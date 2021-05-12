ÆÒµ¥¹Í ¼Ó ¡®Èñ¸Á°ú Ä¡À¯ÀÇ ¿¬µî¡¯ ºÒ ¹àÇô

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5¿ù 7ÀÏ ~ 20ÀÏ
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ºÒ±â 2565(2021)³â ¸ñÆ÷ºÒ±³»ç¾Ï¿¬ÇÕÈ¸ÀÇ ÁÖ°ü¡¤ÁÖÃÖ·Î ¡®¸ñÆ÷½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¿¬µî¹®ÈÃàÁ¦¡¯°¡ ºÒÀ» ¹àÇû´Ù.
5¿ù 7ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ°£ ÇÏ´ç ´Þ¸ÂÀÌ°ø¿ø¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø ÃàÁ¦´Â 20ÀÏ±îÁö Áö¿ª¿¡ ¿Â±â¸¦ ´õÇÑ´Ù.
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¿¬µîÈ¸´Â 1200³â°£ ÀüÅë¹®È·Î ÀÌ¾îÁ® ³»·Á¿À´Ù 2020³â À¯³×½ºÄÚ ¡®ÀÎ·ù¹«Çü¹®ÈÀ¯»ê¡¯À¸·Î µîÀç µÇ¾î ¼¼°èÀÎÀÇ ¹®È·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇÏ°Ô µÆ´Ù.
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2021³â 5¿ù 12ÀÏ Á¦1096È£ 6¸é