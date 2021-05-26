¡°³­ Á» °ÌÀÌ ³µ´Ù¡±¿°Ã³¸® ½Ã½ÅÃ³¸® Çù¹Úµµ/ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ÀÎÅÍºä

|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ½Ã¹Î¼¼±ÝÀ¸·Î ÇØ¿Ü¿¬¼ö¸¦ °£ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øµé. ¼·Î ´ç½Ã »çÁøÀ» ºñ¹Ð·Î ÇÏÀÚ°í ÇßÁö¸¸ ¿ÜºÎ·Î °ø°³µÇ¸é¼ ¸Â°í¼Ò ÇÏ´Â »çÅÂ±îÁö ºú¾îÁ³´Ù.
È²Á¦µ¶°¨ °ÔÀÌÆ® ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ÀÎÅÍºä
Ã¹ º¸µµÇÑ
/ ¿°Ã³¸® µî ½Ã½ÅÃ³¸® ¹æ¹ý±îÁö Çù¹Ú ¡°³ Á» °ÌÀÌ ³µ´Ù¡±
°ø°¥Çù¹Ú-°øÀÛ-°ø¹«¿ø µ¿¿ø-µ· ¿ä±¸ °°Àº ¼ö¹ý ¿©·¯°Ç ¹ß°ß
¹èÈÄ ¼¼·Âµé ½ÇÁ¦·Î´Â ¾È ¹«¼·Áö¸¸ ´Ù¸¥ »ç¶÷µé ÇÇÇØ °ÆÁ¤
È²Á¦µ¶°¨ »ç°Ç ³Ê¹« Áý¿ä ½º½º·Î ÀÚÆøÇÑ ÄÉÀÌ½º, »·»·ÀÇ ±ØÄ¡
---
È²Á¦ µ¶°¨°ÔÀÌÆ®¶õ? ¼¹Î¿ë µ¶°¨¹é½ÅÀ» Áö¹æÁ¤Ä¡ÀÎ(¸ñÆ÷½Ã ÀÇÈ¸ ±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ±è¼ö¹Ì, ÀÌ±ÝÀÌ)ÀÌ ½ÃÀÇÈ¸»ç¹«½Ç·Î °ø¹«¿øÀ» ºÒ·¯ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¸ÂÀº ºÒ¹ýÀ» ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹®ÀÌ 2019³â 11¿ù º¸µµÇÏÀÚ, ¸ñÆ÷½Ã¿Í ¸ñÆ÷½Ã ÀÇÈ¸, ÀÏºÎ ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ°¡ °ø¸ðÇÏ¿© »ç½ÇÀ» ÀºÆó, Á¶ÀÛÇÏ¿© 1³â ¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ¾ð·ÐÁßÀç, ¹Î»ç¼Ò¼Û, °í¼Ò, °ø°³»ìÇØ À§Çù µî Çù¹Ú°ú ¿©·¯Â÷·Ê °ÉÄ£ ¼Ò¼ÛÀ¸·Î ÃÑ 7Ãµ¸¸¿øÀ» ¶â¾î³»·Á´Ù°¡ ¹ý¿øÀÇ ÆÇ°á¿¡ µû¶ó ¹ß°¢µÈ »ç°Ç.
---
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ È²Á¦µ¶°¨ º¸µµ¿¡ °üÇØ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ª ±× ÀüÈÄ ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îºÃ´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ±âÀÚÈ¸°ß ³»¿ëÀº 1¸é ±â»ç µîÀ» ÂüÁ¶ÇÏ°í, ÀÌ ±âÀÚÈ¸°ß ÁÖ¿ä ¼º¸í¼´Â 1¸é ±â»ç, ÀÌ ÀÎÅÍºä´Â ±âÀÚÈ¸°ßÀå¿¡¼ º¸ÃæÇÏ´Â ÁúÀÇÀÀ´ä ÀÎÅÍºä´Ù. ¸ø µé¾î°£ ³»¿ëÀº ´ÙÀ½È£¿¡ °ÔÀçÇÑ´Ù. <ÆíÁýÀÚÁÖ>
¡ãÈ²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡°Ô µ·À» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¾ð·ÐÁßÀç 3Â÷·Ê, ¹Î»ç¼Ò¼Û µîÀ» Á¦±âÇÏ´Ù°¡ ÆÐ¼ÒÇß´Ù?
±×·¸´Ù. 1³â 6°³¿ù µ¿¾È 3Â÷·Ê ÁßÀç½ÅÃ» 5Ãµ¸¸¿ø, ¹Î»ç¼Ò¼Û 2Ãµ¸¸¿ø µî ÃÑ 7Ãµ¸¸¿øÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Ù°¡ ¹ý¿øÀÌ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¾Æ´Ï´Ù. µ· Áö±ÞÇÒ ÀÌÀ¯ ¾ø´Ù°í ÆÇ°áÇÏ¿© ½Â¼ÒÇß´Ù. ¶Ç ¿·ÀÇ ÀÏ´çµéÀÌ Á¦±âÇÑ »ìÇØÇù¹Ú µîº°µµÀÇ »ç°Çµµ ÀÖ°í.
ÇãÀ§·Î °ø¸ð Á¶ÀÛÇÏ¿© µ· ¿ä±¸ÇÑ ½ÃÀÇ¿øÀÌ ¸ñÆ÷ »ý±ä ÀÌ·¡ ÀÖ¾ú³Ä?
¡ã È²Á¦µ¶°¨ »ç°ÇÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Æ¯Á¾ º¸µµ¿´´Âµ¥. ´ç½Ã »óÈ²Àº?
½Å¹®º¸µµ µÈ ³¯ ¸ñÆ÷½Ã ºÎ½ÃÀå ÁÖÀçÈ¸ÀÇ ¶§ ÀÏºÎ °úÀåµéÀÌ ½Ã¹Î »ç°úÇÏÀÚ°í Çß´Âµ¥. ±è¿À¼ö°¡ "¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ°¡ °¡Â¥ ´º½º°í ÀûÆó´Ù°í ÇãÀ§ ºñ¹æ"ÇÏ°í ÀÚ½ÅµéÀº ¾È ¸Â¾Ò´Ù°í ÇÏ´Â ¼º¸í¼ ³¯¸®´Ï±î.
±è¿À¼ö¶û ¸ñÆ÷½Ã°¡ ¿¬´ëÇÏ¿© ÇãÀ§°ø¸ð ¸ðµå·Î ÀüÈ¯ÇßÀÝ¾Æ.
±×¸®°í °ø¹«¿ø µî 1Â÷ 2Â÷, Á¶»ç ¶§±îÁö °è¼Ó °ÅÁþ¸» ÇÏ°í, ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ¹æÀº °è¼Ó ÁßÀç½ÅÃ», ¹Î»ç·Î 4Â÷·Ê 1³â 6°³¿ù µ¿¾È 7Ãµ¸¸¿ø µ· ¿ä±¸ÇÏ°í, °í¼ÒÇÏ°í. ¶Ç ´Ù¸¥ ÆÐ°Å¸® ³¯ °í¼ÒÇÏ°í, SNS·Î °ø°³ »ìÀÎ Çù¹ÚÇÏ°í, »çÈÄ ½Ã½Å Ã³¸® ¹æ¹ý±îÁö ³ª¿Çß´øµ¥.
¸ÂÀº °ÍÀº ±è¿À¼ö ±è¼ö¹Ì ±è±ÙÀç ÀÌ±ÝÀÌ µî 4ÀÎ, ±×¸®°í ¹ý¿ø ÆÇ°á¹®Àº 10¿©°³ ¹é½ÅÀÌ À¯ÃâµÇ¾ú´Ù°í ÇÏ´øµ¥. °ø¸ð°øÀÛ µ· ¶â¾î³»·Á ÇÑ ¸öÅëÀº ¸ñÆ÷½Ã. ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸. ´Ù¼öÀÇ »ç¶÷µéÀÌ µ¿¿øµÇ¾ú´Ù.
Àåºñ, Çàµ¿´ë µî ÀüºÎ ¼ö¹é³â µ¿¾È ½Ã¹Îµé·ÎºÎÅÍ °È¾î°£ ¼¼±Ý È°¿ëÇß°í, ½ÉÁö¾î Á¶¼ºµÈ ÅäÁö, °Ç¹°, 1ÀÎ ÀÇ¿ø»ç¹«½Ç, Àåºñ, º¸Á¶ ÀÎ·Âµµ ¼¼±ÝÀ¸·Î ÀÏÇÏ¸ç °ø¸ðÇÑ °ÅÁö.
¡ã±×·³ 4ÀÎ ¿Ü ¶Ç ¸ÂÀº »ç¶÷Àº?
¼ö»ç°á°ú º¸ÀÚ. ¹é½Å 10°³ Á¤µµ ¹ÝÃâµÇ°í. ±× ¼ýÀÚ ³»ºÎ Á÷¿øµéÀÌ ¸Â¾Ò´Ù°í ÀÔ ¸ÂÃß°í. ±×¸®°í ±è¿À¼ö¶û ÀÔ ¸ÂÃß°í. ¸ñÆ÷½Ã »óºÎ¿¡µµ ±×·¸°Ô º¸°íÇÏ°í.
±×·±µ¥ ³»ºÎÁ÷¿ø ¸Â¾Ò´Ù°í ¼·ù Á¶ÀÛÇß´Âµ¥, ¾È ¸ÂÀº »ç¶÷ ÀÖ°Åµç. ÇÑ¹ø Àç¼ö»ç ÇØº¸¸é ¾Ë°ÚÁö. ¼ö»ç°úÀåµµ ±³Ã¼µÇ¾úÀ¸´Ï.
´ëÇÑ¹Î±¹ ¿©·¯ »óÈ²¿¡¼ ½Ãµµ ÀÇ¿ø Á¤Ä¡ÀÎ, °æÂû, °ËÂû, °ø¹«¿ø µîÀ» ¹ÏÀ» ¼ö ¾ø´Â »ç·ÊµéÀÌ ¸¹ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ¿ì¸®°¡ ÀÌµéÀ» ¹Ï¾î¾ßÇÏ³ª.
½Ã ÁÖ¿ä°£ºÎµé°ú ½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå µîÀÌ È¸»ç, °¡ÅÃÀ» ¸îÀÏÂ° Ã£¾Æ¿À¸ç ±â»ç »©´Â °ÍÀ» ºÎÅ¹ Çß´Ù. ´Ù¸¥ ¾ð·Ð»ç´Â ´Ù ¸·¾Ò´Ù°í Çß´Ù.
3ÀÏ Á¤µµ ÁýÀ» ³ª¼Áö ¸øÇÏ°í. ¹®À» ¿¾îÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀüÈ·Î¸¸ ÅëÈÇß´Ù.
ÀÌ »óÈ²Àº ¿©·¯ Á÷¿øµé ¾Õ¿¡¼ ±èÁ¾½Ä ¸ñÆ÷½ÃÀå¿¡°Ô º¸°íµÇ°í ÀÖ¾ú´Ù. ½ÃÀÇÀåÀº ¸î ÀÏÂ° ½Å¹®»ç¿Í ÁýÀ» Ã£¾Æ¿Ô´Ù.
¡ãÀÚ»ì ¼Òµ¿, Çù¹ÚÀº?
= ½Ã ÁÖ¿ä°£ºÎ°¡ ½Å¹®»ç ¿· ¿ìÁÖ¶óÀÌÅ© Ä«Æä 2Ãþ¿¡¼ °©ÀÚ±â ¸· ¶Ù¾î°¡ À¯¸®Ã¢¹®¿¡ ¸Ó¸®¸¦ ¹Ú°í ¶Ù¾î³»¸®·Á´Â ÀÚ»ì ¼Òµ¿À» ¹úÀÌ°í, ÀÚÇØ¼Òµ¿±îÁö °á±¹ ½Ç½ÅÇß´Ù.
³ ÁøÂ¥ Á×´Â °Í ¾Æ´Ï¾ß ÇÏ°í °ÌÀÌ ³µ´Ù. ±×·¯³ª ¿©·¯ »ç¶÷ÀÌ º¸°í ÀÖ¾î¼ °Ü¿ì ¿ë±â¸¦ ³»°í Å« ¼Ò¸®·Î ¡°´ç½ÅÀÌ Àß¸ø Ã³½ÅÇØ¼ ÀÌ ³¸®ÀÎµ¥, ¹«½¼ Á×´Â´Ù°í Çù¹ÚÀÌ¾ß¡±ÇÏ°í °íÇÔÀ» ÃÆÁö¸¸ ³ªµµ °¡½¿ÀÌ µÎ±Ù°Å·È´Ù.
ÁÖº¯»ç¶÷µéÀÌ ¿Å±â°í ´©¿ö ½Ç½ÅÇÑ °£ºÎÀÇ °¡½¿À» µÎµå¸®´Â µî ÁøÁ¤½ÃÅ°´Âµ¥ ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ ÀÖ´Âµ¥¼ ¡°±è¿À¼ö¶û ¹«´ý ¼Ó±îÁö ºñ¹Ð·Î °¡±â·Î Çß´Ù¡±¸ç ´«¹°À» Èê·È´Ù.
±â°¡ ¸·Çû´Ù.
³ Àú ¸»ÀÌ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î ¡°°ø¹«¿øº¸°í Á×À¸¶ó´Â ¸»ÀÎ°¡. ¾Æ´Ï¸é µÑÀÌ Á×´Â´Ù´Â ¸»ÀÎÁö.¡± ¶³¸®°í °ÌÀÌ ³µ´Ù. ±è¿ìÁø°ú À±½É´öµµ µÑÀÌ ¹Ù´Ù¿¡¼ ¶Ù¾î³»·Á Á×Áö ¾Ê¾Ò´À³Ä. ¾ó¸¶³ª Çù¹Ú¿¡ °ÌÀÌ ³µÀ¸¸é.
¶Ç ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ´Â ¿© ±âÀÚ¸¦ »ìÀÎ Çù¹ÚÇÏ°í, °ø°³ÀûÀ¸·Î ½Ã½Å Ã³¸®(¿°Ã³¸®)±îÁö ½á³ù´õ¶ó.
¡ã±×·³ º¸µµÇÑ °è±â´Â
=ÀÌ¹Ì ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ³»ºÎ °øÀÍÁ¦º¸ÀÚ µî ¿©·¯ Áõ°Å¸¦ °®°í ÀÖ¾ú°í, ¹é½Å °ü¸® ½Ã½ºÅÛ±îÁö ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
³»°¡ º¸µµ°áÁ¤À» ÇÑ °ÍÀº ¹Ú±Ù¿µ ±âÀÚÀÇ ÃÖÈÄ º¸°í¿´´Ù.
½ÃÀÇ¿øÀº ½ÃÀÇÈ¸·Î ºÒ·¯ ¹é½ÅÀ» ¸Â¾Ò´Âµ¥, ¹Ú ±âÀÚ°¡ ÀÏ¹ÝÀÎÀ¸·Î º¸°Ç¼Ò¿¡ ¹é½ÅÀ» ¸Â°í ½Í´Ù°í ÀüÈ Çß´Âµ¥, ¼ÒÁøµÇ¾î¼ ¸ÂÀ» ¼ö ¾ø´Ù°í ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¾î¶»°Ô Áö¿ª ÁöµµÃþÀÌ ÀÌ·² ¼ö°¡ ÀÖ³ª.
¿ì¸° Á¦º¸ÀÚ°¡ Á¦º¸¸¦ ºÎÀÎÇÏ´Â °æ¿ì, °æÂûÀÌ ¼ö»ç¸¦ µÚÁý´Â °æ¿ì µî ¿©·¯ °¡´É¼º, ÀÌµé ½ÃÀÇ¿ø°ú °æÂû°ËÂû ÀÎ¸Æ µî ÀÌ¿¡ µû¸¥ ´ëÀÀ¹æ¹ý±îÁö ÃßÈÄ ¹ú¾îÁú ¿©·¯ °¡´É »ç·Ê°¡ ³ª¿¡°Ô º¸°íµÇ°í ÀÖ¾ú´Ù.
ÇöÀç »óÈ²µµ ÀÌ¹Ì 1³â ¹Ý Àü¿¡ °¡´É ½Ã³ª¸®¿À Áß ÇÏ³ª¿¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. ÃÖ¼ÒÇÑ »ç¶÷ÀÌ±â¸¦ ¹Ù·¨´Âµ¥.
¡ã ¿Ö ½Ã Á÷¿øÀº ±¸¼Ó ±¸ÇüµÇ¾ú´Ù°¡ ¹ú±Ý 5¹é¸¸¿ø, 3¹é¸¸¿ø, ½ÃÀÇ¿øÀº °úÅÂ·áÀÎ°¡.
=¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¼ö»çÀÇ·ÚÇÏ°Å³ª °í¹ßÇÑ °ÍÀº ¾ø´Ù.
±âÀÚµéÀÌ ¼ö»ç ½Ã½ºÅÛ Àß ¾ËÁö ¾Ê´À³Ä. 5ÀÏ µÚ ¾Ð¼ö¼ö»ö µé¾î°¬´Âµ¥, ÀÚ±âµéÀÌ ¾È ¸Â¾Ò°í, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ °¡Â¥´º½º´Ù°í ÇÏ´Ï±î. ¾Æ. Áõ°Å ÀºÆó µé¾î°¡±¸³ª ÇÏ°í ¾Ð¼ö¼ö»ö µé¾î°£°Å´Ù.
È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ ÀÚÃÊÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¼Ò¼Û °É¾ú´Ù°¡ µµ¸®¾î ³ÊÈñµé ¸Â¾ÒÀÝ¾Æ. ÆÇ»ç ÆÇ°á³ª¿À´Â °ÍÃ³·³. ¿©·¯ Â÷·Ê ÁÖº¯¿¡ ÇÇÇØÁÖ°í ÀÚÆøÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
°æÂû ¼ö»ç¸¦ ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ³ª. ³¯ Çù¹ÚÇÑ´Ù°í µµ¸®¾î ±è¿À¼ö°¡ ³¯ °í¼ÒÇß´Âµ¥, ³»°¡ ÃâµÎÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é Ã¼Æ÷ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í °æÂû°üÀÌ ¼¸éÀ¸·Î º¸³Â´õ¶ó. ±×·±µ¥ Áö±Ý 6°³¿ù Áö³ªµµ ³»°¡ Ã¼Æ÷µÇ¾ú³ª.
°æÂû ¼ö»ç·ÂÀÌ ÀÌ·¸´Ù.(¿· ´Ùµé ¿ô¹Ê)
¿Ö ³¯ Ã¼Æ÷ ¾È ÇÏ´À³Ä? ³¯ ¾Ë°í ÀÖ´Ù. °æÂû°üµµ ¾Ë°í ÀÖ°í.
³¯ Ã¼Æ÷ÇØ Á¶»ç ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹º Áø¼úÀ» ÇÒÁö ¸ð¸£ÀÝ¾Æ. Å«°Ô »§ ÅÍÁöÁöÁö. °¨´çÇÒ ¼ö ÀÖ¾î?
³¯ °í¼ÒÇÑ ÀÚ¿Í ´ç½Ã ¼ö»ç°úÀå ¼ÒÅëÇßÀÝ¾Æ.
ÇÏ¿©Æ° ¼ö»ç¸¦ ÁöÈÖÇÑ ¼ö»ç°úÀåÀÌ ÅðÀÓÇßÀ¸´Ï ÇÑ¹ø Àç¼ö»ç¸¦ ÁöÄÑº¸ÀÚ.
¡ã¸öÅëÀÌ ÀÖ³ª
= µÚ¿¡¼ Áñ±â°í 4¸í ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ °ø¹«¿ø°ú ÇãÀ§ °ø¸ðÇÏ¿© ³ª¿¡°Ô ¾ð·ÐÁßÀç 3Â÷·Ê, ¼Ò¼Û 1Â÷·Ê, °í¼Ò µîÀ¸·Î 7Ãµ¸¸¿ø ¶â¾î³»·Á ÇÏ°í. °ø°³ÀûÀ¸·Î »ìÇØÇù¹Ú. ÇãÀ§ ¼º¸í¼ ³¯¸±¶§ ½ÃÀå ÀÇÀåÀÌ ÃÖ¼ÒÇÑ ÀÎ°£ÀÌ¶ó¸é ¸·¾Æ¾ß ÇÏÁö ¾ÈÇß°Ú³ª.
¶Ç ¹Ý´ë·Î µ· ¿ä±¸ÇÏ°Å³ª. °í¼ÒÇÏ°í ¼Ò¼Û°É ¶§ °ø¹«¿øµé ÀÌ¹Ì 3¹øÂ° Á¶»ç¶§ Áø¼ú ¹Ù²î¾ú¾î. ±×·¯¸é ±èÁ¾½Ä ½ÃÀå, ±èÈÞÈ¯ Àü ½Ã ÀÇÀå, Çö ¹ÚÃ¢¼ö ½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå, »ç¶÷´ä°Ô ³ª¿Í¾ßÁö.
Á¤ÅÂ¿µ ¿³ ¸ÔÀ¸¶ó°í µÚ¿¡¼ Áñ°åÀ»±î? ÀØ¾úÀ»±î.
¡ã ±è¿À¼ö¶û ½ÃÀÇ¿ø °ø¹«¿ø µé °ø¸ð Áõ°Å´Â?
=¼ö»ç±â·Ï, ¹ý¿ø ÆÇ°á¹® µî¿¡ ´Ù ³ª¿Â´Ù. ÀÚµ¿Â÷ ¾È ºí·¢¹Ú½º. CCTV, ½ÃÃ»³» °øÀÍÁ¦º¸ÀÚ µî
½ÃÃ» Á÷¿øµéÀÌ °æÂû ¼ö»ç ÃâµÎÇÒ ¶§ ´©±¸Áö½Ã·Î ÀÏ»çºÐ¶õÇÏ°Ô ÀÔÀ» ¸Â®uÀ»±î.
´õ ¼ö»çÇØº¸ÀÚ ÀÌ°Å´Ù. ±×¸®°í ½ÃÃ» Á÷¿øµé ½ÃÀÇ¿ø°ú Ç×²² ÇãÀ§·Î °ø¸ð °øÀÛ Àß¸øÇß´Ù°í.
Áö±ÝÀÌ¶óµµ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ÀÔÀå ¹àÈ÷°í. ÇÇÇØ¾× º¸»óÇØ¾ß.
¿ì¸® ¼ÛÈ¿¿ø Àü¹«°¡ ÃßÁ¤ÇÑ °ÍÀÌ Áö±Ý±îÁö 50¾ï¿øÀÌ ³Ñ´õ¶ó. Á÷¿øµé º´¿øÄ¡·á, È¸»ç ¸í¿¹ÈÑ¼Õ, ¼Ò¼Û ´ëÀÀ, »ç¾÷ Â÷Áú µîµî.
Áï ÀÌ »ç°Ç º»ÁúÀº ¸ñÆ÷½Ã¿Í ¸ñÆ÷½Ã ÀÇÈ¸°¡ ÇãÀ§·Î °ø¸ðÇÏ¿© ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ µ· ÁÖ¶ó°í Çù¹ÚÇÑ Èñ´ëÀÇ °øÀÛ°ø°¥Çù¹Ú»ç°ÇÀÌ¾ß.
¹¹ ÃÖÀü¹æÀÇ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ, °ø¹«¿ø 2ÀÎÀº ¹àÇôÁ³°í, ±× ¹èÈÄµéµµ ÀÌ¹Ì ÀÏºÎ ±â·Ï¿¡ ³ª¿Í ÀÖ°í. ¿ì¸®°¡ °®°í ÀÖ´Â °Í ÇÏ³ª µÑ ¿ì¸® ½º½º·Î ³» º¸ÀÏ°Å¾ß. ¹¹ ´©±¸ ÀÇÁ¸ÇÏ°Ú´Â°¡.
¡ã ¿Ö ±æ°Å¸®¼ ±âÀÚÈ¸°ß ÇÏ´À³Ä.
= ½ÃÀÇÈ¸ ½Ã¹ÎÀÇ ¹æ ¾²ÀÚ°í ÇÏ´Ï±î. ¹ÚÃ¢¼ö ÀÇÀåÀÌ °ÅÀýÇß´Ù°í ÇÏ´øµ¥. °ø°ø¼º ¾ø´Ù°í °ÅÀýÇß´Ù°í ÇÏ´õ¶ó.(¿· ¿ôÀ½. ´ëÇ¥´Ô Èû³»¼¼¿ä. ÀÀ¿ø¼Ò¸®)
±×·³ ÀÚ±âµéÀº ¿Ö °ø°ø¼º ¾øÀÌ Ä«µå ±ÜÀ¸¸ç ±× ÀÚ¸® ¾É¾Æ ÀÖ³ª. ±×·¯´Ù°¡ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ ÀÌÈÄ ¹Ý³³ÇÏ°í, ¾Æ ±×°Íµµ È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ Áß 1¸íÀÎ ±è±ÙÀçÀÌ°í. ±× ±ÜÀº °÷ Áß ÇÑ °÷ÀÌ ºÎÀÎÀÌ ÀÏÇÏ´Â ½Ä´çÀÌ´Ù°í Á¦º¸°¡ ¿Ô´Âµ¥, È®ÀÎÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ»±î. ±×·³ ¿ì¸®º¸°í Á» ÂÉÀÜÇÏÀÝ¾Æ. ÀÌ·¯°ÚÁö.
Áö±Ý È²Á¦4ÀÎ¹æÀº ±× ÀÇÈ¸¼ ³ª¿Í¾ßÁö. »·»·ÇØ. °ø¹«¿ø ½ÃÄÑ °øÀÛÇÏ´Â°Ô °ø°ø¼ºÀÌ³ª. ±×°Íµµ ¹ÎÃÊµé ¼¼±ÝÀ¸·Î Á¶¼ºµÈ ¶¥ °Ç¹°. 1ÀÎ »ç¹«½Ç¿¡ ¾É¾Æ. °³ÀÎ ¹ä°ª ±ÜÀ¸¸é¼. Á» ÂÉÀÜÇÏÁö ¾Ê³ª. ÀÌ·¸°Ô ³»°¡ ³ÌµÎ¸® ÇÏ°ÚÁö.
¡ã´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÀÌ¹ø ±âÀÚ È¸°ß ÀÌÀ¯´Â?
°æÇèÀÌ ¼Åõ¸¥ ±âÀÚµéÀÌ ÀÌµéÀÇ ÇâÀÀ¿¡ ³Ñ¾î°¡Áö ¸»¶ó´Â °Í. ³Ñ¾î°£ »ç¶÷ Á» ÀÖÁö. ÀÌ¹Ì ¿ì¸®°¡ ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖÀÝ¾Æ.
½Ã¹ÎµéÀÌ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÇ °ø°¥ Çù¹Ú, ÇãÀ§Á¶ÀÛ µ· ¶â¾î³»±â¿¡ ´çÇÏÁö ¸»°í ÀÚ»ì °í¹Îµµ ÇÏÁö ¸»°í, ÃÖ¼ÒÇÑ ¾ð·Ð¿¡ ¾Ë·Á´Þ¶ó´Â ÀÇ¹Ì´Ù. ±×·¡¼ ±× ¼ö¹ýÀ» °ø°³ÇÏ´Â°Å´Ù.
Àç»ê ÇÕ°è 60¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ ÆÐ°Å¸®µéÀÌ ¹Ý´ë·Î ³ª¿¡°Ô µ· ¿ä±¸ ¼Ò¼Û °É°í. Áö±âµé º¯È£»ç ºñ¿ë±îÁö ¿ä±¸ÇÏÁö ¾ÊÀº°¡.
º¯È£»çµµ ¼Ò¼Û»ç±â µî °í¼Ò°¡ µÈ°¡ ¸ð¸£°Ú´Ù. º¯È£»çÇùÈ¸¿¡ Á¦¸í¿ä±¸ ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª? »óÀÇ ÁßÀÌ´Ù.
<Æ¯º°ÃëÀç´Ü>
2021³â 5¿ù 26ÀÏ Á¦1098È£ 3¸é