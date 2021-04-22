Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-04-22 ¿ÀÈÄ 02:58:41 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > ÇàÁ¤

ÇÔÆò±º, ¿¬¸»±îÁö ³óÁö¿øºÎ ÀÏÁ¦Á¤ºñ

³óÁöÀÇ ¼ÒÀ¯¡¤ÀÓ´ëÂ÷ Á¤º¸ ÇöÇàÈ­
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 04¿ù 22ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=263&idx=104633

URLURL º¹»ç
ÇÔÆò±º, ¿¬¸»±îÁö ³óÁö¿øºÎ ÀÏÁ¦Á¤ºñ
 ³óÁöÀÇ ¼ÒÀ¯¡¤ÀÓ´ëÂ÷ Á¤º¸ ÇöÇàÈ­

Àü³² ÇÔÆò±ºÀº ³óÁöÀÇ È¿À²Àû
ÀÌ¿ë°ú Ã¼°èÀû °ü¸®¸¦ À§ÇØ ¿ÃÇØ ¿¬¸»±îÁö ³óÁö¿øºÎ¸¦ ÀÏÁ¦ Á¤ºñÇÑ´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.

Á¤ºñ´ë»óÀº Áö³­ÇØ ÀÜ¿©¹°·®À» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 53,804ÇÊÁö·Î °ü³» 80¼¼ ¹Ì¸¸ ³ó¾÷ÀÎ ¼ÒÀ¯ ³óÁö¿¡ ´ëÇØ ÁßÁ¡ Á¤ºñÇÑ´Ù.

³óÁö¿øºÎ ÀÛ¼º´ë»óÀº 1,000§³(½Ã¼³ 330§³) ÀÌ»óÀÇ ³óÁö¿¡¼­ ³óÀÛ¹° ¶Ç´Â ´Ù³â»ý ½Ä¹°À» °æÀÛ¡¤Àç¹èÇÏ´Â ³ó¾÷ÀÎ(¹ýÀÎ)ÀÌ´Ù.

³óÁöÀÇ ¼ÒÀ¯‧ÀÌ¿ë ½ÇÅÂ ÆÄ¾ÇÀ» ÅëÇØ ³ó¾÷ Á¤Ã¥ ¼ö¸³ÀÇ ±âÃÊÀÚ·á·Î È°¿ëµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø Á¤ºñ´Â ³óÁö¿øºÎ¿Í ÅäÁö´ëÀå, ³ó¾÷°æ¿µÃ¼ µî·ÏÁ¤º¸ µî ´Ù¾çÇÑ Á¤Ã¥ µ¥ÀÌÅÍÀÇ ºñ±³‧ºÐ¼® µîÀ» ÅëÇØ ÁøÇàµÈ´Ù.

³óÁö¼ÒÀ¯±Ç º¯µ¿, ÀÓÂ÷±â°£ ¸¸·á, Áßº¹ÀÛ¼º ³óÁö¿øºÎ µî ºÒÀÏÄ¡ È®ÀÎµÈ ³óÁöÀÇ ¼ÒÀ¯¡¤ÀÓ´ëÂ÷ Á¤º¸¸¦ Çö½Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¤ºñÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ ³óÁöÀÇ ¼ÒÀ¯¡¤ÀÓ´ëÂ÷ Á¤º¸°¡ ¸íÈ®ÇÏÁö ¾Ê°Å³ª ÀÛ¼º ´ë»óÀÚÀÇ °æ¿µÃ¼ µî·ÏÁ¤º¸¿Í ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì¸¦ ÁßÁ¡ Á¶»çÇÏ°í ÇÊ¿ä½Ã ³óÁöÀÌ¿ë½ÇÅÂÁ¶»ç ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔ½ÃÄÑ Á¤ºñ¸¦ ÃßÁøÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

±º °ü°èÀÚ´Â ¡°³óÁö¿øºÎ ÀÏÁ¦Á¤ºñ¸¦ ÅëÇØ °øÀûÀåºÎ·Î¼­ ³óÁö¿øºÎÀÇ Á¤È®¼º°ú ½Å·Ú¼ºÀ» ³ôÀÌ°í °øÀÍÁ÷ºÒ±Ý ºÎÁ¤¼ö±Þ Â÷´Ü ¹× ³óÁö ¼ÒÀ¯¿Í ºÒ¹ý ÀÓ´ëÂ÷ ¹®Á¦ µîÀ» °³¼±ÇÏ´Â Áß¿ä Á¤Ã¥ÀÚ·á·Î È°¿ëÇÏ°Ú´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 04¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
ÇÔÆò ÀÏ°­±èÃ¶±â³ä°ü, ¡®2020 Àü±¹ÇöÃæ½Ã¼³ ¸¸Á·µµ¡¯ Àü±¹ 1À§
ÇÔÆò±º, ÄÚ·Î³ª19 ¹é½Å Á¢Á¾ ½Ç½Ã
ÇÔÆò±º, Ãë¾à°èÃþ ³ëÀÎ ¹«¸­ÀÎ°ø°üÀý¼ö¼ú Áö¿ø È®´ë
ÇÔÆò±º, AI ¹æ¿ª»çÇ× À§¹Ý °­·ÂÇÑ ÇàÁ¤Á¶Ä¡
ÁÖ¸ñ¹Þ´Â ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø / ¹®»ó¼ö ÀÇ¿ø(Á×±³µ¿¡¤»êÁ¤µ¿¡¤´ë¼ºµ¿¡¤ºÏÇ×µ¿)
2021 ÇØ¼³ / ºÎÁÖ»ê ¹«¿¬ºÐ¹¦ °³Àå¿ë¿ª ÀâÀ½
¸ñÆ÷½Ã Áö¿ª ¼Ò»ó°øÀÎ À§ÇÑ ÂøÇÑ¼ö¼ö·á ¡®¸ñÆ÷¹è´Þ¾Û¡¯ °¡¸ÍÁ¡ ¸ðÁý
2021 ÇØ¼³ / ¾ÆÆÄÆ® À§Å¹°ü¸®¾÷Ã¼ ¼±Á¤ °úÁ¤ ÀâÀ½
ÇÔÆò±º, ±¹°í ¿¹»ê È®º¸¸¦ À§ÇÑ ¼±Á¦Àû ´ëÀÀ
ÇÔÆò±º, Æò»ý±³À° ¡®Àâ(job)»ý°¢ ÇÐ±³¡¯ °³°­
Æ÷Åä´º½º
±â°í
<µ¶ÀÚ±â°í> Çà¿î°ú Àçº¹À» »óÂ¡ÇÏ´Â È²±Ý µÅÁöÇØ
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
¸ñÆ÷½ÃÃ» Àü¹øÈ£¾¾ ¸ð¹ü°ø¹«¿ø ±¹¹«ÃÑ¸®»ó
¼­ºÎ±Ç ¶óÀÌ¿Â½º È¾·É»ç°Ç Çö ÃÑÀç ±â¼Ò
¡°½Å¾È »çÈ¸Àû±â¾÷ »ç¾÷´Ü Àç¼ö»ç ÀÇÁö ºÎÁ·¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,907
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 342
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 29,722,319