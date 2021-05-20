ÇÔÆò Áö¿ª³óÇù, ³ó¼ö»êÀ¯ÅëÈ°µ¿°¡»ç¾÷ ÅëÇØ Áö¿ª Ã»³â Á¤±ÔÁ÷ Ã¤¿ë ¼±¼øÈ¯

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 20ÀÏ
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ÇÔÆò±ºÀº ¡®Àü³² Ã»³â ½º¸¶Æ® ³ó¼ö»ê À¯ÅëÈ°µ¿°¡ À°¼º»ç¾÷(ÀÌÇÏ ³ó¼ö»êÀ¯ÅëÈ°µ¿°¡»ç¾÷)¿¡ Âü¿©ÇÑ Áö¿ª ³óÇùÀÌ »ç¾÷ Á¾·á ÈÄ Âü¿© Ã»³âÀ» Á¤±ÔÁ÷¿øÀ¸·Î Ã¤¿ëÇÏ´Â µî Ã»³âµéÀÇ Áö¿ª ¾ÈÂø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í 19ÀÏ ¹àÇû´Ù.
³ó¼ö»ê¹° À¯Åë°ú ¿¬°èÇØ Ã»³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ ¸ñÀûÀ¸·Î ¸¶·ÃµÈ ³ó¼ö»êÀ¯ÅëÈ°µ¿°¡»ç¾÷Àº Áö¿ª ³ó‧¼ö‧ÃàÇù, ·ÎÄÃÇªµå µî¿¡ Ã»³âÈ°µ¿°¡¸¦ ¹èÄ¡ÇÏ°í ÃÖÀå 2³â°£ ÀÎ°Çºñ µî Áö¿øÀ» ÅëÇØ À¯ÅëÈ°µ¿°¡ Àü¹®ÀÎ·Â ±³À°À» ÃßÁøÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
ÇÔÆò±º¿¡¼´Â Áö³ 2019³âºÎÅÍ ÇÔÆò³óÇù µî 4°³ÀÇ »ç¾÷ÀåÀÌ »ç¾÷¿¡ Âü¿©ÇØ Áö¿ª Ã»³â 6¸íÀ» Ã¤¿ëÇß´Ù.
±×Áß ÇÔÆò³óÇùÀº Áö³´Þ·Î Áö¿øÀÌ Á¾·áµÈ Âü¿© Ã»³âÀ» Á¤±ÔÁ÷¿øÀ¸·Î Ã¤¿ëÇØ ³ó¼ö»ê À¯ÅëÀü¹®°¡ ¾ç¼º°ú ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇß´Ù.
ÇÔÆòÃµÁö³óÇù ¶ÇÇÑ 2¸íÀÇ Âü¿© Ã»³â Áß 1¸íÀ» Á¤±ÔÁ÷¿øÀ¸·Î ÀüÈ¯ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ °í¿ë°ú Ã»³âÀÇ Áö¿ª ¾ÈÂø¿¡ ÀÏÁ¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÔÆò³óÇù¿¡ Á¤±ÔÁ÷¿øÀ¸·Î Ã¤¿ëµÈ ÀÌ°â¾¾´Â ¡°À¯ÅëÈ°µ¿°¡ Á¤±ÔÁ÷ Ã¤¿ëÀ» À§ÇØ Àü¹®±³À°°ú ÇöÀå½Ç¹«¸¦ º´ÇàÇÏ´Â µî ²ÞÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù¡±¸ç, ¡°ÁÁÀº ±âÈ¸¿¡ ¿øÇÏ´Â Á÷Àå¿¡¼ ÀÏÇÏ°Ô µÅ ±â»Ú°í, ³ó¼ö»ê À¯ÅëÈ°µ¿°¡ À°¼º »ç¾÷ÀÇ ÁÁÀº »ç·Ê°¡ µÈ °Í °°¾Æ »ÑµíÇÏ´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 20ÀÏ
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