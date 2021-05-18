¡°È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ 4¸í ÁøÂ¥ ÁÖ»ç ¸Â¾Ò´Ù¡±

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-05-20 ¿ÀÀü 09:01:53 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 18ÀÏ
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¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ º¸µµ¿¡ ´ëÇØ ±è¿À¼ö À§¿øÀåÀÌ °¡Â¥´º½º¶ó°í ¼º¸í¼­¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÌµéÀº µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ ÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´Ù(°úÅÂ·á Ã³ºÐ)´Â ¹ý¿ø ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ô´Ù.


¸ñÆ÷½Ã º¸°Ç¼Ò Á÷¿øÀ» ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ »ç¹«½Ç·Î ºÒ·¯ µ¶°¨ ¿¹¹æÁ¢Á¾À» ¸Â¾Ò´Ù´Â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Àü±¹ Æ¯Á¾º¸µµÀÎ ÀÌ¸¥¹Ù <È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ »ç°Ç>ÀÇ ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó ½ÃÀÇ¿ø 4¸íÀÌ ÁøÂ¥ µ¶°¨ÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´Ù´Â ¹ý¿ø ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ô´Ù. <°ü·Ã±â»ç 4¸é, ´ç½Ã »óÈ² ¼³¸íÇÏ´Â Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ÀÎÅÍºä>

ÀÌµéÀº ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó ±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ, ±è¼ö¹Ì µî ½ÃÀÇ¿ø 4¸íÀ¸·Î ÀçÆÇºÎ´Â ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø Á¦1¹Î»çºÎ(»ç°Ç¹øÈ£ 2020°¡ ÇÕ 259)ÀÌ¸ç, ÆÇ°á¼±°í´Â 2021³â 5¿ù 11ÀÏÀÌ´Ù.

ÀÌµé 4¸íÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ·Î ÀÚ½ÅµéÀÇ ¸í¿¹°¡ ÈÑ¼ÕµÇ¾ú´Ù¸ç °¢°¢ 5¹é¸¸¿ø¾¿ ÃÑ 2Ãµ¸¸¿øÀ» º»Áö¸¦ »ó´ë·Î ¼ÕÇØ¹è»óÀ» Ã»±¸ÇÑ °ÍÀº ¡°¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµÃ³·³ ÁøÂ¥ ¹é½ÅÁÖ»ç¸¦ ¸ÂÀº °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ¡±µÇ¾î ÀÌµéÀÇ 2Ãµ¸¸¿ø µ· ¿ä±¸ ¼Ò¼ÛÀº ÆÐ¼ÒÇÏ¿© ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ¹è»óÃ¥ÀÓÀÌ ¾ø´Ù(¸í¿¹ÈÑ¼Õ ºÎºÐ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ½Â¼Ò)´Â ÆÇ°áÀÌ´Ù.

¶Ç ÀÌµé 4¸íÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ¡°±â»ç ³»¿ëÀÇ °æ¿ì »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ¸·Î ±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ, ±è¼ö¹Ì ½ÃÀÇ¿øÀÇ ¸í¿¹¸¦ ½ÇÃß½ÃÄ×À¸¹Ç·Î ÀÌ¸¦ ¹Ù·Î Àâ½À´Ï´Ù¡±¶ó°í ¿ä±¸ÇÑ Á¤Á¤º¸µµ¹®µµ ±×´ë·Î ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 

µµ¸®¾î ÀÌµé ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ ¹é½ÅÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´Ù°í ÇØ¼®µÇ´Â ¡®°úÅÂ·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù¡¯ ºÎºÐÀ» ³Ö¾î Á¤Á¤º¸µµ ÇÏ¶ó´Â Ãæ°ÝÀÇ ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ô´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


º»Áö °í¼Ò µ·¿ä±¸Çß´Ù°¡
ÀÚÆø¼öÁØ ÀçÆÇ°á°ú ³ª¿Í

ÀÌµé 4ÀÎÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î Á¤Á¤º¸µµ µî ¿©·¯ Â÷·Ê ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»À» Çß´Ù°¡ µµ¸®¾î ½º½º·Î µ¶°¨¹é½ÅÀ» ¸Â¾Ò´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÃÖ¾ÇÀÇ ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Â °ÍÀÌ´Ù.

¹ý¿øÀº ¡°4ÀÎ (±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ÀÌ±ÝÀÌ, ±è¼ö¹Ì)Àº °æÂû¼ö»ç ÈÄ ±â¼ÒÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡µÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¸ñÆ÷½Ã¿¡ °úÅÂ·á ºÎ°ú ´ë»óÀ¸·Î Åëº¸µÇ¾úÀ¸¹Ç·Î ÀÌ¸¦ ¹Ù·ÎÀâ½À´Ï´Ù¡±¶ó°í Á¤Á¤º¸µµÇÏ¶ó´Â ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù.

ÀÌµéÀº µ¶°¨¹é½ÅÁÖ»ç¸¦ ¾È¸Â¾Ò´Ù¸ç ±×µ¿¾È ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ 3Â÷·Ê °ÉÃÄ 3°ÇÀÇ ±â»ç¿¡ ´ëÇØ ÃÑ 5Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»À» Á¦±âÇßÀ¸³ª ÀüºÎ Á¶Á¤ºÒ¼º¸³µÇ¾î ÀÌµéÀÇ ¿ä±¸»çÇ× °üÃ¶Àº ½ÇÆÐÇß´Ù.

¹ý¿øÀº ±è¿À¼ö µîÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¿ä±¸ÇÑ Á¤Á¤º¸µµ ¹®±¸ Áß ¡®¸í¿¹½ÇÃß, »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ³»¿ë¡¯ µîÀ» »©°í (¹é½ÅÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Æ) ¡°°úÅÂ·á ºÎ°ú´ë»óÀ¸·Î Åëº¸µÇ¾ú´Ù¡±°í Ç¥±â º¸µµÇÏ¶ó°í ÆÇ°áÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ¶Ç ÀÌ¿¡ µû¸¥ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¿ä±¸ÇÑ °¢°¢ 4¸í¿¡°Ô 5¹é¸¸ ¿ø¾¿ ÃÑ 2Ãµ¸¸ ¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÃ¥ÀÓµµ ¾ø´Ù°í ÆÇ°áÇß´Ù.

ÀÌµé 4ÀÎÀº »çÀü ÁßÀç½ÅÃ»¿¡¼­ ¶æÀ» ÀÌ·çÁö ¸øÇÏÀÚ, º°µµÀÇ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼­ ¡°ÁÖ»ç¸¦ ¾È¸Â¾Ò´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ°¡ ÇãÀ§´Ù¡±¸ç Á¤Á¤º¸µµÇÏ°í ÃÑ 2Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ÁÖ°í, Á¤Á¤º¸µµÇÒ ¶§±îÁö ¿¬ 12% ´Þ¶ó°í Ã³À½¿¡ ¿ä±¸Çß´Ù°¡ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÁÖ»ç¸¦ ¸ÂÀº ÀÚ·á¸¦ Á¦ÃâÇÏÀÚ, ³ªÁß¿¡ ÁÖ»ç´Â ¸Â¾Ò´Âµ¥ °úÅÂ·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í Ã»±¸¿øÀÎÀ» º¯°æÇÏ°í µ·Àº ±×´ë·Î 2Ãµ¸¸¿øÀ» ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇÏ´Â µî ¼Ò¼ÛÁ¦±â ³»¿ëÀ» º¯°æÇß´Ù. 
 
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÀÌµé ½ÃÀÇ¿øµéÀÇ »ç°ÇÀ» ¸ÃÀº º¯È£»ç°¡ °è¼Ó ÇãÀ§·Î ³»¿ëÀ» Åä´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ¸é ÀÌ º¯È£»ç¸¦ º¯È£»ç ÇùÈ¸¿¡ Á¦¸íÀ» ¿ä±¸ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¾ú´Ù.

´ëÇÑ¹Î±¹ ¾ð·Ð°è¿Í Áö¿ª»çÈ¸´Â ¹ÎÁÖ´ç Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¼¼±ÝÀ¸·Î ¸ñÆ÷½ÃÃ» ÀÇÈ¸ »ç¹«½ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°í, È°µ¿ºñ¸¦ ¼¼±ÝÀ¸·Î Ãæ´ç(°¡·É ¹ä°ª±îÁö) ÇÏ¸é¼­, ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ »ç¹«½Ç·Î ¸ñÆ÷½ÃÃ» Á÷¿øÀ» ºÒ·¯ µ¶°¨ ¹é½ÅÁÖ»ç¸¦ ¸Â°í, ÀÌ¸¦ ÁöÀûÇÑ ½Ã¹Îµé(¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ)¿¡°Ô ÇãÀ§·Î °ø¸ð Á¶ÀÛÇÏ¿© ¹Ý´ë·Î ¿©·¯ Â÷·Ê °ÉÃÄ ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»À¸·Î 5Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ¿ä±¸ÇÏ°í Á¤Á¤º¸µµ¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Ù°¡ ½ÇÆÐÇÏ°í, Ãß°¡ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼­ 2Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇÑ »ç°ÇÀ» ¸ñÆ÷ »ý±ä ÀÌ·¡ ¡°Èñ´ëÀÇ ¸ñÆ÷ Á¤Ä¡ÀÎ µ¶°¨ °øÀÛ Çù¹Ú±Ø¡±ÀÌ¶ó°í ¾îÀÌ¾ø¾î Çß´Ù.

¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ» ¶§
ÃÑ 5Ãµ¸¸¿ø ¿ä±¸

ÀÌµé 4¸íÀº ¹Î»ç¼Ò¼Û ÀüÀÇ ¾ð·ÐÁßÀç ¶§´Â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ °¢°¢ 3°ÇÀÇ ±â»ç¿¡ ´ëÇØ ÇãÀ§·Î Á¶ÀÛµÈ ÁÖÀåÀ» ´ã¾Æ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ÃÑ 5Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ¿ä±¸Çß°í, ¾ð·ÐÁ¶Á¤ ½ÇÆÐ·Î ÀÌ¾îÁø ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼­´Â µ·À» ÁÙ¿© 4¸íÀÌ °¢°¢¿¡°Ô 5¹é¸¸¿ø¾¿ 2Ãµ¸¸¿øÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í, °±´Â ³¯±îÁö ¿¬ 12% ¿ä±¸ÇÏ¿´À¸³ª ÀüºÎ ½ÇÆÐÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌµé 4¸íÀÌ ½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øÀ¸·Î Ãâ¸¶ÇÒ ¶§ ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡ µî·ÏÇÑ Àç»êÀº ÃÑ ¾à 63¾ï¿© ¿øÀÌ´Ù.

±è¿À¼ö´Â ¿ÃÇØ ÀÛ³âº¸´Ù 2¾ï 2Ãµ 623¸¸¿øÀÌ Áõ°¡, 37¾ï 9Ãµ 66¸¸¿øÀ» ½Å°í, ±è¼ö¹Ì´Â 15¾ï 8Ãµ 993¸¸¿ø, ÀÌ±ÝÀÌ´Â 8¾ï 4Ãµ 784¸¸¿ø, ±è±ÙÀç´Â 1¾ï 9Ãµ 368¸¸¿øÀ» ½Å°íÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÀÌµé 4ÀÎÀÌ º»Áö 2019³â 11¿ù 11ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 3ÀÎ È²Á¦µ¶°¨ ÁÖ»ç ¸Â¾Ò´Ù (ÀÌ±ÝÀÌ°¡ ¾È¸Â¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇÔ¿¡ µû¶ó 3ÀÎÀ¸·Î Ç¥±â. ÃßÈÄ ¼ö»ç°á°ú ÀÌ±ÝÀÌ°¡ ¸ÂÀº °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ) º¸µµ¸¦ »ó´ë·Î ÇãÀ§·Î Àü±¹¿¡ ¡°°¡Â¥ ´º½º¡±¶ó°í ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ±âÈ¹º¹ÁöÀ§¿øÀå ±è¿À¼ö ÀÌ¸§À¸·Î ¼º¸í¼­¸¦ 2019³â 11¿ù 13ÀÏ Àü±¹¿¡ ¹èÆ÷ÇÏ°í, ÇãÀ§ °ø¸ð·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ¾ð·ÐÁßÀç¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ´Â µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ Àç»ê»ó ÇÇÇØ¸¦ ³¢Ä£ ÀÌµéÀ» »ó´ë·Î º»»ç´Â ¸í¿¹ ÈÑ¼Õ, ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇ, ¼Ò¼Û»ç±â, ¹«°íÁË µîÀ¸·Î ÀÌµéÀ» °í¼ÒÇÏ°í, 1¾ï¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÀ» Ã»±¸ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¶Ç ¼ö»ç°úÁ¤¿¡¼­ °ø¹«¿ø¸¸ ¹ú±ÝÀ» ¹Þ°í, ½ÃÀÇ¿øµéÀº °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ¡°¸ñÆ÷½Ã Á÷¿øµéÀÌ Ã³À½¿¡´Â ¹é½ÅÀ» ³í ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í ÇãÀ§ Áø¼úÇÏ´Â µî »ç°ÇÀºÆó È¸À¯, °ø¹®¼­ Á¶ÀÛ µîÀÇ ÇàÀ§´Â ½ÃÀÇ¿øµé°úÀÇ °ø¸ð·Î ÁøÇàµÇ¾ú´Ù¡±¸ç ÀÌµé ½ÃÀÇ¿ø°ú ¼ö»çÆÀ¿¡ ´ëÇÑ Àç¼ö»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

º»Áö´Â ÃëÀç°úÁ¤¿¡¼­ ¸¹Àº ÀÚ·á¸¦ È®º¸ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌµé 4ÀÎ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ´Ù¸¥ À¯·Â Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ µ¶°¨ ¿¹¹æÁÖ»ç¸¦ ¸ÂÀº ÀÚ·áµéÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

±è¿À¼ö´Â ¼ÕÇØ¹è»ó ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÀÚ½ÅµéÀÌ ÁÖ»ç¸¦ ¾È¸Â¾Ò´Ù¸ç º»Áö Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¸¦ °í¼ÒÇß¾ú´Ù. ½Ã Á÷¿øÀº »ç°ÇÃÊ±â °ø¹®¼­¸¦ Á¶ÀÛÇÏ°Å³ª ÇãÀ§ Áø¼úÇß´Ù°¡ ÀÌÈÄ CCTV, Ä«Åå ³»¿ë µî ´Ù¼öÀÇ Áõ°ÅÀÚ·á·Î Áø¼úÀ» ¹Ù²å´Ù.

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÇöÀç±îÁö ÀÚÃ¼ È®º¸ÇÑ ÃëÀç¿øÀÇ ÀÚ·á µîÀ» ¹ýÁ¤¿¡ Á¦ÃâÇÏÁö ¾Ê°íµµ ÀÌµé 4¸íÀÌ Ã»±¸ÇÑ ¼ÕÇØ¹è»ó µîÀÇ ºÎºÐ¿¡¼­ ÀÌ±ä °ÍÀÌ´Ù.

ÀçÆÇºÎ´Â ÆÇ°á¹®¿¡¼­ 1. ÀÌ »ç°Ç±â»ç´Â ÇÇ°í°¡ ¿ø°íµéÀÇ µ¶°¨¹é½Å Á¢Á¾ÇüÅÂ ¹× ¹ýÀû ¹®Á¦Á¡À» °í¹ßÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¸ñÀûÀ¸·Î °ÔÀçÇÑ ±â»ç¿¡ ¿ø°íµéÀÌ ¾ð·ÐÁ¶Á¤½ÅÃ»À» ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇÏ¿©, ±× ¾ð·ÐÁ¶Á¤½ÅÃ»ÀÌ ºÒ¼º¸³ÀÌ¶ó´Â ¼Òµæ ¾ø´Â °á°ú·Î Á¾°áµÇ¾úÀ½À» °­Á¶ÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀÎ Á¡. 

2. ÇÇ°í°¡ º¸µµÇÑ ¿ø°íµéÀÇ µ¶°¨¹é½Å Á¢Á¾ °úÁ¤¿¡¼­ÀÇ ¹®Á¦Á¡Àº ÀÏºÎ »ç½Ç·Î ¹àÇôÁö°í ÀÖ°í, ÀÌ »ç°Ç ±â»ç´Â ÇÇ°íÀÇ À§ µ¶°¨¹é½Å Á¢Á¾ »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÏ·ÃÀÇ º¸µµ °úÁ¤¿¡¼­ ±â»çÀÇ ³»¿ëÀÌ ºÎ´çÇÏ´Â ¿ø°íµéÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Ý¹ÚÇÏ±â À§ÇÏ¿© °ÔÀçÇÑ ºÎ¼öÀû º¸µµ¿¡ ºÒ°úÇÑ Á¡, (Áß·«) 

4. ½ÇÁ¦·Î ¿ø°íµéÀÌ ÇÇ°í°¡ º¸µµÇÑ À§ µ¶°¨¹é½Å Á¢Á¾¹®Á¦·Î °úÅÂ·á ºÎ°úÀÇ ÇàÁ¤Ã³ºÐ±îÁö ¹Þ¾Ò°í(Áß·«) ¿ø°í°¡ Á¦ÃâÇÑ Áõ°Åµé¸¸À¸·Î´Â ÀÌ »ç°Ç±â»ç¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¿ø°íµéÀÇ »çÈ¸Àû ÆòÆÇÀÌ Ãß°¡·Î ÈÑ¼ÕµÇ¾ú´Ù°Å³ª, ÇÇ°í ¼Ò¼Ó ±âÀÚµéÀÌ ¿ø°íµéÀÇ »çÈ¸Àû ÆòÆÇÀ» ºÎ´çÇÏ°Ô ¶³¾î¶ß¸®·Á´Â ÀÇµµ³ª °ú½Ç·Î ÀÌ »ç°Ç ±â»ç¸¦ °ÔÀçÇÏ¿´´Ù º¸±â´Â ¾î·Æ°í, ´Þ¸® ÀÌ¸¦ ÀÎÁ¤ÇÒ Áõ°Å°¡ ¾ø´Ù°í ÆÇ°áÇß´Ù.

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 2½É Ã»±¸
°è¼Ó »ç¾Èº°·Î °ø°³¿¹Á¤

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ¹ý¿ø ÆÇ°á¹®°ú ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¹Ý¹ÚÇÏ¸é¼­ ¹ý¿ø¿¡ È£¼ÒÇÑ ÁØºñ¼­¸éÀ» ÀÎÅÍ³Ý¿¡ °ø°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÀÌ¹ø 1½É ÆÇ°á¹®À» Á¸ÁßÇÏ¸é¼­µµ ¾ÆÁ÷ ÀÌ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ ÃæºÐÇÑ ÀÚ·á¸¦ Á¦ÃâÇÏÁö ¾Ê¾Ò±â¿¡ 2½É ÀçÆÇÀ» Ã»±¸ÇÑ´Ù¸ç Áö³­ 5¿ù 14ÀÏ Ç×¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇß´Ù.

2½É¿¡¼­ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ÀÌµé 4¸íÀÌ ÇãÀ§·Î ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ»ÇÑ ºÎºÐÀ» ÀçÆÇºÎ°¡ °¨¾ÈÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´À³Ä¸ç ÀÌ´Â ÀÌµé ¹ÎÁÖ´ç ½ÃÀÇ¿ø 4¸íÀÌ ¼ö»ç°á°ú¿¡ µû¶ó °è¼Ó ¾ð·ÐÁßÀç½ÅÃ»°ú ¹Î»çÀçÆÇ Ã»±¸¿øÀÎÀ» º¯°æÇÏ´Â µî ÀçÆÇºÎ¸¦ ±â¸ÁÇÏ¸ç »çÈ¸Àû ºñ¿ëÀ» Áõ´ë½ÃÄ×´Ù°í ÁÖÀåÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌµé 4ÀÎÀÌ ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡¼­ ÇãÀ§·Î ÁÖÀåÇÑ ºÎºÐÀ» °¢Á¾ ÁõºùÀÚ·á·Î ¹Ý¹ÚÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
<¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Æ¯º°ÃëÀç´Ü>

2021³â 5¿ù 19ÀÏ Á¦1097È£ 1¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 18ÀÏ
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ÇÔÆòÀ» ºû³½ ÀÎ¹°, ¡®2021³â ÇÔÆò ±º¹ÎÀÇ »ó¡¯ ½Ã»ó½Ä
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ÇÔÆò±º, ½º¸¶Æ® ÆÊ È®´ë Áö¿ø µî º¸±Þ ¹ÚÂ÷
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ÇÔÆò±º, Ãë¾à°èÃþ Àå±âÀÔ¿øÀÚ ¡®¹Ì²ô·³¹æÁö¸ÅÆ® ¼³Ä¡»ç¾÷¡¯ ½Ç½Ã
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
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24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
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