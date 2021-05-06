ÇÔÆòÀ» ºû³½ ÀÎ¹°, ¡®2021³â ÇÔÆò ±º¹ÎÀÇ »ó¡¯ ½Ã»ó½Ä

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 06ÀÏ
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ÇÔÆò±ºÀº 4ÀÏ ±ºÃ» ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¡®2021³â ÇÔÆò±º¹ÎÀÇ »ó¡¯ ½Ã»ó½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù.
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ÇÑÆí, ÇÔÆò±º¹ÎÀÇ »óÀº Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀü°ú ±º¹ÎÀÇ º¹ÁöÁõÁø¿¡ °øÀûÀÌ ÀÖ°Å³ª ¸í¿¹¸¦ ¼±¾çÇÑ °³ÀÎ ¶Ç´Â ´ÜÃ¼¿¡ ¼ö¿©ÇÏ´Â ¿µ¿¹·Î¿î »óÀ¸·Î, 1979³âºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö ÃÑ 118¸íÀÌ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ¾È¾Ò´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2021³â 05¿ù 06ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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