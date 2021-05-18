ÀÎÅÍºä / ¹ÎÁÖ´ç½ÃÀÇ¿øµé. ÇãÀ§·Î Á¶ÀÛ °øÀÛ ¼öÃµ¸¸¿ø µ· ¿ä±¸ ¸Â¼­ ½Â¼ÒÀÌ²ö ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥

|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ Á¤ÅÂ¿µ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ¹ß°£ÇÑ 40¿©±ÇÀÇ Ã¥ ¾Õ¿¡¼ Æ÷Áî¸¦ Àâ¾Ò´Ù.
ÀÎÅÍºä / ÇãÀ§·Î Á¶ÀÛ °øÀÛ ¼öÃµ¸¸¿ø µ· ¿ä±¸ ½Â¼Ò ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥
Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥ ¡°¾²·¹±â´Â Ã³¸®ÇÏ¸é µÅ. °í¹ÎÇÒ ÇÊ¿ä ¾ø¾î¡±
º¼Å°½º ÀÎÅÍ³Ý ±âÀÚ °í¼Ò¿¡ ¡°ÀÓÁ¾¼® ´ëÅë·É Àü ½ÇÀå, ¿Ö °Å±â¼ ³ª¿Í¡±?
Ã³À½ ¼±ÅÃÇÒ ¶§ºÎÅÍ ½ÅÁß ÇÊ¿ä
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ ÀÇÈ¸ »ç¹«½Ç·Î ½Ã Á÷¿øÀ» ºÒ·¯ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾À» ¸Â¾Ò´Ù´Â ÀÌ¸¥¹Ù ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Æ¯Á¾ º¸µµ È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾»ç°ÇÀÌ 1Â÷ ¼ö»ç °á°ú¿Í ÀçÆÇ°á°ú°¡ ³ª¿À¸é¼ ¹ÎÁÖ´ç Á¤Ä¡ÀÎµéÀÇ °øÀÛÁ¤Ä¡°¡ ¹àÇôÁ® Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ º¸µµ 3°Ç¿¡ ´ëÇØ Á¤Á¤º¸µµ ¹× 5Ãµ¸¸¿øÀ» ¿ä±¸Çß´ø ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ»ÀÌ ÀüºÎ ¾È ¹Þ¾Æµé¿©Áö°í, ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼ 2Ãµ¸¸¿øÀÇ µ·À» Ã»±¸ÇÑ °Íµµ ÀÌÀ¯ ¾øÀ½À¸·Î ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ½Â¼ÒÇß´Ù.
¶Ç ÇãÀ§º¸µµ¶ó¸ç ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹® ±âÀÚ 2¸íÀÌ Á¤ÅÂ¿µ º»Áö ´ëÇ¥¸¦ °í¼ÒÇÑ °Íµµ ÀüºÎ ÇøÀÇ ¾øÀ½À¸·Î º»Áö°¡ ½Â¼ÒÇß´Ù.
º»»ç Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¸¦ °í¼ÒÇÑ È²Á¦µ¶°¨ ±è¿À¼ö ½ÃÀÇ¿øÀº ¹Ý´ë·Î ¹«°íÁË, ¼Ò¼Û»ç±âÁË µîÀÇ ÇøÀÇ·Î º»Áö°¡ °í¼ÒÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
3°ÇÀÇ ¾ð·ÐÁßÀç ½ÅÃ»°ú 1°ÇÀÇ ¹Î»ç¼Ò¼Û, 3°ÇÀÇ °í¼Ò »ç°Ç µî ÃÑ 7°ÇÀ» Áý¿äÇÏ°Ô °ø°ÝÇÑ »ç¶÷µé°ú ¼¼±ÝÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼ ¼öÃµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ¿ä±¸ÇÑ »ç¶÷µé¿¡ ´ëÇØ ÀüºÎ ½Â¼Ò·Î ÀÌ²ö Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥¸¦ Áö³ 15ÀÏ º»»ç ÀÌÁøÇÏ ±âÀÚ°¡ ¸¸³ª ÀüÈÄ °úÁ¤À» µé¾îºÃ´Ù. <ÀÏºÎ´Â »çÀûÀÎ ´ëÈ·Î Æò¾îÃ¼·Î ÀÌ¾îÁ® ±×´ë·Î Ç¥±âÇßÀ¸´Ï, µ¶ÀÚ´ÔµéÀÇ ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.>
¡ã ÀçÆÇºÎ¿¡¼ ¸ñÆ÷½Ã ÀÇ¿øµéÀÌ ½ÃÀÇÈ¸·Î ½Ã Á÷¿øÀ» ºÒ·¯ µ¶°¨¿¹¹æÁÖ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´Ù´Â °ÍÀÌ È®ÀÎµÇ¾ú´Âµ¥, ¾îÀÌ¾ø°Ô ±è¿À¼ö ½ÃÀÇ¿øÀÌ ¹Ý´ë·Î ´ëÇ¥´ÔÀ» ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË·Î °í¼ÒÇÑ °Ô ÀÖ´øµ¥.
=¸ñÆ÷°æÂû¼ ¼ÕÁÖ¿µ °æÀ§°¡ 2020³â 12¿ù 2ÀÏ ±è¿À¼ö°¡ °í¼ÒÇßÀ¸´Ï Á¶»çÇÏ°Ô ¸ñÆ÷°æÂû¼·Î ÃâµÎÇÏ¶ó°í ÇÏ´øµ¥¿ä. Á¤´çÇÑ »çÀ¯¾øÀÌ Ãâ¼®ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é Ã¼Æ÷µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÏ¸ç. ÀÌ¹ø ¹ý¿ø ÆÇ°á ³ª¿À±â Àü¿¡ °í¼ÒÇÑ °ÅÁÒ.
¡ã±×·³ ÃâµÎÇß³ª?
=±ÍÂú°í ±ÇÅÂ·Î¿ö¼ ¾È°¬´Ù. ÄÚ·Î³ª·Î ´Ùµé ¸Ô°í »ì±â Èûµé°í, ¿ì¸® ½Å¹®»çµµ Çã¸®¶§ Á¹¶ó¸Å°í ÀÖ´Â ½Ã±âÀÎµ¥. °Å±â °¡¼ ½Ã°£ ¼ÒºñÇÒ ÀÏ ÀÖ³ª?
¡ã±×·³ Ã¼Æ÷µÇ¾ú³ª?
=³ª ¿©ÀüÈ÷ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÀÏ ÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥?
¡ãÈ¤½Ã ¸ñÆ÷°æÂû¼Àå¿¡°Ô ¾Ð·Â°¡ÇÏ°Å³ª ÀüÈÇß³ª?
= 1~2³â ÀÖ´Ù°¡ ´Ù¸¥ µ¥·Î ¿Å±æ »ç¶÷¿¡°Ô ¿Ö?
¡ã±×·³ ´ç½Ã ¼ö»ç°úÀå¿¡°Ô ÀüÈÇß³ª?
= ³»°¡ ¿Ö? ±× ¶§ ´ç½Ã °ð Á¤³â ÅðÀÓÇÒ »ç¶÷ÇÑÅ×. ¾Æ ¿ì¸® ÂÊ¿¡¼ Á» ÃëÀçÇÒ ÀÏÀº ÀÖ¾úÁö. ±×°Å¾ß ¿ì¸® ´ã´çºÎ¼¿¡¼ ÇÒ ÀÏÀÌ°í. ±×°Íµµ ±ÍÂú¾Æ¼ Áö½Ã ¾È ÇÑ°Í °°Àºµ¥.
¡ã±Ã±ÝÇÏ´Ù. ±è¿À¼ö°¡ ´ëÇ¥´ÔÀ» °í¼ÒÇÏ°í, °æÂû¼´Â ÃâµÎÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é Ã¼Æ÷µÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù°í Çß´Âµ¥ ¿Ö Ã¼Æ÷µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í »ý°¢ÇÏ³ª?
=¹Ì±¹ ÇÏ¹öµå´ëÇÐ ¼®ÇÐÀÌ¶õ ¸¶ÀÌÅ¬»÷µ¨ ±³¼ö°¡ ¿Ö Á¤ÀÇ¶õ ¹«¾ùÀÎ°¡? ¶õ Ã¥À» Àú¼úÇß°Ú´Â°¡. ³»°¡ ±× Ã¥ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ ¼ÀÀÌÁö.(¿ôÀ½)<Âü°í Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥´Â Àü³²´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú, µ¿½Å´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú¿¡¼ °ÀÇ¸¦ ÇÏ´Â µî ¿À·§µ¿¾È Á¦ÀÚµéÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Ù°¡ 22³â ÀüÀÎ 1999³â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ Ã¢°£Çß´Ù. ÇöÀç 200¿© Áö¿ª½Å¹®ÀÇ ¿¬ÇÕÃ¼ÀÎ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Áß¾ÓÈ¸ÀåÀÌ´Ù.>
±×·±µ¥ °í¼ÒÇÑ 2¸íÀÌ ÀÚÄª ±âÀÚ¶ó´Âµ¥. ÀÌÂÊ °í¼Ò»ç°ÇÀº ¹¹ ÀÌµéÀ» ¿¹¿ìÇÏ´Â Â÷¿ø¿¡¼ ¿¹ÀÇ»ó °¬Áö. ±×ÂÊÀÌ Áö±Ý ³ªÇÑÅ× ¹«¾ùÀ» Àß¸øÇß´ÂÁö °¡¸£ÃÄÁà¾ßÁö. ¹°·Ð µÎ »ç¶÷ ´Ù ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸³ª ¹®È°ü±¤ºÎ¿¡¼ ¹ß±ÞÇÑ ±âÀÚÁõÀº ¾ø´Â »ç¶÷µéÀÌ¾ß.
ÇÑ »ç¶÷Àº ³»°¡ ¿ì¸® ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±â»ç¸¦ ³» ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ °øÀ¯ ½ÃÄ×´õ´Ï. ±× ¹Ø ´ñ±Û¿¡ ¡°³ªµµ ±âÀÚ·Î½á¡± ¸ÂÃã¹ýµµ Æ²¸®°Ô ´Þ¾Æ³ù´õ¶ó°í. ·Î¼(ÀÚ°Ý) ·Î½á(¼ö´Ü) µîÀÇ ±¸º°µµ ¸øÇØ¼. ¾Æ ÀÌ·± ÀÎÅÍ³Ý ¸ÅÃ¼µµ ÀÖ±¸³ª ÇÏ°í ¾Ë¾ÒÁö.
ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹® ±âÀÚ´Â Àß ¾ËÁö. ¿ì¸® µ·À¸·Î ±× »ç¶÷ È«º¸ ±ÛÀ» ¿ì¸® ½Å¹®¿¡ °ÔÀçÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾úÁö. ±×·±µ¥ È¸»ç ¿©ÀÚ Á÷¿øÀÌ »ç³» °æ¿µÁø¿¡ ÀÌ »ç¶÷¿¡ °ü°èµÈ ¹Î¿øÀ» Á¢¼öÇÑ »ç¶÷ÀÌ¾ß. ¿©±âÀÚ¿¡ º¸³½ °³ÀÎÀû Ä«Åå ±Û, ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ¿Ã¸° ±Ûµé¿¡ ¿©±âÀÚ°¡ ¸¶À½ÀÌ »óÇØÀÖ¾î. ¹ýÀûÀ¸·Î ÀÌ¹Ì °ËÅä°¡ ´Ù ³¡³µÁö.
±×·±µ¥ ÀÌ »ç¶÷ÀÌ È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾¿¡ °üÇÑ ÀüÈÄ °úÁ¤Àº ÀÏÃ¼ º¸µµ¾øÀÌ ±×ÂÊ À¯¸®ÇÑ ±â»ç¸¸ ¸î °Ç ¾²´õ±¸¸¸. ±×·¸°Ô ¾ÈºÃ´Âµ¥, Á» »·»·ÇØ.
±×·¯¸é À¯Çà°¡Ã³·³ ³×°¡ ¿Ö °Å±â¼ ³ª¿Í. ÇÏ°í ³»°¡ ³ë·¡ºÎ¸¦ ¼ö ÀÖ°ÚÁö.
ÀÌ »ç¶÷µµ ³¯ °í¼ÒÇß´õ¶ó.
¡ã°á°ú´Â.
=´Ù ³»°¡ ÀÌ°åÁö. ¹«ÇøÀÇ.
¡ã±×·³ ÀÏ¹ú¹é°è, º¸º¹ µî ´ÙÀ½ °èÈ¹À» ¾Ë·ÁÁÙ ¼ö ÀÖ³ª.(±Ó¼Ó¸»·Î)
=ÇÏÇÏÇÏ. ³¯ Àß ¾ËÁö ¾Ê³ª. ³»°¡ ÃëÇÏ´Â Á© ¹«¼¿î Çàµ¿Àº?
¡ã±×¾ß. ¹«°ü½É. ¹æÄ¡. ´ëÇ¥´ÔÀº Á¤¸» µÞ³¡ ÀÛ·Ä. ¿ÀÁ×ÇÏ¸é È¸»ç¿¡¼ Â÷¶ó¸® ¿åÀ» ¾ò¾î¸Ô´Â »ç¶÷ÀÌ ´õ ºÎ·´´Ù°í Á÷¿øµéÀÌ ±×·±´Ù´Ï±î¿ä.
=¹«°ü½É ¿Ü¸éÀº »ó´ë¹æ¿¡°Ô Ã³ÀýÇÑ ÆÐ¹è, ¿Ü·Î¿ò, ¹Ý¼ºÀ» ÁÖ´Ï±î.
³ ±×·¡µµ È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ »ó´ë·Î °ð °í¼ÒÀå Á¦ÃâÇØ. 1³â ¹Ý ¸¸¿¡ ÀÌÁ¦¼ ¸»ÇÏ´Â °ÍÀº ±×·¡µµ ÀÌµé¿¡°Ô ¾ÖÁ¤Àº ÀÖ¾î¼Áö.
¡ãÀÏºÎ ½ÃÀÇ¿ø Áß ÀÎ°£Àû ¹è½ÅÀÚ´Â?
=¾²·¹±âÁö. ¾È ÀØÁö. ³ª¶û 22³â µ¿¾È Ä¿ÇÇ ÇÑ ÀÜ, ¹ä ÇÑ³¢ ¾È¸ÔÀº ½ÃÀÇ¿øµµ ÀÖÁö. ±×·±µ¥ ºÎÅ¹ÇÏ´õ¶ó. ³ È²Á¦µ¶°¨ 4ÀÎ¿¡°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ºñ¹æÇÑ ¼º¸í¼ »Ñ¸®¶ó°í Ãæµ¿Áú ÇÑ »ç¶÷µéµµ ´ëÃæ ¾Ë°í ÀÖÁö. ±×¸®°í ±× ±â»ç ±×´ë·Î ¾´ ±âÀÚµéµµ ´Ù ±â¾ïÇÏ°í ÀÖ°í.
ÀÌ°Ô ¾²·¹±âÀÏ±î. ¹üÁËÀÚÀÏ±î. »çÈ¸Àû Èä±âÀÏ±î. °øµ¿Ã¼ÀÇ Àç¾ÓÀÏ±î?
°¡·É ¿¹¸¦ µéÀÚ¸é ÀÌ·± °Å¾ß. ³» µ· ÁÖ°í »ý¼±À» »ç¿Ô´Âµ¥. ½Ì½ÌÇÑ °ÍÃ³·³ ´«ÅÊÀÌ¿¡ ¹°°¨ Ä¥ÇÑ °¡Â¥¿´¾î. »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¸£°í ¿ä¸®ÇØ¸Ô´Ù°¡ ´Ù º´¿ø °¡°Å³ª Á×±âµµ ÇØ.
¶Ç ±ÍÂú¾Æ ÀÌ ½âÀº »ý¼±À» ³öµÎ¸é ´õ ½â¾î ¹ú·¹°¡ ³ÑÄ¡°í Àü¿°º´ÀÌ ¿·Áý±îÁö ¹øÁö±âµµ ÇØ. ¾²·¹±â¿¡¼ Àç¾ÓÀÌ µÈ°ÅÁö. ÀÌ·² ¶§, ¾î¶»°Ô ÇÒ°Å¾ß.
´©±º Çö¸íÇÏ°Ô »¡¶û ¹ö¸®ÁÒ.
¹°·Ð Á÷Á¢ Ä¡¿ì±âµµ ÇÏ°í, Ã»¼ÒºÎ¸¦ ºÎ¸£±âµµ ÇÏ°í
ÀÌ°Íµµ ¼¼±Ý ³½ °ÍÀ¸·Î ¿î¿µµÇ´Ï ³» µ·ÀÌÁö. ¿ÜºÎ ¿ë¿ªÀ» Áà¼ Æó±âÃ³ºÐ ¼Ò°¢½ÃÅ°±âµµ ÇÏÁö.
±â°¡ ¸·Èù »óÈ²ÀÌÁö.
ÇÏ¿©Æ° Ã³À½ºÎÅÍ ³» µ·, ½Ã¹Îµé µ·ÀÌ µé¾î °£ °Å¾ß. ±â°¡ ¸·È÷Áö.
¼¼»óÀ» º¸¸é ¼ÒÁßÇÑ °ñµ¿Ç°ÀÌ³ª ¼ÒÀåÇ°µµ ÀÖ°í ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ°¡ µÈ ¿©·¯ ±â¾ï, È¸»óµµ ÀÖ°í,
±×³É ¹ö·ÁÁö°Å³ª ÀØÇôÁö±âµµ ÇÏÁö.
°¡·É ÇØ¹Ù¶ó±â. ´Ùµé ³ë¶õ ÀÙ¿¡ ºÎ±Í¸¦ »ý°¢ÇØ.
È¸È»ç ´ë°¡ È°¡µéÀÌ ±×³É ¹¶µå·¯Áö°Ô ±×·Á. ³ë¶þ°Ô È·ÁÇÏ°Ô.
¿ì¸®³¢¸® ÀÌ¾ß±âÁö¸¸ ÇØ¹Ù¶ó±â ¾¾¾Ñ ¹¶ÅÊÀÌ´Â ³Ñ ¼¶¼¼ÇØ¼ ¼¼ÇÊ·Î ±×¸®±â Èûµé¾î. ±×·¡¼ ³ë¶õ ÀÙÀ» Ãß»óÀûÀ¸·Î ±×¸®±âµµ ÇÏ´Â°Å¾ß. ±×¸®°í »½Ä¡Áö. ³ ºÎ±â¾ß ÇÏ°í, ±×¸®°í Èû¾øÀÌ º¸ÀÎ´Ù°í ¾¾¾ÑÀ» ¹«½ÃÇÏÁö. ¸íÈÀÇ ºñ¹ÐÀÌÁö. ÇÏÇÏÇÏ.
±×·±µ¥ »ý¸íÀÇ ºñ°áÀº ¾¾¾Ñ¿¡ ÀÖ°Åµç.
±×·¡¼ °Ç°ÇÑ Áö¿ª½Å¹®, ¿Ã¹Ù¸£°Ô ¸»ÇÑ »ç¶÷µéÀÌ ¾¾¾ÑÃ³·³ ÇÊ¿äÇÒ ¶§µµ ÀÖ¾î.
ÀÌ ±âÀÚ´ÔÀº ¹°°¨ Ä¥ÇÑ ½âÀº »ý¼±Àº »çÁö ¸¶. Àß ±¸º°ÇÏ°í. ¸Ö¸®¼ ÃÄ´Ù ¸¸ º¸Áö¸»°í ÅëÅë ´·¯º¸°í Æ¨°ÜºÁ¾ß ÇØ. »ê ´ÙÀ½¿¡ °í¾çÀÌÇÑÅ× ´øÁöÁö ¸»°í.
¡ã±×·¯¸é ´ëÇ¥´Ô °í¼ÒÇÑ ³ª ¸ð ±âÀÚ´Â?
=ÀÀ °Å±âµµ ³»°¡ ÀÌ°åÁö. Ã»¿Í´ë ÀÓ ½ÇÀåÇÏ°í º¼Å°½º ÇÑ °Å º¸µµÇÑ °Í °®°í ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀÌ¶ó¸ç ³ª °í¼ÒÇÏ¿´´Ù°¡ ÆÐ¼ÒÇßÁö. ÀÓ½ÇÀå ¿Ö °Å±â¼ ³ª¿Í? ÀÌ ½Ã±â ¿ì¸® È¸»ç ÀÏ»çºÐ¶õÇÏ°Ô ¾ð·ÐÁßÀç Á¦¼Ò, °í¼Ò µî ÀÌ¾îÁ³¾î.
¡ã±×·³ ±×ÂÊµµ ¹«°ü½É, ¿Ü¸é?
=°Å±ä ¾Æ³à. ´©°¡ ºÎÅ¹Çß°Åµç. ±×·±µ¥ ÇÑ¹ø ÁöÄÑ º¸°Ú¾î.
ÇÏÆ° º¼Å°½º ´çÇÑ ÀÓÁ¾¼® Àü ´ëÅë·É½ÇÀå(Çö Ã»¿Í´ë º¸ÁÂ°ü)Àº °ü½É Á» ±â¿ïÀÌ°í ¸¸³ª¸é ¹¹¶ó ÇÒ°Å¾ß.
¿¡³¢ ÄÚ·Î³ª ½Ã´ë¿¡ ¸ñÆ÷¿¡ ¿Í¼ ¼ú ¸¶½Ã°í, ³²ÀÚ¶û º¼Å°½ºÇÏ°í. ±×°É ¿ì¸® ±âÀÚ°¡ ½è´õ´Ï. °°ÀÌ º¼ Å°½ºÇÑ »ç¶÷ÀÌ ³¯ °í¼ÒÇÏ°Ô ³öµÖ? ´ç½ÅÀÌ ½ÃÄ×¾î?
´ëÅë·É Ãâ¸¶? ÇÏÁö¸»°í. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ¿·µµ °¡Áö¸¶! ¹® ´ëÅë·É´Ô ÇÑÅ×µµ º¼Å°½º ÇÏ¸é Äã~
ÀÌ·¸°Ô ¸»ÇÒ°Å¾ß. ±×¸®°í ³ª ³ÊÈñ ÂÊÀÌ °í¼ÒÇØµµ ¾¿¾¿ÇØ. ÀÌ·¸°Ô~
¡ã¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ÇãÀ§·Î ºñ¹æÇÑ ¹ÎÁÖ´ç È²Á¦ µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ ¸ñÆ÷ ½ÃÀÇ¿ø 4ÀÎ ÀÔÀå¸¸ ¹Ý¿µÇÑ ½Å¹®»ç´Â ¾î¶»°Ô ÇÒ °ÍÀÎ°¡¿ä?
=ÀÌµéÀÌ Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ È¸¿øÀÌ¶ó¸é ÀÚ°Ý¹ÚÅ». 100³â µ¿¾È °¡ÀÔ±ÝÁö.
ÀÚ°Ý¹Ì´Þ·Î ÇùÈ¸ °¡ÀÔµµ ¾È µÈ °¡ÀÔ ÀÚ°Ý¹Ì´Þ ½Å¹®»ç´Â ¼ÕÇØ¹è»ó, °í¼ÒÇÏ°ÚÁö.
¸î°³ ½Å¹®»ç´Â ¿ì¸®ÂÊ ÀÔÀå ¹Ý¿µµµ ¾Ê°í ÇãÀ§ Á¶ÀÛÇÑ ³»¿ëÀÇ ¼º¸í¼¸¦ ±×´ë·Î ½è´øµ¥.
¿ì¸®´Â ÀÌµéÀÌ ¾î¶² °æ·Î·Î ÀÌ ÁþÀ» Çß´ÂÁö ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖÁö. °è¼Ó º¸°í ÀÖ°í.
¡ãÃ³À½ º¸µµ ´ç½Ã »óÈ²Àº?
=¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áß¿ä±â»ç º¸µµ´Â ÆíÁýÀÎÀÌÀÚ ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÎ ³»°¡ °áÁ¤ÇÏ´Ï±î. ³»°¡ º¸µµ¸¦ °áÁ¤ÇÑ °ÍÀº µ¶°¨ ¹é½ÅÀÌ ¶³¾îÁ®¼ ÀÏ¹ÝÀÎÀº ¸ÂÀ» ¼ö ¾ø´Ù´Â ¸ñÆ÷º¸°Ç¼ÒÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÔÀåÀÌ¾ß. ±×·±µ¥ ½ÃÀÇ¿øµéÀÌ ½ÃÀÇÈ¸·Î ºÒ·¯ ¸ÂÀº °Å¾ß.
¿ì¸®°¡ °®°í ÀÖ´Â Áõ°Å´Â 4¸í ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÀÖ´Ù´Â °ÅÁö.
´ç½Ã ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±â»ç Á¦ÀÛ ¿©·¯ ¸íÀÌ ½Å¹®»ç¿Í ³» °³ÀÎ Áý¿¡ ¿Í¼ º¸µµ¸¦ ¸·À¸·Á ÇßÁö. ´Ù¸¥ ½Å¹®Àº ´Ù ¸·¾Ò´Ù°í. ÀÌ ±âÀÚ´Ôµµ ¾ËÀÝ¾Æ. ¿ì¸° Á¦ÀÛ ½Ã½ºÅÛÀÌ ºñ»óÀ» ´ëºñÇÏ¿© 3°÷ÀÌÁö. ³ ¹®µµ ¾È¿¾îÁÖ°í, Áý¿¡ ÀÖ¾ú¾î. ±×·±µ¥ ´Ù º¸°í´Â ¹Þ°í ÀÖ¾úÁö. ÀÚ·áµµ °ËÅäÇÏ°í.
Àç³ ÁöÁø ÈÀç »ç¹«½Ç ÆÄ±«¿¡µµ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ³ª¿Í. ÀÌ ½Ã½ºÅÛÀ» 5³â ÀüÂë ¿ì¸° ³¡³ÂÀÝ¾Æ.
¶Ç º°µµ Àü±¹¸ÁÀ» È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î. ³»°¡ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Áß¾ÓÈ¸ÀåÀÎµ¥. Àü±¹ ¾îµð È¸¿ø ½Å¹®»ç¿¡¼³ª Áß¿ä ´º½º¸¦ Àü±¹»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼¼°è¿¡ ³¯¸±¼ö ÀÖÁö.
±×³¯ ½Å¹®µµ ¿ø°ÝÀ¸·Î ´Ù¸¥ µ¥¼ ÆíÁý Á¦ÀÛÇÑ°Å¾ß.
¡ã°øÀÛ Çù¹Ú ¹ÎÁÖ´ç ½ÃÀÇ¿øµé º¸¸é ¾î¶² »ý°¢?
=³»°¡ ¾ÐÇØ Á¤¾¾°í, ¸ñÆ÷È¸ÀåÀÌÀÝ¾Æ. ³» ¼±Á¶, ¼±Ä£, Ä£Á· µîÀÌ ¼ö¹é³â °ÅÃÄ ±¹°¡¿¡ ³½ ¼¼±ÝÀÌ ¾ó¸¶¾ß.
±× µ·À¸·Î Á¶¼ºµÈ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ »ç¹«½Ç µî, ¶Ç ÇÑ´Þ ¸î ¹é¸¸¿øÀ» ¼¼±ÝÀ¸·Î ¹Þ¾Æ°¡¸é¼ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ºñ¹æÇÏ´Â ÇãÀ§»ç½Ç ¼º¸í¼ Àü±¹¿¡ ¹èÆ÷ÇÏ¿© °æÁ¦Àû ¼Õ½ÇÀ» ³¢Ä¡°í, ¶Ç ¿©·¯Â÷·Ê °ÅÃÄ ¼öÃµ¸¸¿øÀÇ µ·À» ¿ä±¸ÇÑ°Å¾ß. ±â°¡ ¸·Èù »óÈ²ÀÌÁö.
È²Á¦µ¶°¨ 4¸í ½ÃÀÇ¿øµéÀÇ Àç»êÀÌ ÇÕ°è 60¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â´Ù¸ç? ±×·±µ¥ ÇãÀ§·Î Á¶ÀÛÀ» ÇÏ°í °ø¸ð¸¦ ÇÏ¿© ³ª¿¡°Ô ¿©·¯Â÷·Ê °ÉÃÄ ¼öÃµ¸¸¿øÀ» ¿ä±¸ÇÑ°Å¾ß. ÀÚ±âµé ¸í¿¹°¡ ÈÑ¼ÕµÇ¾ú´Ù°í.
ÀÌ·± ¹æ½ÄÀ¸·Î Àç»êÀ» Çü¼ºÇßÀ»±î. ´©±¸´Â ºñÆÇÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°ÚÁö.
ÀÌ¹ø ÁÖ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ º¸¸é ±× Áß 1¸íÀº ¶Ç ½Ã¹Î ¼¼±ÝÀ» ¾µ¼ö ÀÖ´Â Ä«µå·Î ÄÚ·Î³ª ½Ã´ë ¿©·¯¸í°ú ¹äÀ» ¸Ô¾ú´Ù°í ÇÏ´Âµ¥, ´Ù¸¥ ½ÃÀÇ¿øµéÀº ¾È ¸Ô¾ú´Ù ÇØ. ±â»ç°¡ 4¸é¿¡ ½Ç·Á ÀÖ³ª? ¸ðµÎ ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌÁö?
³ Å©°Ô °ü½É¾ø¾î. ±×·¡¼ ¹«½ÃÁö.
<Á¤¸®=ÀÌÁøÇÏ±âÀÚ>
2021³â 5¿ù 19ÀÏ Á¦1097È£ 3¸é
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ