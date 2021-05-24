¾Ë¸²-¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚÈ¸°ß È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 10¾ï¼Ò¼Û ±Þ¿©°¡¾Ð·ù ¼ö»çÀÇ·Ú

|
¾Ë¸² : È²Á¦µ¶°¨ ½ÃÀÇ¿ø 10¾ï¼Ò¼Û ±Þ¿©°¡¾Ð·ù ¼ö»çÀÇ·Ú º¸°í ±âÀÚÈ¸°ß
- ÀÏ½Ã
: 2021³â 5¿ù 25ÀÏ(È) ¿ÀÈÄ 2½Ã - Àå¼Ò
: ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸- ºê¸®ÇÎ ¼³¸íÀÚ
: Á¤ÅÂ¿µ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Áß¾ÓÈ¸Àå, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥
* ÄÚ·Î³ª ¹æ¿ª¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇÏ¿© ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.
* ¹®ÀÇ : (061)279-5711
* ÁÖ¿ä ³»¿ë
: È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ 4ÀÎÀÌ ¸ñÆ÷½Ã°ø¹«¿ø°ú °áÅ¹ÈÄ ÇãÀ§Áø¼úÇÏ°ÔÇÏ°í, ÀÌ¸¦ Åä´ë·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ», ¹Î»ç¼Ò¼Û µîÀ¸·Î ÃÑ 7Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ¿ä±¸ÇÏ´Ù°¡ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ 4ÀÎ¿¡ ´ëÇØ "¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¾Æ´Ï´Ù. È²Á¦Á¢Á¾ »ç½Ç, µ·¿ä±¸ ÀÌÀ¯¾ø´Ù"°í 1½É ÆÐ¼ÒÇÑ ³»¿ë, ÀÌ¹Û¿¡µµ ÇãÀ§ °øÀÛÇÑ ³»¿ëÀ» Åä´ë·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ³¢Ä£ ÇÇÇØ ³»¿ë µîÀ» ¼³¸íÇÏ´Â ÀüÈÄ °úÁ¤, ¿Ö 10¾ï¼Ò¼Û, ±Þ¿©°¡¾Ð·ù ÃßÁø, ¹èÈÄ ¼ö»çÃË±¸ÀÎ°¡ µî * ¹èÆ÷¹®°Ç :
¹ý¿ø 1½É ÆÇ°á¹®, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÁØºñ¼¸é, ±âÀÚÈ¸°ß¹®, (¾çÀÌ ¸¹¾Æ ¼Ò·®¸¸ ¹èÆ÷ÇÔ, ³ª¸ÓÁö´Â ÀÎÅÍ³Ý Âü°í) ÇöÀå ÀÏ¹®ÀÏ´ä µî
* »çÀü Âü°í¹®°Ç:
ÀÎÅÍ³Ý /È²Á¦µ¶°¨/ °Ë»ö
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ