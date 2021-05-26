10¾ï ¼Ò¼Û, ÀÇ¿ø±Þ¿© °¡¾Ð·ù ÃßÁø/ Æ¯Áý Èñ´ëÀÇ 1¹é³â»ç°Ç(1) È²Á¦µ¶°¨

|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¹ý¿ø ÆÇ°á¿¡¼ Âü°íµÈ ±èÈÆ ÀÇ¿ø(ÁÂÃø. ¼ºÃßÇàÇß´Ù°í °í¼ÒÇÑ ÇÏ·ç Àü »çÁøÀ¸·Î ¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâµÅ ¼ºÃßÇàÀ» ¹Ý¹ÚÇÑ ±èÈÆ ÀÇ¿ø ÃøÀÇ ÁõºùÀÚ·á·Î ¹Ý¿µµÆ´Ù.)°ú ±è±ÙÀç ÀÇ¿ø(¿ìÃø)ÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø. ½Ã¹Î ¼¼±Ý ÇØ¿Ü ¿¬¼ö Áß °ø¹«¿øÀÌ ÃÔ¿µÇß´Ù. °°ÀÌ °¬´ø ½ÃÀÇ¿øµéÀº ÀÌ »çÁøµéÀ» ºñ¹Ð·Î ÇÏÀÚ°í ÇßÁö¸¸ ¿ÜºÎ¿¡ À¯Æ÷µÇ¾î ¹ýÀû ³í¶õÀ» °¡Á®¿Ô´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¼Ò¼Û¿¡¼µµ °ø¸ð °øÀÛ, µ· ¿ä±¸ µî °°Àº ¼ö¹ýÀÌ ³ª¿Ô´Ù. <°ü·Ã±â»ç ¿· ±â»ç>
Æ¯Áý Èñ´ëÀÇ ¸ñÆ÷ 1¹é³â »ç°Ç(1) È²Á¦µ¶°¨
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·Éµµ Á¾·Î º¸°Ç¼Ò¿¡¼ ¹é½Å Á¢Á¾ÇÏ´Âµ¥. ±èÀÏ¼º ÁÖ¼®±Ãµµ
¾Æ´Ï°í, ³×·ÎÈ²Á¦µµ ¾Æ´Ï°í, ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øµéÀÌ ½ÃÃ» Á÷¿øµéÀ» ÀÇÈ¸»ç¹«½Ç·Î ºÒ·¯ »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿ë ¹é½ÅÀ» ¸Â´Ù°¡, µéÅë³ªÀÚ, °ø¹«¿ø°ú °áÅ¹, Èñ´ëÀÇ »ç±â±ØÀ» ÆîÄ¡´Âµ¥. 1³â 6°³¿ù µ¿¾È Ã¹ º¸µµÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ »ó´ë °í¼Ò ¼Ò¼Û ³²¹ß, ÃÑ 7Ãµ¸¸¿øÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Ù°¡ ´ú¹Ì.
È²Á¦µ¶°¨ ¹ÎÁÖ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ 10¾ï¿ø ¼Ò¼Û
½ÃÀÇ¿ø ±Þ¿© ¼ö´ç µî °¡¾Ð·ù ÃßÁø
°ø°¥ Çù¹Ú´çÇÑ ÇÇÇØÀÚµé »ìÇØ ÀÚ»ìÈ£¼Ò µî Ãæ°Ý
Á×À½¸Þ½ÃÁö È²Á¦µ¶°¨ ¹èÈÄ µî Ä«¸£ÅÚ ¼ö»ç ÀÇ·Ú
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÇÇÇØ ±Ø½É, È²Á¦µ¶°¨ ÀºÆó °ø¸ð ¸ùÅë µî ¼ö»ç ÃË±¸
ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Á¤ÅÂ¿µ È¸Àå ¸ñÆ÷½ÃÃ» ¾Õ 25ÀÏ ±âÀÚ È¸°ß
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¹ý¿ø ÆÇ°á¿¡¼ Âü°íµÈ ±èÈÆ ÀÇ¿ø(ÁÂÃø. ¼ºÃßÇàÇß´Ù°í °í¼ÒÇÑ ÇÏ·ç Àü »çÁøÀ¸·Î ¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâµÅ ¼ºÃßÇàÀ» ¹Ý¹ÚÇÑ ±èÈÆ ÀÇ¿ø ÃøÀÇ ÁõºùÀÚ·á·Î ¹Ý¿µµÆ´Ù.)°ú ±è±ÙÀç ÀÇ¿ø(¿ìÃø)ÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø. ½Ã¹Î ¼¼±Ý ÇØ¿Ü ¿¬¼ö Áß °ø¹«¿øÀÌ ÃÔ¿µÇß´Ù. °°ÀÌ °¬´ø ½ÃÀÇ¿øµéÀº ÀÌ »çÁøµéÀ» ºñ¹Ð·Î ÇÏÀÚ°í ÇßÁö¸¸ ¿ÜºÎ¿¡ À¯Æ÷µÇ¾î ¹ýÀû ³í¶õÀ» °¡Á®¿Ô´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¼Ò¼Û¿¡¼µµ °ø¸ð °øÀÛ, µ· ¿ä±¸ µî °°Àº ¼ö¹ýÀÌ ³ª¿Ô´Ù. <°ü·Ã±â»ç ¿· ±â»ç>
È²Á¦µ¶°¨ °ÔÀÌÆ® ±× ¹èÈÄ´Â(1)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ¹ßÇàÇÏ´Â (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸°¡ »ý±ä ÀÌ·¡ ÃÖ´ëÀÇ ¹üÁË°ÔÀÌÆ®·Î ²ÅÈ÷´Â È²Á¦ µ¶°¨ °ü·Ã ¡®½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æ-½ÃÀÇÈ¸-°ø¹«¿ø-ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ-¾Ç¶ö Çàµ¿´ë-ÀÏºÎ º¸Á¶±Ý´ÜÃ¼¡¯ µî ¼ÒÀ§ ¡®È²Á¦ µ¶°¨ Ä«¸£ÅÚ¡¯¿¡ ´ëÇØ ¼ö»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇß°í, ÃÑ 10¾ï ¿øÀÇ ¼Ò¼Û°ú ÀÇ¿ø±Þ¿© °¡¾Ð·ù¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù. <°ü·Ã±â»ç 1¸é ¹Ú½º±â»ç, 3¸é Àü¸é±â»ç>
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â 5¿ù 25ÀÏ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥°¡ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ¾Õ¿¡¼ °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ß(´çÃÊ ÀÇÈ¸ ½Ã¹ÎÀÇ ¹æ¿¡¼ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾úÀ¸³ª, °ø°ø¼ºÀÌ ¾ø´Ù°í °ÅÀý´çÇØ ½ÃÀÇÈ¸ ¾Õ¿¡¼ ÁøÇàÇÔ)À» °®°í ±× ¹èÈÄ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.
ÀÌ »ç°Ç°ú °ü·ÃµÈ ¿©·¯ »ç°Ç¿¡ »ìÇØ, ÀÚ»ì µî Á×À½ ¸Þ½ÃÁö°¡ µîÀåÇÑ Áõ°ÅµéÀ» ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ È®º¸ÇÏ¿© ´õ ÀÌ»ó ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ °ø°¥Çù¹Ú µ¶°¨ Ä«¸£ÅÚ¡¯À» ¹æÄ¡ÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
25ÀÏ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ±âÀÚÈ¸°ß
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¹ý¿ø ÆÇ°á¿¡¼ Âü°íµÈ ±èÈÆ ÀÇ¿ø(ÁÂÃø. ¼ºÃßÇàÇß´Ù°í °í¼ÒÇÑ ÇÏ·ç Àü »çÁøÀ¸·Î ¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâµÅ ¼ºÃßÇàÀ» ¹Ý¹ÚÇÑ ±èÈÆ ÀÇ¿ø ÃøÀÇ ÁõºùÀÚ·á·Î ¹Ý¿µµÆ´Ù.)°ú ±è±ÙÀç ÀÇ¿ø(¿ìÃø)ÀÇ ÆÈÂ¯ »çÁø. ½Ã¹Î ¼¼±Ý ÇØ¿Ü ¿¬¼ö Áß °ø¹«¿øÀÌ ÃÔ¿µÇß´Ù. °°ÀÌ °¬´ø ½ÃÀÇ¿øµéÀº ÀÌ »çÁøµéÀ» ºñ¹Ð·Î ÇÏÀÚ°í ÇßÁö¸¸ ¿ÜºÎ¿¡ À¯Æ÷µÇ¾î ¹ýÀû ³í¶õÀ» °¡Á®¿Ô´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¼Ò¼Û¿¡¼µµ °ø¸ð °øÀÛ, µ· ¿ä±¸ µî °°Àº ¼ö¹ýÀÌ ³ª¿Ô´Ù. <°ü·Ã±â»ç ¿· ±â»ç>
±èÁ¾½Ä ¸ñÆ÷½ÃÀå, ±èÈÞÈ¯ ´ç½Ã ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀåÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÃëÀç¸¦ ½ÃÀÛÇÑ 2019³â 11¿ù ÃÊ »ç°Ç ÁøÇà°úÁ¤À» Ã³À½ºÎÅÍ º¸°í ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ÀÌÈÄ °ø¹«¿øµéÀÇ ÇãÀ§Áø¼úÀ» ¹æÄ¡Çß´Ù.
2019³â 11¿ù 13ÀÏ ¸ñÆ÷ ºÎ½ÃÀå ÁÖÀç·Î ¸ñÆ÷½ÃÃ» °úÀå±Þ È¸ÀÇ¿¡¼ ¸î¸î °úÀåÀÌ ¡°¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ °¢ ºÎ¼ ÀÚ·á µîÀ» È®ÀÎÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥, ½Ã¹Î»ç°úÇÏ°í Àç¹ß ¹æÁöÇÏ°Ú´Ù°í °ø°³ »ç°úÇÏÀÚ¡±°í ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇßÀ¸³ª, ±è¿À¼ö°¡ ¡°¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ °¡Â¥´º½º¡±¶ó°í ¼º¸í¼¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏÀÚ ÀÌµéÀº Ä§¹¬À¸·Î µ¹¾Æ¼¹°í, ¹ý¿ø ÆÇ°á¹®¿¡ µû¸£¸é µµ¸®¾î ½Ã Á÷¿øµéÀº ±è¿À¼ö¿Í °ø¸ðÇÏ¿© °æÂû¼¿¡¼ ÇãÀ§ Áø¼úÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾Õ¼ 5¿ù 10ÀÏ ÀüÈÄ·Î ±èÈÞÈ¯ ½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ¸ñÆ÷½Ã ¸ð °£ºÎ Á÷¿øµéÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹®»ç º»»ç¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê ¹æ¹®ÇÏ°í, Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ °³ÀÎ Áý±îÁö ¸îÀÏ µ¿¾È Ã£¾Æ°¬Áö¸¸ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥´Â ¹®À» ¿¾îÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
13ÀÏ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±â»ç´Â ÀÌµé ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎÀÇ ¼Ò¸í ±×´ë·Î ½Ç·Á °ÅÁþ¸» ÇÏ´Â °Í±îÁö ±×´ë·Î °ÔÀçµÇ¾úÀ¸¸ç(ÀÌ±ÝÀÌ´Â ¾È ¸Â¾Ò´Ù°í ±âÀÚ¿¡ ¸»ÇÔ), À§¹ýÀ¸·Î µ¶°¨ ¸ÂÀº »ç¶÷µé Áß ÀÇ¿ø½Ç·Î ºÎ¸¥ ½ÃÀÇ¿øµé ¼º¸í¸¸ ±×´ë·Î º¸µµµÇ¾ú´Ù.
º¸µµ °áÁ¤ÀÇ °áÁ¤Àû ±Ù°Å´Â ¹Ú±Ù¿µ ±âÀÚÀÇ ÃÖÁ¾ º¸°í¿´°í, ±× ³»¿ëÀº ±â»ç¿¡ ½Ç¸° ±×´ë·Î´Ù.
<<±âÀÚ°¡ ÀÏ¹ÝÀÎÀ» °¡ÀåÇØ ´çÀÏ º¸°Ç¼Ò¿¡ È®ÀÎÇÑ °á°ú ¡°º¸°Ç¼Ò ´ã´çÀÚ´Â Áö³´Þ (10¿ù) 22ÀÏºÎÅÍ ÀÏ¹ÝÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ µ¶°¨¿¹¹æ ¹é½ÅÀº ±× ÁÖ¿¡ ¼ÒÁøµÇ¾î ÀÏ¹ÝÀÎÀº µ¶°¨ ¿¹¹æÁ¢Á¾À» ÀÏ¹Ý º´¿øÀ¸·Î ¾È³»ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.>>
¸ñÆ÷°æÂûÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ 5ÀÏ µÚÀÎ 19ÀÏ ¸ñÆ÷º¸°Ç¼Ò¸¦ Àü°Ý ¾Ð¼ö¼ö»öÇß´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ¿Í ´Þ¸® ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸°¡ ¡°¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ´Â °¡Â¥´º½º¡±¶ó°í ¼º¸í¼¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿©, ¾çÃøÀÇ ÁÖÀåÀÌ ¾ù°¥·Á Áõ°ÅÀÎ¸ê °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Á³±â ¶§¹®.
¹ý¿ø ÆÇ°á¹®Àº ´ç½Ã ¹é½Å ´ã´ç °ø¹«¿øÀÌ ÀÇÈ¸¿¡ ÃâÀå °£ °ø¹«¿ø¿¡°Ô 10°³¸¦ Àü´ÞÇß´Ù´Â °ø¹«¿ø Áø¼úÀÌ ¾ð±ÞµÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÀÌÈÄ ¼ö»ç °á°ú¿Í ¹ý¿ø ÆÇ°á¹®¿¡ µû¸£¸é °ø¹«¿øµéÀÌ 3Â÷ ÃâµÎ ¶§ Áø¼úÀ» ¹Ù²ã ÀÏºÎ ±è¿À¼öÀÇ ÁÖÀåÀÌ ÇãÀ§ÀÓÀÌ ¹àÇôÁ³À½¿¡µµ ¸ñÆ÷½ÃÀå°ú ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸´Â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ °í¼Ò¿Í µ· ¿ä±¸ ¼Ò¼ÛÀ» ±×´ë·Î ³öµ×´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ¹Ì °ø¹«¿øÀÌ °¢°¢ ¹ú±Ý 5¹é¸¸¿ø, 3¹é¸¸¿ø, ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø¿¡°Ô 3¸¸¿ø °úÅÂ·á Ã³ºÐÀÌ¶ó°í ±èÁ¾½Ä ½ÃÀå µî¿¡ Åëº¸ÇÏ¿© ÀÌµéÀº ÀÌ¹Ì ±× °ø¸ðÇÑ ÇãÀ§Áø¼úÀÌ ¹«³ÊÁö°í µµ¸®¾î ¸ñÆ÷½Ã Á÷¿ø, ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øµéÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ÇÇÇØ¸¦ ³¢ÃÆÀ½À» ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù.
±èÁ¾½Ä ¸ñÆ÷½ÃÀå°ú ´ç½Ã ±èÈÞÈ¯ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀåÀº µµ¸®¾î ³»ºÎ °í¹ßÀÚ¸¦ Ã£¾Æ ½ÃÀÇÈ¸ Á÷¿ø 5¸íÀ» ´Ù¸¥ ºÎ¼·Î ÂÑ¾Æ³»´Âµ¥ µ¿ÀÇ¸¦ Çß´Ù.
ÀÇÈ¸°¡ ¿äÃ»Çß°í, ÀÎ»ç±ÇÀÚÀÎ ½ÃÀåÀº ¼¸íÇß´Ù. ÀÌµé ¿©Á÷¿øµéÀº °ÅÁþÁø¼ú È¸À¯, ÀÌÈÄ º¸º¹¿¡ µû¸¥ ±Ø½ÉÇÑ °íÅëÀ» È£¼ÒÇß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÀÌµé ¡®È²Á¦ µ¶°¨ Ä«¸£ÅÚ¡¯·Î Çù¹ÚÀ» ´çÇØ ÀÚ»ìÇÏ°í ½Í´Ù°í È£¼ÒÇÑ »ç¶÷¸¸ °¢°¢ 4¸í, °ø°³ »ìÇØ ÈÄ ½Ã½Å Ã³¸®¹æ¹ý±îÁö °ø°³ÇÑ °ÍÀÌ 1°ÇÀÌ´Ù. ÀüºÎ Çù¹Ú ÇÇÇØ¸¦ ´çÇÑ »ç·Ê´Ù.
ÀÌµé ÇÇÇØÀÚµéÀº ¸ðµÎ ¿ï¸é¼ °ÅÀÇ ½Ç½ÅÇÒ Á¤µµ·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ È£¼ÒÇÑ »ç·Ê´Ù. ÀÌÁß 2¸íÀº Áß°£¿¡¼ ´Ù¸¥ ½Ã¹ÎµéÀÌ »ç¿¬À» ÀüÇØ µè°í º»Áö¿¡ °£ÀýÇÏ°Ô ºÎÅ¹ÇÏ¸ç ¾Ë°Ô µÈ °ÍÀÌ°í, 3°ÇÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÀÚÃ¼ ÃëÀç´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÀüÈÄ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ßÀº 2021³â 5¿ù 25ÀÏ(È) ¿ÀÈÄ 2½Ã ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ¾Õ Á¤¹®¿¡¼ Á¤ºÎ´ç±¹¿¡ »çÀü½Å°í·Î ÀÌ·ïÁ³À¸¸ç ÄÚ·Î³ª ¹æ¿ªÁ¶Ä¡¿¡ µû¶ó ÁøÇàµÆ´Ù.
ºê¸®ÇÎ ¼³¸íÀÚ´Â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¿´´Ù.
´çÃÊ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ½Ã¹ÎÀÇ ¹æ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾úÀ¸³ª, ½ÃÀÇÈ¸°¡ °ø°ø¼ºÀÌ ¾ø´Ù¸ç °ÅºÎÇÏ¿© Á¤¹®¿¡¼ ÁøÇàµÆ´Ù.
(Âü°í·Î ¸ÕÀú ¸»ÇÏÀÚ¸é ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ »ç¹«½ÇÀº ¼ö ½Ê³â µ¿¾È ½Ã¹ÎµéÀÌ ³½ ¼¼±Ý°ú ±¹°¡°¡ °Á¦·Î °¡Á®°£ µ·À¸·Î Á¶¼ºµÈ ÅäÁö, °Ç¹° µîÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁ³À¸¸ç, ÀÇ¿øµéÀÇ 1ÀÎ °³ÀÎ»ç¹«½Ç, ¿ù ±Þ¿©, °ø¹«¿øµéµµ ¸ðµÎ ¼¼±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù. ¼ú, ´ã¹è µî¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¼¼±Ý »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µ¿³× Ä¿ÇÇ¼óÀÇ Ä¿ÇÇ 3000¿ø¿¡µµ ºÎ°¡¼¼ 10%¸¦ °¡Á®°¡¼ ÀÌµé ½ÃÀÇ¿øµé¿¡°Ô ´Ù½Ã ³»·Á°£´Ù.
Áï ÀÌµé È²Á¦ µ¶°¨ Ä«¸£ÅÚ¿¡ ´çÇÑ ÇÇÇØÀÚ Áý¾ÈµéÀÌ ¼ö ½Ê³â µ¿¾È ¼¼±Ý¸¸ ¸·´ëÇÏ°Ô ³½ µ·À¸·Î ÀÌµé¿¡°Ô ±Þ¿©¸¦ Áà°¡¸é¼ µµ¸®¾î ´çÇÑ °ÍÀÌ´Ù. È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ¹æÀÇ Àç»êÀº ¼±°Åµî·Ï ¶§ 63¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù.)
È²Á¦ µ¶°¨ ¾Ç¶ö Ä«¸£ÅÚÀº ¿©·¯ Â÷·Ê ÇãÀ§ °øÀÛ ¼º¸í¼ ¹ßÇ¥, °ø¹«¿ø¿¡ ´ëÇÑ È¸À¯, ¼Ò¼Û°ú °í¼Ò, °ø°³ »ìÇØÇù¹Ú, ÀÚ»ì ÀÚÇØ Çù¹Ú¼Òµ¿ µîÀ¸·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ 1³â 6°³¿ù µ¿¾È Çù¹ÚÇÏ¸é¼ µµ¸®¾î ÀÚ½ÅµéÀÇ ¸í¿¹°¡ ÈÑ¼ÕµÇ¾ú´Ù¸ç ÃÑ 7Ãµ ¸¸¿ø(ÁßÀç 3°Ç 5Ãµ¸¸¿ø, ¹Î»ç 1°Ç 2Ãµ¸¸¿ø)À» ¿ä±¸ÇÏ´Ù°¡ ¹ý¿øÀÇ ÆÇ°á¿¡ µû¶ó ÁßÁöµÈ »óÅÂ´Ù. ±è¿À¼ö°¡ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¸¦ °í¼ÒÇÑ °ÍÀº µµ¸®¾î ¹«°íÁË, ¼Ò¼Û »ç±âÁË µîÀ¸·Î ¿À´Ã ¼ö»çÀÇ·ÚÇÑ »óÅÂ´Ù.
º»»ç 50¾ï¿ø ÇÇÇØ Ãß»ê
ÀÌµé Ä«¸£ÅÚ¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚÀÇ °í¼Ò 2°ÇÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¡®ÇøÀÇ¾øÀ½¡¯ ¹Þ¾Æ ½Â¼ÒÇß´Ù. º°µµ·Î ÁßÀç½ÅÃ» ¶§ µ·À» ¿ä±¸ÇÏ´Ù°¡ ¶æÀ» ÀÌ·çÁö ¸øÇÏ°í, ¹Î»ç·Î ³Ñ¾î°¡ µ·À» ¿ä±¸ÇÑ 1°ÇÀº ÁøÇà ÁßÀÌ³ª, È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ¹æÀÇ ÁÖÀåÀÌ ÇãÀ§·Î ¹àÇôÁ® ÀÌ »ç°Çµµ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ½Â¼Ò °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
ÀÌµé È²Á¦µ¶°¨ Ä«¸£ÅÚÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ÁøÇàÇÑ »ç°ÇÀº ¹«·Á 9°Ç, ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ» 4°Ç(È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ¹æ 3°Ç, ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ 1°Ç), ¹Î»ç 2°Ç, °í¼Ò 3°Ç µîÀÌ¸ç, µ· ¿ä±¸µµ ÃÑ 1¾ï¿ø ´ë¿¡ °¡±õ´Ù. ÀÌ Á¤µµÀÇ ¾Ç¶ö, Áý¿äÇÔÀº ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼ Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾ø´Â »ç·Ê´Ù.
±è¿À¼ö°¡ 2019³â 11¿ù 19ÀÏ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ±âÈ¹º¹ÁöÀ§¿øÀå ¸íÀÇ·Î ¸ñÆ÷½Ã °¢Á¾ ½Ã¼³, Á÷¿ø µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Àü±¹¿¡ ¹èÆ÷ÇÑ ¡®¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ µ¶°¨ ¹é½Å È²Á¦µ¶°¨Àº »ç½ÇÀÌ ¾Æ´ÔÀ» ¹àÈù´Ù¡¯´Â ¼º¸í¼´Â 14°÷¿¡¼ °ÅÁþ¸»À» ÇÏ°Å³ª, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¸í¿¹¸¦ °íÀÇ·Î ÈÑ¼ÕÇÑ °ÍÀÌ ¹ý¿ø ÆÇ°á¹®°ú ºñ±³ÇÒ ¶§ ÇãÀ§ÀÓÀ» Ã£¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¸¦ ±×´ë·Î ÀÎ¿ë º¸µµÇÑ ¼ö½Ê ±ºµ¥ ÀÎÅÍ³Ý ¾ð·Ð, Áö¿ª ½Å¹®¿¡µµ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â º°µµÀÇ ¼Ò¼ÛÀ» Àü°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¼ÛÈ¿¿ø Àü¹«´Â ¡°È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ¹æÀÇ ¼Ò¼ÛÁ¦±â¿Í ÀÌµé ÆÐ°Å¸®°¡ º»»ç ¿©±âÀÚ °ø°³»ìÇØ Çù¹Ú, ¶Ç ÀÌµéÀÇ ¸»À» µè°í ±×´ë·Î ÇãÀ§»ç½ÇÀ» À¯Æ÷ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹® µî¿¡ ´ëÀÀ, ÀÌµéÀÇ ÇãÀ§Åõ¼·Î »ç¾÷Â÷Áú, »ìÇØ Çù¹Ú¿¡ µû¸¥ º´¿ø Ä¡·áºñ µî 1³â 6°³¿ù µ¿¾È º»»ç°¡ ¾à 50¾ï ¿øÀÇ ¼Õ½ÇÀ» º» °ÍÀ¸·Î ÇöÀç±îÁö Áý°èÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏ³ªÇÏ³ª ÁõºùÀÚ·á¸¦ Ã·ºÎÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ °í¹® º¯È£»ç´Â ¡°ÀÌµéÀÌ °è¼Ó ½Ã¹Î µ·À¸·Î µµ¸®¾î °ø°¥ Çù¹ÚÇÏ°í, µ·À» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀçÆÇ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ »ç·ÊµéÀÌ ¹ß°ßµÇ¸é ½Ã¹ÎµéÀÇ ÇÇÇØ°¡ Ä¿Áú ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±Þ¿© °¡¾Ð·ù°¡ ±ÞÈ÷ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í Çß´Ù.
½ÇÁ¦ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸´Â ³»ºÎ Á¦º¸ÀÚ¸¦ »öÃâ º¸º¹ÇÑ´Ù¸ç ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ¼Ò¼Ó ¿© Á÷¿øµé 5¸íÀ» Å¸ ºÎ¼·Î ÂÑ¾Æ³ÂÀ¸¸ç, ±èÁ¾½Ä ¸ñÆ÷½ÃÀåÀº ÀÌ¸¦ ½ÂÀÎÇß´Ù. ½ÇÁ¦ÀûÀÎ °ø¹«¿ø ÀÎ»ç ÇÇÇØÀÚµµ »ó´ç¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
<¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Æ¯º°ÃëÀç´Ü>
2021³â 5¿ù 26ÀÏ Á¦1098È£ 1¸é