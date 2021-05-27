¸ñÆ÷°úÇÐ´ëÇÐ±³ ¡®´ëÇÐÀÇ Æò»ý±³À°Ã¼Á¦ Áö¿ø»ç¾÷(LiFE)¡¯ ¸¸Á·µµ ³ô¾Æ

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2022ÇÐ³âµµ ½ÅÀÔ»ý ¸ðÁý
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 27ÀÏ
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¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ Áß½É ÀÔÇÐÁ¦µµ(¸¸ 25¼¼ ÀÌ»ó)
À¯¿¬ÇÑ ÇÐ»çÁ¦µµ(¾ß°£, ÁÖ¸» ¼ö¾÷)
´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐÁ¦µµ(±¹°¡ÀåÇÐ±Ý, ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ÀåÇÐ±Ý)
½Ç½À Áß½É ±³À°°úÁ¤
¸ñÆ÷°úÇÐ´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ÀÌ½ÂÈÆ)°¡ ±³À°ºÎ »ç¾÷À¸·Î ÁøÇà ÁßÀÎ ¡®´ëÇÐÀÇ Æò»ý±³À°Ã¼Á¦ Áö¿ø»ç¾÷(LiFE)¡¯ 2022ÇÐ³âµµ ½ÅÀÔ»ýÀ» 9¿ù 10ÀÏºÎÅÍ ¸ðÁýÇÑ´Ù.
ÀÌ »ç¾÷Àº ¸ñÆ÷°úÇÐ´ë°¡ Àü³²¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ±³À°ºÎÀÇ Áö¿øÀ» ¹Þ¾Æ ¿î¿µµÇ´Â »ç¾÷À¸·Î 2019³â ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ 4³â°£ ¸Å³â 9¾ï ¿ø¾¿ Áö¿ø¹Þ´Â´Ù.
¹Ì·¡À¶ÇÕÇÐºÎ·Î ÈÞ¸ÕÀ¶ÇÕº¹Áö°ú(80¸í), °Ç¼³À¶ÇÕ°ú(40¸í)¿¡¼ ÃÑ 120¸íÀ» ¸ðÁýÇÏ¸ç, ¸¸ 25¼¼ ÀÌ»ó °íµîÇÐ±³ ÇÐ·Â ÀÌ»óÀÚ°¡ ÇØ´çµÈ´Ù.
2022³â 2¿ù Ã¹ Á¹¾÷»ýÀÌ ¹èÃâµÇ¸ç, ÁÖÁß ¾ß°£¡¤ÁÖ¸» ¼ö¾÷, ¿Â¶óÀÎ °ÁÂ, ÁýÁßÀÌ¼öÁ¦ µî ¼ö¾÷¹æ½ÄÀÇ ´Ù¾çÈ¸¦ ÅëÇØ ±³À°°úÁ¤ ¸¸Á·µµ¸¦ ³ô¿´´Ù. Æ¯È÷, ½Ç½À Áß½ÉÀÇ ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µÀ¸·Î ÇÐ»ýµéÀÇ È£ÀÀµµ°¡ ¸Å¿ì ³ô¾ÒÀ¸¸ç, ÀÚ°ÝÁõ Áö¿ø, ½Ç½À Áö¿ø, ÇÐºñ ºÎ´ã ¿ÏÈ¸¦ À§ÇØ ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý ¿Ü ´Ù¾çÇÑ ÇÐºñ °æ°¨ ÀåÇÐ ÇýÅÃÀ» ´©¸®°í ÀÖ´Ù.
ÈÞ¸ÕÀ¶ÇÕº¹Áö°ú¿¡¼´Â »çÈ¸º¹Áö»ç ¹× ¿îµ¿°Ç° Àü¹®ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ÆÄÅ©°ñÇÁ, ½£Ã¼Çè, ½É¸®»ó´ã, ´í½º½ºÆ÷Ã÷ µîÀÇ ½Ç½À Áß½É ¼ö¾÷À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, °Ç¼³À¶ÇÕ°ú¿¡¼´Â °Ç¼³ÇöÀå Àü¹®ÀÎ·Â¾ç¼ºÀ» À§ÇØ Áö°ÔÂ÷Á¶Á¾, ±¼»è±âÁ¶Á¤, ¹æ¼ö±â´É»ç µîÀÇ °úÁ¤À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ú°æ·¡ Ã³ÀåÀº ¡°±³À° ÈÄ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ±îÁö ¿¬°èÇÏ¿© ¼ö¾÷ÀÇ ½ÇÈ¿¼ºÀ» °ÅµÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, °°Àº ºÐ¾ß Á¹¾÷»ý°úÀÇ °æÀï¿¡¼ À¯¸®ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î Ãë¾÷ °æÀïÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°´Ù³â°£ÀÇ ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ °á°ú, ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚÀÇ ÀçÃë¾÷, ÀÌÁ÷¿¡ º¸ÅÆÀÌ µÇ´Â »ç¾÷À¸·Î Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ¾Ë·ÁÁ® ½ÅÀÔ»ý ÀÔÇÐ °æÀïÀÌ ´õ¿í Ä¡¿ÇØÁú Àü¸Á¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¸ñÆ÷°úÇÐ´ëÇÐ±³ ¹Ì·¡À¶ÇÕÇÐºÎ 2022ÇÐ³âµµ ½ÅÀÔ»ý ¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý ±â°£Àº 9¿ù 10ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 4ÀÏ±îÁöÀÌ´Ù./½Å¾È³ª±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 27ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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