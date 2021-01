뉴스 > 종합 목포대 유영재 교수, 한국지능시스템학회 회장 취임

목포대 유영재 교수, 한국지능시스템학회 회장 취임

취임했다고 밝혔다. 목포대학교(총장 박민서)는 전기및제어공학과 유영재 교수가 1월 1일 사단법인 한국지능시스템학회 24대 회장에취임했다고 밝혔다.

한국지능시스템학회는 국내 인공지능 분야에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 학회다.

학회는 1991년에 설립돼 30년의 전통을 가지고 있으며, 특히 인공지능 및 지능시스템 관련한 학술 교류 증진에 앞장서고 있다.

학회는 한국연구재단 등재 학술지(KCI)인 ’한국지능시스템학회 논문지‘와 국제 SCOPUS 등재 전문 학술지인 ‘International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems’를 발간해 국내외 연구자에게 수준 높은 학술 서비스를 제공하고 있다.

또한 학회는 매년 춘계와 추계에 국내 전국규모의 학술대회를 열고 있으며, 2001년부터 매년 국제학술대회를 개최하고 있다.

학회는 다가오는 2023년에 인공지능 및 퍼지 분야의 세계 최대 학술대회인 International Fuzzy Systems Association (IFSA) World Congress와 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE)를 유치해 화제를 모으고 있다.

유영재 교수는 “30년의 역사를 가진 한국지능시스템학회는 이제 앞으로 30년을 시작하는 때이다. 올해는 학회의 미래 발전을 위한 비전을 정립하고 실천하는 한 해가 되도록 하겠다.

학회의 전통을 바탕으로 학회 회원에게 최선의 서비스를 제공해 ‘회원 모두의 학회’로 이끌어 나가겠다.”는 포부를 밝혔다. /신안나기자



