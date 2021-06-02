¡°¸ñÆ÷È²Á¦µ¶°¨Á¢Á¾ Ã¶¸éÇÇÇÑ ÀÛÅÂ¡±

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-06-02 ¿ÀÈÄ 10:13:16 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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"ÇØ´ç Á¤´ç ´ëÇ¥ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â ÀÚ¼¼, ÀÏ¹ú¹é°è ÇÏ¶ó"

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´Üµ¶ º¸µµ(2019³â 11¿ù 13ÀÏÀÚ 1¸é º¸µµ, °¡ÆÇ 11¿ù 12ÀÏ ¹èÆ÷)·Î ÃË¹ßµÈ ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ È²Á¦ µ¶°¨ ¿¹¹æ Á¢Á¾¡¯°ú °ü·Ã, ´ëÇÑ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°úÀÇ»çÈ¸(ÀÌÇÏ ¼ÒÃ»ÀÇ»çÈ¸)°¡ 18ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡ °í¹ßÀåÀ» Á¦ÃâÇÔ¿¡ µû¶ó ¼ö»ç°¡ ÁøÇà µÆ¾ú´Ù.<»çÁø>

´ç½Ã ÀÇ»çÈ¸´Â ÇØ´ç Á¤´ç ´ëÇ¥(¹ÎÁÖ´ç ÀÌÇØÂù ´ëÇ¥, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È²±³¾È ´ëÇ¥)µé¿¡°Ô Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â ÀÚ¼¼¿Í ÇØ´ç Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ÀÇ¿øµéÀÇ ÀÏ¹ú¹é°è¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

ÀÇ»çÈ¸´Â ´ç½Ã °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ßÀ¸·Î ¡®È²Á¦ ¿¹¹æÁ¢Á¾¡¯ ÆÄ¹®À» ÀÏÀ¸Å² ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øµé ¹× ¸ñÆ÷½Ã º¸°Ç¼ÒÀå°ú °£È£»ç¸¦ ÀÇ·á¹ý À§¹Ý ¹× ¾÷¹«»ó ¹èÀÓ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ¼ö»çÇØ ´Þ¶ó°í ¿äÃ»Çß´Ù.

ÀÇ»çÈ¸´Â ÀÌ¿¡ ¾Õ¼­ ÇÏ·ç ÀüÀÎ 17ÀÏ ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀ» º»»ç¿¡ ¾Ë·Á¿ÔÀ¸¸ç, ¼ö»çÃË±¸ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ä ¿¥¹Ù°í(±â»ç º¸µµÀ¯¿¹)¸¦ 18ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã±îÁö ¿äÃ»Çß´Ù. º¸µµÀ¯¿¹´Â ¿©·¯ ±âÀÚµéÀÇ ÁúÀÇ¿¡ ÇÑ²¨¹ø¿¡ ÀÇ»çÈ¸°¡ ¿äÃ»ÇÑ ¼ö»ç¹æÇâ µîÀ» ¼³¸íÇÒ ÁØºñ¸¦ À§ÇØ¼­´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ÀÀü 10½Ã¸¦ ÀüÈÄ·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ, ÇÑ°Ü·¹, °æÇâ½Å¹®, ÀÇÇù½Å¹® µîÀ» ÇÊµÎ·Î Àü±¹ ÁÖ¿ä ¾ð·ÐµéÀÌ ÀÕµû¶ó ÀÌ »ç½ÇÀ» º¸µµÇß´Ù.

ÀÌµéÀÌ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡ °í¹ßÇÏ°Ô µÈµ¥´Â º»º¸°¡ Áö³­ 12ÀÏ ¡®¸ñÆ÷½Ã ÀÇ¿øµéÀÇ µ¶°¨ ¹é½Å È²Á¦Á¢Á¾¡¯ º¸µµ Á÷ÈÄ ¼­¿ï MBC°¡ 15ÀÏ ¼­¿ï ¼­´ë¹®±¸ÀÇÈ¸¿¡¼­µµ ¾ùºñ½ÁÇÑ »ç·Ê¸¦ È®ÀÎ, ÀÇ¿øµéÀÇ È²Á¦µ¶°¨À» ÈÄ¼Ó º¸µµÇØ À¯»ç »ç·Ê°¡ Àü±¹ÀûÀ¸·Î È®ÀÎµÈµ¥ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.

±×·±µ¥ ¸ñÆ÷¿¡¼­´Â °ø¹«¿øÀº ¹ú±ÝÇü, ½ÃÀÇ¿øÀº °úÅÂ·á Ã³ºÐÀÌ ³»·ÁÁ³´Ù. º»Áö´Â 11¿ù 12ÀÏ Ã¹ º¸µµ¿¡¼­ Àü±¹Àû À¯»ç»ç·Ê Á¡°ËÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇß°í, ÀÌ·¯ÇÑ ÁöÀûÀÌ »ç½Ç·Î È®ÀÎµÈ °ÍÀÌ´Ù. 

ÀÓÇöÅÃ ´ëÇÑ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°úÀÇ»çÈ¸È¸ÀåÀº ¡°±¹¹Î Ç÷¼¼¸¦ µé¿© ±¸ÀÔÇÑ ¹é½ÅÀº ¾î¸°ÀÌ, ÀÓ»êºÎ, ¾î¸£½Å, Ãë¾à°èÃþ µî¿¡°Ô µ¹¾Æ°¡¾ß ÇÑ´Ù. ±×·±µ¥ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øµéÀÌ ±¹°¡Àç»êÀ» µµµÏÁúÇØ ¿À·ÎÁö ÀÚ½ÅµéÀÇ °Ç°­»óÀÇ ÀÌÀÍÀ» À§ÇØ, ±×°Íµµ ±¹¹ÎÀ» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â °Ô ÀÓ¹«ÀÎ º¸°Ç¼Ò °ø¹«¿øÀ» ¸¶Ä¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÇÏÀÎÃ³·³ »çÀûÀ¸·Î µ¿¿øÇß´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÓ È¸ÀåÀº ¡°¸¶Ä¡ Àü±Ù´ë ½Ã´ë¿¡ Áö¹æ ÅäÈ£µéÀÌ Áö¹æ°ü¾Æ ¾ÆÀüµé°ú ÇùÀâÇØ ÀÏ¸»ÀÇ ¾ç½Éµµ ¾øÀÌ ±¹°¡Àç»êÀ» ÈÉÄ¡°í ºÎ´çÀÌÀÍÀ» ¾ò¾ú´ø °Í°ú ´Ù¸§ ¾ø´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.

ÀÇ»çÈ¸´Â ¡°ÇÇ°¨±â°üÀÎ º¸°Ç¼Ò ¼Ò¼Ó °£È£»ç¸¦ ºÒ·¯ ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ µ¶°¨¹é½ÅÀ» Á¢Á¾ ¹Þ¾Ò´Ù¸é ¾÷¹«»ó ¹èÀÓ¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ¶Ç ÀÌµé ÀÇ¿øÀÌ ¸ÂÀº µ¶°¨¹é½ÅÀÌ ¹«·á Á¦°øµÇ¾î ¾î¸°ÀÌ, ÀÓ»êºÎ, ¾î¸£½Å, Ãë¾à°èÃþÀ» À§ÇØ ±¹¹ÎÇ÷¼¼¸¦ µé¿© ±¸ÀÔÇÑ °ÍÀÌ±â¿¡ ±× ½É°¢¼ºÀÌ Å©´Ù°íµµ Çß´Ù.

ÇØ´ç ¹é½ÅÀº ±¹¹ÎÀÌ ³½ ¼¼±ÝÀ¸·Î Á¤ºÎ°¡ ±¹°¡ÀçÁ¤À¸·Î ±¸ÀÔÇÑ ¹é½ÅÀ¸·Î, ¸ñÆ÷½Ã º¸°Ç¼Ò´Â ¾î¸°ÀÌ, ÀÓ»êºÎ, ¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Åµé°ú Ãë¾à°èÃþ µî¿¡ ´ëÇÑ ¹«·áÁ¢Á¾À» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ Á¢Á¾ ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ ½ÃÀÇ¿øÀÌ Æ¯Çý¸¦ ´©¸° °ÍÀÌ´Ù.

°í¹ßÀåÀ» Á¦ÃâÇÑ ÀÇ»çÈ¸´Â ¡°ÇØ´ç ¹ÎÁÖ´ç ½ÃÀÇ¿øµéÀº ºÎ²ô·¯¿òÀ» ¾Ë°í ¿À´Ã ´çÀå »çÅðÇÏ°í ±¹¹Îµé ¾Õ¿¡ »ç°úÇÏ°í ¹ýÀÇ ½ÉÆÇÀ» ¹Þ´Â °Ô ¸¶¶¥ÇÏ´Ù. ÀÌ·± ÇÔ·® ¹Ì´ÞÀÇ µµµÏÁúÀÌ³ª ÀÏ»ï´Â ÀÚµéÀ» °øÃµÇÏ°í °¨µ¶Á¶Â÷ Á¦´ë·Î ÇÏÁö ¸øÇÑ ¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ ¶ÇÇÑ, ÀÌ Ã¶¸éÇÇÇÑ ÀÛÅÂ¿¡ ´ëÇØ ºÐ¸íÇÏ°Ô Ã¥ÀÓÀ» Á®¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÓ È¸ÀåÀº ¡°¸ñÆ÷½Ã º¸°Ç¼ÒÀå°ú °£È£»ç ¿ª½Ã ½ÃÀÇ¿øÀÇ ºñÀ§¸¦ ¸ÂÃß±â À§ÇØ ±¹¹ÎÀÇ °Ç°­À» À§ÇØ ºÀ»ç ÇØ¾ßÇÏ´Â ¼ÒÀÓÀ» Àú¹ö¸®°í ±¹°¡Àç»ê¿¡ ¸¾´ë·Î ¼Õ´ë ³ú¹°ÀÌ³ª ´Ù¸§¾ø´Â ±ÞºÎ¸¦ Á¤Ä¡ÀÎµé¿¡°Ô ÀÏ¸»ÀÇ ÁËÀÇ½Ä ¾øÀÌ Á¦°øÇß´Ù. ÀÌµé ¿ª½Ã Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í ÀÚ½ÅµéÀÌ ÀúÁö¸¥ ÁË¿¡ µû¸¥ Ã³¹úÀ» ´Þ°Ô ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.

¶Ç ¡°ÇØ´ç ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ °¡´ãÇÑ ¼­´ë¹®±¸ ¹ÎÁÖ´ç ±¸ÀÇ¿ø 9¸í, ÇÑ±¹´ç ±¸ÀÇ¿ø 4¸í°ú º¸°Ç¼ÒÀå¿¡ ´ëÇØ ÁØºñµÇ´Â ´ë·Î ÃÖ´ëÇÑ »¡¸® °í¹ßÇÏ°í ÇØ´ç Á¤´ç ´ëÇ¥ÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â ÀÚ¼¼¿Í ¹®Á¦ÀÇ¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ÀÏ¹ú¹é°è¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°Ú´Ù¡±°í Çß´Ù.

ÀÇ»çÈ¸ ÃøÀº Á¤ºÎÀÇ ¿¹»êÀÌ ºÒ¹ýÀ¸·Î °üÇàÃ³·³ ÀÌ·ïÁ® ¿Ô´Ù¸é ¡°¼ö»ç´ç±¹Àº ¼ö»ç°úÁ¤¿¡¼­ ÅÐ³¡ ¸¸Å­ÀÇ ÀÇÈ¤µµ ³²°Ü¼­´Â ¾È µÇ°í »ç°Ç ÀºÆó½Ãµµ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ Ã¶ÀúÈ÷ ¹àÇô¾ß µÈ´Ù¡±¸ç ¡°¼ÒÃ»°úÀÇ»çÈ¸´Â ¾î¸°ÀÌ¿Í ÀÓ»êºÎ ¾î¸£½Å Ãë¾à°èÃþ µî ±¹¹ÎÀÇ °Ç°­À» À§ÇùÇÏ´Â ¾î¶°ÇÑ ºÒÇÕ¸®ÇÑ ÀÏ¿¡µµ ±×°¡ ´©±¸µç ¾î¶² ±Ç·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖµç °Ç°­ Àü¹®°¡·Î¼­ Àû±Ø ´ëÃ³ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.
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2021³â 6¿ù 2ÀÏ Á¦1099È£ 5¸é
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[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
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¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
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