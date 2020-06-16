¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå¼±°Å Úã¹ÎÁÖ¿¬´ë ¼º°ø?

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¹ÎÁÖ´ç³» ÃÊ¼±ÀÇ¿øµé°£ ºÒÇù ÈÀ½À¸·Î °¥µîÀÇ °ñÀÌ ±íÀºµ¥´Ù ÀÌµé Áß ÀÏºÎ´Â ÇöÀç ¼ö»ç±â°ü¿¡ °í¼Ò¸¦ ÇÑ »óÅÂ¿©¼ ´ç³» ÈÇÕÀÌ ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¹ÎÁÖ´ç³» ºÒÇùÈÀ½Àº ÀÌ¹Ì ´ç³» °æ¼±¿¡¼ Ç¥·Î ºÐÃâµÈ »óÅÂÀÎµ¥´Ù ´ç ³»ºÎ¿¡¼ºÎÅÍ È²Á¦µ¶°¨¿¡ ¿¬·çµÈ ÀÇ¿øÀÇ »óÀÓÀ§¿øÀå È®Á¤ µî ¹ÎÁÖ´ç³» °æ¼±ÀÇ ºÒÇÕ¸®¼ºÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼± °Íµµ ¾ÇÀç´Ù.
Àü¹Ý±â 2³â ¹ÎÁÖ´ç ÃÊ¼±ÀÇ¿ø Áß½ÉÀÇ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸°¡ ´Ù¾çÇÑ ¾ÇÀç¿Í ¿À¸íÀ» ¾²°í ¸ñÆ÷ ÀÌ¹ÌÁö¿Í Á¤Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ Ãß¶ô½ÃÅ² °Íµµ ÀÇÈ¸³» ¹Ý¹ßÇ¥·Î ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
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¹ÎÁÖ´ç ³»¿¡¼µµ ÈÄ¹Ý±â ÀÇÀå´ÜÀÇ º¹ÀâÇÑ ¼À¹ýÀ» ¿¹ÀÇ ÁÖ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù. ´çÀå ÀÌ¹ø ÈÄ¹Ý±â ÀÇÈ¸ ¿ø ±¸¼ºÀº 2022³â ´ë±Ç°ú Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ¹ÎÁÖ´çÀ» ³Ñ¾î ¸ñÆ÷ÀÇ À§»óÀ» °¡´ÆÇÏ´Â Àã´ë°¡ µÉ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¹ÎÁÖ´ç °ü°èÀÚ´Â ¡°´ç¿¡¼´Â ÀÌ¹Ì ´ç ÈÄº¸¸¦ È®Á¤Áö¾ú±â ¶§¹®¿¡ ±×´ë·Î °¡¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±´Â ¿øÄ¢ÀûÀÎ ÀÔÀå¸¸ ¹àÇû´Ù. /¹Ú±Ù¿µ±âÀÚ
2020³â 6¿ù 17ÀÏ Á¦ 1052È£ 5¸é