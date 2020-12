ⓒ 목포투데이



목포대, 김갑수 목포교육지원청 교육장 초청 ‘2020년 Best teacher 예비교사 멘토링’ 특강



4일 사범대 102 강의실에서 김갑수 목포교육지원청 교육장을 초청해 ‘2020년 Best teacher 예비교사 멘토링’ 특강을 개최했다고 밝혔다. 목포대학교(총장 박민서) 사범대학(학장 강일국)은 지난4일 사범대 102 강의실에서 김갑수 목포교육지원청 교육장을 초청해 ‘2020년 Best teacher 예비교사 멘토링’ 특강을 개최했다고 밝혔다.

2019년부터 교직과정부와 공동으로 시작된 ‘Best teacher’ 프로그램은 2020년 예비교사의 인성 함양과 학교 현장에서 요구되는 전문성 강화를 위해 ▲성폭력 및 성희롱 예방 ▲장애인 인식개선 ▲다문화 인식개선 ▲인권 및 자살 예방(상담) 등 총 5개의 특강으로 운영했으며 교직을 준비하는 학생들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이번 특강은 사범대학과 교직과정부 학생 47명을 대상으로 ‘내 마음속 선생님은...’이라는 주제로 김갑수 교육장이 생각하는 선생님에 대한 이미지와 예비교사들이 생각하는 선생님에 대한 이미지를 글로 써보고 발표하는 토론형식으로 진행됐다.

또한 영화 ‘친구’와 ‘죽은 시인의 사회’에서 선생님의 동영상을 보여주고 예비교사들에게 “나는 앞으로 어떤 선생님의 이미지를 만들어 갈지?” 생각하고 발표하는 시간을 통해 예비교사들에게 좋은 선생님에 대해 생각하는 소통의 시간을 가졌다.

목포대학교는 사범대학, 교육대학원, 교직과정부를 설립∙운영해 4차 산업혁명 시대가 요구하는 지역인재를 양성해 우수교사를 배출하고 있다. /신안나기자



2020년 12월 16일 제1076호 8면