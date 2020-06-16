¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå¼±°Å Úã¹ÎÁÖ¿¬´ë ¼º°ø?

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2020-06-17 ¿ÀÀü 09:11:00 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
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¹ÎÁÖ´ç³» ºÒÇùÈ­À½Àº ÀÌ¹Ì ´ç³» °æ¼±¿¡¼­ Ç¥·Î ºÐÃâµÈ »óÅÂÀÎµ¥´Ù ´ç ³»ºÎ¿¡¼­ºÎÅÍ È²Á¦µ¶°¨¿¡ ¿¬·çµÈ ÀÇ¿øÀÇ »óÀÓÀ§¿øÀå È®Á¤ µî ¹ÎÁÖ´ç³» °æ¼±ÀÇ ºÒÇÕ¸®¼ºÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼± °Íµµ ¾ÇÀç´Ù. 

Àü¹Ý±â 2³â ¹ÎÁÖ´ç ÃÊ¼±ÀÇ¿ø Áß½ÉÀÇ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸°¡ ´Ù¾çÇÑ ¾ÇÀç¿Í ¿À¸íÀ» ¾²°í ¸ñÆ÷ ÀÌ¹ÌÁö¿Í Á¤Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ Ãß¶ô½ÃÅ² °Íµµ ÀÇÈ¸³» ¹Ý¹ßÇ¥·Î ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù. 

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¿ÜºÎ¿¡ °ø°³µÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÁö¸¸ Çö ¹ÎÁÖ´ç Ã¼Á¦ÀÇ ÀÇÀå´Ü¿¡ ´ëÇ×ÇÒ ÀÇÀå ÈÄº¸·Î´Â ÃÖ´Ù¼± Àåº¹¼º ÀÇ¿øÀÌ À¯·ÂÇÏ°Ô Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÇÀå °æÇèÀÌ ÀÖ´Âµ¥´Ù ´Ù¼± Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ÀÇÈ¸³» ¿ªÇÐ °ü°è¸¦ Àß Á¶À²ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸®´õ½ÊÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 

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¹ÎÁÖ´ç °ü°èÀÚ´Â ¡°´ç¿¡¼­´Â ÀÌ¹Ì ´ç ÈÄº¸¸¦ È®Á¤Áö¾ú±â ¶§¹®¿¡ ±×´ë·Î °¡¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±´Â ¿øÄ¢ÀûÀÎ ÀÔÀå¸¸ ¹àÇû´Ù. /¹Ú±Ù¿µ±âÀÚ

2020³â 6¿ù 17ÀÏ Á¦ 1052È£ 5¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2020³â 06¿ù 16ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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CCTVÁ÷¿ø, ¡°³ª´Â Çù¹Ú ¹Þ¾Ò´Ù. ÁøÂ¥ Á×°Ú½À´Ï´Ù¢© ¸ñÆ÷ÃÑ¼± ±è¿øÀÌ ´ç¼±ÀÎÃø CCTV»ç°Ç ¼ö»çÈ®´ë º»Áö¿Í Á¢..
ÀÌ³«¿¬ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ºñ¼­Áø ³ëÃ¢ÈÆ, ÀÌÁ¦ÀÌ µî ±¸¼º, 5±Þ ºñ¼­°üÀº 111 ´ë 1 °æÀï·ü
¸ñÆ÷ÃÑ¼± ±è¿øÀÌ ´ç¼±ÀÎÃø CCTV»ç°Ç ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ½ÃÃ» CCTVÁ÷¿ø, ¡°³ª´Â Çù¹Ú ¹Þ¾Ò´Ù¡± ¢©ÁøÂ¥ Á×°Ú½À´Ï´Ù¢©
(¼Óº¸) ¸ñÆ÷½ÃÃ» 29ÀÏ ÀÏºÎ ÀÚ·áÁ¦Ãâ, º»Áö º¸µµ CCTV ¿ä¿ø ±è¿øÀÌ Ä·ÇÁ À§¿øÀå È°µ¿ °ü·Ã ¼ö»çÈ®´ë
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µ¶ÀÚ±â°í/ ±è »ó ¿­ <¸ñÆ÷³²ºÎ±³È¸ ¿ø·ÎÀå·Î>
[±â°í=¼ÛÃ¢Çö] ÄÚ·Î³ª¿Í ÅõÇ¥Âü¿©, ±â·Î¿¡ ¼± ´ëÇÑ¹Î±¹!
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 1010È£
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 1006È£
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 1005È£
<ÄÚÆ¼¹Ú»çÀÇ ´Ä±â Àü ²À ºÁ¾ß ÇÒ ¿µ»ó> À½ÁÖ¿îÀü ¶© ÆÐ°¡¸Á½Å, ¼ú³¿»õ °úÀÏµµ Á¶½É
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù (2019.06.26 Á¦1003È£)
[±âÀÚ¼öÃ¸]Ã»³âÃ¢¾÷ ¿¬ÀÌ¾î Áö¿ø Æ¯Çý ¾Æ´Ñ°¡?
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù (2019.06.12 Á¦ 1001È£)
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<µ¶ÀÚ±â°í> ¿©¸§Ã¶ÀÇ °èÀýÇö»óÀÎ ¡®Àå¸¶¡¯ÀÇ ÃÖ±Ù ÆÐÅÏ
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù19.05.22-998È£
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù19.05.15-997È£
±âÀÚ¼öÃ¸(2019.05.15)-ÀÎÅÍ³Ý ½Ã´ë, Ã¥ÀÇ À§´ëÇÔ
±âÀÚ¼öÃ¸(2019.05.15) -¸ñÆ÷½Ã ¸ÀÁý ¼±Á¤ ³í¶õ, ±× Áý Á¤¸» ¸ÀÁý ¸Â¾Æ?
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 980È£
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¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
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[¸ñÆ÷½Ã ¼÷ÃëÀ½ÁÖ´Ü¼Ó µ¿Çà ÃëÀç ¸£Æ÷]¡°Ç« Àä´Âµ¥...¡± ¼÷Ãë¿îÀü ¿Ö À§ÇèÇÒ±î?
[¸ñÆ÷½Ã ¼÷ÃëÀ½ÁÖ´Ü¼Ó µ¿Çà ÃëÀç ¸£Æ÷]¸ñÆ÷°æÂû¼­, Ãâ±Ù±æ À½ÁÖ´Ü¼Ó Áö¼ÓÀû ½ÃÇà
[¸ñÆ÷½Ã ¼÷ÃëÀ½ÁÖ´Ü¼Ó µ¿Çà ÃëÀç ¸£Æ÷]¡®¼³¸¶?¡¯ÇÏ´Â ¼÷Ãë¿îÀü, Çö½ÇÀº À½ÁÖ¿îÀü?
ÄÚÆ¼¹Ú»çÀÇ ´Ä±âÀü ²À ºÁ¾ß ÇÒ ¿µ»ó-(1) ½Ä»ç°çµéÀÎ ¼ú ÁÙÀÌ°í ¾ðÁ¨°¡ ¿îÀü´ë ¹ö·Á¶ó
[¸ñÆ÷ BEST °ü±¤°ÅÁ¡¨é] »çÂû¿¡¼­ ±³È¸, ±â±¸ÇÑ ¿î¸í µ¿º»¿ø»ç ¸ñÆ÷º°¿ø
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¼ºÈñ·Õ ³í¶õÀ¸·Î 12ÀÏ °á±¹ Á¦¸íµÈ ±èÈÆ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øÀÇ Á¦¸í ÀýÂ÷¿Í °ü·Ã, ¸ñÆ÷½Ã..
(¹æ¼Û) ¼Û°¡ÀÎ ¸ñÆ÷°ø¿¬, vip¼® »ç±â³í¶õ, ±è¿µ¶õ¹ý µî ¼ö»çÂø¼ö
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Àü³²µµ, ¡®À¯Èï½Ã¼³¡¯ ÇàÁ¤¸í·É ¹ß·É
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Àü³²µµ ÀÓ±â¸¸·á »êÇÏ±â°üÀå ÀÕµû¶ó °ø¸ð
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
ìí ºÒ¸Å¿îµ¿À¸ ·Î ±âÁö°³ ÄÑ´Â ±¹»ê³¬½Ã¿ëÇ°
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Àü³²µµ°æ, Àü³²ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎÇù ¾Ð¼ö¼ö»ö
Àü³²ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎÇùÈ¸Àå, °ú°Å ¼ºÃßÇàÇøÀÇ °æÂûÁ¶»ç
¡°½Å¾È »çÈ¸Àû±â¾÷ »ç¾÷´Ü Àç¼ö»ç ÀÇÁö ºÎÁ·¡±
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°ü ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
¡ã¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(´º½ºÅõµ¥ÀÌ)´Â Áö³­ 19³â µ¿¾È ²ÙÁØÇÑ ½Å¹®¹ßÇà°ú Ã¥ ÃâÆÇÀ¸·Î Áö¿ª¹ÎµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡ Ã¥ ¸ñ·ÏÀº .. 
¼³ ¸íÀý °¡Á·µé°ú ÇÔ²² °¨Ä¥¸À ³ª´Â Èæ»ê È«¾îÀÇ ¸ÀÀ» º¸°í ½Í´Ù¸é Èæ»êµµ¿¡¼­ ¾ö¸¶¿Í µþÀÌ Á÷Á¢ ¿î¿µÇÏ´Â µÎ¶¼¼ö»êÀ» ÃßÃµÇÑ´Ù... 
 
¸ñÆ÷ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« °³Åë ÀÌÈÄ Àü±¹¿¡¼­ ¼ö¸¹Àº °ü±¤°´µéÀÌ ¸ô·Á¿À°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÀÌµéÀÌ ÄÉÀÌºíÄ« ´ÙÀ½À¸·Î Ã£´Â °÷ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¹Ù.. 
¿¬¸» Å¹ Æ®ÀÎ ºÏÀûºÏÀûÇÑ °÷¿¡¼­ ¼Û³â ¸ðÀÓÀº ºÎ´ã½º·´´Ù. ¿ì¸®¸¸À» À§ÇÑ °´½ÇÀº ÇÊ¼ö´Ù. ±×·¸´Ù°í È£ÅÚ ºßÆä³ª ÀÏ½Ä, ÇÑÁ¤½Ä ÄÚ.. 
 
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
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