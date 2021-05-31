ÇÔÆò±º, ÄÚ·Î³ª19 ¹ßºü¸¥ ¼±Á¦Àû ´ëÀÀ È¿°ú ¡®ÅåÅå¡¯

Áö³ 27ÀÏ ÀÌÈÄ Ãß°¡ È®ÁøÀÚ ¾ø¾î
±º Á÷¿ø Àü¼ö°Ë»ç‧´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ Æó¼âµµ
Àü³² ÇÔÆò±º¿¡¼ ÃÖ±Ù ÄÚ·Î³ª19 ¹ÙÀÌ·¯½º
È®ÁøÀÚ°¡ ¼ÓÃâÇÑ °¡¿îµ¥ ±º ¹æ¿ª´ç±¹ÀÌ ÄÚ·Î³ª19 Ãß°¡ È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.
31ÀÏ ÇÔÆò±º¿¡ µû¸£¸é º´‧ÀÇ¿ø ¹æ¹®ÀÚ¸¦ ÁÖ °¨¿°¿øÀ¸·Î ÇÑ Áö¿ª°¨¿° È®ÁøÀÚ°¡ ´Ù¼ö ¹ß»ýÇÑ »óÈ²¿¡¼ ÇÔÆò±ºÀÌ ½Ã¼³ Æó¼â¿Í ¼±Á¦Àû °Ë»ç µîÀ» Á¶¼ÓÈ÷ ½ÃÇàÇÑ °á°ú Áö³ 27ÀÏ ÀÌÈÄ È®ÁøÀÚ ¼ö°¡ 0¸íÀ¸·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÔÆò±º¿¡¼± Áö³ 23ÀÏ 2¸í, 24ÀÏ 1¸í, 25ÀÏ 3¸í, 26ÀÏ 7¸í, 27ÀÏ 2¸í µî 5ÀÏ°£ ¸ðµÎ 15¸íÀÇ ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±ºÀº ¿ªÇÐÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ µ¿¼±À» ÆÄ¾ÇÇÏ°í, È®ÁøÀÚÀÇ Á¢ÃËÀÚµéÀº ÀÚ°¡°Ý¸® Á¶Ä¡ÇÏ´Â ÇÑÆí, Áö³ 26ÀÏ ±º¼ö ÁÖÀç·Î Æ¯º°´ëÃ¥È¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖ, ÇÔÆò5ÀÏ½ÃÀåÀ» ÀÓ½Ã Æó¼â °áÁ¤ÇÏ°í Á¢ÃËÀÚÀÎ ÇÔÆòÀ¾‧¼ÕºÒ¸é ÁÖ¹ÎÀ» Àü¼ö°Ë»ç ÇØ Ãß°¡ È®»êÀ» ¸·¾Ò´Ù.
¾Õ¼ ±ºÀº ¼ûÀº °¨¿°ÀÚ¸¦ ¹ß±¼ÇÏ°í Áö¿ª»çÈ¸ ³» °¨¿°È®»êÀ» Á¶±â¿¡ Â÷´ÜÇÏ±â À§ÇØ º´¡¤ÀÇ¿ø, »ó°¡, ±³È¸ °ü·ÃÀÚ, ÇÔÆòÀ¾ 3°³ ¸®(ÇÔÆò¸®, ±â°¢¸®, ³»±³¸®) ÁÖ¹Î¿¡ ´ëÇÑ ÄÚ·Î³ª ¼±Á¦°Ë»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ °á°ú 5Ãµ56°Ç Áß 2°ÇÀÇ Ãß°¡ È®ÁøÀÚ¸¦ Ã£¾Æ³Â´Ù.
È®ÁøÀÚÀÇ Ãß°¡ ¹ß»ý ÀÌÈÄ ±º ¹æ¿ª´ç±¹Àº ÇÔÆòÀ¾¡¤¼ÕºÒ¸é ÁÖ¹Î ¼±Á¦ °Ë»ç 3Ãµ879°ÇÀ» ÁøÇàÇÑ °á°ú Áö³ 27ÀÏ ÀÌÈÄ Ãß°¡ È®ÁøÀÚ´Â ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
°ü³» ÄÚ·Î³ª19 ¹ÙÀÌ·¯½º°¡ È®»êµÇ¸é¼ ±ºÃ» Á÷¿ø¿¡ ´ëÇÑ ¼±Á¦Àû Àü¼ö°Ë»çµµ ÁøÇàÇßÀ¸¸ç, ¸ðµÎ À½¼ºÀ¸·Î ³ª¿Ô´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·Ã, È®ÁøÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¹ÐÁ¢Á¢ÃËÀÚ µî 220¸íÀÌ ÀÚ°¡°Ý¸®¿¡ µ¹ÀÔÇßÀ¸¸ç, ±º¿¡¼´Â °¢ ÀÚ°¡°Ý¸®ÀÚº° Àü´ã°ø¹«¿øÀ» 1´ë 1 ¹èÄ¡ÇØ 1ÀÏ 3È¸ À¯¼±ÀÌ³ª ¾îÇÃ·Î °³º° °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í µ¿½Ã¿¡ ±º °ø¹«¿øÀÌ 1ÁÖÀÏ 2È¸ ÀÚ°¡°Ý¸®ÀÚ °ÅÁÖÁö ÁÖ¼Ò·Î ÇöÀå ¹æ¹®À» ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ¹ÙÀÌ·¯½º È®»ê ºÒ¾È°¨ÀÌ °íÁ¶µÊ¿¡ µû¶ó ±ºÀº 5ÀÎÀÌ»ó »çÀû¸ðÀÓ ±ÝÁö, Á¾±³È°µ¿ ÁÂ¼® ¼ö 20% ÀÎ¿ø¸¸ Âü¿© °¡´É µî »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â ´ëÀÀ 2´Ü°è¿¡ ÁØÇÏ´Â Á¶Ä¡¸¦ ½ÃÇà, ¿À´Â 6¿ù13ÀÏ±îÁö ¹æ¿ªÀ» °ÈÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌ»óÀÍ ÇÔÆò±º¼ö´Â ¡°±º ¹æ¿ª´ç±¹Àº Á¢ÃËÀÚ ÆÄ¾Ç, ¼±Á¦Àû °Ë»ç, ½Ã¼³ ¹æ¿ª¼Òµ¶ µîÀ¸·Î Ãß°¡ È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ¾ÕÀå¼°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±º¹Î ¸ðµÎ ¹é½Å Á¢Á¾¿¡ ´ëÇØ µ¿ÂüÇØ ÁÖ½Ã°í Å¸ Áö¿ª ¹æ¹®ÀÌ³ª ¿ÜºÎ¿ÍÀÇ Á¢ÃËÀ» ÁÙÀÌ´Â µî Àû±Ø ÇùÁ¶ÇØ ´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß´Ù. ÇÑÆí, Áö³ÇØ 1¿ù ±¹³» ÄÚ·Î³ª19 Ã¹ È®ÁøÀÚ ¹ß»ý ÀÌÈÄ ÀÌ³¯±îÁö ÇÔÆò±ºÀÇ ÄÚ·Î³ª19 È®ÁøÀÚ ¼ö´Â ÃÑ 44¸í, ÀÚ°¡°Ý¸®ÀÚ´Â 899¸í, ¼±º°Áø·á¼Ò¸¦ ÅëÇÑ ¼±Á¦°Ë»ç´Â 3¸¸8Ãµ400¿©°ÇÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù.