øÀÌ ½ÃÀÛµÇ´Ù
½Ã¹Îµé Á¡ÀÝ°Ô Å¸ÀÌ¸£´Ù°¡ µÞ¸Ó¸® ºÎ¿©Àâ°í ºÐ³ë~ºÐ³ë~
±¹°¡ °ø¸ð»ç¾÷ ´Þ¼ºÀ» ¸ñÆ÷½Ã Áö¿ø±ÝÀÌ¶ó°í ¶Ç ÇãÀ§ °øÀÛ
ÀÏ¸í ¼±°Å ¾Ç¶ö ÆÐ°Å¸®·Î ºÒ¸®´Â »ç¶÷µéÀÌ Áö¿ª SNS¿¡ ¿å¼³, ÇãÀ§°øÀÛ, ºñ¹æ ±ÛµéÀ» ¹«Â÷º°ÇÏ°Ô ¿Ã·Á ½Ã¹ÎµéÀÌ °íÅëÀ» È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×Áß¿¡ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¸ ÇãÀ§·Î ºñ¹æÇÏ´Â ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ, ¾ÇÇÃ·¯µé¿¡ ½Ã¹ÎµéÀÌ Á¡ÀÝ°Ô Å¸ÀÌ¸£´Ù°¡ µÞ¸Ó¸® ºÎ¿©Àâ°í ºÐ³ëÇÏ´Â Àå¸éµéÀÌ ¼ÓÃâÇÏ°í ÀÖ¾î, º»»ç Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¸¦ Á÷Á¢ ÀÌÁøÇÏ ±âÀÚ°¡ ÀÎÅÍºäÇÏ¿© ½Ç»óÀ» ¹àÇû´Ù. È¸»ç µ¿·áµé³¢¸® ³»¿ëÀÌ¶ó ¸»ÇÑ ±×´ë·Î Æò¾îÃ¼, ¶Ç´Â »çÅõ¸®±îÁö ¿Å°å´Ù.
¡ã¾î¶² ÀÎ°£ÀÌ. °ø°³±×·ì ÇÑ °÷¿¡¸¸ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ºñ³±Û ¹«·Á 80¿©°Ç ÆøÅº ¿Ã·È´Âµ¥? ±âºÐ ¾È ³ªºü¿ä?
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
= ¹». ¿ì¸®°°ÀÌ ¿åÇÒ ´ë»óÀÌ³ª ÀÖ¾î¾ßÁö ±¹¹Îµé ½ºÆ®·¹½º Ç®Áö. ´©±¸¾ß.
¡ã¿À¡Û¡Û (ÀÍ¸íÃ³¸® ÇÏ¶ó ÇØ¼ ¶¯¶¯)
= ±× ÀÎ°£ »ó´ëÇÏÁö¸¶. ¾ß´Üµµ ÃÄº¸°í ¹äµµ »çÁÖ°í ¾ó·Áµµ º¸°í ´Þ·¡µµ º¸°í. ÀÛ³â¿¡ ³¯ »õ¼ 30Åë Á¤µµ Àá ¸øÀÚ°Ô ÀüÈÇÏ°í.
¶Ç ±×·±µ¥ 8³â µ¿¾È ³ìÀ½ÇÏ°í, ÃÔ¿µÇÏ°í. ³» ÀÏ´ë±â ³ª ¸ô·¡ ÃÔ¿µÇØ¼ Á¤°Å¹è, ³ªÁ¾±ÇÇÑÅ× ³Ñ°å´Ù°í ÇÏ°í. ÇÏÇÏ ³ ÆÒÀÌ ¸¹´Ù°í. ¾ó¸¶ Àü¿¡´Â ´©±º°¡ ½ÃÄÑ È¸»ç Á÷¿ø ¿åÇÏ¸é¼ ³ª¿¡°Ô »ç°úÇÏ¶ó ³ìÀ½ÇÏ°í. ¶Ç ³ªÇÑÅ× µéÅ°°í.
³»°¡ Áö¿ª ¾î¸£½Åµé ³ìÀ½ÇÏÁö ¸¶¶ó. ÀÌ°£ÁúÇÏÁö ¸¶¶ó. ³» ¾Õ¿¡¼ ´Ù¸¥ »ç¶÷ ¿åÇÏÁö ¸¶¶ó. ÇØµµ ¼Ò¿ë¾ø¾î. ¿·¿¡¼ ºÎÃ¤ÁúÇÏ´Â »ç¶÷µé ÀÖÁö.
¡ã ¿¹, ±è00¾¾ ±Û¿¡ ¿ì¸° ÇÑ ÆÀÀÌ¶ó°í ´ñ±Û ½è³×¿ä.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¸ñÆ÷½Ã¿¡¼ Áö¿ø±Ý ¸¹ÀÌ ¹Þ´Â´Ù°í ¹«½¼ Ç¥¸¦ ¿Ã·È´Âµ¥¿ä.
= ±è00¾¾?, ±× ¿©ÀÚ ºÐµµ È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ÇãÀ§ ±Û ¾ÕÀü¿¡ ¿Ã·È´øµ¥.
ÇÏ¿©Æ° ¾îµðº¸ÀÚ. ÀÌ Ç¥. ¹¹Áö. ¸ñÆ÷½Ã¿¡¼ ¹ÞÀº µ· ¾Æ´Ñµ¥. ±èÁ¾½Ä ½ÃÀå ¼Õ Â¥ÀÝ¾Æ. ¸ñÆ÷½Ã¿¡¼ ³ª¿Ã µ· ÀÖ³ª. ½Ã¹ÎµéÀÌ ´Ù ¾Æ´Âµ¥.
¾îµðº¸ÀÚ. Èì »çÁø ÀÏºÎ¸¦ ±³¹¦ÇÏ°Ô Àß¶ó Á¶ÀÛÇß±¸¸¸. ¸ñÆ÷½Ã·Î º¸ÀÌ°Ú²û.
´©°¡ ¹®±¤ºÎ¿¡ ÀÚ·á »©¼ ÁÖ¶óÇß°í. ¸¶Ä¡ ¸ñÆ÷½Ã¿¡¼ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¿ø ¹ÞÀº °ÍÃ³·³ Çß°í. ÀÌ°Å È°¿ëÇØ Á¤ÅÂ¿µ ¿³ ¸ÔÀÌÀÚ Çß±¸¸¸. ¿¡¶óÀÌ, ±× ½Ã°£¿¡ °øºÎ¸¦ ÇÏµçÁö. ÀÏ¿ë½ÃÀå ÀÏÅÍ¿¡ ³ª°¡µçÁö.
ÀÌ°Å ÀüºÎ, Áß¾ÓÁ¤ºÎ Áï ±¹°¡¿Í ¼·Î ºñ¿ë ºÐ´ãÇÏ´Â °¢Á¾ ½Ã¹ÎÀ§ÇÑ »ç¾÷ÀÌ¾ß. ±× Áß¿¡ ±¹°¡°¡ ºÎ´ãÇÑ °ÍÀÌ°í, ±×¸¸Å ¿ì¸® ÂÊ¿¡¼ ºñ¿ë ºÎ´ãÇØÁØ µ·µµ ÀÖ´Ù´Â °ÅÁö, ¿ì¸® Ãø ºÎ´ã¾×Àº Ç¥½Ã ¾ÈÇß±¸¸¸. È¸é »èÁ¦ÇÑ ¿·¿¡ ÀÖ³ª. ÀüºÎ °ø¸ð»ç¾÷ÀÌ°í. Áö¿ª½Å¹® ¹ßÀü±â±ÝÀÌ¾ß.
°¡·É ¸ñÆ÷½Ãº¸°í Áß¾Ó ¿¹»ê µû¿Í¶ó ÇÏ°í ÇÏ³ª µû¿À¸é ÀßÇß´Ù ¹Ú¼ö Ä¡ÀÝ¾Æ.
½ÉÁö¾î ¸ø µû¸é ¾ß´ÜÄ¡°í. ¸ñÆ÷½Ã´Â ¿ì¸® ¼¼±ÝÀ¸·Î ±Þ¿© ¹ÞÀ¸¸ç µû°í, ¿ì¸° ¿ì¸® µ·À¸·Î ºÎ´ãÇÏ¿© µû´Â °ÍÀÌ ´Ù¸£Áö.
ÇÑ °³ »ç¾÷¿¡ ÇÁ¸®Á¨Å×ÀÌ¼Ç ±èÁ¾½Ä ¸ñÆ÷½ÃÀåÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©, »çÀü ÈÆ·Ã±îÁö ÇÏÀÝ¾Æ. ±×·±°Å¾ß.
¡ã¾Æ ±×·¡¿ä?
=¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¼³²±Ç ¾ð·Ð»ç Áß Áß¾ÓÁ¤ºÎ °ø¸ð»ç¾÷ Á» Âü¿©ÇßÁö. ÀÚ°ÝÀÖ´Â ½Å¹®»ç°¡ °ÅÀÇ ¾ø¾î.
±¹°¡½ÃÃ¥ ¸Â´Â º¸µµ½Ã¸®Áî, °¡·É Àç³ ´ëÃ¥ µî. Áß¾ÓÁ¤ºÎ°¡ ºÎÅ¹ÇÏÀÝ¾Æ.
±×·±µ¥ ÀÌ ±âÁØ¿¡ ¸ÂÃç ¼öÇàÇÒ Áö¿ª½Å¹®»ç°¡ ‘p °³ ¾È µÅ. ±×¸®°í µ¶Á¡µµ ¾Æ´Ï°í, 1³â¿¡ ¾à 50-70¿© ½Å¹®»ç »Ì Èú°Å¾ß. ±Û ¿Å±ä »ç¶÷µµ ÇãÀ§°øÀÛ ±ÛÀÌ±¸¸¸. ÀÌ°Å ½ÅÃ»ÇÏ·Á¸é ±âº»ºÎÅÍ º¹ÀâÇØ, È¸»ç ´Ù µé¿©´Ù ºÁ.
±Þ¿©, À±¸®°·É, ½Å¹® ÁúÀû Æò°¡. ÇÑ ´Þ ÀÚÃ¼ ±â»ç ¸î °Ç »ý»êÀÎÁö, ¿ÜºÎ ¼ö»ó °Ç¼ö, º¸µµ ³»¿ë, ³ë»ç ´ëÈ, ÆíÁýÀ§¿øÈ¸ È¸ÀÇ ³»¿ë, ¸ÅÃâ ³»¿ë, ÁÖÀç±âÀÚ Ã¤¿ë, ±×¸®°í Áö¿ª±â¿© ³»¿ë µî °¡·É ÁÖÀç±âÀÚ Ã¤¿ëÇÏ¸é¼ ¿ù±Þ ¾ÈÁÖ¸é ¾ÈµÅ, ±×¸®°í Ã¤¿ëÇÒ ¶§ µ· ¹Þ¾Æµµ ¾È µÇ°í.
¶Ç ÀÎÀûÀÎ ±¸¼º. ÀÌ·¸°Ô ÀÏ ³â¿¡ ÀÏ´Ü 50-70¿©°³ »ÌÁö. ¼³²±Ç¿¡ ¿ì¸® Á¤µµ ÇØ´çµÉ °ÍÀÎµ¥.
°¡·É ¿ì¸®´Â ¹Ú»ç±Þ, ±³¼ö±Þ ±âÀÚµéµµ ¿©·¯ ¸íÀÌÀÝ¾Æ. ¶Ç ¿©·¯ ºÐ¾ß Àß Æ®·¹ÀÌ´× µÇ¾ú°í. ¶Ç ¿·¿¡ ÀÚ¹®À§¿øµéÀÌ ±¹³» °¢ Àü¹®ºÐ¾ß ÃÖ°í ºê·¹ÀÎµéÀÌ°í.
ÀÌµéÀÌ ¸Å³â °æÀïÀ» ÇÏ´Â °Å¾ß. °¢Á¾ ½Ã¹Î ±â¿© ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ¿ì¸® ½Å¹®»ç µ· Á» ´ë¶ó´Â °ÅÁö. ÀÏºÎ ÀÚ±âµéµµ µÉ Å×ÀÌ´Ï.
¡ã¿¹¸¦ µéÀÚ¸é¿ä?
=°¡·É ÃâÆÇ»ç¾÷ ¿¹¸¦ µé¸é. °ø¸ðÇØ¶ó. ÀÌ°ÅÁö. ³»(Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥)°¡ ÇÑ¶§ ÀÌ ºÐ¾ß Àü ¼¼°è ·©Å· 1À§¿´À»°Å¾ß. ¾ð·Ð±â¾÷»ý³ëº´»ç ºñ¹Ð, ¸ñÆ÷ÆÈ°æ°ú ¹®È¸¼ö¼ö²²³¢. ¸ñÆ÷ÀÇÈ¸Æ µî ³»¸® 3³â µ¿¾È 3±Ç ¼±Á¤µÇ¾úÀÝ¾Æ. È¥ÀÚ 1Ãµ¸¸¿ø, 1Ãµ¸¸¿ø, 8¹é¸¸¿ø(³ªÁß¿¡ 8¹é¸¸¿øÀ¸·Î ÁÙ¾îµë), ÀüºÎ ÃÖ°í°¡ ÃÑ 2,800¸¸¿øÀ» ¼±Á¤¹Þ¾ÒÀ¸´Ï. ±âÀýÇÒ ³ë¸©ÀÌ¾úÁö
³ª ¶§¹®¿¡ Á¤Ã¥ ¹Ù²åÀ»°Å¾ß. ³ª °°Àº ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇÑ ¶È¶ÈÇÑ »ç¶÷ (ÃëÀç±âÀÚ. Å©Å©. ÀÚ»¶?) ¿Ö ¿ô³Ä? »ç½ÇÀÎµ¥.
±¹°¡´Â ³ª °°Àº »ç¶÷ ¾È ÁÁ¾ÆÇØ. ÇÇ°ïÇÏ°Åµç. ±×·¡¼ Âñ²ûÂñ²û Áö¿ø±ÝÀ¸·Î ±æµéÀÌ·Á°í ÇÏÁö. ¾ð·Ð»ç¸¦. ³ ÀÌ·±°Å Ã¼ÁúÀûÀ¸·Î ½È¾îÇØ.
³» Ã¥ ÆÈ¸®¸é ÀüºÎ È¸»ç¿¡ µé¾î¿ÀÀÝ¾Æ. ±×·±µ¥ Áß¾Ó°ø¹«¿øµéÀº »çÁÖ Ã¥ ±¤°í Çß´Ù°í °¨Á¡Ã³¸®ÇØ. Çæ ¼¼»ó¿¡ ³ª °°Àº Çå½ÅÁÖÀÇÀÚ ÀÖ´ÂÁö ¸ð¸¥°¡.
ÇÏ¿©Æ° ³ª °°Àº ÀÎ°£ ¶§¹®¿¡ ¸î ³â¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿À¸·Î ÃâÆÇ Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¹Ù²å¾î.
±× µÚ·Î ¿¡ÀÌ Áö±âµéÀº ¼¼±ÝÀ¸·Î ÀÚÁÖ ¹äµµ ¸ÔÀ¸¸é¼.
¾Æ´Ï ²Å´Ù ÇÏ°í °ø¸ð ¾ÈÇØ. ÈÄ¹èµéµµ ÇØº¸¶ó°í µµ¸®¾î Á¶¾ðÇÏ°í.
¡ãÁö±Ý ¿Ö ¾ÈÇÏ¼¼¿ä?
= ±×°Å ¿µÈ¥ÀÌ »è¸·ÇØÁ®. »õº® 1.2½Ã°£±îÁö Àú¼ú È°µ¿ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇØºÁ.
¸ðµç ¹®Àå ¼¼ ´Ü¾î ÀÌ»ó ¾È°ãÄ¡°Ô. Ç¥ÀýÁ¶½É. ¶Ç »õ·Î¿î ºñÀü ¸¸µé¾î¾ß.
¡ãÇÏ±ä ¿ä»õ ´ëÇ¥´Ôµµ Á» ºüÁ®¼ ³î·¯´Ù´Ï±â ÁÁ¾ÆÇÏ´Â µí ÇØ¿ä. ¹º°¡ »ç»ö½Ã°£µµ ´Ã°í.
= Çæ. ±× »ç¾÷ ±¹°¡¼ ÀÏºÎ µ· Áö¿øÇÒÅ×´Ï ÀÏºÎ´Â ³ÊÈñµé µ·À¸·Î Á÷¿ø Ã¤¿ë ´Ã·Á ´Þ¶ó. ÁÁÀº ÀÏ Á» ÇØ. ÇÁ¸®·£¼ »ç¾÷ µîÀÌÁö. ±×·¡¼ ÃÊÃ¢±â ¾×¼ö°¡ ¸¹Àº°Å¾ß. Áö±ÝÀº ¿ì¸® ½Å¹®»ç´Â Èä³»¸¸ ³»´Â°ÅÁö.
¡ã ±×·³ ÀÌ·± °Í ¿Ö ¾È ÇØ¿ä. Á÷¿ø ÇØ¿ÜÃëÀç, ±³À°»ç¾÷?
= ¿ä»õ ¿ì¸® Ä® Åð±Ù. ±âÀÚµé Á¤¼º ±â¿ï¿© ¼ö ³â µ¿¾È ¾ÖÁ¤ ±â¿ïÀÌ¸ç °¡¸£Ä¥ ½Ã°£, ¿Á¤ÀÌ ÁÙ¾î µé°Åµç. Áï È¸»çÁ¤Ã¥ÀÌ ¹Ù²ï°Å¾ß. ½º½º·Î Ä¿¶ó. ÇÊ¿äÀÎ·Â¸¸ À¯ÁöÇÏ°í ±×¸®°í ÀÎ·Âµµ ¾Æ¿ô¼Ò½ÌÇØ.
¡ã Àúµµ ¾ÆÀÌÅÛ ³»¸é ÇØ¿ÜÃëÀç °¡°Ô ÇØÁÖ¼¼¿ä.
= ¸î ³â Àü¸¸ ÇØµµ 1³â¿¡ ¸î ¹ø¾¿ º¸³ÂÁö. ±×°Íµµ °ø¸ð·Î ±¹°¡ µ· ¾ó¸¶, ¿ì¸® µ· ¾ó¸¶. ³»°¡ Á÷¿øµé µ· ´ëÁÖ¸ç Á» ¸¹ÀÌ º¸³ÂÁö. ±×·±µ¥ ÀÌÁ¦´Â °¢ÀÚ ÀÚ±âµé µ·À¸·Î °¡¶ó. ÀÌ°Ô È¸»ç Á¤Ã¥ÀÌ¾ß. ½Ã ÀÇ¿øµéÃ³·³ ¼¼±Ý ¾²Áö ¸»°í.
¶Ç ÇÒÀÎÇØ¼ ±¹°¡°¡ ½Å¹® »ç°¡´Â °Íµµ ÀÖ¾î. ¼Ò¿Ü°èÃþ º¹Áö´º½º, »çÈ¸±³°ú¼ °°Àº ³»¿ë Á» ´Ã·ÁÁÖ¶ó. Àú¼Òµæ ¼Ò¿Ü°èÃþÀ§ÇØ ½Å¹® ¸¸µé°í. ½Å¹®È°¿ë ±³À° Á¤Ã¥¿¡ È£ÀÀ Á» ÇÏ°í.
¶Ç Áß¾ÓÁ¤ºÎ ±¤°íµµ ³¾°Ô. 3-4³â¿¡ ÇÑ¹ø 100¸¸¿ø Á¤µµ¿´³ª.
±³À°¿¡ Á÷¿ø Á» º¸³» ´Þ¶ó. ¹ä°ª ¼÷¹Úºñ´Â ´ëÁÖ°í, ±Þ¿© ±³Åëºñ´Â Åõµ¥ÀÌ°¡ ºÎ´ãÇØ.
±¹°¡½ÃÃ¥ ¸Â´Â ÇØ¿ÜÃëÀç Á÷¿ø º¸³»¶ó. ±³Åëºñ ¼÷¹Úºñ µÉÅ×´Ï, ±×µ¿¾È ±Þ¿©, °¬´Ù¿Í¼ ½Ã¸®Áî 5-6¹ø º¸µµÇØÁÖ°í, Á¦ÀÛºñ, ¹èÆ÷ºñ´Â Åõµ¥ÀÌ°¡ ºÎ´ãÇØ¶ó. ÀÌ·± °ÅÁö.
3³â ÀüÀÎ°¡ ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ ¸ðÀÓ ¶§ Á» ½Ã²ô·¯¿üÁö. ÇØ¿Ü°¡¸é ½Äºñ ·»Æ®Ä«, ¼÷¹Úºñ µîÀÌ µéÂß³¯Âß ÇÏÀÝ¾Æ. Ç×¸ñÀ» ´Ù¸£°Ô ½á¼ °æ±âµµ ÂÊ ¾îµð ÀÏ°£ ½Å¹®Àº ÃëÀçºñ¸¸ 1³â¿¡ 8¹é¸¸¿øÀÎ°¡ ¹ÝÈ¯. ¸ðµç ½Å¹®ÀÌ Á¤»êÃ³¸®°¡ º¹ÀâÇØ, ´Ùµé ÇØ¿ÜÃëÀç ¸î ¹é¸¸ ¿ø¾¿ ÅäÇØ³Â¾î. ±×·¡¼ ´Ùµé ½Ã²ø½Ã²øÇßÁö. ±×·¡¼ ¿ì¸° ÀÌÁ¦ ¾È ÇØ.
°á±¹. ¿ì¸® ½Å¹®»ç´Â ÀÚ°ÝÀº µÇ¾îµµ ¿ö¶ó¹ë(ÀÏ°ú ÈÞ½ÄÀÌ ¾î¿ï¸®´Â ½Ã´ë)¿¡ ¸ÅÁÖ ±× ¸¹Àº ½Å¹® Á¢ÁöÇØ¼ ¹ß¼ÛÇÏ´Â °Íµµ ÇÇ°ïÇÏ°í. 1ºÎ Ãµ¿ø ¹Þ¾Æ ¹ß¼Ûºñ³ª µÇ´Ï, ¼ÕÇØÀÎµ¥. ±×°Íµµ ±¹°¡°¡ ½Î°Ô ÇØ´Þ¶ó°í ÇØ¼ °¡Á®°¡°í. ÀÌ°Å ÀÌÁ¦ ¾È ¸ÂÀÝ¾Æ. Á÷¿øµé ½Å¹® ¿ø°¡µµ ¾È¸Â´Â 1ºÎ 1Ãµ¿ø, ÇÏ·ç ³»³» Á¢°í ¹ß¼Û ÀÛ¾÷ ÇÏ´Â °Í Á×°Ú´Ù°í ÇÏÀÝ¾Æ.
¡ã ÇÏ¿©Æ° Áö¿ª½Å¹®¹ßÀü±â±Ý ¼±Á¤»ç ¿ì¼öÁö¿ª½Å¹®ÀÌ¶ó´Â °É ¿Ö ÀÌ°É È«º¸ ¾ÈÇß½À´Ï±î. ´Ù¸¥ Áö¿ªÀº ´Ùµé ¿ì¼öÁö¿ª½Å¹® µî ÇÁ¶ûÄ«µå ´Þ°í ³¸®µ¥?
= ÇÏ±ä ¼±Á¤µÇ¾îµµ °ÅÀÇ È«º¸ ¾ÈÇÏ´Â ½Å¹®Àº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÇÑ ±ºµ¥ÀÏ°Å¾ß.
¿ì¸® ½Å¹®Àº µ¶Æ¯ÇØ. Á¤ºÎ ±âÁØ ¸ÂÃß´Â °Ô ¹º ¿ì¼ö½Å¹®. Áö±Ý ÀÌ ´ë´äµµ ¸ð´ÏÅÍ ¿ä¿øµéÀÌ ÀÐ°í ÀÖ¾î. ÀÌºÁ¿ä ´ç½Å. ±×·² ÇÊ¿ä ÀÖ³ª¿ä? »ó¾÷½Å¹®¿¡. ¾û¶×ÇÑ µ· ½ñ¾Æ ºÑ°í. Áï Áö¿ª½Å¹® °¨½ÃÇÏ´Âµ¥µµ ÀÌ ±â±ÝÀÌ ¾²´Âµ¥. ³» ±âºÐÀÌ Á» ±×·¡.
±×°Ç °üº¸¾ß °üº¸. ³»°¡ ¾´ Ã¥ ¾ð·Ð±â¾÷ »ý³ëº´»ç ºñ¹Ð ÀÐ¾îºÁ. Àü³²´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú µ¿½Å´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú ÇÐ»ýµéÀÌ ±× Ã¥À¸·Î °øºÎÇßÁö. ¼¼±ÝÀ¸·Î ¸¸µå´Â À¯Æ©ºê ¸î ¸íÀÌ³ª º¸´Ï. ÀûÀÝ¾Æ ºñ»ý»êÀûÀÌÁö. ÀÏÁ¦½Ã´ë ¶§ ÀÏÁ¦ Áö¿ø¹Þ¾Æ ¸¸µç ½Å¹® ÀÖ¾î. ½Ã»ç½Å¹®ÀÌ¶ó°í. ±×·±µ¥ º°¸íÀÌ ºÒ°ß½Å¹®ÀÌ¶ó Çß¾î. ¾Èº¸´Â ½Å¹®.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ, Åõµ¥ÀÌ ÀÌ¸§ ´Ü ´ëÇÑ¹Î±¹ 1È£¾ß. ¸î °³¿ù µÚ¿¡ ½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ°¡ »ý±â°í. Áö±ÝÀº Àü±¹¿¡ Åõµ¥ÀÌ ´Ü ½Å¹®µé ¸¹´øµ¥. ¿ì¸®°¡ ÁøµµÅõµ¥ÀÌ, ¹«¾ÈÅõµ¥ÀÌ ¸¸µé¾ú´Âµ¥. À¯°¡¿©¾ß ÇÏ°í, ´Ù¸¥ Áö¿ª ½Å¹® ¸¸µé¸é ¾È µÅ. ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹®µµ ¾È µÇ°í. ÀÌ¸§ÀÌ Áö¿ª½Å¹®¹ßÀü±â±ÝÀÌÀÝ¾Æ.
ÇÏ¿©Æ° ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°íÀÇ ¾ð·ÐÀÎµé, ÀÎÀçµé, ºê·¹ÀÎµéÀÌ °æÀïÇÏ´Ï±î ¾î·ÆÁö. µµÀüÇØºÁ. ³ ÀÌ¹Ì ÃÖ°í¸¦ 10¿© ³â Àü Âë ´Þ¼ºÇØ¼ °ü½É ¾ø¾î. ¿ì¸® ½Å¹® ¹ßÀü±â±Ý Á¡Á¡ Àû¾îÁöÀÝ¾Æ. ÀÛ³â¿¡ 3Ãµ¸¸¿ø Á¤µµ, ÀüºÎ ±¹°¡°¡ ½Î°Ô ½Å¹® »ç°¡¼ °æ·Î´çÀÌ³ª ÇÐ±³¿¡ ¹èºÎÇÑ °Å¾ß. <Á¤¸®= ÀÌÁøÇÏ ±âÀÚ>
2021³â 6¿ù 2ÀÏ Á¦1099È£ 4¸é