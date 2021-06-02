¡°2½É¼­ ¼Ò¼Û»ç±â °øÀÛ Áõ°Å Á¦´ë·Î Á¦ÃâÇÒ °Í¡±

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È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ ¼ö»çÁøÇà µû¶ó ¼Ò¼ÛÃ»±¸ ÃëÁö ¼ö½Ãº¯°æ
°ø¹«¿ø°ú °ø¸ð Á¤È² ¹ýÁ¤ ³ó¶ô ÀÔ¸ÂÃß±â ½Ãµµ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Ãø ÁÖÀå Àü¸é °ø°³
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¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ±è¿À¼ö, ±è¼ö¹Ì, ±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ µî ¹ÎÁÖ´ç ½ÃÀÇ¿ø 4¸íÀÌ 1³â 6°³¿ù ÀüÀÎ Áö³ 2019³â 11¿ù ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿øÀ» ±Ù¹«½Ã°£¿¡ ºÒ·¯ ½ÃÀÇÈ¸ »ç¹«½Ç¿¡¼ µ¶°¨ ¹é½ÅÀ» ¸Â¾Ò´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·Éµµ ¼¿ï Á¾·Îº¸°Ç¼Ò¸¦ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ¼ ÄÚ·Î³ª ¹é½ÅÀ» ¸Â¾Ò´Ù. ¸ñÆ÷ È²Á¦ µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æÀº ·Î¸¶½Ã´ë ³×·ÎÈ²Á¦ÀÎ°¡, ºÏÇÑ ÁÖ¼®±ÃÀÇ ±èÀÏ¼ºÀÎ°¡.
±×µéÀÇ ÇãÀ§ °ø¸ð°øÀÛ¿¡ ¸Â¼ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼ÕÇØ¹è»ó ¿ä±¸¿¡ ½Â¼ÒÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÁØºñ¼¸é ÀüºÎ °ø°³ ÇÑ´Ù.
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ÁØºñ¼¸é
»ç°Ç 2020°¡ÇÕ 259 Á¤Á¤º¸µµ µî [´ã´çÀçÆÇºÎ : Á¦1¹Î»çºÎ]
¿ø°í ±è¿À¼ö ¿Ü 3¸í
ÇÇ°í ÁÖ½ÄÈ¸»ç ´º½ºÅõµ¥ÀÌ
¿ø°íÀÇ Ã»±¸ÃëÁö¿¡ ´ëÇØ ÇÇ°í Ãø ÁÖÀåÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù.
Ã»±¸ÃëÁö¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯
1. ¿ø°íÀÇ Ã»±¸¸¦ ±â°¢ÇÑ´Ù.
2. ¼Ò¼Ûºñ¿ëÀº ¿ø°íÀÇ ºÎ´ãÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
¶ó´Â ÆÇ°áÀ» ±¸ÇÕ´Ï´Ù.
Ã»±¸¿øÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯
1. ÀÌ »ç°ÇÀº ¿ø°í ±è¿À¼ö ¿Ü 3¸íÀÌ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øÀ¸·Î¼ (ÁÖ) ´º½ºÅõµ¥ÀÌ º¸µµ¸¦ ¹®Á¦»ï¾Æ ¾ð·ÐÁßÀç¸¦ ½ÅÃ»Çß´Ù°¡ ¹Î»çÀçÆÇÀ¸·Î±îÁö ÀÌ¾îÁø »ç°ÇÀ¸·Î, ÇÇ°í ÃøÀÇ ½Å¹®±â»ç ÀÛ¼º ÃëÀç±âÀÚ, ÆíÁýÀÎ, ÃëÀç¿ø µîÀÌ »ç°Ç ÀüÃ¼¸¦ ²Ä²ÄÀÌ °ËÅäÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°Àº ³»¿ëÀ¸·Î ÀçÆÇºÎ¿¡ È£¼ÒÇÕ´Ï´Ù.
¨ç ¿ø°í°¡ ÁßÀç ½ÅÃ»ÇÏ¿© º» ÀçÆÇºÎ¿¡¼ ½É¸®ÇÏ´Â ³»¿ëÀº Àü Ç×¸ñÀÌ ÀÌ¹Ì ¼ö»ç°á°ú¿Í 1½É ÀçÆÇ µî¿¡¼ ÇãÀ§·Î ¹àÇôÁ³°Å³ª ½º½º·Î Ã»±¸¸¦ Æ÷±âÇÑ °ÍÀÌ°í, ÀÌ¹Ì ¿ø°íµéÀÌ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡¼µµ ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾ÊÀº ³»¿ëÀÌ°í, ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸ÀÇ Á÷±Ç°áÁ¤³»¿ë°ú ÀüÇô º°°³ÀÇ ³»¿ëÀ» Á¤Á¤º¸µµ ½ÅÃ», ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸Çß°í
¨è ¿ø°íÃøÀÌ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î »õ·Ó°Ô Á¤Á¤ º¸µµ¸¦ ¿äÃ»ÇÑ ³»¿ëÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ º¸µµÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾ø´Â µî ¼Ò¼Û ¿øÀÎ ÀÚÃ¼°¡ ¾ø°í
¨é ÇÇ°íÃøÀÇ º¸µµÀÚÃ¼°¡ ¿ø°íµéÀÇ ÁÖÀåÃ³·³ ¿ø°íµéÀÌ °úÅÂ·á¸¦ ¹Þ¾Ò´À³Ä ±â¼Ò³Ä¸¦ µûÁö´Â°Ô ¾Æ´Ï³Ä ÇÇ°íÀÇ º¸µµ´Â ¿ø°íµéÀÌ µ¶°¨ÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´À³Ä ¾È ¸Â¾Ò´À³Ä¸¦ µûÁö´Â º°°³ ÀïÁ¡»çÇ×<º°Ã· Áõºù¼·ù>À¸·Î ÀÏ¹Ý µ¶ÀÚµéÀÌ ÀÌ ±â»ç¸¦ ÀÐ°í ¿ÀÇØ¸¦ ÇÒ ³»¿ëµµ ¾Æ´Ï°í
¨ê ¿ø°íµéÀÌ Á¤Á¤º¸µµ¸¦ ¿ä±¸ÇÑ ¡°°úÅÂ·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù¡±´Â ³»¿ëÀº ÀÌ¹Ì ±â»ç ³»¿ë¿¡ µé¾îÀÖ´Âµ¥µµ ºÒ±¸, (½ÉÁö¾î ¿ø°íµéÀÌ °ÅÁþÀ¸·Î ÇØ¸íÇÏ´Â ³»¿ë±îÁö ¹Ý·Ð±ÇÀ¸·Î ½Å¹®¿¡ º¸µµ¸¦ ÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í)<º°Ã· ÀÔÁõ ¼·ù> ´Ù½Ã Á¤Á¤º¸µµ¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â °ÍÀº ÇÑ±¹ Á¤Ä¡ ¾ð·Ð»ç »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àü ¼¼°è ¹ýÀû ´ÙÅù»ç»ó À¯·Ê¸¦ Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾ø´Â È²´çÇÑ ¿ä±¸¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î »ý°¢µÇ°í
¨ë ÀÌ¹Ì ¿ø°íµéÀÌ ³Ê¹« ½ÉÇÒ Á¤µµÀÇ 1³â¿© °ÉÃÄ ¿©·¯ Â÷·Ê ÁßÀçÃëÁö º¯°æ, ¹Î»çÀçÆÇ Ã»±¸ÃëÁö º¯°æ, ÀçÆÇºÎ ¿ÀÀÎÃ»±¸(ÇØ³²Áö¿ø) µîÀÇ º¯°æ µîÀ» º¼¶§ ÁøÁ¤ÇÑ ÇÇÇØ±¸Á¦º¸´Ù´Â ¾ð·Ðº¸µµ¿¡ ´ëÇÑ Çù¹ÚÀÌ³ª ÀçÆÇ°úÁ¤À» º»ÀÎµéÀÇ Çü»ç ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡ ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â ¼Ó³»°¡ ¿³º¸ÀÌ°í, ÀÌ¿¡ µû¸¥ »çÈ¸Àû ºñ¿ëÀ» Áõ´ë½ÃÅ°°í ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ °æÁ¦Àû ÇÇÇØ¸¦ ³¢Ä¡´Â µî Áø½ÇÀ» È£µµÇÏ°í ÀçÆÇºÎ¿Í ½Ã¹ÎµéÀ» ÇãÀ§·Î ±â¸ÁÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï »ç·Á ±íÀº ÀçÆÇºÎ¿¡¼ Çö¸íÇÏ°Ô ÆÇ°áÇØÁÖ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Áõ°Åµµ º°Ã·À¸·Î Ã·ºÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°¡. ¿ø°íµé ÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡ ½ÅÃ»Çß´ø ¸ðµç Ç×¸ñ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§ Á÷±Ç °áÁ¤ÇÏÁöµµ ¾Ê°í ½º½º·Î Æ÷±âÇÑ ³»¿ë
¿ø°íµéÀº ÀÌ ½É¸®°úÁ¤¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î Á¦ÃâÇÑ Ã»±¸ÃëÁö ÀÌ¿Ü »çÀü¿¡ 10¿© Ç×¸ñÀÌ ³Ñ´Â ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» ¸ðµç Á¶Ç×¿¡ ´ëÇØ ÀÌ ÀçÆÇºÎ¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸ 3Â÷ ½É¸®°ú °úÁ¤¿¡¼ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸°¡ Á÷¿øÀ¸·Î ÀüºÎ ÀÎ¿ëÇÏÁöµµ ¾Ê°í ±× ÀÚÃ¼µµ ¼ö»ç°úÁ¤¿¡¼ Á¤Á¤º¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ÇãÀ§·Î µå·¯³ª °á·ÐÀûÀ¸·Î ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ½º½º·Î Æ÷±âÇß½À´Ï´Ù.
½ÉÁö¾î ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î Á¦ÃâÇÑ ¡°¿ø°íµéÀº °ËÂû±â¼Ò°¡ ¾Æ´Ï¶ó °úÅÂ·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù¡±´Â Á¤Á¤ º¸µµ ¿ä±¸µµ ÀÌ¹Ì ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸ ½É¸®°úÁ¤¿¡¼ ¹Þ¾Æµé¿©Áø °ÍÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. °áÁ¤¹®¿¡´Â ÀÌ ³»¿ë ÀÚÃ¼°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
´õ±¸³ª 1Â÷ ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» ¶§´Â ½ÃÃ» °ø¹«¿øµéÀ» ¸¸³Àûµµ ¾ø´Ù¸ç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ°¡ ÇãÀ§¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù°¡ º°µµÀÇ ¼ö»ç°úÁ¤°ú ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡¼ »ç½Ç·Î µå·¯³ªÀÚ ÀÌ Ç×¸ñÀ» Ãë¼ÒÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Á» ´õ »ó¼¼ÇÏ°Ô ¼³¸í µå¸®ÀÚ¸é, 1Â÷ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡¼ µ¶°¨ Á¢Á¾À» ÇÑ ¸ñÆ÷½Ã º¸°Ç¼Ò Á÷¿øµéµµ ¸¸³ Àû ¾ø´Ù°í °ÅÁþÁø¼ú(1Â÷ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§ ½ÅÃ»)ÇÏ¸é¼ Á¤Á¤ º¸µµ¸¦ ¿äÃ»Çß´Ù°¡ ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼ ±× ÇãÀ§ÁÖÀåÀÌ ¹àÇôÁöÀÚ, ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î´Â ±â¼ÒµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °úÅÂ·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ±×°ÍÀ» Á¤Á¤º¸µµ ÇØ´Þ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î, ÀÌ ¶ÇÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÀÌµéÀÌ ±â¼ÒµÇ¾ú´Ù°í º¸µµÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Â Ã»±¸¿øÀÎÁ¶Â÷ ¾ø´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤¿¡¼ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡ ½É¸®Çß´ø ¿ø°í°¡ Ã»±¸ÇÑ ¸ðµç ³»¿ëÀÌ ±â°¢µÈ °ÍÀÌ³ª ´Ù¸§¾øÀÌ ÀÌ ¹Î»ç ÀçÆÇÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
³ª. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÀüÇô º¸µµÇÏÁö ¾ÊÀº ³»¿ë
¿ø°í°¡ ±×µ¿¾ÈÀÇ ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»°ú ¹Î»ç ¼Ò¼Û¿¡¼ ³»°É¾ú´ø ¿©·¯Â÷·Ê, ¼ö½Ê°ÇÀÇ Á¶Ç× µîÀ» Æó±âÃ³ºÐÇÏ°í ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î Á¤Á¤ º¸µµ¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±â»ç´Â 6¿ù 10ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸é±â»ç¿Í ÀÎÅÍ³Ý ±â»ç µÎ ±ºµ¥ÀÇ µ¿ÀÏ ±â»ç 1°Ç, ¡®È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æ ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» ½ÇÆÐ, º»Áö »ó´ë·Î Á¤Á¤ 3Ãµ¸¸¿ø ¹è»ó Ã»±¸Çß´Ù°¡ ºÒ¼º¸³¡¯ ±â»ç 1°Ç ÀÔ´Ï´Ù.
±×·±µ¥ ¿ø°íµéÀÌ Ã»±¸ÃëÁö ¹× Ã»±¸¿øÀÎ º¯°æ ½ÅÃ»À¸·Î ¿©·¯¹ø Ã»±¸ ÃëÁö º¯°æ ³¡¿¡ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¿ä±¸Çß½À´Ï´Ù.
¡°±â»ç ³»¿ë°ú ´Ù¸£°Ô ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ(±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ, ±è¼ö¹Ì)Àº °æÂû¼ö»ç ÈÄ ±â¼ÒÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡µÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¸ñÆ÷½ÃÃ»¿¡ °úÅÂ·á ºÎ°ú´ë»óÀÌ¶ó°í Åëº¸µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±â»ç ³»¿ëÀÇ °æ¿ì »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ¸·Î ±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ, ±è¼ö¹Ì ½ÃÀÇ¿øÀÇ ¸í¿¹¸¦ ½ÇÃß½ÃÄ×À¸¹Ç·Î ÀÌ¸¦ ¹Ù·Î Àâ½À´Ï´Ù.¡±
±×·±µ¥ ¿ø°íµéÀÌ Á¤Á¤ º¸µµ¸¦ ¿ä±¸ÇÑ ³»¿ë(Áï 4ÀÎÀÌ ±â¼ÒµÇ¾ú´Ù´Â ³»¿ë)À» ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ 2019³â »ç°Ç ÀÌ·¡ ÇöÀç±îÁö º¸µµÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
<7¸é¿¡ °è¼Ó>
2021³â 6¿ù 2ÀÏ Á¦1099È£ 6¸é
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡°2½É¼ ¼Ò¼Û»ç±â °øÀÛ Áõ°Å Á¦´ë·Î Á¦ÃâÇÒ °Í¡±
¡°¾ð·ÐÁßÀç ¶§ ÇÙ½É Áõ°ÅÀÚ·á ¾ÆÁ÷ ¹Ì°ø°³ ÇÙÆøÅº µÉ °Í¡±
<6¸é¿¡ ÀÌ¾î>
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ º¸µµÇÑ ³»¿ëÀº ÀÌµé ¿ø°í 4¸íÀÌ º¸°Ç¼Ò Á÷¿øµéÀ» ¸¸³ Àûµµ ¾ø´Ù¸ç µµ¸®¾î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ °¡Â¥´º½º¸¦ ½èÀ¸¸ç, ÀûÆó¶ó°í Àü±¹¿¡ ¼º¸í¼¸¦ ³¯¸°µ¥ ´ëÇØ, ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡¼ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ (È²Á¦µ¶°¨) ¡°ÀÌ »ç°ÇÀº ÀÌ¹Ì °æÂû¼ö»ç¿¡¼ ÇøÀÇÀÖÀ½ ±â¼ÒÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ³Ñ°ÜÁ³À¸¸ç¡±¶ó°í ¼Ò¸íÇÏ°í, ¶Ç ÀÌ¸¦ ½Å¹®¿¡ º¸µµÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Áï ÇÇ°í Ãø ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ¿ø°í ÃøÀÌ ÇãÀ§·Î, Æ¯È÷ °ø½Å·Â ÀÖ´Â ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ 4¸íÀÌ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ÀÇ ÀÌ¸§À» µ¿¿øÇÏ¿©, Àü±¹ÀÇ ¾ð·Ð»ç¿¡ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ÀûÆó, °¡Â¥ ´º½º µîÀ¸·Î ¸ÅµµÇÏ¿© ÇÇÇØ¸¦ ÁØµ¥ ´ëÇÑ ¹æ¾îÀû ¼º°ÝÀÇ º¸µµÀÌÀÚ, ½Ã¹Îµé¿¡°Ô Áø½ÇÀ» ¾Ë¸®´Â º¸µµÀÔ´Ï´Ù.
Áï ÀÌ »ç°Ç°ú º°°³·Î °ø¹«¿øÀÌ ±â¼ÒµÇ°í ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ °úÅÂ·á¸¦ ¹Þ´Â °úÁ¤¿¡¼ ÇüÆò¼ºÀ» ÀÒ°Å³ª ¹ýÀû Ã³¸®¿¡ ¼ÒÈ¦ÇÔÀÌ ¾ø¾ú´ÂÁö, ÀºÆóÇÑ ºÒ¹ýµéÀÌ ¾ø´ÂÁö, ÀÎ±ÇÄ§ÇØ°¡ ÀÖ¾ú´ÂÁö, ´Ù¸¥ ¹üÁË°¡ ÀÖ´ÂÁö´Â ÀÌ ¹ýÁ¤ ½É¸®¿Í º°µµ·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Áï ¿ø°íµéÀº ÀÌ ¼Ò¼ÛÀÇ ¿øÀÎ ÀÚÃ¼°¡ ºÎÀçÇÑ »óÈ²À» ÀÚ½ÅµéÀÇ Çü»çÀû »ç°Ç°ú ½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î¼ ÁöÀ§¸¦ À¯ÁöÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¿ëÇÏ±â À§ÇØ ÀüÇô ¾ð±Þµµ µÇÁö ¾ÊÀº »ç½ÇÀ» ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î Áö±Ý ÁøÇà½ÃÅ°°í ÀÖ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ´Â ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎÀÌ °úÅÂ·á³Ä ±â¼Ò³Ä°¡ ¾Æ´Ï¶ó, ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ ÀÌ¹Ì ¹Ù´ÚÀÌ ³ ¼¹Î¿ë µ¶°¨ÁÖ»ç¸¦ ½ÃÀÇÈ¸·Î º¸°Ç¼Ò Á÷¿øµéÀ» ºÒ·¯ ¸Â´Â µµ´ö¼ºÀ» ÁöÀûÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
°¢ ½Å¹®º¸µµÀÇ ÀüÃ¼ÀûÀÎ ¸Æ¶ôÀ» ¼³¸íÇÏ´Â Á¦¸ñÀÌ³ª ±â»ç ³»¿ë¿¡µµ ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀº ¾î´À ±¸¼®¿¡µµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¿ø°íµéÀÌ ¼Ò¸¦ Á¦±âÇÑ È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ °ÇÀ¸·Î º¸µµÇÑ ³»¿ëÀº Å©°Ô 3°ÇÀ¸·Î º¸µµÀÚÃ¼°¡ ¿ø°íµéÀÌ ÁÖÀåÃ³·³ °úÅÂ·á³Ä ±â¼Ò³Ä¸¦ µûÁö´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó µ¶°¨ÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´À³Ä ¾È ¸Â¾Ò´À³Ä¸¦ µûÁö´Â º°°³ ÀïÁ¡»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
Ã¹ ¹øÂ° ±â»ç´Â 2019³â 11¿ù 13ÀÏÀÚ 1¸é ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 3¸í È²Á¦¿¹¹æ Á¢Á¾ ÆÄ¹®, ¼¹Î µ¶°¨¹é½Å »©µ¹·Á ÀÇ¿ø½Ç¿¡¼ ÁÖ»ç. Àü±¹Àû À¯»ç»ç·Ê Á¡°Ë ½Ã±Þ¡°
µÎ ¹øÂ° ±â»ç´Â 3020³â 6¿ù 10ÀÏ 1¸é ¡®È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æ ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» ½ÇÆÐ, º»Áö »ó´ë·Î Á¤Á¤ 4Ãµ¸¸¿ø ¹è»ó Ã»±¸Çß´Ù°¡ ºÒ¼º¸³¡°
¼¼ ¹øÂ° ±â»ç´Â 2020³â 7¿ù 29ÀÏÀÚ ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ 4ÀÎ ÀÌÁ¦ ¹ýÁ¤°£´Ù. º»Áö ÀÌÀÇ ½ÅÃ» µû¶ó ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» È¿·Â»ó½Ç¡¯ ±â»çÀÔ´Ï´Ù.
Áï ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÑ ¸ðµç ±â»ç°¡ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øµéÀÌ È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾À» ¸Â¾Ò°í, ¶Ç ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»¿¡ µû¸¥ ÁøÇà°úÁ¤À» º¸µµÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÃ¼ ÃëÁöµµ ¿ø°íµéÀÌ Á¤Á¤ º¸µµ¸¦ ¿ä±¸ÇÑ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎÀÌ °úÅÂ·á³ª ±â¼ÒÀÎ°¡¸¦ µûÁ® º» ÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
¶ó. ÀÌµé 4ÀÎÀÌ ÁÖÀåÇÏ´Â ³»¿ëµµ »ç°ÇÀÇ ¼ö»çÁøÇà°úÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÌ¹Ì 6¿ù 10ÀÏÀÚ ¡®È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æ ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» ½ÇÆÐ¡¯, 7¿ù 29ÀÏÀÚ ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ 4ÀÎ ÀÌÁ¦ ¹ýÁ¤°£´Ù. º»Áö ÀÌÀÇ½ÅÃ»µû¶ó ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» È¿·Â»ó½Ç¡¯ ±â»ç¿¡¼ ¼³¸íÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áï ¨ç ¾²Áöµµ ¾ÊÀº ³»¿ëÀ» Á¤Á¤º¸µµ ÇÏ°í ¼ÕÇØ¹è»ó µ· ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇÏ°í, ¨è ÀÌ¹Ì »ç°Ç ¼ö»çÁøÇà°úÁ¤¿¡ µû¶ó »ç½Ç±×´ë·Î º¸µµÇÑ ³»¿ëÀ» ¶Ç ´Ù½Ã ÀÚ½ÅµéÀÇ ¿ä±¸´ë·Î ¾²Áö ¾ÊÀ¸¸é µ· ´Þ¶ó°í ¹Î°£ ½Å¹®¿¡ ¿ä±¸ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¸¶. ÀÌ »ç°Ç ¿ø°íµéÀÇ ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»°úÁ¤°ú ¹Î»ç¼Ò¼Û ÁøÇà°úÁ¤À» º¸¸é, °è¼ÓÇØ¼ Ã»±¸ÃëÁö¸¦ º¯°æÇÏ°í, µµ¸®ÀÇ ÇÇ°íÀÇ ¸í¿¹¸¦ ¼Õ½ÇÄÉÇÏ´Â ÇàÀ§µéÀ» ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ø°íµéÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÀÇ È²Á¦µ¶°¨ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ±â»ç°¡ Àü±¹ÀûÀ¸·Î Ã¹ º¸µµ°¡ µÇÀÚ, ¼ö»ç°úÁ¤°ú ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡¼ ¹àÇôÁø °ÍÃ³·³ Àü±¹ÀûÀ¸·Î ÇãÀ§¼º¸í¼ ¹ßÇ¥¿Í ÇãÀ§³»¿ëÀ» Åä´ë·Î ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»À» Çß½À´Ï´Ù.
<º°Ã· ÀÔÁõ¼·ù ±è¿À¼ö ¼º¸í¼>
¿ø°í 4ÀÎÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ ÀÌÈÄ 2019.11.13.ÀÏ ¿ø°í ±è¿À¼ö ¸íÀÇ·Î ¡°¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø µ¶°¨ ¹é½Å È²Á¦Á¢Á¾Àº »ç½ÇÀÌ ¾Æ´ÔÀ» ¹àÈù´Ù¡±¶ó´Â Àü±¹ÀÇ ¾ð·Ð»ç¿¡ º¸³½ ¼º¸í¼¸¦ ¹èÆ÷Çß½À´Ï´Ù. ±× ³»¿ëÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
¡°ÀÌ´Â ¸í¹éÇÑ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ´Ù.(Áß·«) ½ÃÀÇ¿ø È²Á¦Á¢Á¾°ü·Ã ±â»ç´Â ¸í¹éÇÑ °¡Â¥ ´º½ºÀÌ¸ç,(Áß·«) »ç½ÇÀ» ¿Ö°î½ÃÄÑ °ßÁ¦¿Í ºñÆÇÀ» ÇØ¾ß ÇÒ ½ÃÀÇÈ¸ÀÇ ½Å·Ú¸¦ ¹«³Ê¶ß¸®°í ¹«·ÂÈ½ÃÅ°·Á´Â ½Ãµµ´Â ÀûÆó¿Í ´Ù¸¦ ¹Ù ¾ø´Ù. ÇØ´ç ¾ð·Ð»ç´Â »ç½Ç¿¡ ±Ù°ÅÇÑ Á¤Á¤, »ç°úº¸µµ¸¦ ÅëÇØ ¹ÎÁÖÁ¤Ä¡ÀÇ ¼ºÁöÀÎ ¸ñÆ÷ÀÇ Á¤Ä¡¸¦ »ì¸®±â¸¦ °£°îÈ÷ ¹Ù¶õ´Ù(Áß·«) ÀÌ¿Í´Â º°°³·Î »ç½ÇÀÎ °ÍÃ³·³ ¹èÆ÷ÇÑ ¾ð·Ð»ç´Â ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡ ÇØ´ç³»¿ëÀ» Á¦¼ÒÇÒ °ÍÀÓÀ» ¹àÈù´Ù.¡±
ÀÌ·± ³»¿ëÀÇ ¼º¸í¼¸¦ Àü±¹¿¡ ¹èÆ÷ÇÏ¿© ½ÇÁ¦·Î ÀÌ ³»¿ëÀ» ¿©·¯ ¾ð·Ð»ç°¡ º¸µµÇÏ¿© º»»ç¿¡ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÇû½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ²¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÀÚ±¸Àû ³ë·Â¿¡ µû¶ó ÈÄ¼Ó±â»ç¸¦ º¸µµÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø°Ô µÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
±×·±µ¥ È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æ Á¢Á¾À» º¸µµÇÑ Àü±¹ÀÇ ¼ö ½Ê °³ÀÇ ¾ð·Ð»ç °¡¿îµ¥ À¯ÀÏÇÏ°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¸ ¾ð·ÐÁßÀç¸¦ ½ÅÃ»ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¶Ç ¿ø°íµéÀº º°µµÀÇ ÀÎÅÍ³ÝÀü³²´º½ºÀÇ Á¤00 ¾¾¿¡°Ô ¾ð·ÐÁßÀç°úÁ¤ ÀýÂ÷ Áß ÀÏºÎºÐ¸¸ ÀÚ·á¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ¸¶Ä¡ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¹º°¡¸¦ Àß¸øÇÏ¿© Á¤Á¤º¸µµ ¼Ò¼ÛÀ» ´çÇÑ °ÍÃ³·³ º¸µµÄÉ ÇÏ´Â À½¸ðµµ ±âÈ¹ÇÏ¿©, º°µµÀÇ ÀçÆÇÀÌ ÁøÇà ÁßÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÀÏ·ÃÀÇ °úÁ¤À» º¸¸é ¿ø°íµéÀÌ º°µµÀÇ ÀçÆÇÀ» ¹Þ´Â °úÁ¤¿¡¼ À¯¸®ÇÏ°Ô È°¿ëÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù. ¹Ý·Ð±Ç ÃæºÐÈ÷ Á¦°ø
ÇÇ°í´Â ÀÌ¹Ì ¿ø°íµéÀÇ ¹Ý·Ð±ÇÀ» ÃæºÐÈ÷ º¸µµÇØ ¿Ô½À´Ï´Ù.(¹°·Ð ¿ø°íµéÀÌ ÁÖÀåÇÑ ¹Ý·Ð ÀÚÃ¼°¡ ÇãÀ§ÀÓÀÌ ÃßÈÄ ¼ö»ç°úÁ¤°ú ÀçÆÇ¿¡¼ µå·¯³µ½À´Ï´Ù.)
2019³â 11¿ù 13ÀÏÀÚ Ã¹ º¸µµ¸¦ º¸¸é ¡°¸ñÆ÷½Ã ÀÇ¿ø 3¸í È²Á¦ ¿¹¹æ Á¢Á¾ ÆÄ¹®¡±À¸·Î º¸µµµÈ °ÍÀº ¸ñÆ÷½Ã Á÷¿øÀÇ Á¦º¸¿Í ´Þ¸® ÀÌ±ÝÀÌ ÀÇ¿øÀÌ °ÅÁþÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀº ¾È ¸Â¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇØ¼ 4¸íÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 3¸íÀ¸·Î º¸µµÇÑ °ÍÀÌ±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
¶Ç ³ª¸ÓÁö ¿ø°íÃø 3¸í¿¡ ´ëÇØ¼µµ Áö¸é ¹Ý·Ð±ÇÀ» ºÎ¿©Çß´Âµ¥, ±è¸ð ÀÇ¿øÀº Á¢Á¾ ´çÀÏÀÎ 7ÀÏ ÀÇ¿ø½Ç¿¡¼ µ¶°¨¹é½ÅÀ» ¸Â¾Ò´À³Ä¡°´Â º»ÁöÀÇ Áú¹®¿¡ ¡±³» ¹æ¿¡¼ ¾È ¸Â¾Ò¾î¿ä. ¶ó°í »ç½ÇÀ» ºÎÀÎÇß´Ù.(Áß·«)
¡°º¸°Ç¼Ò°¡ ¾Ë¾Æ¼ ¿Â °ÍÀÌ´Ù¡±(Áß·«) ´Ù¸¥ ±è¸ð ÀÇ¿ø ¿ª½Ã Ã³À½¿¡´Â »ç½ÇÀ» °ÅÁþÀ¸·Î ºÎÀÎÇÏ´Ù ÁÖ»çÀÚ±¹ µîÀ» È®ÀÎÇÏ¸é µÈ´Ù°í ÇÏÀÚ ¡°Àß ¸ð¸£°Ú´Ù. ´äº¯À» °ÅºÎÇÑ´Ù. °í ÀÔÀåÀ» ¹Ù²å´Ù.¡±
µîÀ¸·Î ¿ø°í ÃøÀÇ ÁÖÀåÀ» ÇÇ°íÀÇ °æÁ¦Àû ºñ¿ëºÎ´çÀ¸·Î ÀÖ´Â ±×´ë·Î ¹Ý·Ð±ÇÀÇ Áö¸éÀ» ¹èÁ¤, º¸µµÇß½À´Ï´Ù.
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´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¸»¾¸µå¸®ÀÚ¸é, ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤À» ¼¼¹ÐÈ÷ ÇÇ°íÀÇ ½Å¹®»ç °ü·Ã ±âÀÚ ÆíÁýÀÎµéÀº ²Ä²ÄÈ÷ °ËÅäÇß°í, È²Á¦ ¿¹¹æÁ¢Á¾ »ç°ÇÀÇ °ø¹«¿øµéÀÇ ¼ö»ç °úÁ¤ÀÌ³ª ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡ µû¶ó ¿ø°í°¡ °è¼ÓÇØ¼ Ã»±¸ÃëÁö µîÀ» ¹Ù²ã°¡¸é¼ ÀçÆÇºÎ¿Í ÇÇ°í, ¾ð·Ðº¸µµµé ÅëÇØ ÀÌ »ç°ÇÀ» ¾Ë°í ÀÖ´Â ½Ã¹ÎµéÀ» Èñ·ÕÇÏ¸ç ÀÌ¹ø ÀçÆÇ±îÁö ÀÌ¸£°Ô µÇ¾úÀ½À» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø È£¼Ò µå¸®¸ç ¿ø°íµéÀÇ Ã»±¸¸¦ ±â°¢ÇØÁÖ½Ã±â¸¦ °£°îÇÏ°Ô ¿äÃ»ÇÕ´Ï´Ù.
2021³â 6¿ù 2ÀÏ Á¦1099È£ 7¸é